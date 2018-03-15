A- | A | A+ 12pt №40, 9 октября 2018 года. Конвейер хищений или Как в Туве безбоязненно воруют народные средства Крапивины как зеркало тувинской коррупции О том, что рыба гниёт с головы, знают все. Ну, разве что только кроме правоохранительных органов и спецслужб. Или они очень искусно делают вид, что в отношении Тувы такой принцип не действует. Думаю, именно поэтому в республике под следствием и судом две трети руководителей строительных организаций и половина мелких чиновников, имеющих отношение к строительству, а главные организаторы по реализации мошеннических схем – в стороне. Ведь что нужно для того, чтобы без опаски быть пойманным воровать бюджетные деньги миллионами? Правильно – нужны коррупционные связи с чиновниками высокого ранга. А ещё лучше – с самим премьером. Тогда и украсть можно больше, и вероятность уголовного преследования будет стремиться к нулю. Если кто-то не верит, пусть читает ниже. Газета «РИСК» писала, как отец и сын Крапивины, управляющие строительной компанией ООО «Энергострой», присвоили 7 млн. рублей, любезно выделенные правительством Тувы для выполнения уже давно исполненных работ по Дому Народного Творчества (ДНТ) в г.Кызыле. Хотя они никогда никаких работ по этому объекту не выполняли и не собирались выполнять. Работы эти были выполнены другой аффилированной с правительством строительной организацией, но мошенническим способом укрытые от надлежащего оформления и уплаченные под видом иных, не исполнявшихся на этом объекте работ. Жулики не поделили ворованные деньги, и один из обиженных «настучал» на другого в ФСБ. Там сразу поняли, что инициатива аферы, скорее всего, исходила от премьера Тувы, и оперативники ФСБ уцепились за это дело, надеясь выйти на самого Ш.Кара-оола. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд. Однако у чекистов не хватило ловкости доказать, что махинации с бюджетными деньгами осуществлялись под непосредственным руководством со стороны премьера Кара-оола, поэтому его в числе подсудимых по этому уголовному делу не оказалось. Но мало того: в этом числе почему-то не оказалось и главных действующих лиц – отца и сына Крапивиных, хотя по всем имеющимся в деле документам бюджетные миллионы осели именно в их карманах... Бытует мнение, что Крапивины до сих пор не на нарах только потому, что их «крышует» сам Кара-оол. И, скорее всего, он не только сам «отмазался» от этого уголовного дела, но и «отмазал» своих подельников, поскольку, видимо, криминальная связь хорошо «смазана» ворованными деньгами. Прощённое зло порождает новые преступления Кто-то может возразить, что на ДНТ деньги были украдены без участия премьера Тувы Шолбана Кара-оола – именно потому его, как и Крапивиных, и Михалёва, нет в числе подсудимых по уголовному делу. Однако кто поверит, что без участия премьера было возможно хищение бюджетных средств? Да и Постановление правительства Тувы о дополнительном выделении средств на выполнение уже ранее выполненных строительных работ тоже вряд ли могло бы состояться без участия Главы правительства Кара-оола. Конечно, все понимают: не пойман – не вор! Да и взятку премьеру в этом случае вряд ли пришьёшь. Но что-что, а халатность Кара-оолу по этому делу вполне можно было вменить. Однако следствие и прокуратура нашли совсем другого «козла отпущения», который на этом преступлении не наживался и вообще ни денег, ни документов в глаза не видел. И успокоились тем, что «суд решит». Поэтому «в сухом остатке» получилось: Михалёв, отец и сын Крапивины и Кара-оол, скорее всего, являющиеся активными участиями процесса хищения 7 млн. рублей, предназначенных для проведения работ на ДНТ, проходят свидетелями, а Марукян, никакого отношения к делу не имеющий, отбивается от следствия и суда. Какой-то тувинский театр криминального абсурда. Тут невольно вспоминается расхожая в Туве фраза, о том, что «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром», поэтому вполне можно предположить, что махинация с ДНТ Кара-оолу была выгодна. Ни для кого не секрет, что в республике власть жёстко контролирует проведение аукционов на проведение работ, оплачиваемых из бюджета республики. За это отвечает гастарбайтер из Хакасии министр Килижеков, ранее работавший бухгалтером в коммерческой компании Кара-оола. И фактически являющийся его доверенным лицом. Не случайно строительная компания С.