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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 39, 2 октября / Герой России Боширов – Чепига
   
 
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№39, 2 октября 2018 года.

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Герой России Боширов – Чепига

Герой России Боширов – Чепига

Новое расследование The Insider и Bellingcat

В новом расследовании The Insider и Bellingcat утверждают, что один из «отравителей Скрипалей» Руслан Боширов, на самом деле полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига.

По информации издания, Чепига родился в 1979 году, а по достижению 18 лет поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), которое с отличием закончил. Оттуда он поступил на службу в 14 бригаду спецназа ГРУ, которая участвовала во второй чеченской войне и, как утверждает издание, в операции на востоке Украины. В 2014 году приказом Владимира Путина ему было присвоено звание «Герой России».

«Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации», – пишет о Чепиге отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области.

По словам издания, свое альтер-эго «Руслан Боширов» Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ.

По утверждению The Insider расследователи обнаружили, что Чепига и Боширов одно и то же лицо, когда искали информацию о вузах, где готовят офицеров ГРУ, одним из которых был вышеупомянутый ДВОКУ. На одной из фотографий выпускников училища, сделанной в Чечне, можно заметить человека похожего на Руслана Боширова.

Издание пролистало список выпускников, которые получили звание «Героя России», и обнаружило среди них Чепигу, который проходил службу в Чечне и по возрасту совпадал с Бошировым. Также они отметили, что адрес Чепиги в Хабаровске в 2003-2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ.

«Это Толя. Сто процентов он»: односельчане Анатолия Чепиги узнали его на фотографиях Руслана Боширова

Жители села Березовка в Амурской области узнали Анатолия Чепигу на фотографиях подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова, пишет «Коммерсант».

При этом не все собеседники издания были точно уверены, что это он. Если знавшая его в школьные годы женщина сразу заявила: «Это он, Толя <...> Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его», – то другая жительница села отметила, что десять лет назад, когда она в последний раз видела его, он «был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья». «Хотя глаза карие», – добавила она потом.

По сведениям сельчан, он женат, у него двое детей, а его семье недавно дали четырехкомнатную квартиру в Москве. «То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала», – рассказала собеседница «Коммерсанта».

«Коммерсант» уточняет, что отец Анатолия Чепиги Владимир в 1990-х был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) «Ивановская» в Березовке, потом устроился в воинскую часть, а его мать работала бухгалтером на одном из предприятий.

Британские СМИ рассказали о третьем сотруднике ГРУ, участвовавшем в отравлении Скрипалей

Газета Daily Telegraph рассказала о третьем сотруднике ГРУ, участвовавшем в отравлении Скрипалей. По данным издания, он помог составить план, который позже использовали другие участники спецоперации, передает РКБ.

Экс-офицер британской разведки рассказал, что сбор сведений – это обязательный пункт любой сложной операции. «Я так понимаю, что они специально приурочили покушение к приезду в Солсбери Юлии. Это давало гарантию того, что в эти дни Сергей Скрипаль обязательно будет в городе. Если бы они постоянно следили за его передвижениями, то это заняло бы слишком много времени и обязательно вызвало бы подозрения», – сказал Сергей Мигдал.

Имя подозреваемого не называется, но сообщается, что следователи уже установили его личность.

По данным газеты, еще одного обвиняемого в отравлении Скрипалей Петрова действительно зовут Александр, псевдонимом является только его фамилия.

ФСБ проводит проверку после утечки информации о россиянах, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Журналист Сергей Канев опасается уголовного преследования из-за раскрытия данных о Петрове и Боширове.

«Видимо теперь начнутся обыски и допросы, пора сушить сухари» – так Сергей Канев отреагировал на новость о том, что ФСБ ищет лиц, обнародовавших анкеты и прочие документы Александра Петрова и Руслана Боширова. Журналист Центра «Досье» принимал активное участие в расследовании и в том числе, как пишет он сам, «вычислил документы и адреса». В интервью «МБХ Медиа» Канев высказал мнение, что теперь на него и на главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова может быть заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны. В тоже время журналист считает, что проверка, которую начало ФСБ – лучшее доказательство того, что Петров и Боширов являются сотрудниками военной разведки. Иначе, по словам Канева, все «осталось бы на уровне участкового».

Ранее «Росбалт» со ссылкой на источники писало о том, что спецслужбы ищут сотрудников МВД, торгующих данными из систем «Роспаспорт» и «Перемещение». Проверка началась после того как расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовало паспортные данные Петрова и Боширова на которых стоит пометка «совершенно секретно» и штамп «сведений не давать» с телефонным номером Министерства обороны.

Владимир Путин

Итак, в нашем распоряжении теперь есть два события.

1) Под идиотской маской тупого «чистильщика», любителя солсберецкой готики «Боширова», подвергнутого унизительной процедуре публичного опускания (в тюремно-уголовном смысле термина) в исполнении потной интервьюерши из Рашитудей, – обнаружена личность полковника военной разведки, Героя России, участника украинской спецоперации по имени Анатолий Владимирович Чепига. Этот человек обвиняется в применении боевого отравляющего вещества на территории Великобритании, в результате которого один человек погиб, а несколько других тяжело пострадали.

2) Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступая 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил: «Мы знаем, кто они такие, мы их нашли», он сообщил также, что это «гражданские лица» и «ничего там особенно криминального нет, уверяю вас».

Из этого следует, что у нас есть только две возможности для объяснения противоречий между двумя этими фактами:

1) Либо Президент Российской Федерации был введен в заблуждение собственным Министерством обороны и собственными спецслужбами. Он был поставлен в положение, когда вынужден был сообщать мировому сообществу свою позицию, будучи не знакомым с реальным положением дел. То есть налицо, в сущности, мятеж с участием высшего руководства целой группы силовых структур РФ.

В таком случае нам предстоит увидеть, каким образом этот мятеж будет подавлен, как виновные в его организации наказаны, и какие будут приняты меры, для того чтобы исключить в дальнейшем возникновение таких опасных и разрушительных для государства обстоятельств.

2) Либо Президент Российской Федерации является прямым участником диверсионной операции с участием кадровых офицеров военной разведки РФ, в ходе которой отравляющее вещество было доставлено на территорию Великобритании и там использовано для отравления граждан иностранного государства. Роль Президента Российской Федерации в этой операции заключалась, по меньшей мере, в прикрытии исполнителей и выведении их из-под законной ответственности. И в дальнейшем предстоит выяснить, исчерпывалась ли она этим этапом, или включала в себя также и другие преступные действия.

В таком случае нам предстоит увидеть, каким образом эта ответственность президента РФ как непосредственного участника диверсионной операции будет квалифицирована в системе международного права, какова будет возложенная на него ответственность, как это повлияет на протокол общения глав других государств с главой российского государства. И каковы будут последствия для этого самого российского государства в целом, в связи с возложением ответственности за диверсионные операции непосредственно на этого самого его главу.

Я, конечно, понимаю, что всю эту ситуацию можно было бы описать и гораздо лаконичнее. В принципе, достаточно и одного слова. И я даже знаю в русском языке несколько слов, прекрасно подходящих для такого случая.

Но хочется как-то зафиксировать положение на игровом поле подробнее. Так сказать, для протокола. Пригодится впоследствии.

Сергей Пархоменко

(прочитано 409 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7577.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 7) >>
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Аноним (гость) 05-10-2018 18:41:32   #7 [ru]
пиар стал работать против шойгу

Левада-центр объявил, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину – 58%, а рейтинг доверия российской армии – 66%.

Как-то тревожно становится за Сергея Кужугетовича Шойгу.
С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре. Или министром культуры в правительстве Амурской области.
Неаккуратно как-то…
 
0
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Националист (гость) 04-10-2018 16:02:07   #6 [ru]
В Твиттере появилась ну очень смешной ролик про Боширова и Петрова. Смеялся долго аж до слез. Действительно, ну очень смешно. Правда в Ютубе оперативно удалили данный ролик.
 
0
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Националист (гость) 04-10-2018 15:56:22   #5 [ru]
Сейчас выгнали еще четверых ценителей готики. «Нидерланды рассказали о поимке 4 ГРУшных хакеров. Самый смешной эпизод: офицер военной разведки РФ носил с собой квитанцию такси от штаба ГРУ до Шереметьево F, видно чтобы потом вернуть деньги в бухгалтерии». Похоже они там реально все еще в 80-х гг. живут.
У скрепного одни провалы.
 
+3
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Сергей_Талк (гость) 04-10-2018 12:37:21   #4 [com]
"Навальный - очень нехороший человек" (Лидия Аркадьевна, пенсионерка).
"Скрипаль - подонок и нехороший человек" (Владимир Владимирович, пенсионер).
Ах, эти пенсионеры-аналитики! Им бы стугерон от головы принимать, а они радуют нас своими открытиями. А если серьёзно, то Путин выдал не только участников, но и мотив преступления. Собственно, это и нужно было английским судьям.
 
+2
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Аноним (гость) 04-10-2018 01:55:24   #3 [ru]
Предатель перед вами. Изобретатель скреп.
У него скреп две:
1.Власть (ворованная).
2.Деньги (ворованные).
 
+1
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Talzak (гость) 03-10-2018 20:05:05   #2 [com]
Мысли Перзидента: Послали травить предателя и подонка и его дочь. Не получилось. Британцы раздули из этого шпионский скандал.
Давно не спрашиваю, что у него с головой. Там болезнь. Неизлечимая.
 
+1
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Аноним (гость) 03-10-2018 17:00:46   #1 [ru]
Какая страна, такие и герои...
 
+2
Остальные материалы номера 39:
 
   
   
 
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