Почему наши богачи такие глупые?

Самый знаменитый в мире богач Билл Гейтс в ежегодном отчете своего благотворительного фонда, а затем в интервью американскому изданию Vox рассказал о своем видении будущего, а также о том, как решить наши общие проблемы. Трудно представить, чтобы подобная тема взволновала кого-то из русских олигархов или высших чиновников, что все чаще одно и то же. Это закрытая герметичная группа, наподобие средневековых алхимиков или альбигойцев, которая всякий раз ощетинивается, когда ее пытаются вовлечь в общее дело. Озабочены ли они угрозами для планеты? Вообще, думают ли они о людях? Неизвестно.

Любопытен перечень первоочередных задач, которые, по мнению Гейтса, стоят перед цивилизацией. Борьба с климатическими изменениями, с глобальными пандемиями, оружием массового поражения (привет президенту Трампу!). Еще недавно Гейтс главной задачей считал борьбу с нищетой, особенно в Африке, и создал вместе со своей супругой Мелиндой внушительный благотворительный фонд. Но идеи священника Томаса Мальтуса двухсотлетней давности оказались сильнее благих порывов. К 2050 году население Африки вырастет в два раза. «Даже если доля бедного населения сократится вдвое, количество людей за гранью нищеты останется прежним», – печально констатировал филантроп.

В искусственный интеллект один из столпов IT-технологий не верит. Зато не сомневается в том, что человечество перейдет на искусственное мясо. Гейтс поддерживает стартап, где выращивается мясо в пробирке. Вот тебе и акула капитализма! По части политических предвидений Гейтса интересует, как будет развиваться Китай, который опровергает казавшийся непреложным закон о прямой связи между демократией и экономическим ростом.

Впрочем, наш разговор – не о футурологических прогнозах Билла Гейтса. Вопрос другой – зачем ему это? Максим Горький писал, что деньги нужны богачам, чтобы делать еще больше денег. Но богатейший человек планеты разбрасывает деньги на гуманитарные проекты планетарного масштаба. Миллиардер не зарывает капиталы в банках, но щедро поддерживает инновации в разных областях человеческой деятельности.

Билл Гейтс – антитеза прижимистым Гобсеку и Скруджу МакДаку. Билл Гейтс сделал деньги на знаниях и технологиях. Маркс не подозревал, что знания будут создавать прибавочную стоимость, а капитализация не будет зависеть от основных фондов. Капитал, созданный научным багажом, имеет совершенно иную мораль, чем состояния, накопленные в эпоху Вандербильтов и Рокфеллеров, которые нажились на эксплуатации бедных. По этой причине этика российских олигархов не имеет ничего общего с этикой творцов высоких технологий.

Билл Гейтс – открытая публичная фигура, его лекции собирают тысячные аудитории, а книги становятся бестселлерами. Схожие правила исповедуют (или исповедовали) Стив Джобс, Пол Аллен, Ларри Эллисон, Джек Ма, Ларри Пейдж, Ричард Брэнсон, Энди Гроув, Марк Цукерберг...

Кто из тьмы российских миллиардеров, капиталы которых пухнут даже в годину тяжких санкций, имеет высокие устремления, засматривается на звезды, собирает аудиторию, чтобы поделиться размышлениями об общечеловеческих проблемах? Почему никто из русских богачей не пошел в космические туристы, когда американцы вставали в очередь на полет? Видимо, слишком обременены суетными хлопотами, слишком велико земное притяжение, чтобы витать в эмпиреях...

Разница между западными и российскими миллиардерами настолько режет глаз, что надо разобраться в причинах. Львиная доля наших богачей разжилась на приватизации и продаже природных ресурсов, где вполне мог бы преуспеть лихой и необразованной купец из романов Мамина-Сибиряка. Эти люди могут считаться умными только в глупой экономике, где половина роста ВВП происходит благодаря ценам на нефть. По меркам экономики знаний, русские богачи – глупые, необразованные и дремучие люди. Недалеко ушли от купца Дикого в «Бесприданнице», который не видел надобности в фонарных столбах на набережной.

В нашей истории бывали периоды, когда государство ценило знания. Именно в эти периоды страна развивалась динамично и выходила в мировые лидеры. «В Политехнический!/ По снегу фары шипят яичницей/ Милиционеры свистят панически/ В Политехнический!», – писал Андрей Вознесенский. Смысл воспетой картины забыт и недоступен новому поколению. В Политехническом музее находится Центральный лекторий общества «Знание», где в 1960-е годы при полном аншлаге выступали молодые поэты и маститые ученые. Однажды академик Зельдович не мог пробраться к трибуне, и толпа передавала его по рукам, чтобы не сорвать лекцию по квантовой физике, которая вместе с поэзией должна была в скором времени и непременно перевернуть мир. Сегодня Политехнический музей – вроде некрополя.

Французская революция пыталась создать культ богини Разума, а мы все крепче припадаем к архаике и клерикализму. Нынешняя российская элита не уважает знания. Об этом говорит нищенское, на паперти положение науки, унизительная зависимость от иностранных технологий, ускоренное скольжение вниз в космонавтике, которая оставалась нашей последней гордостью. Недавнее заявление Германа Грефа о ненужности и порочности физматшкол – из той же серии, это подкоп не столько под школы, сколько под физику и математику. Нувориши мстят физикам, поскольку в отрочестве дотянуться до спецшкол по уровню способностей не могли. А теперь – реванш юристов и экономистов, которые в советскую эпоху считались, признаемся, специалистами второго сорта.

Мы все чаще поражаемся безнравственности нашей власти. Впечатление, что элита, сплотившаяся вокруг властных структур, следуют нормам морали, отличной от той, которой живут рядовые граждане. Параллельные, не знакомые друг другу миры. Когда и по какой причине произошел разрыв? Уверен, причина – неуважение к знанию. Отсюда смещение вековых нравственных доминант общества. Очень давно Лао-цзы выводил мораль из свойств ума, впитавшего знания. Более близкий нам Сократ считал, что зло есть результат незнания. Гегель видел единый идеал знания и нравственности. Доисторические люди, к тому же с дырявым карманом, нам не указ...

Русские богачи не выступают с лекциями по той причине, что им нечего сказать. Источник их богатств не требует напряжения интеллекта, были востребованы другие таланты. В их серости – большая опасность для общества, которое без уважения к знаниям рискует превратиться в разрушительное племя гуннов.

В 1940 году, в критический момент мировой истории, в речи перед Конгрессом президент США Франклин Рузвельт сказал, что Америка обязана защитить свои ценности. Какие именно? Они были названы в такой последовательности – наука, культура, свобода. Невозможная у нас триада...

Сергей Лесков

«Росбалт»