Сафрина два года не могла выиграть ни одного аукциона, пока вокруг этого мошенничества не возник публичный скандал. Впрочем, и сам Килижеков не скрывает, по чьёму велению незаконно устранял из аукциона ООО «Сельстрой». Вор решил украсть у вора Наверное, можно предположить, что случай с ДНТ – это какое-то исключение из правил, когда выделяют бюджетные деньги и проводят публичный аукцион по размещению госзаказа на проведение давно выполненных работ. Ну, мол, так случилось, виноваты и больше так делать не будем... Дудки! Это, скорее, система в работе правительства Тувы, сложившаяся при премьере Кара-ооле. И убедиться в этом нетрудно. За доказательствами далеко ходить не придётся. К примеру, в районе Востока г. Кызыла возводятся четыре жилых многоквартирных дома. Два из них уже пару раз под телекамеры для пиара «заселяли» жильцами, попавшими под программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Но все эти «заселения» были липовыми, поскольку дома не готовы, и по документам инженерных сетей к ним не существует. Хотя на самом деле они уже давно построены по личной криминальной договорённости между чиновниками правительства и руководством подрядной организации. И вот на наших глазах разворачивается трагикомедия по «строительству» этих сетей. А состоит она в том, что по распоряжению, скорее всего, самого Кара-оола Крапивины, как и в случае с ДНТ, ранее получили техническую документацию и под его гарантии о том, что правительство обеспечит победу в аукционе именно им, построили эти сети. Но этот коррупционный сговор необходимо было реализовать, получить бюджетное финансирование и ворованные деньги поделить по ранее согласованным квотам. Во исполнение указаний главного начальника министр Килижеков, скорее всего, тоже состоящий в доле, объявил электронный аукцион на строительство инженерных сетей. О том, как жулики проворачивали дело, можно судить по материалам проверки, организованной антимонопольным ведомством Тувы: «В марте 2018 года «Госстройзаказ» объявил электронный аукцион на строительство инженерных сетей по указанным выше домам, участниками которого были ООО «Энергострой» и ООО «Гранит-Н», который уже обладал информацией о строительстве ООО «Энергострой» большей части инженерных сетей ». «ООО «Гранит-Н» начал вымогать денежные средства за неучастие в указанной закупке». Крапивины дали показания, что вымогатели требовали от них отступные в размере 10 млн. рублей наличными. Но платить из своего кармана им не хотелось, и они обратились к Кара-оолу, сообщив ему о случившемся. Видимо, они хотели заплатить 10 млн. рублей из доли, причитающейся премьеру. Логика в этом простая: недавно Кара-оол поделился с членами СПЧ при Президенте РФ Масюк и Бабушкиным своими взглядами о благотворительности на примере строителя Сафрина. В соответствии с ними выходит, что все бюджетные деньги республики и прибыль от их освоения являются его деньгами. Или, по крайней мере, это деньги, которые можно тратить только с его благословления. Видимо, получилось так, что фирма ООО «Гранит-Н», вымогая деньги у Крапивиных, фактически решила присвоить ту часть пирога, на которую, скорее всего, рассчитывал сам Кара-оол. Поэтому руководители ООО «Энергострой», получив такое наглое и неожиданное предложение, подались не в полицию, а к хозяину денег. Другой вопрос, откуда эта фирма-кровопийца, которая, вероятнее всего, ничего не строит, а только участвует в аукционах в Туве и, получив своё, «сваливает», получает достоверную информацию о том, что в республике хотят разыграть липовый аукцион и украсть 68 млн. рублей? Видимо, не случайно в Кызыле знающие люди полагают, что ООО «Гранит-Н», скорее всего, аффилирована с министром-гастарбайтером, поскольку точно знает, когда в Туве разыгрывается аукцион на уже ранее исполненные строительные работы. Фальшивый аукцион «Получив отказ, ООО «Гранит-Н» при подаче ценовых предложений во время проведения электронного аукциона снизило цену контракта, став победителем электронного аукциона». Но тут в игру вступили могущественные силы, заинтересованные в том, чтобы