ПолитЛикБез Герой России Боширов – Чепига Новое расследование The Insider и Bellingcat В новом расследовании The Insider и Bellingcat утверждают, что один из «отравителей Скрипалей» Руслан Боширов, на самом деле полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига. По информации издания, Чепига родился в 1979 году, а по достижению 18 лет поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), которое с отличием закончил. Оттуда он поступил на службу в 14 бригаду спецназа ГРУ, которая участвовала во второй чеченской войне и, как утверждает издание, в операции на востоке Украины. В 2014 году приказом Владимира Путина ему было присвоено звание «Герой России». «Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации», – пишет о Чепиге отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области. По словам издания, свое альтер-эго «Руслан Боширов» Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ. По утверждению The Insider расследователи обнаружили, что Чепига и Боширов одно и то же лицо, когда искали информацию о вузах, где готовят офицеров ГРУ, одним из которых был вышеупомянутый ДВОКУ. На одной из фотографий выпускников училища, сделанной в Чечне, можно заметить человека похожего на Руслана Боширова. Издание пролистало список выпускников, которые получили звание «Героя России», и обнаружило среди них Чепигу, который проходил службу в Чечне и по возрасту совпадал с Бошировым. Также они отметили, что адрес Чепиги в Хабаровске в 2003-2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ. «Это Толя. Сто процентов он»: односельчане Анатолия Чепиги узнали его на фотографиях Руслана Боширова Жители села Березовка в Амурской области узнали Анатолия Чепигу на фотографиях подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова, пишет «Коммерсант». При этом не все собеседники издания были точно уверены, что это он. Если знавшая его в школьные годы женщина сразу заявила: «Это он, Толя <...> Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его», – то другая жительница села отметила, что десять лет назад, когда она в последний раз видела его, он «был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья». «Хотя глаза карие», – добавила она потом. По сведениям сельчан, он женат, у него двое детей, а его семье недавно дали четырехкомнатную квартиру в Москве. «То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала», – рассказала собеседница «Коммерсанта». «Коммерсант» уточняет, что отец Анатолия Чепиги Владимир в 1990-х был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) «Ивановская» в Березовке, потом устроился в воинскую часть, а его мать работала бухгалтером на одном из предприятий. Британские СМИ рассказали о третьем сотруднике ГРУ, участвовавшем в отравлении Скрипалей Газета Daily Telegraph рассказала о третьем сотруднике ГРУ, участвовавшем в отравлении Скрипалей. По данным издания, он помог составить план, который позже использовали другие участники спецоперации, передает РКБ. Экс-офицер британской разведки рассказал, что сбор сведений – это обязательный пункт любой сложной операции. «Я так понимаю, что они специально приурочили покушение к приезду в Солсбери Юлии. Это давало гарантию того, что в эти дни Сергей Скрипаль обязательно будет в городе. Если бы они постоянно следили за его передвижениями, то это заняло бы слишком много времени и обязательно вызвало бы подозрения», – сказал Сергей Мигдал. Имя подозреваемого не называется, но сообщается, что следователи уже установили его личность. По данным газеты, еще одного обвиняемого в отравлении Скрипалей Петрова действительно зовут Александр, псевдонимом является только его фамилия. ФСБ проводит проверку после утечки информации о россиянах, подозреваемых в отравлении Скрипалей Журналист Сергей Канев опасается уголовного преследования из-за раскрытия данных о Петрове и Боширове. «Видимо теперь начнутся обыски и допросы, пора сушить сухари» – так Сергей Канев отреагировал на новость о том, что ФСБ ищет лиц, обнародовавших анкеты и прочие документы Александра Петрова и Руслана Боширова. Журналист Центра «Досье» принимал активное участие в расследовании и в том числе, как пишет он сам, «вычислил документы и адреса». В интервью «МБХ Медиа» Канев высказал мнение, что теперь на него и на главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова может быть заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны. В тоже время журналист считает, что проверка, которую начало ФСБ – лучшее доказательство того, что Петров и Боширов являются сотрудниками военной разведки. Иначе, по словам Канева, все «осталось бы на уровне участкового». Ранее «Росбалт» со ссылкой на источники писало о том, что спецслужбы ищут сотрудников МВД, торгующих данными из систем «Роспаспорт» и «Перемещение». Проверка началась после того как расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовало паспортные данные Петрова и Боширова на которых стоит пометка «совершенно секретно» и штамп «сведений не давать» с телефонным номером Министерства обороны. Итак, в нашем распоряжении теперь есть два события. 1) Под идиотской маской тупого «чистильщика», любителя солсберецкой готики «Боширова», подвергнутого унизительной процедуре публичного опускания (в тюремно-уголовном смысле термина) в исполнении потной интервьюерши из Рашитудей, – обнаружена личность полковника военной разведки, Героя России, участника украинской спецоперации по имени Анатолий Владимирович Чепига. Этот человек обвиняется в применении боевого отравляющего вещества на территории Великобритании, в результате которого один человек погиб, а несколько других тяжело пострадали. 2) Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступая 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил: «Мы знаем, кто они такие, мы их нашли», он сообщил также, что это «гражданские лица» и «ничего там особенно криминального нет, уверяю вас». Из этого следует, что у нас есть только две возможности для объяснения противоречий между двумя этими фактами: 1) Либо Президент Российской Федерации был введен в заблуждение собственным Министерством обороны и собственными спецслужбами. Он был поставлен в положение, когда вынужден был сообщать мировому сообществу свою позицию, будучи не знакомым с реальным положением дел. То есть налицо, в сущности, мятеж с участием высшего руководства целой группы силовых структур РФ. В таком случае нам предстоит увидеть, каким образом этот мятеж будет подавлен, как виновные в его организации наказаны, и какие будут приняты меры, для того чтобы исключить в дальнейшем возникновение таких опасных и разрушительных для государства обстоятельств. 2) Либо Президент Российской Федерации является прямым участником диверсионной операции с участием кадровых офицеров военной разведки РФ, в ходе которой отравляющее вещество было доставлено на территорию Великобритании и там использовано для отравления граждан иностранного государства. Роль Президента Российской Федерации в этой операции заключалась, по меньшей мере, в прикрытии исполнителей и выведении их из-под законной ответственности. И в дальнейшем предстоит выяснить, исчерпывалась ли она этим этапом, или включала в себя также и другие преступные действия. В таком случае нам предстоит увидеть, каким образом эта ответственность президента РФ как непосредственного участника диверсионной операции будет квалифицирована в системе международного права, какова будет возложенная на него ответственность, как это повлияет на протокол общения глав других государств с главой российского государства. И каковы будут последствия для этого самого российского государства в целом, в связи с возложением ответственности за диверсионные операции непосредственно на этого самого его главу. Я, конечно, понимаю, что всю эту ситуацию можно было бы описать и гораздо лаконичнее. В принципе, достаточно и одного слова. И я даже знаю в русском языке несколько слов, прекрасно подходящих для такого случая. Но хочется как-то зафиксировать положение на игровом поле подробнее. Так сказать, для протокола. Пригодится впоследствии. Сергей Пархоменко