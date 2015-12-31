Преступление во имя отца и сына Крапивиных и святого духа Кара-оола

или Как безнаказанно воруют в Туве

Любое преступление содержит в себе замысел, реализацию и последствия. А экономические преступления – тем более. Невозможно случайно украсть миллион. У каждого преступления экономического характера обязательно имеются организатор и выгодоприобретатель. Как правило, инициатором такого преступления является лицо (или группа лиц), облечённое полномочиями распоряжаться государственными средствами. А вот выгодоприобретателями могут быть как должностные люди, так и те, кто в силу обстоятельств вовлечён в реализацию преступного замысла. Ну, а теми, кого следствие потом назначит ответственным за совершённое преступление, могут быть самые разные лица, в том числе и не имеющие к нему прямого отношения. Вот о таком преступлении далее и пойдёт речь.

А чтобы меня никто не заподозрил в предвзятости, обратимся к официальным документам. Для начала приведу дословные выдержки из уголовного дела №2-5001/16 по обвинению группы лиц в совершении преступления, подпадающего под признаки ч.4 ст.159 УК РФ. Это дело находится в производстве у старшего следователя по особо важным делам первого следственного отдела пятого следственного управления с дислокацией в г.Новосибирске Главного следственного управления СКР РФ майора юстиции Р.А. Понарина.

В соответствии с Постановлением правительства Тувы №701 от 14.12.2012г. в рамках подготовки к празднованию 100-летия единения России и Тувы здание Дома Народного Творчества в Кызыле (далее по тексту – ДНТ) было подвергнуто очередной, уже третьей за пять лет, глобальной реконструкции. Финансировало работы Минкультуры РТ, госконтракт на проведение работ от имени государства подписывало ГКУ РТ «Госстройзаказ» (далее по тексту – ГСЗ) в лице и.о. директора Д. Монгуша. Стоимость была оценена в астрономическую для таких работ сумму в 72 111 458 рублей, за которую можно было не то что отремонтировать – заново отстроить подобное здание. Особенно учитывая, что этот ремонт был уже третьим за короткое время правления Ш.Кара-оола.

Каким-то расчудесным образом аукцион выиграла никому не известная строительная компания ООО «Компас» из Красноярска, директором которой являлся также никому в Туве тогда неизвестный красноярец И. Михалёв. Забегая вперёд, сообщу, что по какой-то совершенно необъяснимой случайности этот гражданин сразу стал востребован на стройках Тувы. И этот подряд был только первым шагом на его пути по освоению финансов республики.

Как известно, при реконструкции здания могут возникнуть непредвиденные работы. На сей счёт в уголовном деле №2-5001/16 имеется недвусмысленная констатация: «любая договорённость между ООО «Компас» и «ГСЗ», влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола». Следствие установило, что к «31.12.2013 ГКУ Республики Тыва «ГСЗ» выполнило свои обязательства по государственному контракту №12 от 04.06.2013, перечислив на расчётный счёт ООО «Компас» денежные средства в сумме 72 111 458 рублей 26 копеек ».

Что же до исполнителя, то ООО «Компас» к ноябрю 2014 года свои обязательства «в виде выполнения работ по реконструкции ДНТ выполнило». Однако странным образом выяснилось, что при этом «были выполнены дополнительные работы, не вошедшие в техническое задание к данному государственному контракту». Причём «без согласования с заказчиком – «ГСЗ», без внесения изменений в техническую документацию... и корректировки в связи с этим цены контракта». «Данные дополнительные работы ООО «Компас» оценило в сумме 34 094 680 рублей», которые захотело получить сверх тех 72 млн. рублей, что были выплачены в соответствии с госконтрактом.

