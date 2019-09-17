Факты, аналитика, суждения Мост для пиара Шолбана Кара-оола или для людей? Руководителю Федерального дорожного агентства

Министерства транспорта Российской Федерации А.А. Костюку ЗАПРОС Уважаемый Андрей Александрович! 7 сентября 2019 года состоялось торжественное открытия моста через р.Енисей в г. Кызыле. Прошу сообщить, принимался ли данный мост в эксплуатацию соответствующей комиссией Росавтодора РФ и возможна ли его эксплуатация в настоящее время? Информацию прошу сообщить по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс. 8(39422)66-7-66. С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров (прочитано 214 раз)