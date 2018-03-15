Конвейер хищений
или Как в Туве безбоязненно воруют народные средства
Крапивины как зеркало тувинской коррупции
О том, что рыба гниёт с головы, знают все. Ну, разве что только кроме правоохранительных органов и спецслужб. Или они очень искусно делают вид, что в отношении Тувы такой принцип не действует. Думаю, именно поэтому в республике под следствием и судом две трети руководителей строительных организаций и половина мелких чиновников, имеющих отношение к строительству, а главные организаторы по реализации мошеннических схем – в стороне. Ведь что нужно для того, чтобы без опаски быть пойманным воровать бюджетные деньги миллионами? Правильно – нужны коррупционные связи с чиновниками высокого ранга. А ещё лучше – с самим премьером. Тогда и украсть можно больше, и вероятность уголовного преследования будет стремиться к нулю. Если кто-то не верит, пусть читает ниже.
Газета «РИСК» писала, как отец и сын Крапивины, управляющие строительной компанией ООО «Энергострой», присвоили 7 млн. рублей, любезно выделенные правительством Тувы для выполнения уже давно исполненных работ по Дому Народного Творчества (ДНТ) в г.Кызыле. Хотя они никогда никаких работ по этому объекту не выполняли и не собирались выполнять. Работы эти были выполнены другой аффилированной с правительством строительной организацией, но мошенническим способом укрытые от надлежащего оформления и уплаченные под видом иных, не исполнявшихся на этом объекте работ. Жулики не поделили ворованные деньги, и один из обиженных «настучал» на другого в ФСБ. Там сразу поняли, что инициатива аферы, скорее всего, исходила от премьера Тувы, и оперативники ФСБ уцепились за это дело, надеясь выйти на самого Ш.Кара-оола.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд. Однако у чекистов не хватило ловкости доказать, что махинации с бюджетными деньгами осуществлялись под непосредственным руководством со стороны премьера Кара-оола, поэтому его в числе подсудимых по этому уголовному делу не оказалось. Но мало того: в этом числе почему-то не оказалось и главных действующих лиц – отца и сына Крапивиных, хотя по всем имеющимся в деле документам бюджетные миллионы осели именно в их карманах... Бытует мнение, что Крапивины до сих пор не на нарах только потому, что их «крышует» сам Кара-оол. И, скорее всего, он не только сам «отмазался» от этого уголовного дела, но и «отмазал» своих подельников, поскольку, видимо, криминальная связь хорошо «смазана» ворованными деньгами.
Прощённое зло порождает новые преступления
Кто-то может возразить, что на ДНТ деньги были украдены без участия премьера Тувы Шолбана Кара-оола – именно потому его, как и Крапивиных, и Михалёва, нет в числе подсудимых по уголовному делу. Однако кто поверит, что без участия премьера было возможно хищение бюджетных средств? Да и Постановление правительства Тувы о дополнительном выделении средств на выполнение уже ранее выполненных строительных работ тоже вряд ли могло бы состояться без участия Главы правительства Кара-оола. Конечно, все понимают: не пойман – не вор! Да и взятку премьеру в этом случае вряд ли пришьёшь. Но что-что, а халатность Кара-оолу по этому делу вполне можно было вменить. Однако следствие и прокуратура нашли совсем другого «козла отпущения», который на этом преступлении не наживался и вообще ни денег, ни документов в глаза не видел. И успокоились тем, что «суд решит». Поэтому «в сухом остатке» получилось: Михалёв, отец и сын Крапивины и Кара-оол, скорее всего, являющиеся активными участиями процесса хищения 7 млн. рублей, предназначенных для проведения работ на ДНТ, проходят свидетелями, а Марукян, никакого отношения к делу не имеющий, отбивается от следствия и суда.
Какой-то тувинский театр криминального абсурда. Тут невольно вспоминается расхожая в Туве фраза, о том, что «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром», поэтому вполне можно предположить, что махинация с ДНТ Кара-оолу была выгодна.
