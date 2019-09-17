Молчание прокурора. Когда будут результаты проверки?

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Я обращался к Вам 31.07.2019г. по поводу проверки на соответствие действующему законодательству концессионного соглашения по объекту «Дворец молодежи со стелларием г. Кызыл».

Прошу сообщить о принятом решении в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров