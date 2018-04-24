    Перекрёсток мнений

Аноним, 18-04-2018 #1[com]

Понятно, куда уходят все деньги: Кара-оол за 2017 год утроил свои доходы! Доходы губернатора Тувы Шолбана Кара-оола в 2017 году составили 13,6 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте правительства республики.

Аноним, 18-04-2018 #1[ru]

товарищу Щ. не до того он занят зачисткой МВД.

Аноним, 18-04-2018 #2[ru]

Как жить в этой продажной республике? Мусора продажные бездействуют. Сколько можно закрывать глаза? Сколько еще должны украсть, что бы хоть кто то откликнулся? На МВД, ФСБ, прокуратуру вообще надеется нельзя. Им проще загубить человека, бизнес отобрать, откат взять, чем пошевелится и вывести на чистую воду оборзевших чиновников. Позор местным правоохранителям!!! Работа на 2!!! Жулики и ворюги захватили народ.

Аноним, 18-04-2018 #3[ru]

Вор должен сидеть на нарах с конфискацией имущества, а Килижеков – вообще в гробу лежать.

Аноним, 18-04-2018 #4[ru]

Смутило выражение 68 мил. «дармовых» денег! как будто автор не понимает, что асфальт и трубы придется укладывать! Автор сам строитель и передергивает понятие сметная прибыль и сметная себестоимость. В данном случае допускаю, что пустят к «распилу» сметную прибыль (но это долеко не 68 млн).

Аноним, 18-04-2018 #6[ru]

Самые последние по уровню жизни в РФ. Ладно там по уровню жизни, но по дырявости мозгов на высоком уровне. Уровень жизни ещё можно поднять, дырявость мозгов ликвидировать – вряд ли.

Националист, 19-04-2018 #9[ru]

Слава Рабинович: Россией управляют военные, политические, юридические, экономические, финансовые и технологические дегенераты – конец системы наступит не от какого-то одного события и не по одной какой-то причине. Путинский режим, как и любой деградирующий, теряющий управляемость режим, так или иначе сталкивается с нарастающей лавиной негативных для себя событий, адекватно отреагировать на которые он просто не в состоянии.

Я уже говорил о том, что властная ОПГ сама для себя является генератором «черных лебедей», она постоянно генерирует вот этот поток событий, которые все ускоряются – и этот поток в конечном итоге его и погубит. Что же касается сроков, и что конкретно случится с режимом, что приведет его к падению – этого пока никто не знает и прогнозировать не может, но то, что это будет совокупностью случайных и закономерных факторов – это чистый медицинский факт.

Рано или поздно существующий режим падет. Должны быть готовы к этому событию. Предлагаю собрать подобно т.н. «кремлевскому списку». По нескольким категориям, как на этом сайте http://lustration.ru/, только с тувинскими реалиями. Вот только несколько: Бандиты, Депутаты, Следователи, Избирком, Главы кожуунов, Судьи, Пропагандисты и Предприниматели. Главная цель Проекта Люстрация элиты Тувы – формирование ясного представления в обществе о персональной ответственности и отсутствии срока давности за произвол и преступления против Конституции, против права, демократии, против народа и гражданских активистов Тувы.

Список Люстрации – это публичный список категорий, а также наиболее рьяных представителей и пособников антидемократического режима, которых по Закону следует ограничить в общественно-политических правах в период восстановления демократических институтов в России. Тувинский Список Люстрации составляется путем мониторинга и ответственной экспертизы фактов совершения конкретными персонами и организациями (группами) действий, явно и грубо нарушающих права и свободы граждан. Когда данные будут систематизированы, можно будет опубликовать (можно в Телеграм-канале). Из номера в номер можно будет добавлять других. Людям будет очень интересно узнать в списках они или нет.

Аноним, 18-04-2018 #1[com]

Интересно, а кто будет проверять имущество Тулеева? Свои же прокуроры? Бухтояров?

Националист, 20-04-2018 #2[ru]

Госпошлина на заграничные паспорта россиян увеличится с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Пошлина для тех, кому еще не исполнилось 14 лет, вырастет на тысячу рублей до двух с половиной тысяч рублей. Пошлина на регистрацию транспорта вырастет с 800 рублей до полутора тысяч рублей, а за национальные водительские права россияне теперь будут платить 3 тысячи рублей вместо 2. Согласно законопроекту, увеличение пошлин призвано компенсировать затраты на инфраструктуру для внедрения новых документов с электронными носителями информации. Злобные дебилы, лохи и терпилы. Это ответ чиновников за вашу холопскую преданность

Аноним, 18-04-2018 #1[ru]

КЭФ-2018 – это, по сути, предвыборная пиар-программа красноярского Усса. А Зимин с Кара-оолом – подтанцовка возле него. Как только пройдут выборы в Красноярске, все сразу разойдутся по своим берлогам до следующих выборов.

Аноним, 19-04-2018 #2[ru]

Как можно развивать «Эко-туризм» и одновременно загаживать землю масштабными раскопками??? Лучше бы озаботились созданием легального мусорного полигона! Или дожидаетесь, когда у народа терпение лопнет, как в Подмосковье?

Аноним, 18-04-2018 #1[com]

Все это понятно, и уже публиковалось почти в том же виде. Как оппозиционеры предлагают внедрять свою стратегию в жизнь?

Аноним, 21-04-2018 #3[ru]

Задолбали со своим ...болизмом, какая стратегия в продажной Тыве? Спасайся, кто может! КШВ почти каждый день вешает цацки на грудь нищему народу, а народ и этому рад. У кого осталась хоть часть мозгов и у кого еще братки не отобрали и не убили детей уезжают из республики.

Аноним, 23-04-2018 #4[ru]

Уважаемые разработчики альтернативной стратегии! Как ни странно, на ваш стратегический материал откликов пришло в 7 раз меньше, чем на «Камасутру для инвалидов»! Вас волнует вопрос, почему так вышло?

Аноним, 23-04-2018 #5[ru]

Я не разработчик но скажу: Потому, что в камасутре разбираются все, а вот в стратегии разбираются в семь раз меньше! В камасутре думать не надо, а в стратегии и думать надо и считать! Трудится надо!

Националист, 18-04-2018 #2[ru]

Жаров глава Роскомнадзора (по образованию: «врач-анестезиолог») не может заблокировать Телеграм. Тотальная некомпетентность власти во всем. Журналист по образованию вице-премьер Рогозин, в одночасье ставший сразу дважды доктором наук, в т.ч. доктором технических наук, курирует космос. Ясно, почему в космической отрасли беда... И защитница прав человека в России Москалькова – мент!.. Это как педофила сделать директором в детском саду... В Россиюшке цветет и пахнет кумовство и торговля должностями... Не говорю уже про министра обороны – не кадровый военный, а по образованию строитель. Рукожопые бездари рулят страной!

Moderator, 18-04-2018 #4[com]

Для наших продвинутых и свободолюбивых читателей подключили телеграм-канал https://t.me/riskinform Подписывайтесь.

Националист, 19-04-2018 #5[ru]

Очень хорошо, что РИСК идет в ногу со временем. Добавлю вашим свободолюбивым читателей еще другой список из Телеграм-каналов. Общественно-политическая повестка: Незыгарь (@russica2) – самый старый перец политтелеги, хотя стилистика очень сильно поменялась, когда мы на старого админа дело повесили; Караульный (@karaulny) – король повестки поговорить о судьбах Родины...

Дмитрий_Гудков, 20-04-2018 #8[com]

И кстати, мы еще не до конца тут осознали, за увлекательным настраиванием прокси-северов. Но в России окончательно наступил СССР. На новом витке – но наступил. Самиздат, тамиздат, глушилки, вражеские голоса, антисоветские анекдоты – все это мы уже смогли повторить. У меня только одна просьба куда-то в небесную канцелярию: а можно, мы как-то оперативно пролистаем следующие страницы? С пустыми полками в магазинах, выездными визами, мором генсеков – и сразу перейдем к «Лебединому озеру»? Все равно же им все кончится.

Аноним, 18-04-2018 #1[ru]

Нашли экстремистов – библиотекарей, а то что правительство довело народ до крайней нищеты прокурню не беспокоит! За 300 тысяч в месяц можно было и путем работать, сейчас скоро лето и вся прокурня со своими семьями поедут отдыхать и лечиться, деньги из нашего кармана – из нищих, для них это все бесплатно!

Sensey, 22-04-2018 #4[ru]

к сведению прокуратуры, книги наши дети не читают вообще. даже обязательные учебники школы. по секрету скажу учителя тоже их не читают, они все делают по плану, которое присылает Министерство образования. и читать книги учителям ни к чему. если учителя не читают читают ли школьники? единственные кто читают книги, это прокуратуры РФ.

Националист, 18-04-2018 #1[ru]

Какой режим, такой и «дипломат».

Националист, 18-04-2018 #2[ru]

«За пряник мы стали рабами». Признания офицера ФСБ. Почитайте, очень интересно. Вот только маленькая часть: – А за священниками РПЦ не следите? – РПЦ – это почти наш филиал, они там сами с собой разбираются. Назначение на крупные посты согласуется.

Аноним, 18-04-2018 #2[ru]

Ау, Министр здравоохранения РТ Донгак О.Э.! Вы кого берете на работу? Да еще в такое серьезное учреждение. Куда смотрит прокуратура, следственный комитет? Правительство РТ??

Аноним, 18-04-2018 #3[ru]

Нет порядка в здравоохранении Тувы. То гей Карпенко, то престарелая блудница из Чабанской, а теперь ушлая Динара из экспертизы. Все чем-то заняты, но не работой.

Аноним, 18-04-2018 #4[ru]

Да это, наверное, неправда что Динара работает медэкспертом. Как ее могли взять – она же санитарный врач!

Аноним, 18-04-2018 #8[ru]

Что может министр Донгак? Он не имеет морального права быть министром здравоохранения. Его жена, молодая женщина, умерла от тяжелого заболевания. Лечилась народными средствами, а он не заставил или не захотел заставить лечиться. Остались маленькие дети без матери. Так вот вопрос: а что он может потребовать от врачей как министр? Какое он имеет моральное право что-то требовать?

Аноним, 18-04-2018 #9[ru]

Подождите, если действительно Буркгарт и компания дали заключение что Ховалыг Д. А сильно больна, а потом устроили ее на работу и она фактически может работать – то налицо состав преступления 307 ст. УК РФ – дача экспертами заведомо ложного заключения. Да ещё и в группе лиц.

Аноним, 18-04-2018 #11[ru]

Динара в своей катастрофе гудела с Натсак, замминистра здравоохранения Монгуш Б.Д. и с самим министром Донгак, со слов знающих людей. Вот и непотопляема!

Аноним, 19-04-2018 #13[ru]

Не может санитарный врач стать экспертом. И никаким другим врачом. Это в 90-е годы в минздраве России допустили оплошность и на какое то время разрешили. Слава богу вовремя одумались. А куда девать допущенных? Не выгонять же на улицу. Вот и оставили на старых местах.

Аноним, 19-04-2018 #14[ru]

Донгак, имей совесть, уходи! В здравоохранении Тувы сплошная катастрофа!

Аноним, 19-04-2018 #16[ru]

Не повезло «Капиталу» с сотрудниками. Бомба замедленного действия.

Аноним, 19-04-2018 #20[ru]

Главный врач купил своей проститутке машину, как на это смотрит его жена?

Аноним, 20-04-2018 #21[ru]

Грязные технологии Хопуи на новый лад. Посмотрите статью «КОМУ МЕШАЛ ХОПУЯ?» от 9 февраля 2011 года. Вот и делайте выводы!