победителем аукциона стало ООО отца и сына Крапивиных. В материалах проверки отсутствуют доказательства того, что премьер Ш. Кара-оол дал указание министру-гастарбайтеру Килижекову любыми способами исключить ООО «Гранит-Н» из списка участников аукциона. Однако такое весьма вероятно. Ведь не может же быть случайным, что в итоге «аукционная комиссия признала заявку ООО «Гранит-Н» не соответствующей требованиям документации электронного аукциона и законодательства о контрактной системе». В общем, Килижеков своё грязное дело сделал. Однако на том история с заказным аукционом не закончилась. Незаконность исключения конкурента из борьбы была очевидна, и руководители ООО «Гранит-Н» решили продолжить борьбу за халявные миллионы – они же знали, что работы на сетях давно исполнены. И потому, «не согласившись с решением аукционной комиссии, ООО «Гранит-Н» обратилось с жалобой в УФАС по РТ, которые признали действия аукционной комиссии Килижекова незаконными и обязали провести повторную процедуру рассмотрения вторых частей заявок». Поскольку ООО «Гранит-Н» предложило цену работ на полмиллиона ниже, чем ООО «Энергострой» (они же знали, что работы уже исполнены, и могли сбрасывать цену дальше!) аукционная комиссия не имела права отдавать госзаказ Крапивиным. Поэтому «заказчик признал все заявки участников закупки (ООО «Энергострой» и ООО «Гранит-Н») не соответствующими требованиям документации электронного аукциона». Однако вопреки действующему законодательству госзаказ всё же был отдан Крапивиным! И действительно: разве может Килижеков ослушаться Кара-оола?! Но к этому времени широкой общественности стало известно о мошенничестве с аукционами по инженерным сетям на улице Дружбы. Сделкой заинтересовались не только в ФСБ, но и в УФАС, и в прокуратуре Тувы. Проверка длилась недолго. Очевидность мошенничества была налицо. По её итогам УФАС по РТ возбудило дело, а прокуратура Тувы обратилась в Арбитражный суд РТ с исковым заявлением о признании госконтракта недействительным. Чекисты опять оказались в луже – получить доказательства того, что и эту мошенническую сделку организовал лично премьер Тувы Ш.Кара-оол, они снова не смогли. Оперативники поговаривают, что в этом повинна позиция начальника УФСБ Щуровского, покровительствующего премьеру Кара-оолу... Но проверить эту версию по понятным причинам пока невозможно. Стало известно, что Щуровского очень скоро отправят в отставку, и на его место прибудет новый руководитель УФСБ. Возможно, тогда тайное станет явным. И мы узнаем об истинной подоплёке подозрительных взаимоотношений Кара-оола и Щуровского. Как различить организатора преступления от его жертвы? Кто-то может подумать, что отец и сын Крапивины оказались жертвами интриг и оговора. В общем, в некотором роде являются потерпевшей стороной. Чтобы избавить читателей от иллюзий, приведу некоторые итоги проверки тувинского УФАС по делу №05-13-01/04-17-18, закреплённые решением от 21 сентября 2018 года. В соответствии с ним «Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее – Тывинское УФАС России) по рассмотрению дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства» установила следующее: «при проведении электронного аукциона № 0112200000818000031 на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей и благоустройства домов по ул. Дружбы д. 26, 28, 30, 32, г. Кызыл, участником которого являлось ООО «Энергострой» (победитель электронного аукциона № 0112200000818000031)». УФАС 15.03.2018г. «выдано предписание, согласно которому Аукционной комиссии – Министерству Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок – в срок до 22.03.2018 года предписано отменить протокол подведения итогов электронного аукциона». Но заказчик заключил госконтракт с ООО «Энергострой». Прокуратура Тувы обратилась в суд с заявлением о признании контракта недействительным. ФСБ назначила свою проверку, в ходе которой из допроса Д.Крапивина выяснила, что «в рамках заключённых контрактов на приобретение жилых помещений ООО «Энергострой» ведёт строительство четырёх жилых многоквартирных домов по адресу: г.