Мост для пиара Шолбана Кара-оола или для людей?
Руководителю Федерального дорожного агентства
Министерства транспорта Российской Федерации А.А. Костюку
ЗАПРОС
Уважаемый Андрей Александрович!
7 сентября 2019 года состоялось торжественное открытия моста через р.Енисей в г. Кызыле.
Прошу сообщить, принимался ли данный мост в эксплуатацию соответствующей комиссией Росавтодора РФ и возможна ли его эксплуатация в настоящее время?
Информацию прошу сообщить по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс. 8(39422)66-7-66.
С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров