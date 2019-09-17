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Знак в Тоджинском районе Тувы возле Кызыл-Таштыгского ГОКа Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 37, 17 сентября / Перекрёсток мнений
   
 
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№37, 17 сентября 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Дикие криминальные выборы

Аноним, 11-09-2019 #1[ru]

ЦИК не увидела оснований для отмены выборов ни на одном участке. Серьезных нарушений, которые ставили бы под сомнение волеизъявление избирателей, не выявлено. Ни на одном участке голосование не признано недействительным. А это значит, что выборы прошли, как полагается, без происшествий. Получается, что некоторые оппоненты попусту твердили, что выборы прошли нечестно и что итоги выборов нужно отменить.

Аноним, 11-09-2019 #2[com]

Выборы в Туве поставили рекорд по количеству наблюдателей на избирательных участках. На выборах в Верховный Хурал участвовали 1728 наблюдателей с разных регионов России. Для сравнения: за выборами президента РФ в 2018 году наблюдало всего 774 человека. Кроме того, на участках присутствовали журналисты, а также тысячи сотрудников правоохранительных органов. 8 сентября в республике работали 186 избирательных участков. В избиркоме считают, что при таком общественном контроле за ходом голосования и обработкой его итогов незаконные действия и фальсификации просто невозможны, даже если они кем-то планировались. К слову, ранее представители КПРФ и ЛДПР сообщили, что не признают итоги голосования в регионе, заявив о многочисленных нарушениях...

Аноним, 11-09-2019 #3[com]

... Я голосовал за Единую Россию! Потому что мой ребёнок ходит в новый садик, скоро в школу. Меня беспокоит его будущее, поэтому только за ЕР. У меня многие друзья, родственники тоже за ЕР проголосовали. Почему здесь сомневаются по поводу цифр? У них реальная поддержка больше, чем у остальных, ничего странного. Проигравшие пусть научатся достойно принимать поражение. А то, что Единая Россия побеждает – так это вовсе закономерность. Люди видят результат их работы, потому и голосуют за них! МЫ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР проголосовав за ЕР, это значит, что мы идём в верном направлении.

Аноним, 11-09-2019 #4[ru]

Бандитские действия властей, беспредел вынуждают мало-мальски здравомыслящего человека уехать из Тувы. Это геноцид народа живущего в Туве.

Эрмак, 11-09-2019 #5[ru]

Аноним номера 1,2,3, как ВЫ, выступающий здесь под иностранным флагом, имели право Голосовать в Туве? Сколько в Туве «проголосовало» за ЕР, то неизвестно, а вот сколько в столице Государства под Названием Российская Федерация проголосовало за ЕР, то Известно... НОЛЬ. Самовыдвиженцы, КПРФ, Справедливые, и даже «Яблоко» имеет ТРИ уже не Кандидата, а ДЕПУТАТА... Так что анонимный дурак, результат партии ЕР отлично виден на примере Москвы. Там уже разбегаются, а в Туве все еще Пытаются ВРАТЬ Народу.

Аноним, 11-09-2019 #11[ru]

Номер 9 врет. Ее любимая Единая Россия в очередной раз собственный народ обманула. Каждые «выборы», расспрашивая своих знакомых и друзей: «Ты за кого?» – получал дружные ответы, кратко формулируемые: «Только не за «едроссов»!». И ни одного «за» них. И всегда РЕЗУЛЬТАТ поразительный: всё население Тувы «единодушно поддержало политику и направляющую линию горячо любимой партии власти», тьфу. Противно.

Аноним, 11-09-2019 #12[ru]

Намечаются митинги, народ больше терпеть этот беспредел не хочет.

Аноним, 11-09-2019 #13[ru]

Члены УИК наделали столько грубых, тупых ошибок, что доказать фальсификация будет делом времени. Вот это все пойдет в ЦИК, а потом аналитическая записка ляжет на стол президента. А далее – орг. выводы. На следующий год, по словам Памфиловой, намечаются выборы более 30 губернаторов. То есть, начиная с этого года, начнется губернаторопад.

Аноним, 11-09-2019 #19[com]

Монгал – спикер, Ивановна – сенатор.

Аноним, 11-09-2019 #20[ru]

Выборы прошли – начались будни. Вопрос господину Лаптеву – депутату от Единой России. И мэрии города!.. Здравствуйте!!! Что за безобразие происходит с автобусами по маршруту №13??? 2-3 часа ждем даже днём, не говоря о вечере!!! Вчера и позавчера дети городских школ, живущие на левобережных дачах, не могли попасть домой!!! На остановках толпы детей стояли – ждали 3 часа, но приехал всего лишь один, и то битком набитый проехал мимо. Бедные дети плакали от страха, а на улице уже стемнело!!! Родители ждали до 22 часов на даче в остановках, мой младший брат вообще не пришёл домой!!! Единая Россия и где же вы??? Дети – наше будущее, вот так они должны выживать да???