Кызыл, ул. Дружбы, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32. При расчёте стоимости приобретённых жилых помещений учитывалась только стоимость жилых домов, инженерные сети в эту стоимость не входят ». Однако «на совещании в Минстрое РТ было решено, что... ООО «Энергострой»... будет выполнять строительство инженерных сетей к своим домам по рабочей проектной документации на сети», а когда «появятся деньги, то они выставят на торги строительство инженерных сетей». А их должно «выиграть» ООО «Энергострой». Кроме того, «в ходе проведённого обследования установлено строительство со стороны ООО «Энергострой» электрических сетей и подстанции 400 КВа для всех четырёх жилых домов, в полном объёме выполнены работы по строительству и подключению канализации, холодного водоснабжения, тепловых сетей ко всем четырём домам. В ходе обследования установлено, что инженерные сети подключены и работают». В общем, было установлено, что были «проведены торги на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые по координации государственного заказчика уже были выполнены ООО «Энергострой» до объявления торгов, что указывает на согласованность действий ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» с целью оплаты и приёмки уже выполненных работ». Это известно из «объяснений, взятых 04.05.2018г. с директора ООО «Энергострой» Н.Крапивина, согласно которым ООО «Энергострой» было принято решение о строительстве наружных инженерных сетей (водоснабжение, водоотведения, теплоснабжение) на дома № 30, 32 по ул. Дружбы до проведения торгов». А его сын Дмитрий также дал показания, «согласно которым инженерные сети к домам № 30 и 32 по улице Дружбы подведены в ноябре 2017 года». Наивный способ защиты от преследования Однако позже отец и сын Крапивины попытались отказаться от своих показаний, «с вменяемым нарушением не согласились и пояснили, что до проведения процедуры торгов были построены лишь временные инженерные сети ». Такой же версии придерживался и заказчик. Судя по всему, такая правовая позиция была согласована с Кара-оолом. Однако участники мошенничества были уличены во лжи. В результате контрольных обмеров версия о сооружении «временных инженерных сетей» провалилась, поскольку «отражённые виды работ в актах освидетельствования скрытых работ... соответствуют видам работ, отражённых в проектно-сметной документации объекта «Наружные инженерные сети и благоустройство к жилым домом, расположенным по адресу: г. Кызыл, ул. Дружбы, д.26, 28, 30, 32». Кроме того, представитель ООО «Водоканал» также пояснил, что «Указанные сети не являлись временными, а являлись объектами капитального строительства». УФАС отметило, что «начало выполнения работ с ведома заказчика, ещё не по заключённому государственному контракту, является ограничивающим конкуренцию фактом, так как решение о победителе закупки уже предопределено». Поскольку «заказчик и члены закупочной комиссии с целью создания преимущественных условий участия в торгах для лица, начавшего осуществление строительства, будут осуществлять действия по ограничению конкуренции на торгах, в том числе путём неправомерного отклонения участника закупки – конкурента, не находящегося в антиконкурентном соглашении с заказчиком». По итогам исследования «Комиссия Тывинского УФАС России приходит к выводу, что модель поведения ООО «Энергострой» по отказу от ценовой конкурентной борьбы с ООО «Гранит-Н» при проведении электронного аукциона №0112200000818000031, свидетельствует о том, что ООО «Энергострой» будет признано победителем при любом исходе торгов, то есть независимо от наличия, либо отсутствия конкурентов, реальных участников аукциона, соблюдая минимальное снижение цены государственного контракта, что, в свою очередь, указывает на факт наличия между государственным заказчиком и ООО «Энергострой» антиконкурентного соглашения, направленного на заключение государственного контракта с указанным обществом по результатам торгов в преимущественном порядке, что так же подтверждается нижеописанными обстоятельствами дела». Проверка установила «незаконные действия аукционной комиссии, направленные на отклонение заявки ООО «Гранит-Н» с целью создания преимущественных условий ООО «Энергострой», являющегося фактически конкурентом для ООО «Гранит-Н», поскольку победитель уже заранее был определён Заказчиком и по факту уже началось исполнение обязательства в соответствии с предметом ещё не заключённого государственного контракта». Зло должно быть наказано! Слово за прокурором А теперь посмотрим на ситуацию пошире. То, что изо дня в день, от аукциона к аукциону совершают чиновники министра-гастарбайтера Килижекова, как в зеркале отражается на приведённом примере. Почти все они сопровождаются отсечением неугодных конкурентов от госзаказов и передачей контрактов заранее назначенным людям. Об этом вот уже два года заявляет руководитель ООО «Сельстрой» С.