Мёртвая хватка Саяры

или Как вертухай с прокуроршей боролись с одним домом, а развалился другой

Ладно, согласна, давайте без привязки к Шолбану Кара-оолу. Да, признаюсь, есть у меня такая вот изюминка, чуть что – сразу Кара-оол виноват. Мне так и говорят, мол, ты без Кара-оола и двух предложений сказать не можешь. Как для большинства, изъясняющихся нецензурным русским языком, матерные слова являются словами-связками, так и для тебя, мол, Кара-оол – это связующая мысль всего твоего существования. Ну, а я так и отвечаю всем: да за 12 лет Кара-оол не только мне в мозги, он всем тувинцам в печёнки въелся. Вот так (жест: рукой по горлу) надоел! Но вот сейчас попробую обойтись без Кара-оола, потому что у Дронина своей дури хватает.

Вот Чингисхан, предок наш общий азиатский, вот он безо всяких матов обходился, однако, он сказал, что если мужчина слушается женщину – он чудак на букву «м». Там без разницы, какую женщину чудак слушается, азиатскую или из прокуроров. Если слушается, то всё – он чудозвон. А дело было как?

А дело было так. Женщина-прокурор с замысловатой профессиональной биографией и чудным именем Саяра по фамилии Хертек через три дня после Нового года... Морозы, кстати, стояли крепчайшие. Так вот, если точнее, то 4 января 2019 года, то ли по радио, то ли по каким-то другим коммуникационным линиям сквозь праздничные шумы в голове она вдруг услышала, что в каком-то российском городе взорвался бытовой газ в одном многоквартирном доме и тот развалился. И вот тут-то, я за точность не ручаюсь, эти шумы единоличным образом только в голове Саяры образовались или нет, но вот людей из дома №6, что находится по улице Щетинкина в городе Туране, она выгоняла на пару с Дрониным.

Кто не знает или подзабыл, то я вам напомню, что Андрей Дронин – бывший сотрудник ФСИН, по призванию вертухай, был назначен Кара-оолом... Ой, простите, я же нынче пытаюсь обойтись без привязки к имени Главы Тувы. Короче, у Дронина своей в совокупности с прокурорской дури хватило загнать перепуганных людей 4 января в администрацию и объявить – в одном доме в каком-то российском городе взорвался..., ну и так далее. А вы что? Вы хотите, чтоб и ваш дом развалился? Жители пытались возражать типа того, что где Россия и бытовой газ – и где Туран с капитальным домом №6 и без газа? Какая связь? У-у...ууу..., знаете как прокурор Хертек начала всех стращать! Если вы не выселитесь, то сей же момент всех под суд! А что Дронину при таком прокурорском раскладе оставалось делать со своей дурью в голове, если на неё прокурорская сверху давить стала? Он тоже как заблажил – мамадорогая – хоть святых вон выноси на сорокаградусный мороз со всеми пожитками, чашками-плошками, кошками и новогодней мишурой на ёлках? Правда, одна жительница, назовём её просто Мария, так вот Мария перекричать не могла Саяру, что дом №6 крепкий и простоит ещё лет 50, а вот на соседней улице имени Ленина ЧП с развалом двухэтажного многоквартирного дома №104 может случиться в любой момент.

Тут требуется небольшое отступление. Чингисхан же не просто так афоризм про мужчин-чудаков на вечные века высказал. Он же суть женскую доподлинно вызнал и понимал – нельзя женщину до власти допускать! Вот, например, та же самая Саяра – хоть прокурор, но баба. А ведь как говорят: «Чёрт ли сладит с бабой вздорной?» Не верите про вздор? Судите сами. Назначил Кара-оол... Блин! Ну, видимо, без Кара-оола никак! В общем, в Пий-Хемский район назначили главой районной администрации Орлана Монгуша. Человека, хоть и не из вертухайской среды, но непонятного происхождения, да это и не суть. Суть в том, что Саяре прокурорское око сразу чем-то залепило. То ли неописуемой красотой Монгуша, то ли чем ещё, но она так и не смогла узреть все мыслимые и немыслимые нарушения российских законов. Нарушений много, но остановимся хотя бы на одном.

