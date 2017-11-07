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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 44, 7 ноября / У россиян обнаружили массовую некомпетентность
   
 
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№44, 7 ноября 2017 года.

У россиян обнаружили массовую некомпетентность

У россиян обнаружили массовую некомпетентность
Более 80% трудоспособного населения России не имеют навыков и компетенций для работы на современных рынках. Такой вывод содержится в исследовании Boston Consulting Group, в котором участвовали компании из 22 отраслей с численностью сотрудников больше 3,5 млн. человек.

Структура занятости в России остается унаследованной от СССР и соответствует уровню сырьевой колонии, констатирует BCG: 35% населения заняты низкоквалифицированным трудом, который относится к категории «умение» (повторяющиеся типовые или механические задачи, базовый физический труд).

Чаще всего граждане РФ работают водителями (7,1%), продавцами (6,8%) и охранниками (1,9%). Причем суммарная доля этих профессий в структуре занятости продолжает расти на протяжении последних 15 лет.

Высококвалифицированным трудом, относящимся к категории «знание» (интеллектуальная работа, творческие и нерутинные задачи), заняты лишь 17% населения. Это в 1,5 раза ниже, чем в Японии или США, в 1,7 раза меньше, чем в Германии; вдвое ниже показателя Сингапура и в 2,6 раза – Великобритании.

Дефицит квалифицированных кадров, необходимых для развития экономики и ее перехода к новому укладу вслед за развитым миром, составляет 10 млн. человек до 2025 года, подсчитали в BCG.

Но система образования с их подготовкой не справляется: образованность подменяется дипломированностью, а получение «корочки» ВУЗа девальвировано до пустого социального ритуала, цель которого либо «пропуск» в общество, либо отсрочка от армии.

Система образования готовит в основном сотрудников категории «правило» (служащие, клерки, менеджеры), а не «знание» (научные работники, руководители, инженеры). В результате 91% российских работодателей считают, что у выпускников недостаточно практических навыков, а 83% воспринимают уровень подготовки в вузах как средний или низкий.

Но корень проблемы еще глубже, считают в BCG: в России отсутствует критическая масса спроса на знания. Отчасти за счет того, что условия для реализации талантов и способностей в стране не созданы.

Так, разница в оплате труда водителя и врача в России составляет всего лишь 20% (для сравнения: в Германии – 174%, в США – 261%, в Бразилии – 172%). В глобальном рейтинге конкурентоспособности с точки зрения человеческого капитала GNCI 2017 (Global Talent Competitiveness Index), по критерию привлекательности для талантов Россия занимает лишь 107-е место из 118.

В результате 98% населения отдают предпочтение стабильности, а не возможностям роста, делая выбор в пользу «безопасной» работы с простыми требованиями и наличием гарантий.

Более 30% населения работают в госсекторе (включая госкорпорации и их многочисленные «дочки»); количество чиновников выросло с 2,4 млн. человек в 1995 году до 5,3 млн. – в 2015-м. При этом в малом бизнесе заняты 15% населения против 40% в Индии, 52% – в Бразилии, 63% – в Германии и 80% – в Китае.

Ценности роста (то есть готовность получать новые навыки, брать ответственность и идти на риск) в РФ разделяют лишь 2% населения против 24% в Западной Европе и 32% в США.

Доля технологически инновационных компаний в стране – менее 1%, и они не оказывают влияния на рынок труда, констатирует BCG. На 10 тысяч работников приходится лишь 1 промышленный робот против 531 в Южной Корее, 176 в США и 49 – в Китае.

«В данном тренде страна отстает от группы передовых стран на 7-10 лет», – говорится в исследовании.

«При сохранении существующей структуры рынка труда еще на 7-10 лет отставание России от стран – лидеров мировой экономики рискует стать несократимым, – предупреждает Владислав Бутенко, старший партнер и управляющий директор, председатель BCG в России. – Удешевление технологий, повышение волатильности, высокая вероятность появления «черных лебедей» делают весьма вероятным сценарий «обрыва», т. е. достаточно резкого ухудшения экономической ситуации».

«finanz.ru»

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 http://risk-inform.ru/article_6986.html
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