Сафрин. Но ни в ФСБ, ни в МВД его, похоже, не хотят слышать. И им совсем не важно, что теперь уже мало кто верит в честные аукционы Килижекова – всё там пронизано коррупцией, ложью и лицемерием. Да, вне всякого сомнения, руководство ГКУ «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» нарушили Закон и должны понести заслуженное наказание. Полагаю, что ФСБ и МВД не удастся упрятать их за решётку. Но, думается, для начала ООО «Энергострой», как и другие аффилированные с правительством Тувы мошеннические фирмы, должно быть внесены в реестр недобросовестных строительных организаций, которые не имеют права заключать государственные контракты. Это уже во многом расчистит сферу строительства от коррупционеров. А это уже хорошо. Нужно для этого немного: прокуратура должна обратиться в УФАС с соответствующим ходатайством, и жулики надолго будут отлучены от государственных средств. И это необходимо делать срочно, поскольку, по мнению УФАС, отказ от конкуренции при проведении аукционов и «подобный подход рассмотрения заявок может привести к злоупотреблению со стороны комиссией заказчика и необоснованному отклонению заявок добросовестных участников, тем самым ограничивая круг потенциальных участников аукциона, что противоречит целям и задачам как Закона о контрактной системе, так и Закона о защите конкуренции». Но хватит ли зрелости и понимания долга у нового прокурора Боровкова? Ведь тогда он «наступит на горло» не только мелким жуликам типа Крапивиных, но и мафии, окопавшейся в правительстве. А теперь вернёмся к личности вероятного организатора этого мошеннического конвейера, приносящего бюджету многомиллионный ущерб и разлагающий бизнес-среду республики. Конечно, никто не спорит, что непосредственные организаторы аферы Килижеков и Крапивины виновны и должны понести суровое наказание. Но создали этот преступный конвейер не они – они лишь исполнители, хотя, наверное, и имеют в этом деле определённый гешефт. Об этом говорят действия других государственных органов после того, как УФАС и прокуратура начали действия по пресечению преступления. Вместо того, чтобы оказать содействие органам, Минфин Тувы, Казначейство и ГКУ «Госстройзаказ» спешно перечислили четырьмя траншами ООО «Энергострой» по оспариваемому госзаказу все 68 806 720 рублей. Понятно, что добровольно пойти на такой шаг они не могли – их кто-то заставил. Но кто? Кто, кроме председателя правительства Тувы Шолбана Кара-оола, мог заставить их участвовать в преступлении? Неужели в республике есть другой столь же могущественный чиновник, способный на подобное? А если Кара-оолу срочно понадобились деньги и он пошёл на это? Но читатели, наверное, сильно удивятся, узнав, что до сих пор по данному факту мошенничества с суммой в 68 806 720 рублей даже не возбуждено уголовное дело. И как не объяснить такую беспомощность тувинского УФСБ специфическими отношениями, сложившимися между премьером Кара-оолом и начальником УФСБ Щуровским? Я ещё вернусь к этой теме. Прошу прокурора Тувы Боровкова считать эту статью официальным обращением о совершении преступления и дать ход расследованию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Как говаривал один известный киногерой, «вор должен сидеть в тюрьме». А не заседать в правительстве или руководить мошеннической строительной компанией. Кондрат Пчёлкин (прочитано 1984 раза) http://risk-inform.ru/article_7582.html +15

<< Комментарии к статье (Всего: 39) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2 3 4

Аноним (гость) 11-10-2018 18:35:00 #39 [ru] Об этом сообщается на сайте главы республики. «Руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу, обдуманно и неконфликтно», — говорится в обращении Хамитова. Он заявляет также, что не планирует принимать участие в выборах главы республики в следующем году.

