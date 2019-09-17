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A- | A | A+ 12pt №37, 17 сентября 2019 года.
Факты, аналитика, суждения
Молчание прокурора. Когда будут результаты проверки?
Прокурору Республики Тыва Боровкову А.Н. ЗАПРОС
Уважаемый Александр Николаевич!
Я обращался к Вам 31.07.2019г. по поводу проверки на соответствие действующему законодательству концессионного соглашения по объекту «Дворец молодежи со стелларием г. Кызыл».
Прошу сообщить о принятом решении в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.
С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров
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Комментариев: 2 Материал входит в раздел тематического архива:
Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапил ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности
(из объяснительной).