Аноним, 11-09-2019 #23[ru]

Лёд тронулся! И люди открыто высказываются против карличьей власти. Пусть теперь живут и боятся каждого шороха. Переломный момент в сознании людей произошёл, теперь только надо приближать конец чёрных времен. А он уже скоро.

Аноним, 11-09-2019 #24[ru]

Ха, теперь у Чернейшества его же приближенные пытаются урвать кресло прям из под толстого зада и средь белого дня! Некоторые даже не вынимая при этом языка из его ануса.

Аноним, 11-09-2019 #26[ru]

Андриан, вся Тува голосовала за тебя! Твою победу забрали – нужно добиваться отмены выборов! Тогда на следующих выборах получишь 86% голосов и будешь следующим Главой республики! Если сейчас этого не сделаешь, тебя народ забудет.

Аноним, 12-09-2019 #28[ru]

Все члены ТИК, УИК которые делали вбросы и подтасовывали голоса, сейчас сидят и чувствуют ответственность, что за ними придёт судьба, карма! И им предстоит очень тяжёлый разговор.

Аноним, 12-09-2019 #45[ru]

Андриан Ооржак – лидер! За ним пошли лучшие сыновья Тувы, которые заканчивали ВУЗЫ в России. Стыд и совесть ищите в себе! Вы сами сдали Родину, отобрали у народа тепло и свет. Скоро продадите Енисей!? Сколько безработных в Туве?! 10 лет прошло. 10 раз больше стало безработных. Сосед у соседа ворует, чтобы кормит семью, одноклассник у одноклассника ворует, чтобы кормится, подруга у подруги ворует, чтобы красиво одеться, педагог ворует у ученика, чтобы ее дети были сытыми, директор ворует у педагога, чтобы его дети учились за Саянами, чиновник ворует у директора, чтобы семья жила в Москве, министр ворует у чиновника, чтобы его дети учились за рубежом. Вот вся ваша система.

Аноним, 13-09-2019 #48[ru]

Василий Майллоолович, борись!!! Не соглашайся с нулевым мандатом!! Мы знаем, что ты победил!

Аноним, 13-09-2019 #53[com]

6 сентября 2019 года и.о. руководителем следственного управления СК РФ по краю предъявлены обвинения председателю участковой избирательной комиссии №384 в Свердловском районе города Красноярска Поповановой И.Л. Она обвиняется в том, что, состоя в сговоре с секретарем и членом комиссии, фальсификацировала подписи избирателей и составила заведомо неверный протокол на выборах в городской совет депутатов в 2018 году. Следствием установлено, что Попованова в сговоре с другими членами избирательной комиссии внесла заведомо ложные сведения о досрочном голосовании минимум 23 жителей, прикрепленных к названному избирательному участку. Утверждают, что Попованова в бюллетенях для голосования расставляла «галочки» в пользу одного из кандидатов. В своих показаниях она указывает на Андрея Козикова. Рассказывает, что он боялся проиграть кандидату Буренко от ЛДПР, Кочубею от КПРФ и просил ее помочь. Будучи работницей системы образования, она не смогла отказать Козикову. Кроме того, в материалах дела фигурирует Лидия Ивановна Шабунина – руководитель теротдела образования в районе. Просившая Попованову оказать помощь Андрею Козикову. Расследование обстоятельств фальсификации выборов на избирательном участке дает повод говорить о «законности» выборов и здорово подвешивает Андрея Козикова. Еще интереснее, если дело дойдет до суда. И суд над обвиняемыми будет гласным, хе-хе...

Аноним, 13-09-2019 #58[ru]

Теперь Кара-оол токсичен, от него будут избавляться.

Аноним, 13-09-2019 #60[ru]

Социолог, экс-глава Института человека Удмуртского государственного университета Альберт Разин умер после самосожжения, которое он совершил у здания Госсовета республики утром 10 сентября. По словам коллег Разина, ученый боролся за сохранение удмуртского языка. Разин обращался к депутатам с призывом издать закон об изучении удмуртского языка в школах. «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть», – говорилось на плакате, с которым он вышел к парламенту. В результате устроенного Разиным пожара он получил 100% ожогов тела. Врачи Первой клинической больницы Удмуртии не смогли спасти его. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Аноним, 13-09-2019 #61[ru]

Министерство общественной безопасности будет сформировано в течение месяца в Туве. Возглавит его Тамчай Леонид Дыртык-Караевич, бывший начальник УР МВД по Республике Тыва, муж Салангы Михайловны, депутата Верховного Хурала, племянницы Кара-оол Валерия Ховалыговича.