Ранее сегодня об отставке заявили губернаторы Курской области и Забайкалья.



кара-ол кара-ул устал ждать +2 Аноним (гость) 11-10-2018 17:09:55 #38 [ru] Сафрин строит свои объекты из дешевых и некачественных материалов, так как понимает, что ему здесь не жить и поэтому ему наплевать на население республики 0 Аноним (гость) 11-10-2018 14:37:15 #37 [ru] С 13 октября начнут действовать два закона. Они, говоря обывательским языком, об ответственности за нежелание прекратить публично говорить гадости.



Теперь за правду будут "законно" херачить, правоохранители будут за своим народом блюсти, оправдывать свою зарплату и кучу льгот.

Депутатов из ГД РФ давно надо поганной метлой гнать, их гадов никто никогда не выбирает, твари нарисованные.

Чтобы создать рабочие места надо мозги, а чтобы натравить полицаев и фсбшников на свой народ надо только нарисовать статью. 0 Аноним (гость) 11-10-2018 14:00:44 #36 [ru] Если расставить на всех должностях только специалистов по "освоению" бюджета, то во всех областях и будут такие результаты, как с сегодняшней ракетой! +2 Аноним (гость) 11-10-2018 12:30:40 #35 [ru] Фактические результаты КОНВЕЕРА ХИЩЕНИЙ. На ракете «Союз» после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. «Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют». Спускаемый аппарат корабля «Союз» с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане.Ждем басен от Рогозина. Кстати , в стране полно ВУЗов , выпускающих спецов в этой отрасли , но над ним поставили голимого гуманитария . Глупость или умысел? Зло должно быть наказано! Слово за прокурором. +3 Аноним (гость) 11-10-2018 10:01:11 #34 [ru] Элитную недвижимость в Москве и за границей не только один Сафрин купил, в белом доме куда не плюнь везде хапуга.



Белоеконь Оксана опять что-ли замуж вышла, за хачика, хохол ее видно за китаиса принял. 0 Аноним (гость) 11-10-2018 07:52:56 #33 [ru] Та же самая схема по Ангарскому бульвару. Работы по благоустройству проделаны. Торги объявлены только сейчас. Не удивлюсь если выиграет ООО Элита. +3 Аноним (гость) 11-10-2018 07:46:14 #32 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] Закрывать тюрьмы надо и давно пора! кто сидел за саянами практически все говорят что там трудно а здесь легко..они давно уже на ушах ходят,конечно..все равно тюрьмы надо закрывать,зачем их жалеть? они начинают на ушах ходить..как это все остановить?закрыть тюрьмы,давно достигли этого +2 Аноним (гость) 11-10-2018 05:42:20 #31 [ru] Конвеер хищений давно запущен. Сегодня уже очевидно – власть не может заняться проблемами собственного народа отстаивать их права в отношениях с другими народами. Мы привыкли молчать и привыкли терпеть и этим они пользуются, давайте сделаем одну простую законную вещь в 2019 году выборы в Верховный Хурал РТ.Покажем власти, что мы единый народ, который надо уважать. Мэр г. Кызыла В. Ховалыг занявший в «Национальном рейтинге мэров» 86 место из 88 несмотря на то, что он полностью развалил городское хозяйство, привёл экономику столицы к банкротству, развёл небывалую ранее коррупцию и, по мнению компетентных источников, превратил Кызыл в самый непригодный для проживания людей город России. И будьте спокойны – новым мэром будет наверняка негодяй и бездельник из числа друзей или родственников Кара-оола. Партия Единая Россия и "непобедимая" прогнила экономически и материально, нет у нее ни того ни другого, особенно ума. Одумайтесь и берите пример с соседней Хакасии. В России люди сыты международной повесткой. Люди хотят перемен к лучшему а Караоолу абсолютно плевать на то, что происходит в этой дурацкой республике. +4 Аноним (гость) 11-10-2018 02:54:22 #30 [ru] у вовы это называется "...нужно совершить рывок..."!

Но что-то всё это напоминает "хапок", не правда ли? +2 1 : 2 3 4 Остальные материалы номера 40: Свежий анекдот

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