Ни для кого не секрет, что в республике власть жёстко контролирует проведение аукционов на проведение работ, оплачиваемых из бюджета республики. За это отвечает гастарбайтер из Хакасии министр Килижеков, ранее работавший бухгалтером в коммерческой компании Кара-оола. И фактически являющийся его доверенным лицом. Не случайно строительная компания С.Сафрина два года не могла выиграть ни одного аукциона, пока вокруг этого мошенничества не возник публичный скандал. Впрочем, и сам Килижеков не скрывает, по чьёму велению незаконно устранял из аукциона ООО «Сельстрой».
Вор решил украсть у вора
Наверное, можно предположить, что случай с ДНТ – это какое-то исключение из правил, когда выделяют бюджетные деньги и проводят публичный аукцион по размещению госзаказа на проведение давно выполненных работ. Ну, мол, так случилось, виноваты и больше так делать не будем... Дудки! Это, скорее, система в работе правительства Тувы, сложившаяся при премьере Кара-ооле. И убедиться в этом нетрудно. За доказательствами далеко ходить не придётся. К примеру, в районе Востока г. Кызыла возводятся четыре жилых многоквартирных дома. Два из них уже пару раз под телекамеры для пиара «заселяли» жильцами, попавшими под программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Но все эти «заселения» были липовыми, поскольку дома не готовы, и по документам инженерных сетей к ним не существует. Хотя на самом деле они уже давно построены по личной криминальной договорённости между чиновниками правительства и руководством подрядной организации.
И вот на наших глазах разворачивается трагикомедия по «строительству» этих сетей. А состоит она в том, что по распоряжению, скорее всего, самого Кара-оола Крапивины, как и в случае с ДНТ, ранее получили техническую документацию и под его гарантии о том, что правительство обеспечит победу в аукционе именно им, построили эти сети.
Но этот коррупционный сговор необходимо было реализовать, получить бюджетное финансирование и ворованные деньги поделить по ранее согласованным квотам. Во исполнение указаний главного начальника министр Килижеков, скорее всего, тоже состоящий в доле, объявил электронный аукцион на строительство инженерных сетей. О том, как жулики проворачивали дело, можно судить по материалам проверки, организованной антимонопольным ведомством Тувы: «В марте 2018 года «Госстройзаказ» объявил электронный аукцион на строительство инженерных сетей по указанным выше домам, участниками которого были ООО «Энергострой» и ООО «Гранит-Н», который уже обладал информацией о строительстве ООО «Энергострой» большей части инженерных сетей». «ООО «Гранит-Н» начал вымогать денежные средства за неучастие в указанной закупке».
Крапивины дали показания, что вымогатели требовали от них отступные в размере 10 млн. рублей наличными. Но платить из своего кармана им не хотелось, и они обратились к Кара-оолу, сообщив ему о случившемся. Видимо, они хотели заплатить 10 млн. рублей из доли, причитающейся премьеру. Логика в этом простая: недавно Кара-оол поделился с членами СПЧ при Президенте РФ Масюк и Бабушкиным своими взглядами о благотворительности на примере строителя Сафрина. В соответствии с ними выходит, что все бюджетные деньги республики и прибыль от их освоения являются его деньгами. Или, по крайней мере, это деньги, которые можно тратить только с его благословления. Видимо, получилось так, что фирма ООО «Гранит-Н», вымогая деньги у Крапивиных, фактически решила присвоить ту часть пирога, на которую, скорее всего, рассчитывал сам Кара-оол. Поэтому руководители ООО «Энергострой», получив такое наглое и неожиданное предложение, подались не в полицию, а к хозяину денег.
Другой вопрос, откуда эта фирма-кровопийца, которая, вероятнее всего, ничего не строит, а только участвует в аукционах в Туве и, получив своё, «сваливает», получает достоверную информацию о том, что в республике хотят разыграть липовый аукцион и украсть 68 млн. рублей? Видимо, не случайно в Кызыле знающие люди полагают, что ООО «Гранит-Н», скорее всего, аффилирована с министром-гастарбайтером, поскольку точно знает, когда в Туве разыгрывается аукцион на уже ранее исполненные строительные работы.