Орлан Монгуш решил устроить себе благоустроенное, чуть ли не трёхкомнатное, жильё в здании районной администрации. И ремонт соответствующий на деньги бедных пий-хемских налогоплательщиков моментально сделал. Но у Саяры случился дефект зрения, и она ничего такого противозаконного не увидела в домашних тараканах Монгуша, которые шустро начали рыскать по всем этажам административного здания. Прошло немного времени, домашние тараканы Монгуша обжили кабинеты, но у Саяры уже второе око наглухо залепило юридическим дефектом зрения – оно не увидело ничего противозаконного в назначении Дронина на должность заместителя главы районной администрации по финансовым вопросам.

Ой, чтобы вас не запутать, уважаемые читатели, сначала Дронин был никто и звать его было никак после того, как ему пришлось уволиться за какие-то тёмные дела на Шагонарской зоне. Дронин помотался, помыкался и решил в Туране осесть в качестве юридического защитника предпринимателя, занимающегося незаконными азартными играми. Пока Дронин в судах защищал азартные игры и незаконную предпринимательскую деятельность, его заприметил хозяин домашних (из Овюрского района тараканы приехали) тараканов Орлан Монгуш и предложил Дронину стать его заместителем по финансам.

Тут бы Саяре взять да и сказать своё решительное прокурорские «нет»! Но Саяре чем-то таким материальным, наверное, залепило глаза и она не увидела нарушений российских законов в том, что у Дронина нет ни подходящего образования, ни опыта государственной и муниципальной службы для такой высокой и ответственной должности. А дальше, как говорится, дело техники Кара-оола. Тут уж, простите, тут действительно без Кара-оола не обошлось – Дронин становится главой администрации города Турана. И через несколько месяцев, в январе 2019 года – ну надо же было такому случиться – взорвался бытовой газ. То ли в Магнитогорске, то в Краснодаре и – у Саяры в Туране что-то в голове перемкнуло, тренькнуло, щёлкнуло и, как следствие, по цепной реакции Дронину моча в голову ударила. Жителей дома №6 Саяра с Дрониным начали гонять по морозу, крик, шум, плач, собаки лают, кошки визжат, табуретки со стульями во дворе валяются.

Просто Мария, одна из всех сохраняла железное спокойствие и забаррикадировалась, не дала себя выкинуть из квартиры. Дронин, как говорят, вне себя от злости подал на просто Марию заявление в суд – чтобы суд выселил её. А Саяра поддержала его заявление и приходила на суд отстаивать позицию, что дом должен был взорваться, развалиться и, вообще, не ваше это собачье дело, раз Дронин решил, то Саяра поддержала! Или наоборот? В общем, привлекли просто Марию к судебной ответственности, и пока судили-рядили её, взывали к её гражданской совести, наступило лето – и дом всё-таки развалился!!! Но не дом №6 по улице Щетинкина развалился по кирпичику, а дом №104 по улице Ленина, дурья твоя башка, чудак ты Дронин! Тебе сто раз говорили – спасай дом по улице Ленина! Так нет же, вцепился мёртвой хваткой с Саярой в дом по Щетинкина...

Нет, я не утверждаю, ни на чём не настаиваю и не намекаю даже, но мёртвая хватка ведь о чём-то говорит. Например, говорят же в Туране, что Дронин посодействовал Саяре Хертек оформить приватизационные документы на служебно-прокурорское жильё по улице Дружбы в городе Туране. Кто умеет считать, тот подсчитает, за сколько можно продать потом такой дом при огромном дефиците жилья. А то, что противозаконно присваивать не своё имущество, так это ж и есть дело чудаков на букву «м».

Очень вредная тувинка