Пий-Хемская зона получила вертухая

Что может быть общего между, например, министром юстиции и неким гражданином Дрониным Андреем Васильевичем? В какой такой связке они могут находиться, что их имена теперь как бы неразрывно повязаны? А, ну да, вы же, уважаемые читатели, не знаете про А.Дронина того, что знаю я, а потому, конечно, не догадываетесь, что не так давно назначенный министр юстиции Аяс Геннадьевич Оюн с ним повязан через Юрия Валерьевича Кара-оола.

Нет, понятно же, что не за просто так героями моих статей становятся высокопоставленные политики и чиновники – это надо ещё заслужить. Ну, и так, что общего между министром юстиции Оюном и не-пойми-кем А.Дрониным? Ответ прост: общее между ними – депутат Кара-оол. Не я это утверждаю, а люди в Пий-Хемском районе имена эти связывают в одну группировку. Впрочем, чему удивляться, если и во всех других районах с фамилией Кара-оол обычно связывают создание подобных группировок? И для простоты называют их «каа-хемская», «улуг-хемская», «чаа-хольская» или «чеди-хольская»... Но Юра один – а районов много. А потому над каждым назначен смотрящий от правительства. Так вот, поговаривают, что министр Оюн – смотрящий по Пий-Хемскому району. Смотреть в оба! – такая задача поставлена перед каждым. А уж в Пий-Хеме какая конопля! М-м-ммм..., не конопля, а просто чудодейственный cannabis, приносящий миллионные прибыли сами знаете кому.

Если честно, то так-то сам министр тувинской юстиции Оюн по юридической части силён не очень, но для нашего правительства это не так уж и важно, правильно я говорю? Главное – психологическая совместимость в группировке. Как это, спрашиваете? Вот смотрите, как это происходит. Например, заметьте, уважаемые читатели, я говорю, что, например, если А.Дронин какое-то время работал на вертухайской должности в Шагонарской зоне, а там в это время временно отдыхал за уголовные прегрешения, связанные с хранением и транспортировкой наркотиков в особо крупном размере Лёня Кара-оол, то по психологическим характеристикам этот самый Дронов как-то очень стал симпатичен семейству братьев чёрных. Не буду сейчас накручивать лишних подозрений на него, потому как на нём, похоже, и так клейма негде ставить... А с другой стороны, сами подумайте, как бы он дослужился до подполковника в системе исполнения наказаний и вдруг скоропостижно добровольно самоликвидировался оттуда?

Вот теперь, уважаемые читатели, теперь не домыслы, а разговоры, какие до сих пор ходят в виде легенд о Дронове в УФСИН Тувы. Первая легенда – о его феноменальной способности стучать на своих товарищей по службе. Эти товарищи полагают, что он на всех подряд стучал, отчего боялся им в глаза смотреть – так и ходил, понурив голову и уперев взор в землю. Но при этом принюхивался и прислушивался ко всему вокруг. И достучался до звания вертухая-подполковника. Вторая легенда – о том, как он с пистолетом гонял свою жену и даже, похоже, истязал. Вот в этом министр Оюн и вертухай Дронов – будто бы просто родственные души. Да, ладно, как говорится, чужая семья – потёмки, а потому не это явилось определяющим моментом, почему Дронов и Оюн оказались в одной Пий-Хемской группировке.

Да, ей-богу, не вздрагивайте вы так при слове «группировка», уважаемые читатели – ничего такого страшного в нём нет, никаких уголовных намёков я не имею в виду. Могу вместо «группировка» использовать слово «группа». Пий-Хемская устойчивая группа, в которой в настоящее время Дронов играет важную роль, а Оюн от правительства присматривает за тем, чтобы игра была по всем правилам, чтобы прибыли и доходы от всего, что производят щедрые пий-хемские поля, попадали в правильные карманы.

Вы даже и не удивляетесь тому, как смог бывший сотрудник ФСИН стать первым административным лицом в Пий-Хеме? И правильно, что не удивляетесь. Когда Дронов работал в исправительной колонии, что на правом берегу Енисея в городе Кызыле, то запомнился, говорят, своим искусством проносить запрещённое для продажи осуждённым. Но что такое зона? Сами понимаете, что на любого самого искусного стукача всегда найдётся более удачливый стукач, а потому Дронов перевёлся на Шагонарскую зону. Где, как вы уже сами знаете, отбывал наказание брат Главы Республики Тува – наркокурьер Леонид Кара-оол. Наверное, брат-депутат Юрий привозил передачи Леониду и, возможно, Дронов оказывал услуги – передавал собственноручно что-нибудь сладенькое или горячительное из запрещённого съестного. Так, видимо, и познакомились. А дальше – дело техники.

Когда злые товарищи-сослуживцы сдали с потрохами Дронова за его проделки, а он сам попался, как говорят жители Шагонара, на махинациях с квартирами и аферах с присвоением денежных знаков, то он по-быстрому собственноручно написал заявление «по собственному желанию». И дальше, как поговаривают в Пий-Хемском районе, по протекции Юрия Кара-оола рванул в город Туран в качестве свободного адвоката, где к тому времени смотрящим был определён правительственный чиновник Аяс Оюн.

А там в прошлом году был судебный скандал с вагончиком, в котором были запрещённые законом игровые автоматы. Владелец азартного вагончика Дмитрий Тронов нанял новоиспеченного адвоката Андрея Дронова, а государственный чиновник Оюн Аяс, видимо, помогал ему юридическими консультациями. Cannabis, конечно, прибыль хорошую даёт... Но не коноплёй единой, как говорится, пополняется главный карман республики. Азартные игры, знаете ли, хоть тувинцам, хоть русским напрочь голову сносит, последнее из дома тащат, поросят и курей в заклад оставляют, чтобы потягаться с однорукими бандитами и попытать удачу. Сами догадайтесь, кто дал рекомендацию бывшему вертухаю, кто поручился перед правительством за Дронова? Может быть, это смотрящий Оюн предложил Юрию Кара-оолу назначить Дронова исполняющим обязанности начальника внутреннего финансового контроля Пий-Хемской районной администрации? Или, может, сам Кара-оол, без подсказки, решил, что Дронов лучше всех будет бдить за финансовыми потоками, которые щедро текут в их карманы?

Очень вредная тувинка