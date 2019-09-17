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Знак в Тоджинском районе Тувы возле Кызыл-Таштыгского ГОКа Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 37, 17 сентября / Молчание прокурора. Когда будут результаты проверки?
   
 
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№37, 17 сентября 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Молчание прокурора. Когда будут результаты проверки?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Я обращался к Вам 31.07.2019г. по поводу проверки на соответствие действующему законодательству концессионного соглашения по объекту «Дворец молодежи со стелларием г. Кызыл».

Прошу сообщить о принятом решении в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 232 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8253.html
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Жадность губит
Комментариев: 2
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Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапил ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности (из объяснительной).

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