И вот тут-то и начинается самое любопытное. Получив более 72 млн. рублей по госконтракту, «Михалев И.В. представил в «ГСЗ» сметный расчёт стоимости неоплаченных работ... на сумму 28 377 549 рублей ». Хотя сначала он утверждал, что перевыполнил работы на сумму, превышающую 34 млн. И кто-то очень влиятельный (можно подумать, что это – премьер Тувы Шолбан Кара-оол) дал поручение провести задним числом аукцион по уже выполненным работам по реконструкции ДНТ. Для придания афере вид законности было выпущено соответствующее «Постановление Правительства РТ от 20.11.2015 №547», которым план аукциона был «одобрен и внесён на рассмотрение Верховного Хурала РТ, в который были включены расходы на реконструкцию объекта «ДНТ» в сумме 28 377 500 рублей». А затем «и.о. директора «ГСЗ»... дал указание... подготовить необходимые документы для проведения электронного аукциона на выполнение дополнительных работ по реконструкции «ДНТ» с ценой контракта 28 377 549 рублей за счёт средств республиканского бюджета РТ».

На этой стадии предполагаемого преступления в осуществление аферы подключился гастарбайтер из Хакасии министр РТ по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ю. Килижеков, который и осуществил замысел по заключению госконтракта на уже ранее выполненные работы. Хотя не мог не знать, что « работы , выполненные ООО «Компас» при реконструкции ДНТ, не вошедшие в техническое задание к контракту , не согласованные надлежащим образом с заказчиком – «ГСЗ», без внесения изменений в техническую документацию об увеличении работ по контракту и корректировки в связи с этим цены контракта, оплате не подлежали ».

Затем, как видно из материалов уголовного дела, «в период с 26.11.2015 по 10.12.2015 Монгуш Д.А., действуя в продолжение преступного умысла, встретился в своём рабочем кабинете с ранее знакомым заместителем директора ООО «Энергострой» Крапивиным Д.Н., которому предложил принять участие в электронном аукционе на выполнение дополнительных работ по реконструкции ДНТ, заверив того, что ООО «Энергострой» гарантированно одержит победу в данном аукционе ». «При этом Монгуш Д.А. сообщил Крапивину Д.Н., что после заключения соответствующего государственного контракта ООО «Энерогострой» должно будет заключить договор субподряда с иной организацией , реквизиты которой ему (Крапивину Д.Н.) будет представлены в дальнейшем, и на расчётный счёт которой Крапивину Д.Н. необходимо будет перечислить полученные от ПСУ Республики Тыва «ГСЗ» денежные средства в сумме 28 377 549 рублей».

«10.12.2015 и.о. директора «ГСЗ» Монгуш Д.А., действуя умышленно, передал Крапивину Д.Н. в электронном виде техническое задание к проекту госконтракта на выполнение дополнительных работ по реконструкции ДНТ с целью облегчения тому подготовки заявки на участие в электронном аукционе, и обеспечения победы ООО «Энергострой» в данном аукционе ». Так в преступную схему был включён новый игрок – Д.Крапивин, которому, судя по всему, сомнительное с точки зрения законности предложение понравилось. Однако он, естественно, не мог не осознавать, что участвует в преступлении, за которое действующим законодательством предусмотрено строгое наказание. «На следующий день Крапивин Д.Н. обсудил предложение Монгуша Д.А. со своим отцом Крапивиным Н.А. – директором ООО «Энергострой»... и получил его согласие ». В результате чего к жульнической сделке присоединился очередной мошенник.

События развивались стремительно: уже «12.12.2015 подготовленная Крапивиным Д.Н. ... заявка ООО «Энергострой» на участие в электронном аукционе на выполнение дополнительных работ по реконструкции объекта «ДНТ» была зарегистрирована». А через два дня «аукционной комиссией было принято решение о соответствии заявки единственного участника электронного аукциона – ООО «Энергострой». И теперь «в соответствии п.4 ч.2 ст.71, п.25 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ госконтракт на выполнение дополнительных работ по реконструкции объекта «ДНТ» подлежал заключению в порядке, установленном статьёй 70 Закона №44-ФЗ, с ООО «Энергострой», как с единственным участником электронного аукциона».

Как и было обещано Крапивину, госконтракт на исполнение уже ранее выполненных работ на сумму, превышающую 28 млн. рублей, достался ООО «Энергострой». Уже «25.12.2015, Монгуш Д.А., подписал с ООО «Энергострой» госконтракт №42-15, достоверно зная, что работы, являющиеся предметом данного госконтракта, ранее выполнены ООО «Компас». В соответствии с ним «ООО «Энергострой» должно было в течение 30 календарных дней с даты его заключения выполнить дополнительные работы по реконструкции объекта «ДНТ».

Афера была на поверхности, поскольку все понимали: провести работы в таком объёме, да ещё в декабре, невозможно. Но указание «свыше» нужно было исполнять. Поэтому Монгуш с Крапивиным с лёгкостью оформили и подписали фиктивные документы: «акт о приёмке выполненных работ формы КС-2 от 30.12.2015 №1 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.12.2015 №1, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполнении ООО «Энергострой» работ по реконструкции ДНТ, фактически ранее выполненные ООО «Компас». И уже на следующий день 31.12.2015, то есть через шесть дней после заключения госконтракта , «ГСЗ» «перечисляет на расчётный счёт ООО «Энергострой» в качестве аванса... денежные средства в сумме 7 715 100 рублей ». При этом «Монгуш Д.А. заверил Крапивина Д.Н. о том, что до конца 2016 года на расчётный счёт ООО «Энергострой» будут перечислены оставшиеся денежные средства по государственному контракту № 42-15 от 25.12.2015 в сумме 20 662 449 рублей».

В тот же день « Крапивин Д.Н. ... изготовил на своём рабочем компьютере, а затем подписал от лица ООО «Энергострой» фиктивный договор субподряда №3 СП-15 от 26.12.2015 между ООО «Энергострой» и ООО «АВК-строй», согласно условиям которого ООО «АВК-строй» должно было в период декабря 2015 года – февраля 2016 года выполнить дополнительные работы по реконструкции Дома народного творчества в г.Кызыле стоимостью 7 715 100 рублей», чтобы «в дальнейшем перечислить их на расчётный счёт ООО «АВК-строй». «Кроме того, Крапивин Д.Н. изготовил и подписал от лица ООО «Энергострой» фиктивные отчётные документы , необходимые для перечисления денежных средств с расчётного счёта данной организации на расчётный счёт ООО «АВК-строй» под видом оплаты по договору субподряда №3 СП-15 от 26.12.2015, а именно: акт о приёмке выполненных работ формы КС-2 от 31.12.2015 №1 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 31.12.2015 №1, на которые проставил печать ООО «Энергострой». «31.12.2015 ООО «Энергострой» платёжным поручением №1169 от 31.12.2015 произвёл перечисление с расчётного счёта ООО «Энергострой» на расчётный счёт ООО «АВК-строй» денежных средств в сумме 6 229 616 рублей 34 копейки ». Остальную сумму Крапивин оставил в ООО «Энергострой».

Но «довести до конца свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств республиканского бюджета», Крапивину не удалось «в связи с начатыми правоохранительными органами проверочными мероприятиями на предмет законности и обоснованности заключения государственного контракта №42-15».

А теперь отойдём от материалов уголовного дела и взглянем на реальную картину преступления. Странным в этом деле является то, что в итоге ни руководители ООО «Энергострой» отец и сын Крапивины, непосредственно участвовавшие в осуществлении преступного плана по хищению бюджетных финансовых средств в особо крупном размере, ни глава республики Ш.Кара-оол, включивший ранее исполненные объёмы строительных работ по ДНТ в госпрограмму, ни министр Ю.Килижеков, организовавший мнимый аукцион, – все они в число обвиняемых по делу не входят.

