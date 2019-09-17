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Знак в Тоджинском районе Тувы возле Кызыл-Таштыгского ГОКа Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 37, 17 сентября / Мост для пиара Шолбана Кара-оола или для людей?
   
 
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№37, 17 сентября 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Мост для пиара Шолбана Кара-оола или для людей?

Руководителю Федерального дорожного агентства
Министерства транспорта Российской Федерации А.А. Костюку

ЗАПРОС

Уважаемый Андрей Александрович!

7 сентября 2019 года состоялось торжественное открытия моста через р.Енисей в г. Кызыле.

Прошу сообщить, принимался ли данный мост в эксплуатацию соответствующей комиссией Росавтодора РФ и возможна ли его эксплуатация в настоящее время?

Информацию прошу сообщить по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс. 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 214 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8254.html
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Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапил ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности (из объяснительной).

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