Фальшивый аукцион
«Получив отказ, ООО «Гранит-Н» при подаче ценовых предложений во время проведения электронного аукциона снизило цену контракта, став победителем электронного аукциона». Но тут в игру вступили могущественные силы, заинтересованные в том, чтобы победителем аукциона стало ООО отца и сына Крапивиных. В материалах проверки отсутствуют доказательства того, что премьер Ш. Кара-оол дал указание министру-гастарбайтеру Килижекову любыми способами исключить ООО «Гранит-Н» из списка участников аукциона. Однако такое весьма вероятно. Ведь не может же быть случайным, что в итоге «аукционная комиссия признала заявку ООО «Гранит-Н» не соответствующей требованиям документации электронного аукциона и законодательства о контрактной системе». В общем, Килижеков своё грязное дело сделал.
Однако на том история с заказным аукционом не закончилась. Незаконность исключения конкурента из борьбы была очевидна, и руководители ООО «Гранит-Н» решили продолжить борьбу за халявные миллионы – они же знали, что работы на сетях давно исполнены. И потому, «не согласившись с решением аукционной комиссии, ООО «Гранит-Н» обратилось с жалобой в УФАС по РТ, которые признали действия аукционной комиссии Килижекова незаконными и обязали провести повторную процедуру рассмотрения вторых частей заявок». Поскольку ООО «Гранит-Н» предложило цену работ на полмиллиона ниже, чем ООО «Энергострой» (они же знали, что работы уже исполнены, и могли сбрасывать цену дальше!) аукционная комиссия не имела права отдавать госзаказ Крапивиным. Поэтому «заказчик признал все заявки участников закупки (ООО «Энергострой» и ООО «Гранит-Н») не соответствующими требованиям документации электронного аукциона». Однако вопреки действующему законодательству госзаказ всё же был отдан Крапивиным! И действительно: разве может Килижеков ослушаться Кара-оола?!
Но к этому времени широкой общественности стало известно о мошенничестве с аукционами по инженерным сетям на улице Дружбы. Сделкой заинтересовались не только в ФСБ, но и в УФАС, и в прокуратуре Тувы. Проверка длилась недолго. Очевидность мошенничества была налицо. По её итогам УФАС по РТ возбудило дело, а прокуратура Тувы обратилась в Арбитражный суд РТ с исковым заявлением о признании госконтракта недействительным.
Чекисты опять оказались в луже – получить доказательства того, что и эту мошенническую сделку организовал лично премьер Тувы Ш.Кара-оол, они снова не смогли. Оперативники поговаривают, что в этом повинна позиция начальника УФСБ Щуровского, покровительствующего премьеру Кара-оолу... Но проверить эту версию по понятным причинам пока невозможно. Стало известно, что Щуровского очень скоро отправят в отставку, и на его место прибудет новый руководитель УФСБ. Возможно, тогда тайное станет явным. И мы узнаем об истинной подоплёке подозрительных взаимоотношений Кара-оола и Щуровского.
Как различить организатора преступления от его жертвы?
Кто-то может подумать, что отец и сын Крапивины оказались жертвами интриг и оговора. В общем, в некотором роде являются потерпевшей стороной. Чтобы избавить читателей от иллюзий, приведу некоторые итоги проверки тувинского УФАС по делу №05-13-01/04-17-18, закреплённые решением от 21 сентября 2018 года. В соответствии с ним «Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее – Тывинское УФАС России) по рассмотрению дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства» установила следующее: «при проведении электронного аукциона № 0112200000818000031 на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей и благоустройства домов по ул. Дружбы д. 26, 28, 30, 32, г. Кызыл, участником которого являлось ООО «Энергострой» (победитель электронного аукциона № 0112200000818000031)». УФАС 15.03.2018г. «выдано предписание, согласно которому Аукционной комиссии – Министерству Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок – в срок до 22.03.2018 года предписано отменить протокол подведения итогов электронного аукциона».
