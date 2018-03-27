«Российская экономика напоминает дырявое ведро»

Для выполнения предвыборных обещаний Владимира Путина по повышению расходов бюджета правительство планирует поднять НДФЛ с 13 процентов до 15. Старший научный сотрудник Институт экономической политики им. Гайдара, Сергей Жаворонков рассказал «МБХ медиа», что это значит, и чем может грозить россиянам.

– Что сейчас происходит с бюджетом и откуда такая инициатива?

– Принятый трехлетний российский бюджет на 2018-2020 годы обладает огромной дырой. Там плановый дефицит бюджета составляет 8,3 триллиона рублей, из которых 1,8 планируется покрыть за счет внешних заимствований, за счет госдолга. Это, в общем, не бесконечный ресурс, потому что уже сейчас бюджет тратит на обслуживание долга 800 миллиардов в год и будет тратить еще больше. В фонде национального благосостояния у нас осталось сейчас меньше четырех триллионов рублей. Путем несложных подсчетов, становится ясно, что дырка превышает два триллиона. И эту дырку надо закрывать.

Самый крайний способ – напечатать денег, выполнить бюджетные обязательства в номинале, за счет инфляции они обесценятся, и это выход совсем плохой. И учитывая, что Путин не собирается сокращать государственные расходы, он планирует их увеличить на военные нужды. У нас, например, после небольшого падения военных расходов в этом году, к 2020 году планируется их новое увеличение. Также не планируется сокращать расходы государственных корпораций и всех этих «путинских друзей». Планируют новые создавать государственные корпорации. И наиболее логично эти деньги будут собираться не с крупного бизнеса, который вхож к Путину – они не хотят повышать НДС, налог на добычу полезных ископаемых – те налоги, которые важны для крупного бизнеса, а планируют обирать простых людей.

Это все и есть хитрый план Путина.

Обратите внимание, что даже те, кто с симпатией относятся к работе правительства и полагают, что что-то можно изменить, давая властям советы, вроде Кудрина, они говорят о том, что не надо повышать налоги. Они не говорят о том, что налоги надо снизить, они понимают, что в этих политических условиях такое невозможно. Но хотя бы не повышать.

Но так как расходы на армию, полицию, госкорпорации планово растут, то вынуждены и налоги планово повышать.

– Как повышение налогов скажется на россиянах?

– Просто упадет доход. Тут нечего огород городить. А если и льготную ставку НДС отменят, доходы упадут еще сильнее. То есть увеличится цена на хлеб, молоко и тому подобное.

Нынешний российских бюджет – бюджет непроизводительных трат. И рост государственных расходов этого бюджета не генерирует рост доходов граждан, да и бизнеса тоже. А генерирует их превращение в танки, бомбы, «фабрики троллей» и виллы чиновников за границей.

Обратите внимание, что по официальной статистике отток капитала вырос с 15 миллиардов долларов в 2016 году до 31 миллиарда по итогам прошлого года, то есть удвоился. Российская экономика напоминает дырявое ведро – сколько вы туда не наливаете воды, эта вода утекает. И нужно думать о том, как эту дырку заделать, а не о том, что туда нужно налить еще больше воды.

– Вы говорили об угасании бизнеса. Вы имеете в виду малый и средний, верно?

– По большому счету, я имею в виду малый, средний и значительную часть крупного бизнеса. На крупный бизнес тоже растут издержки. Например, отменяется льгота по экологическому сбору. Они хотели ее продлить, но Путин дал понять, что она продлеваться не будет.

У крупного бизнеса есть свои проблемы, просто в силу своего политического влияния, крупный бизнес больше способен себя защитить, чем малый, конечно. Малый бизнес не может прийти к Путину и сказать: «Слушай, брат, давай по дружбе как-нибудь мои проблемы решим». А крупный бизнес может. Если не лично – то кого-то попросить, кто может. У малого бизнеса, разумеется, нет такой возможности.

Малый бизнес опять же пострадает от введения налога с продаж, например.

– То есть разрыв между бедными и богатыми не увеличится? И все будут беднеть?

– Именно. И вообще, это вздорный миф о том, что богатые платят мало налогов. Люди, которые это говорят, они не понимают, что владельцы крупного бизнеса получают деньги не за счет зарплаты, а за счет дивидендов.

– А чего же нам теперь ждать, каких реформ?

– Я жду продолжения стагнации. Я не жду резких ухудшений ситуации, но ситуация однозначно будет плавно деградировать.

Еще должен заметить, что эти дискуссии, которые ведутся в правительстве, их нельзя считать окончательными. Безусловно, налоги будут повышаться. Но какие именно и в каком объеме – неизвестно. Не факт, что эти предположения окончательные. После этого совещания будет еще одно совещание и так далее.

Я думаю, что окончательную конструкцию новых налогов мы узнаем после формирования нового правительства, то есть после 18 мая.

15 процентов – совсем не окончательная цифра. Может быть будет 15, может 16. А может остаться 13, но введут дополнительный налог с продаж, например. У них есть бухгалтерия, у них не хватает доходов, значит что-то они непременно повысят. А что именно – вопрос профессиональной дискуссии. А для экономики не принципиально, какой из налогов повышать. Факт в том, что они их повысят.

«МБХ медиа»