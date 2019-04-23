Непереходный возраст

Половина российских подростков предпочитают не идти в десятый класс

Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС провел исследование, в ходе которого выяснил, что после 9-го класса в школе остаются лишь 53,6% учеников. 41,6% выпускников 9-х классов в 2017/18 учебном году выбрали получение среднего профессионального образования вместо окончания школы: рост этой группы авторы исследования считают тенденцией последних лет. Большая часть из них предпочитает продолжить образование на курсах повышения квалификации или на дистанционных занятиях. Чаще всего после 9-го класса из школы уходят в Ленинградской, Вологодской, Оренбургской областях, Пермском крае и Республике Адыгея. До 11-го класса, как правило, доучиваются московские и петербургские школьники.

Ученые проанализировали статистические данные об учащихся школ и профессиональных образовательных организаций всех регионов РФ, представленные на официальных сайтах федеральных и региональных органов власти. Авторы исследования считают, что «повышение доли поступающих в профессиональные образовательные организации (ПОО) после 9-го класса является тенденцией последних лет». Директор Центра экономики непрерывного образования при РАНХиГС Татьяна Клячко рассказала “Ъ”, что в 2000-е годы 66,7% подростков шли в 10-й класс и только около 33% – в систему профобразования. «Из 40% выпускников, которые сегодня идут получать среднее профобразование, 11% учатся рабочим профессиям, остальные 30% – это те, кто хочет стать специалистом среднего звена», – объяснила госпожа Клячко.

Исследователи называют две причины, которые определяют рост интереса к среднему профессиональному образованию.

«Во-первых, это экономический кризис. Если раньше семьи готовы были тратить деньги на подготовку детей для учебы в вузе и ждать, пока ребенок там проучится, то теперь семьи предпочитают, чтобы через три-четыре года после 9-го класса ребенок вышел на рынок труда, получал заработную плату. Если потом он захочет получать высшее образование, то сделает это за свои деньги», – говорит госпожа Клячко. Второй тренд, по ее мнению, является общемировым и заключается в том, что молодежь предпочитает получить среднее профессиональное образование, а затем добирать знания путем повышения квалификации или обучением на дистанционных курсах.

Интерес школьников к профессиональному образованию имеет региональную специфику, отмечают авторы исследования. Самое большое количество, более 55% подростков, ушедших из школы после 9-го класса, насчитывается в пяти областях: Ленинградской, Вологодской, Оренбургской областях, Пермском крае и в Адыгее. Госпожа Клячко объясняет, что больше всего подростков уходит из школы после 9-го класса в сельской местности. «Влияет и экономическое состояние региона, и, например, открытие предприятия: молодежь старается туда попасть, а не ждать, пока получит высшее образование», – говорит Татьяна Клячко.

4,8% подростков, окончив 9-й класс, не переходят в 10-й, но и в другие организации учиться не идут. Больше всего таких учеников в Чукотском автономном округе (95,9%) и в Республике Тыва (63,1%). Вместе с Чечней и Дагестаном они попали в число регионов с наибольшим процентом отказывающихся от дальнейшей учебы.

Согласно выводам авторов исследования, одна из причин отказа от продолжения образования – плохо развитая система среднего профессионального образования (отсутствие коммерческих мест для обучения или программ подготовки), а также желание начать работать без получения образования. Кроме того, согласно исследованию, этим регионам свойственна миграция жителей в другие области, поэтому школьники часто продолжают учебу в ПОО в других регионах. Эксперты также объясняют это недостатком рабочих мест в некоторых областях: «На Северном Кавказе вариант образования до 11-го класса, тем более поступления в вуз, не является необходимостью для получения какой-либо работы. А колледжей там мало, они не престижны. Какой смысл оканчивать 11 классов, есть только для того, чтобы уехать?» – спрашивает председатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. При этом до 11-го класса больше всего подростков доучивается в Москве и Санкт-Петербурге – в этих регионах школы покидает меньше 30% учащихся.

Напомним, в 2015 году тогдашний глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов заявлял, что около 45% школьников уходят в колледжи и техникумы. «За последнее десятилетие доля тех, кто после 9-го класса идет получать профессиональное образование, увеличилась почти на 10% – с 34 до 45», – отмечал тогда господин Ливанов.

Елизавета Михальченко, Ксения Миронова

«Коммерсантъ»