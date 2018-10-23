A- | A | A+ 12pt №42, 23 октября 2018 года.

Где тонко, там и рвётся В последнее время неприятные новости стали обычным делом. Где-то рванул завод пиротехники и погибли 4 человека, где-то рухнул очередной самолёт Минобороны, в котором разбилось два пилота, где-то на Транссибирскую железнодорожную магистраль упал мост. А тут два известных футболиста устроили пьяный дебош, при котором один из них бил чиновника правительства России табуретом... Но всё же наиболее интересными для нас на прошедшей неделе стали четыре явно не связанных между собой, но имеющих общие корни события: расстрел студентов и преподавателей в колледже Керчи, отлучение Русской Православной Церкви от мирового Православия, катастрофа космического корабля «Союз» с космонавтом и астронавтом на борту и приговор бывшему министру строительства Тувы по уголовному делу о взятке. Казалось бы, на первый взгляд все четыре события между собой никак не связаны и порождены совершенно разными причинами. Однако это только на первый взгляд... ЧИСТО РОССИЙСКОЕ СОБЫТИЕ Известна старинная русская пословица: «Где тонко, там и рвётся». Похоже, общество России расползается по швам. Самым наглядным примером общего кризиса в стране можно смело называть расстрел людей и подрыв взрывного устройства в политехническом колледже Керчи в среду, 17 октября. Тогда 18-летний студент открыл стрельбу из охотничьего ружья и устроил взрыв в учебном заведении. В результате погиб 21 человек, около 50 пострадали. Сам стрелок покончил с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц общеопасным способом). В связи с этим в Крыму объявлен трёхдневный траур. На это трагическое событие можно было не акцентировать внимание, если бы подобные инциденты в учебных заведениях России уже не стали чем-то выходящим за рамки – в этом году их набралось уже больше четырёх. Особенность происшествия в большом количестве пострадавших и в том, что за более чем 20-летнюю историю нахождения Крыма в составе Украины ничего подобного там не происходило. Но не прошло и пяти лет, как Крым стал частью РФ – и такая трагедия. Аналитики полагают, что расстрел в Керчи – это лишь эпизод, раскрывающий проблему молодёжного терроризма, заявившего о себе в этом году. И эта проблема в стране не только будет существовать, но и может получить новое развитие в связи с реализацией политики властей. Так что это не первый случай в России и, скорее всего, не последний. Связан он совсем не с мировым терроризмом, с которым Россия активно борется в Сирии и Украине и не с влиянием западной культуры, как пытаются представить заинтересованные лица. Не случайно спецслужбы, тщательно изучив компьютер и телефон предполагаемого убийцы Рослякова, не нашли никакой связи ни с ИГИЛ, ни с «Хизб-ут-Тахрир» (обе запрещённые в РФ террористические организации), ни с СБУ и прочими врагами России. Выяснилось, что никого из запрещённых и незапрещённых недоброжелателей за терактом не стоит. За ним – наша суровая действительность, суть которой состоит в том, что обществом правит жульё, живущее по понятиям «Не пойман – не вор!». Где с экранов государственных телеканалов льётся ненависть, жестокость и несправедливость. Где героями становятся проходимцы, бандиты, коррупционеры, банкиры и проститутки. Где государство в нищающей стране при диком росте числа олигархов вполне официально десятки миллионов людей оставляет за бортом пенсионного обеспечения. Здесь современная молодёжь не находит иных героев для подражания. Убийца в этом ряду «героев» многим молодым людям не кажется таким уж страшным. Если кто-то захочет со мной поспорить, приведу наш тувинский общеизвестный пример. Завелись в республике некие «чистильщики» под названием «Чоннун Оолдары». Громят магазины, избивают и унижают граждан. Всё делают публично. Однако МВД и ФСБ с подачи правительства Тувы пытается легализовать их деятельность. Видимо, ждут, когда те, по примеру Рослякова в Керчи, не начнут убивать. Специалисты полагают, что в последние лет 15-20 власти России весьма запустили контроль над процессом воспитания молодёжи. Теперь воспитатель в детском саду уже не воспитывает, а лишь надзирает за детьми, учителя в школах больше не учителя и, тем более, не педагоги: они оказывают услуги, чаще всего властям. Главная их функция теперь состоит в фальсификациях итогов голосований, и они превратились в жуликов, ворующих на выборах голоса избирателей, и уже потому никаким уважением учеников пользоваться не могут. В общем, российскую систему образования сломали так, что теперь, как правило, учителя средней школы тоже не обязаны, да и не в состоянии воспитывать подростков. А недавно принятая пенсионная реформа в России приведёт к тому, что родителям будет не до детей, а бабушки и дедушки (спасибо Путину и Медведеву!) не смогут уделять внимание внукам, поскольку вынуждены будут работать на производстве до гробовой доски. Но даже не в хлебе насущном основная проблема воспитания детей, хотя, конечно, голод – не тётка. Который заставит и воровать, а, если придётся, – и убивать. Главное состоит в том, что не может быть основным постулатом жизни принцип «Не пойман – не вор!». Эта идеология жуликов и воров и их политической партии, находящейся у власти. И она не может быть принята обществом за основу жизни. Того, что случилось в Крыму, невозможно было представить ещё каких-то 15-20 лет назад. Хотя её причины очевидны: если в стране нет идеологии – нет и гражданина. А без граждан не бывает и нормального общества. Да, вне всякого сомнения: это преступление необходимо раскрыть, наказать виновных и причастных к нему. Но это не снимает с повестки дня необходимость в формировании государственной идеологии, нормальной системы образования и воспитания подрастающего поколения. Это невозможно без создания условий для уважения к старикам и заботе о матерях, о чём сейчас власти в погоне за сиюминутной выгодой забыли напрочь. Так что, видимо, проявление керченского синдрома убийцы-одиночки можно будет ожидать в любом уголке России, потому что она заслужила позор, когда её дети убивают других детей. И ограничения доступа детям в Интернет положения не спасёт, а лишь загонит болезнь общества вовнутрь. РАСКОЛ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ – ВЫНУЖДЕННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ В условиях идеологического кризиса в России своё слово должна бы была сказать Православная церковь. Но и тут у нас, похоже, всё весьма неблагополучно. Проблемы российско-украинских отношений, начавшиеся с аннексии Крыма, которые сейчас, похоже, окончательно зашли в тупик, отразились и на отношениях между верующими. Украинская православная церковь (УПЦ КП), получив благословение Константинопольского патриархата, обрела самостийность и получила право выхода из состава Русской православной церкви (РПЦ). Это не понравилось российской церковной бюрократии, и Архиерейский синод Русской зарубежной церкви 15 октября в Минске объявил, что вслед за РПЦ прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. И теперь на любом уровне прекращены их контакты до тех пор, пока Константинополь «не принесет покаяния» и не «прекратит свои беззакония». Чего ожидать можно лет триста... Причиной послужило то, что константинопольский синод подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви. Автокефалия даёт статус поместной церкви, предполагающий её административную независимость от других поместных церквей. И теперь УПЦ КП перестанет отчислять деньги в РПЦ. Автокефальная церковь возглавляется патриархом, архиепископом или митрополитом. Ранее он также установил каноническое общение с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Так что теперь общение невозможно как для священнослужителей, так и для мирян. Духовенство Русской зарубежной церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви и приглашать её священнослужителей в храмы РПЦЗ, а миряне не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, в том числе посещать святую гору Афон. Фактически это может означать самоизоляцию РПЦ от православного мира со всеми вытекающими последствиями. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что разрыв евхаристического общения – это «вынужденная жестокость». Следует отметить, что эта «вынужденная жестокость» может очень больно ударить по православным верующим в национальных республиках России. Особенно там, где православная церковь находится под давлением местных националистически настроенных сепаратистских властей. К таким регионам можно смело отнести Туву, где власти всеми доступными ей административными рычагами пытаются выдавить из республики православное население, где деятельность Православной церкви не то, что не поощряется – власти пытаются создать православным как можно больше препятствий в отправлении ими православных обрядов. И в этом плане злокозни в отношении предпринимателя С.Сафрина – это не мифическая ненависть Кара-оола к удачливому строителю. Глава республики не может не понимать, что если ему удастся «выдавить» директора ООО «Сельстрой» из Тувы, то попросту станет некому помогать церкви – оплачивать коммунальные услуги и т.п. Поэтому «наезды» правительства Тувы на ООО «Сельстрой» – это практическое воплощение политики выдавливания Православной церкви из Тувы с целью ускорения исхода русской общины из этого ставшего неуютным для русских уголка России. АВАРИЯ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «СОЮЗ» Ещё не отгремел до конца скандал с утечкой воздуха в космическом корабле «Союз МС-09» из-за халатности сотрудника РКК «Энергия». И вот – новый «инцидент», из-за которого могли погибнуть российский космонавт и астронавт США. Новый скандал, который может привести к прекращению российско-американского сотрудничества в космосе и сворачиванию российской космической программы в целом. При этом следует отметить, что аварии наподобие той, что случилась с ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», в советско-российской космонавтике не происходило более 49 лет. Этот тип ракеты-носителя, созданной под руководством академика С.П. Королёва, был отработан ещё в советское время до мелочей. Специалисты называли несколько возможных причин аварии, а сейчас более вероятной считается, что инцидент случился из-за ошибки при сборке ракеты на космодроме. Таким образом, были отклонены версии о заводском браке и конструкторской ошибке. Но дело не столько в конкретной аварии, хотя её последствия колоссальны. Проблема в том, что авария с космическим кораблем «Союз» – это лакмусовая бумажка состояния российской промышленности, всего российского народного хозяйства. В этом плане авария на космодроме и разрушение только что построенного (слава Богу, не успели торжественно открыть!) военными Минобороны России строителями моста через Большой Енисей – звенья одной цепи. Дело даже не в том, что всё, что сегодня делается российскими военными – чистая показуха и повсеместное воровство. Теперь всё государственное в России – слепок с чудовищного состояния военного комплекса страны. Если страна стремительно деградирует, это касается всех сфер государственной деятельности. СУРОВЫЙ ПРИГОВОР ПОСРЕДНИКУ Нельзя сказать, что приговор бывшему министру строительства В.Сату, оглашённый в Кызылском городском суде, для всех стал полной неожиданностью. Хотя у некоторых имелись иллюзии на счёт того, что Сат сможет выкрутиться. Дело длилось подозрительно долго, и создавалось впечатление, что стороны чего-то ждут. Но, в конце концов, был озвучен приговор: лишение свободы на 8 лет строгого режима и взыскание штрафа в 55 млн. рублей. Бывшего министра арестовали в здании суда, и конвой препроводил его в следственный изолятор. Теперь знатоки уголовных дел пытаются разобраться, почему так случилось. И действительно, почему? Ведь его бывшие коллеги по правительству Кара-оола – министр Бичелдей и председатель районной администрации Анай-оол – отделались лёгким испугом – условными сроками без штрафа. А уголовное дело министра труда Тас-оол за совершение точно такого же преступления до сих пор не в суде. И она до сих пор даже не отстранена от работы, на которой, наверное, продолжает свои криминальные действия. А тут – бац! Странно... А дело, в общем-то, не сложное. По версии следствия, суть его такова. В правительстве Тувы (не буду называть фамилии и должности – все понимают, о ком может идти речь) решили срочно украсть 32 млн. рублей. Как это уже принято в республике, для реализации замысла было выпущено Постановление правительства о выделении подлежащей хищению суммы Министерством земельных и имущественных отношений РТ в уставный капитал ГУП «Кызылтепло» якобы для последующего финансирования строительства инженерных сетей на «Своротке», в восточной части г.Кызыла, подрядной организацией (директор – Лендел). Затем деньги в сумме 32 млн. рублей были перечислены ООО «Аркада» – директор Лендел. Потом он перечислил их посреднику в Иркутск, который переправил их в Москву для последующего обналичивания. После чего Лендел сам слетал в Москву, где получил наличными 28 млн. рублей – за минусом стоимости обналичивания. Вернувшись в Кызыл, он якобы передал 32 млн. рублей министру строительства В.Сату. Не 28, полученных в Москве, а все 32 млн., перечисленные правительством. Не странно ли? Вот эти 32 млн. следствие и посчитало взяткой. Следствие по делу развивалось весьма стремительно. Сразу же после предъявления обвинения Сат, страдающий рядом серьёзных болезней, был помещён в СИЗО. Как потом выяснится, чекистам эта афера с 32 миллионами была известна с самого начала. Ещё до того, как Бартына-Сады подписал подготовленное аппаратом Ш.Кара-оола постановление правительства о выделении этих миллионов для последующего хищения. Все перечисления велись под их контролем. Поэтому, когда Ленделу чекисты показали все имеющиеся у них доказательства, ему ничего не оставалось, как пойти на сотрудничество со следствием и подписать все бумаги. Следом то же самое они предложили и Сату, однако он побоялся идти против братьев Кара-оолов и на сделку не пошёл. Защите удалось путём неимоверных усилий вызволить его из СИЗО. Казалось, следствие входило в обычное русло, и Сату ничего особенного не грозит. Но тут случилось совершенно удивительное – оказавшись на свободе, Сат после беседы с одним из известных всем братьев вдруг отказался от своей защиты местными опытными адвокатами, и у него появился московский мутный адвокат из конторы телеведущего программы «Человек и Закон» Пиманова. Как потом выяснится, скорее всего, это была идея председателя правительства Тувы Шолбана Кара-оола. Ходят слухи, что это он навязал Сату нового адвоката и настоял, чтобы тот отказался от местных защитников и особенно – от А.А.Язева. Видимо, он дал Сату какие-то гарантии того, что ничего страшного с ним, как в своё время с Бичелдеем и Анай-оолом, не произойдёт. Но случилось самое худшее – реальный срок и многомиллионный штраф. Тем самым чекисты и суд дают вполне понятный сигнал – даже если ты воруешь бюджетные деньги для караоолов и себе ничего не оставляешь, не надейся, что тебя отмажут – не то время, не те обстоятельства. Не помогут ни Кара-оол, ни Шойгу, которых, как известно, Бог наделил даром ничего не делать даром. А если примешь «правильное решение», как в своё время Лендел, – может, и избежишь сурового наказания. История с министром Сатом ещё не закончилась. Пока он чалится в СИЗО, защита будет готовиться к апелляции. Для чекистов сейчас главное – уберечь его от длинных рук чёрных братков, которым он теперь не нужен и для которых он превратился в опасного свидетеля. Очень важно, чтобы он дожил до апелляционного суда. А там время покажет. До встречи. Кондрат Пчёлкин (прочитано 1040 раз) http://risk-inform.ru/article_7607.html +15