Но заказчик заключил госконтракт с ООО «Энергострой». Прокуратура Тувы обратилась в суд с заявлением о признании контракта недействительным. ФСБ назначила свою проверку, в ходе которой из допроса Д.Крапивина выяснила, что «в рамках заключённых контрактов на приобретение жилых помещений ООО «Энергострой» ведёт строительство четырёх жилых многоквартирных домов по адресу: г.Кызыл, ул. Дружбы, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32. При расчёте стоимости приобретённых жилых помещений учитывалась только стоимость жилых домов, инженерные сети в эту стоимость не входят». Однако «на совещании в Минстрое РТ было решено, что... ООО «Энергострой»... будет выполнять строительство инженерных сетей к своим домам по рабочей проектной документации на сети», а когда «появятся деньги, то они выставят на торги строительство инженерных сетей». А их должно «выиграть» ООО «Энергострой».
Кроме того, «в ходе проведённого обследования установлено строительство со стороны ООО «Энергострой» электрических сетей и подстанции 400 КВа для всех четырёх жилых домов, в полном объёме выполнены работы по строительству и подключению канализации, холодного водоснабжения, тепловых сетей ко всем четырём домам. В ходе обследования установлено, что инженерные сети подключены и работают». В общем, было установлено, что были «проведены торги на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые по координации государственного заказчика уже были выполнены ООО «Энергострой» до объявления торгов, что указывает на согласованность действий ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» с целью оплаты и приёмки уже выполненных работ». Это известно из «объяснений, взятых 04.05.2018г. с директора ООО «Энергострой» Н.Крапивина, согласно которым ООО «Энергострой» было принято решение о строительстве наружных инженерных сетей (водоснабжение, водоотведения, теплоснабжение) на дома № 30, 32 по ул. Дружбы до проведения торгов». А его сын Дмитрий также дал показания, «согласно которым инженерные сети к домам № 30 и 32 по улице Дружбы подведены в ноябре 2017 года».
Наивный способ защиты от преследования
Однако позже отец и сын Крапивины попытались отказаться от своих показаний, «с вменяемым нарушением не согласились и пояснили, что до проведения процедуры торгов были построены лишь временные инженерные сети». Такой же версии придерживался и заказчик. Судя по всему, такая правовая позиция была согласована с Кара-оолом. Однако участники мошенничества были уличены во лжи. В результате контрольных обмеров версия о сооружении «временных инженерных сетей» провалилась, поскольку «отражённые виды работ в актах освидетельствования скрытых работ... соответствуют видам работ, отражённых в проектно-сметной документации объекта «Наружные инженерные сети и благоустройство к жилым домом, расположенным по адресу: г. Кызыл, ул. Дружбы, д.26, 28, 30, 32». Кроме того, представитель ООО «Водоканал» также пояснил, что «Указанные сети не являлись временными, а являлись объектами капитального строительства».
УФАС отметило, что «начало выполнения работ с ведома заказчика, ещё не по заключённому государственному контракту, является ограничивающим конкуренцию фактом, так как решение о победителе закупки уже предопределено». Поскольку «заказчик и члены закупочной комиссии с целью создания преимущественных условий участия в торгах для лица, начавшего осуществление строительства, будут осуществлять действия по ограничению конкуренции на торгах, в том числе путём неправомерного отклонения участника закупки – конкурента, не находящегося в антиконкурентном соглашении с заказчиком».
По итогам исследования «Комиссия Тывинского УФАС России приходит к выводу, что модель поведения ООО «Энергострой» по отказу от ценовой конкурентной борьбы с ООО «Гранит-Н» при проведении электронного аукциона №0112200000818000031, свидетельствует о том, что ООО «Энергострой» будет признано победителем при любом исходе торгов, то есть независимо от наличия, либо отсутствия конкурентов, реальных участников аукциона, соблюдая минимальное снижение цены государственного контракта, что, в свою очередь, указывает на факт наличия между государственным заказчиком и ООО «Энергострой» антиконкурентного соглашения, направленного на заключение государственного контракта с указанным обществом по результатам торгов в преимущественном порядке, что так же подтверждается нижеописанными обстоятельствами дела».
Проверка установила «незаконные действия аукционной комиссии, направленные на отклонение заявки ООО «Гранит-Н» с целью создания преимущественных условий ООО «Энергострой», являющегося фактически конкурентом для ООО «Гранит-Н», поскольку победитель уже заранее был определён Заказчиком и по факту уже началось исполнение обязательства в соответствии с предметом ещё не заключённого государственного контракта».
Зло должно быть наказано! Слово за прокурором
А теперь посмотрим на ситуацию пошире. То, что изо дня в день, от аукциона к аукциону совершают чиновники министра-гастарбайтера Килижекова, как в зеркале отражается на приведённом примере. Почти все они сопровождаются отсечением неугодных конкурентов от госзаказов и передачей контрактов заранее назначенным людям. Об этом вот уже два года заявляет руководитель ООО «Сельстрой» С.Сафрин. Но ни в ФСБ, ни в МВД его, похоже, не хотят слышать. И им совсем не важно, что теперь уже мало кто верит в честные аукционы Килижекова – всё там пронизано коррупцией, ложью и лицемерием.
Да, вне всякого сомнения, руководство ГКУ «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» нарушили Закон и должны понести заслуженное наказание. Полагаю, что ФСБ и МВД не удастся упрятать их за решётку. Но, думается, для начала ООО «Энергострой», как и другие аффилированные с правительством Тувы мошеннические фирмы, должно быть внесены в реестр недобросовестных строительных организаций, которые не имеют права заключать государственные контракты. Это уже во многом расчистит сферу строительства от коррупционеров. А это уже хорошо. Нужно для этого немного: прокуратура должна обратиться в УФАС с соответствующим ходатайством, и жулики надолго будут отлучены от государственных средств. И это необходимо делать срочно, поскольку, по мнению УФАС, отказ от конкуренции при проведении аукционов и «подобный подход рассмотрения заявок может привести к злоупотреблению со стороны комиссией заказчика и необоснованному отклонению заявок добросовестных участников, тем самым ограничивая круг потенциальных участников аукциона, что противоречит целям и задачам как Закона о контрактной системе, так и Закона о защите конкуренции». Но хватит ли зрелости и понимания долга у нового прокурора Боровкова? Ведь тогда он «наступит на горло» не только мелким жуликам типа Крапивиных, но и мафии, окопавшейся в правительстве.
А теперь вернёмся к личности вероятного организатора этого мошеннического конвейера, приносящего бюджету многомиллионный ущерб и разлагающий бизнес-среду республики. Конечно, никто не спорит, что непосредственные организаторы аферы Килижеков и Крапивины виновны и должны понести суровое наказание. Но создали этот преступный конвейер не они – они лишь исполнители, хотя, наверное, и имеют в этом деле определённый гешефт. Об этом говорят действия других государственных органов после того, как УФАС и прокуратура начали действия по пресечению преступления.
Вместо того, чтобы оказать содействие органам, Минфин Тувы, Казначейство и ГКУ «Госстройзаказ» спешно перечислили четырьмя траншами ООО «Энергострой» по оспариваемому госзаказу все 68 806 720 рублей. Понятно, что добровольно пойти на такой шаг они не могли – их кто-то заставил. Но кто? Кто, кроме председателя правительства Тувы Шолбана Кара-оола, мог заставить их участвовать в преступлении? Неужели в республике есть другой столь же могущественный чиновник, способный на подобное? А если Кара-оолу срочно понадобились деньги и он пошёл на это? Но читатели, наверное, сильно удивятся, узнав, что до сих пор по данному факту мошенничества с суммой в 68 806 720 рублей даже не возбуждено уголовное дело. И как не объяснить такую беспомощность тувинского УФСБ специфическими отношениями, сложившимися между премьером Кара-оолом и начальником УФСБ Щуровским?
Я ещё вернусь к этой теме. Прошу прокурора Тувы Боровкова считать эту статью официальным обращением о совершении преступления и дать ход расследованию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Как говаривал один известный киногерой, «вор должен сидеть в тюрьме». А не заседать в правительстве или руководить мошеннической строительной компанией.
Кондрат Пчёлкин