Вернись, студент

Российские власти вдруг почувствовали дефицит «мозгов» – и стали придумывать, как заманить учащихся за границей обратно на Родину. Вот только предложить им особо нечего.

Конечно, всерьез обсуждать законопроекты нынешней Госдумы давно стало плохим тоном, но уж очень показательно совпали две «патриотичные» инициативы. Одна – как раз думская – по поводу обязательной (до шести лет) отработки вузовских выпускников, отучившихся на бюджетном месте. А вторая – проект Россотрудничества по возвращению домой российских студентов из Великобритании и других «недружественных» стран.

Видимо, общественные стенания последних лет о том, что из страны уже почти все мозги утекли (с чем, кстати, трудно не согласиться, оценивая обе идеи), дошли, наконец, до высших эшелонов власти. И вниз по вертикали раздалась команда: «мозги вернуть – и более за границу не пущать».

Проект Росструдничества называется «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» Обставлено все нешуточно. «Остро стоит вопрос о безопасности наших молодых ребят, которые учатся за рубежом. Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», – цитирует модератора на презентации проекта «Коммерсант».

Удивительно, конечно, как наши государевы люди умеют приписывать другим собственные грешки. Это в России, помнится, отчисляли под разными предлогами то грузинских студентов, то украинских, то турецких (в разгар операции «нож в спину»). Тогда как российские граждане, выбравшие учебу за пределами страны (их, по подсчетам Минобрнауки, сейчас около 60 тысяч), пока вроде не жаловались, что их как-то ущемляют по национальному признаку. Но даже если и найдутся в Соединенном Королевстве люди, которые невзлюбили русских после последних событий (ксенофобов и дураков, не отличающих власть от народа, везде хватает), чем завлечь молодых обратно на Родину?

На той же презентации проекта Россотрудничества один из деканов МГИМО сообщил, что его вуз готов в экстренном порядке принять до нескольких сот новых студентов. Жаль, журналисты не спросили, на какой основе – платной или бесплатной? Если за деньги (обучение в МГИМО, кстати, стоит в среднем около 450 тысяч рублей в год – вполне сравнимо с английскими вузами), то проект «Пора домой» больше похож на попытку возвращения утекающих за границу денег, а не мозгов. Если же обучать возвращенцев государство готово бесплатно, то не придется ли потом «мозгам» шесть лет отрабатывать где-нибудь в таком месте Родины, о существовании которого они даже не догадывались.

Да и что может предложить возвращенцам наша страна? Отпрыскам элиты – понятно что: теплое место у бюджета, победы в тендерах, передача «по наследству» нагретых мест в наблюдательных советах и другие бонусы приближенных к трону – и то до поры до времени, потому что кормовая база уменьшается, а делиться «наверху» не привыкли. Но с возвращением сотен этих сыновей и дочерей, кажется, особых проблем и нет.

А вот что пообещать другим десяткам тысяч? Хорошую зарплату? Но рубль так скачет, что хорошей она может быть очень недолго, стабильности в стране не хватает. Работу на прорывных технологических направлениях? Так у нас сегодня технологии скорее блокируют, чем разрабатывают. Конечно, можно стать суперспецом по блокировкам, но этот опыт больше востребован в странах-изгоях, а там, как правило, и уровень жизненного комфорта не такой, к которому привыкли учащиеся в европейских странах.

Что еще? Чувство гордости за Родину, вставшую с колен? Это – да, этого у нас в избытке. Но есть подозрения, что люди, давно не смотревшие российское ТВ, на такую наживку тоже не клюнут.

В общем, массового исхода российских студентов из Лондона в Москву, скорее всего, не предвидится. Как почему-то не поехали назад евреи, которых звал вернуться лично Путин. Да и сбежавшие за кордон предприниматели призыв Титова «В Москву! В Москву!» восприняли, мягко говоря, вяло.

Раз «вернуть мозги» вряд ли получится, остается вариант «не пущать». И тут на передний план выходит думская инициатива по обязательной отработке. С железной логикой: если уж государство 4-6 лет тратило деньги на твое обучение, будь добр – верни долг, отработай 4-6 лет там, куда Родина пошлет. Так было в СССР, и даже худо-бедно работало, вспоминают старожилы. Да, работало, но именно что худо и бедно.

Я застала институт распределения уже на излете, в конце 80-х. Заканчивая обучение в Ленинградском Политехническом, два последних года параллельно работала в городской газете. Распределение мне светило по советским меркам вполне себе приличное – в крупный ленинградский концерн. Но я к тому времени точно знала, что работать инженером не хочу, а буду журналистом (сегодня бы, конечно, выбрала другой путь, но Горбачев со своей гласностью сильно повлиял тогда на умы молодых). Мне повезло: ректор по запросу из газеты разрешил свободное распределение, и я эти три года не испортила ни себе, ни концерну – зачем бы ему был нужен инженер-временщик, лишь отбывающий срок отработки.

Сторонники «обязаловки» часто вспоминают, что в советских «шарашках» люди тоже трудились подневольно, но достигали потрясающих результатов. Правда, не договаривают, что выбор у них был небольшой: либо работа в «шарашке» и жизнь, либо лагерь и смерть. Можно, конечно, создать похожую мотивацию и для наших студентов. Но тогда, боюсь, в российские вузы вообще мало кто пойдет – побегут наши «мозги» если не в кембриджи и оксфорды, то в восточно-европейские или азиатские вузы. И придется в итоге закрывать границы, чтобы хоть кто-то здесь остался учиться и работать. И создавать полицию по поиску и возвращению на Родину беглых студентов. И потом удивляться, почему у нас ракеты падают, а дроны самоубиваются об стены.

Не понимая, как работает свободный рынок труда, нынешние руководители страны все чаще прибегают к советским методикам: обязать, запретить, распределить… Под разговоры о технологическом прорыве, цифровизации и инновациях в России сформировалась почти феодальная система отношений, усугубленная майданофобией и капиталистической жаждой наживы. Яркой иллюстрацией этих отношений выглядит эпическая схватка нашего косного государства с одним из бывших российских студентов Павлом Дуровым. И смешным в этой битве выглядит пока вовсе не создатель «ВКонтакте» и отныне запрещенного в России Telegram.

Виктория Волошина

«Росбалт»