<< Комментарии к статье (Всего: 15) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2

Аноним (гость) 25-10-2018 13:59:37 #15 [ru] Научные изобретения, которые совсем скоро изменят мир

1. Биохолодильник / это метод хранения продуктов с подбором для каждого свой режим/

2. Hyperloop (гиперпетля) / это поезд со скоростью 1000 км в час

3. Цифровые контактные линзы /тоже обалденная вещь/

4. Квантовый компьютер /это будущее компьютеров/

5. Графеновые батарейки / это электромобили с длительным пробегом и зарядкой около 8 минут/



а мы в это время прыжок рывок как жахнем по америке ядерный пепел и все такое а на самом деле и корабли разучились запускать 0 Аноним (гость) 25-10-2018 13:48:47 #14 [ru] Неплохой вариант.Пусть лучше Ховалыг,чем эта Белоконь. 0 Аноним (гость) 25-10-2018 10:15:54 #13 [ru] Правда, что Ховалыг собирается в сенаторы вместо Белоконь? 0 Националист (гость) 25-10-2018 08:19:11 #12 [ru] Штырит Маразматика нехило! Юродивый пишет свою нетленку: "Сын Матери Родины и ОТЧЕ Нашего, отличается от Слуги Аллаха, от Раба " православного", От Твари Атеистической..." Этим изображением все сказано...



0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 25-10-2018 07:54:57 #11 [ru] Аноним номер 9...

Процесс, который сейчас идет к концу 2018 года, Года Собаки , согласно Тюркского Животного Цикла, уже не зависит от Путина или тех кто исчез, типа Березовского из Истории Современной России...

Основная Часть Общества в Туве знает кто такой Кара-оол и его Братья, кто Такой Шойгу и его сестра в Государственной Думе, кто такой ЧУбайс... и кто Такой Ходорковский...

Даже Путин, не смотря на то что он то РАБ Духовный, но все равно начинает Понимать чем Националист отличается от Интернационалиста и Нациста.

Даже те, кто Наблюдают за данным Сайтом, и те начинают Понимать, не смотря на Их Природную ТУПОСТЬ чем Сын Матери Родины и ОТЧЕ Нашего, отличается от Слуги Аллаха, от Раба " православного", От Твари Атеистической...

Да, Есть здесь УРОДЫ типа этого Вечного Анонима или " Националиста", который все же себя не называет Интернационалистом, или Нацистом, кто не понимает Разницы между Сыном, Слугой, Рабом, Язычником, и Атеистом, Духовно Опущенным на Уровень той Обезьяны,

Так что Аноним НОМЕР 9...

Путин в Итоге уже УБРАЛ из Хакасии Тварь Атеистическую...

Ведет и Туву к тому пониманию что Ей Нужны СЫНОВЬЯ и Дочери, кто Отлично Понимает смысл этих Слов и по РУССКИ и по Тувински...

А Деньги... Они ЕМУ то Зачем?

Если Он завтра ЗАХОЧЕТ покушать в Кызыле, обедать в Пекине, а Ужинать в Токио, то ЗАЧЕМ Ему Нужно такое Понятие как " ДЕНЬГИ"? согласно которой и появился ЧЕЛОВЕК...Так что Аноним НОМЕР 9...Путин в Итоге уже УБРАЛ из Хакасии Тварь Атеистическую...Ведет и Туву к тому пониманию что Ей Нужны СЫНОВЬЯ и Дочери, кто Отлично Понимает смысл этих Слов и по РУССКИ и по Тувински...А Деньги...Они ЕМУ то Зачем?Если Он завтра ЗАХОЧЕТ покушать в Кызыле, обедать в Пекине, а Ужинать в Токио, то ЗАЧЕМ Ему Нужно такое Понятие как " ДЕНЬГИ"? +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 25-10-2018 07:27:51 #10 [ru] Аноним номер 3...

Идеология СССР, основанная по Атеистическом понимании что " Человек Царь Природы", развалилась вместе с СССР.

Но до Раба Духовного Путина, как и до всей РПЦ МП, пока не доходит ПОНИМАНИЕ , а Почему Христос свою Единственную МОЛИТВУ, данную Им его Ученикам, начал с слов " ОТЧЕ НАШ,.."?

Разве потомкам Иудеев, Славян, Других Национальностей России, кто решил Стать Христианином, понятна Мудрость Ярослава Мудрого, и Разве такие как Конвиз смогут ПОНЯТЬ почему Иудеи и Евреи имеют Израиль , отданный Им Сталиным, но не имеют Государство равное по размерам нынешней РФ ?

Так что и Грузины " православные", и этот Поп Стамбульский с 1453 года, тоже "православный", да и " Епископ" Тыванский тоже "православный", Русско Язычник, НО Разве те, кто утверждают что Они " ХРИСТИАНЕ", а тем более то " ПРАВОСЛАВНЫЕ", Зна

Может Это понимает Кара-оол, или "филолог" Бичелдей?

Разве в Туве то " УЧЕНЫЕ" понимают Разницу Между Русским ТЯТЯ, Тувинским АЧАЙ, и Французским ПАПА?

Разве ПРИДУРКИ "учение" в Туве понимают чем Славянское Тато отличается от Русского ТЯТЯ? И чем Хренцузское Папа отличается от Русского Слова Батя?

Сформировать ИДЕОЛОГИЮ, Идею Логическую в РФ, легче чем Обоссать Два Пальца, за которые держаться те, кто не снимая штанов Умеет Ссать Стоя, кто становятся то Ачай, то Тятя, то Папа, то Тато...

Главное не Все поймут, а как Стать СЫНОМ Матери Родины и Отче Нашего, а не Тварью Атеистической, Обреченной на Самоуничтожение.

Что Ждет Человека? Развитие и Выход в Просторы Вселенной, или Самоуничтожение? ют как по РУССКИ Право Славить?Может Это понимает Кара-оол, или "филолог" Бичелдей?Разве в Туве то " УЧЕНЫЕ" понимают Разницу Между Русским ТЯТЯ, Тувинским АЧАЙ, и Французским ПАПА?Разве ПРИДУРКИ "учение" в Туве понимают чем Славянское Тато отличается от Русского ТЯТЯ?И чем Хренцузское Папа отличается от Русского Слова Батя?Сформировать ИДЕОЛОГИЮ, Идею Логическую в РФ, легче чем Обоссать Два Пальца, за которые держаться те, кто не снимая штанов Умеет Ссать Стоя, кто становятся то Ачай, то Тятя, то Папа, то Тато...Главное не Все поймут, а как Стать СЫНОМ Матери Родины и Отче Нашего, а не Тварью Атеистической, Обреченной на Самоуничтожение.Что Ждет Человека? Развитие и Выход в Просторы Вселенной, или Самоуничтожение? 0 Аноним (гость) 25-10-2018 02:10:48 #9 [ru] Путин внёс законопроект о зарубежных счетах чиновников.Ха-ха-ха!

Звучит это так:

Путин внёс законопроект о зарубежных счетах Путина.

Ну и что?

В высшей степени ценизм и обострённое хамское остроумие.

Вот так выглядит элитное фиглярство для своих партнёров (хозяев).

Шут. +1 Националист (гость) 24-10-2018 18:36:49 #8 [ru] ИХ РАБОТА - СЕЯТЬ НЕНАВИСТЬ КО ВСЕМУ, ЧТО УГРОЖАЕТ ВЛАСТИ

И ВОСХВАЛЯТЬ ВСЁ, ЧТО ДЕЛАЕТ ВЛАСТЬ.



+5 Аноним (гость) 24-10-2018 15:26:32 #7 [ru] Кровавый вова! 0 Аноним (гость) 24-10-2018 14:23:45 #6 [ru] Авария ракеты ставит крест на российском космосе. Ни один клиент в здравом уме не захочет больше иметь дело с ненадежным партнером. Если каждый пуск ракеты превращается в лотерею или даже в "русскую рулетку", то нифиг такое надо?



Путин принял Россию со своей космической станцией "МИР", с первым местом по количеству космических полетов, а оставит только с обещанием РАЯ в загробной жизни... +2 1 : 2 Остальные материалы номера 42: Свежий анекдот

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