Зато вместо них обвиняемым по делу числится директор другой строительной компании Дж. Марукян, поскольку следствие назначило его организатором всей этой аферы. Оно каким-то образом пришло к выводу, что именно он на пару с директором «Госстройзаказа» создал преступную схему и руководил хищением государственных средств, а не отец и сын Крапивины в компании с Кара-оолом и Килижековым на подготовленной Михалёвом почве. Очень странный вывод, учитывая, что он не участвовал в сокрытии ранее выполненных Михалёвым работ, не готовил с Килижековым, Монгушом и Крапивиными фейковый аукцион, не участвовал в нём, не подписал ни одного документа по делу и не получил ни копейки из сумм, оплаченных по фиктивному договору.

Оказалось, что единственным основанием для причисления Марукяна к шайке преступников явились пожелания Кара-оола, показания Крапивина и Михалёва, верить которым в соответствии с вышеприведёнными материалами уголовного было бы неосмотрительно. Ведь Крапивин мог оговорить его, чтобы оправдать свои мошеннические действия по участию в фиктивном аукционе, подписании госконтракта и фальшивых документов по выполнению строительных работ, получению по фиктивным документам бюджетных средств, из которых, по крайней мере, 1,5 млн. рублей до сих пор находятся на счетах ООО «Энергострой». А Михалёв, который фактически начал процесс необоснованного обогащения, мог иметь умысел упрятать Марукяна за решётку, так как его ООО «Компас» должно ООО «Нанотехнострой» более 20 млн. рублей, что подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда по делу №А33-10532/2016. Однако платить по счетам Михалёву, видимо, не хочется, и в связи с этим он срочно банкротит своё предприятие.

И, тем не менее, чувствуется, что здесь существуют какие-то подводные течения, о которых в уголовном деле ничего не сказано. Пришлось присмотреться к нему внимательно. И вот что оказалось.

Ни для кого не секрет, что с некоторых пор в Туве никто не может случайно выиграть аукцион по выполнению госзаказа. За месяцы до их объявления все знают, кто будет победителем. В последние 10 лет система махинации на аукционах Тувы ни разу не дала сбой. Так что появление Михалёва на строительных площадках Тувы наверняка должно иметь криминальную составляющую. Оказалось, что он – фигура несамостоятельная. У него есть «крыша» – покровитель некто Анатолий Мочалкин.

В тувинских СМИ упоминание о близких отношениях его и Главы республики появилось в связи с тем, что это они осуществляли «гуманитарную помощь» республике – запускали мальков в озеро Чагытай. Знающие люди полагают, что Кара-оол и Мочалкин – подельники. И Михалёв появился в Туве именно в связи с этим и сначала получил многомиллионный подряд на ДНТ, а затем – на строительство спортивного комплекса в Сарыг-Сепе стоимостью в 75 499 830 рублей. Наверное, именно эта «дружба» позволила Михалёву выполнить по ДНТ одни объёмы, а запроцентовать и получить деньги за другие, в том числе невыполненные объёмы работ, и получить деньги за другие, более дорогие строительные материалы. Поэтому и появился на ДНТ объём работ в 28 млн. рублей, фактически исполненный ООО «Компас», но якобы не оплаченный «ГСЗ».

Но так случилось, что в ходе операции по присвоению 28 млн. рублей госконтракт по фиктивному исполнению работ достался не Михалёву, а отцу и сыну Крапивиным. Возник конфликт интересов, о котором в разгар мероприятий по приватизации 28 млн. рублей стало известно ФСБ. А поскольку вероятным участником аферы, скорее всего, является Глава правительства Тувы Ш.Кара-оол, расследовать дело поручили важняку из Новосибирска Понарину. Поймать злоумышленников не составило труда, поскольку все их действия были задокументированы. Однако, судя по всему, получить показания на Кара-оола не удалось. С одной стороны, участники преступления Монгуш и Крапивины боятся Кара-оола больше, чем реального срока на зоне. С другой стороны, скорее всего, из Москвы отмашки на привлечение к уголовной ответственности Главы республики не поступило.