Эрмак, 14-09-2019 #62[ru]

Аноним номер 60... Шумов РАДИ Тувинского ЯЗЫКА, тем более в Бичелдеевским Варианте на «самосожжение» не пойдет. Как данный Разин...

Аноним, 15-09-2019 #64[com]

По некоторым сведениям, у депутата ЕР – Монгала фиброз печени, то есть цирроз печени. В пересадке от донора ему отказали по причине возраста. До смертного одра решил депутатствовать, хотя пора думать о душе и замаливать грехи. Тяжёлую карму для детей и внуков оставляет он.

Аноним, 15-09-2019 #65[com]

Они все – больные ублюдки. У брата Карлика Юры диагноз от психиатра о краткосрочной амнезии после травмы головы.

Обзор прессы

Аноним, 11-09-2019 #1[com]

Раньше вообще не было своих продуктов. Сейчас на прилавках можно встретить Туранское, Уюкское, Балгазынское молочные продукты, Колбасы тувинского производства, Конфеты, в конце концов. 12 лет назад вообще не было такого.

Аноним, 11-09-2019 #2[com]

Мы – единственный регион, который не только сохранил животноводство, но и развил его. Это, я считаю, отличительная изюминка нашего региона.

я, 11-09-2019 #6[com]

Только благодаря нынешней власти Тува продвигается. Вспомните долгострои корпуса ТГУ или терапии! Сколько построили детских садов не только в Кызыле, но и в селах? А также строительство новых школ, кадетского корпуса и военной части... благодаря чему стольким молодым людям есть где работать. Есть за что сказать спасибо.

Аноним, 11-09-2019 #8[ru]

№6 – за то, то школы переполнены и дети учатся в 3 смены – БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Единый день голосования. Главное

Эрмак, 11-09-2019 #1[ru]

«а в основном, прекрасный маркиз, все хорошо, все хорошо!» Так бы я переделал популярную песенку в исполнении Памфиловой... РФ идет к РАЗВАЛУ, а им «все хорошо!». РФ ВЫМИРАЕТ, и даже Паспорта, выдаваемые на Донбассе, не помогают. А для них «все хорошо!».

«Террористы должны получить 20 лет»

Аноним, 11-09-2019 #1[ru]

Физического контакта вообще не было же. Какие телесные повреждения?! Где угрозы убийства? Требования выйти из автобуса?

Аноним, 11-09-2019 #3[ru]

Там вроде они остановили не тот автобус, а вышли оттуда красноярцы и начали грубить, мол, почему остановили. Вот так и спровоцировали местных жителей.

Эрмак, 11-09-2019 #8[ru]

Да... Аноним НОМЕРА 1, 2, 3, 4, 5, 6... А чего так испугались? Не кто в Автобусе, а те, кто отправил этих ДУРАКОВ «выдавливать» «за границу»? Я, конечно, тоже не верю напуганной женщине что «было 200 всадников», я видел на Видео как «их выдавливали». Никто из автобуса не вышел. Видел их испуг. Так что эти «выборы» станут интересной страницей в Истории Тувы.

Эрмак, 12-09-2019 #13[ru]

Анонимы, чего хотели эти «всадники», то они и получили. Да и ВАШ страх обоснован. Все же не все в системе МВД и ФСБ такие, как в Туве. И весьма пикантно выступление Памфиловой на фоне ЭТОГО. Конечно, как на это посмотрит Путин... тот факт, что этот автобус был остановлен методом 19 века, его конца, говорит о многом. В начале 21 века, в 2019 году. Хотите Вы этого или нет, но видео уже разошлось, и что ВЫ, Анонимно сможете, Трусливо ответить здесь, на Данном Сайте. Где вам мало кто верит?

Аноним, 13-09-2019 #17[ru]

Посадили бы этих бандосов в масках. А так, кажется, у нас в ТУВЕ нет советской власти.

Аноним, 15-09-2019 #20[com]

Кара-оол привык использовать грязную технологию и грязные задницы «шестерок», как этот любитель кобыл Таймир Сарыглар.

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 http://risk-inform.ru/article_8259.html
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Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапил ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности (из объяснительной).

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