Но почему, скажите вы, не привлекли к уголовной ответственности отца и сына Крапивиных, если оказалось невозможным привлечь святого духа Кара-оола? В этом случае тоже сказалась их близость к власти. К примеру, Д.Крапивин – депутат городского Хурала от партии «Единая Россия». А также кандидат в новый состав Хурала от этой же партии. Он как русский депутат очень полезен тувинским националистам, поскольку всегда готов подписать любую бумажку против русскоязычной общины Тувы. И им всегда можно воспользоваться как примером прекрасной жизни русских предпринимателей в Туве, хотя он уже выехал из республики на ПМЖ и бывает тут наездом лишь для оформления фиктивных документов.

Есть и ещё один немаловажный аспект. Похоже, отец и сын очень удобны святому духу для проворачивания различных комбинаций с бюджетными деньгами. И афера с исполнением давно исполненных объёмов на ДНТ – это лишь один из эпизодов преступной деятельности отца и сына при покровительстве святого духа. К примеру, точно таким же способом они 11.04.2018г. «выиграли» притворный аукцион по ранее осуществлённому строительству наружных инженерных сетей в г.Кызыле по ул. Дружбы №№26, 28, 30 и 32 со сроком исполнения в один месяц стоимостью в 68 806 720 рублей . В связи с этим УФАС по РТ возбудил антимонопольное дело в отношении ООО «Энергострой», а прокуратура Тувы обратилась в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании госконтракта недействительным. Однако действия УФАС и прокуратуры не стали препятствием для «Госстройзаказа» и Казначейства, которые тремя платежами оплатили стоимость фиктивных строительных работ по сооружению наружных инженерных сетей – (13.06.2018г. – 31 311 735 руб. 67 коп., 10.07.2018г. – 18 987 385 руб. 98 коп. и 13.07.2018г. – 16 317 302 руб.).

В общем, схема жульничества достаточно проста. Один получил госзаказ на 72 млн. и оформил документы таким образом, что оплаченными оказались невыполненные работы, а неоплаченными – работы на 28 млн. По договорённости с высоким начальником он их осмечивает для последующей дополнительной оплаты. Но новый госзаказ почему-то достаётся другому лицу, которое получает за него аванс в 7,5 млн. В общем, вор у вора дубинку украл. Первому не понравилось, и он пошёл в ФСБ. Афера «накрывается» медным тазом, но ни предполагаемый организатор аферы (Глава правительства), ни выгодополучатель (руководство ООО «Энергострой») оказались следствию не по зубам. И вместо них привлечён к ответственности руководитель ООО «Нанотехнострой» только потому, что дал реквизиты для погашения фактической задолженности ООО «Компас» перед ООО «Нанотехнострой» по строительству спорткомплекса в Сарыг-Сепе.

Так что афера с деньгами ДНТ – лишь эпизод в деятельности «ГСЗ» и ООО «Энергострой» по накатанной схеме. Как видим, ни Марукяна, ни какого-нибудь другого в случае с инженерными сетями по ул. Дружбы нет, а рецидив преступления – есть! Так может, всё же стоит заняться хозяевами этой воровато-строительной компании отца и сына, так ловко под руководством святого духа «выигрывающих» аукционы в Туве?

Только почему-то уголовного дела до сих пор нет. Неужели майора Понарина тоже включили в преступную схему по «крышеванию» преступников? А что на сей счёт думает прокурор Боровков? Неужели кому-то ещё не понятно, что эпизоды с фиктивными аукционами по ДНТ и инженерным сетям с участием отца и сына, ГКУ «ГСЗ» и министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок следует объединить в одно уголовное дело. А в нём найдётся место не только Монгушу с Крапивиными, но и Кара-оолу с Килижековым?

И следует ли ожидать, как любит говаривать президент Путин, посадок? Или покровительство Шойгу и депутатство от партии жуликов и воров в Республике Тыва – надёжная защита от уголовной ответственности даже при очевидности преступления?

Впрочем, не будем спешить. Как известно, сколь верёвочке не виться... Подождём реакцию правоохранительных органов. Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин