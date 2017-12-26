«Замороженная» страна

Где в нашей стране лучше всего живется людям, где более развита экономика, и кто в лидерах по росту. Кто кормит страну, а кто ждет помощи от нее. Рейтинг регионов 2017 года от Делового еженедельника «Профиль».

Четыре столичных и несколько нефтегазовых регионов – стабильные лидеры рейтингов российских регионов Делового еженедельника «Профиль» последних трех лет. Они «кормят» всю страну, формируют ее бюджет. Но они редко попадают в рейтинг экономической динамики – тут обычно впереди всех те, кто «сидит» на дотациях из федерального бюджета. Рост у них искусственный, на внешних источниках. Убери их – и спад в этих регионах немедленно возобновится. Эта – увы! – довольно унылая картинка российской экономики, зафиксированная нами еще в 2015 году, ежегодно воспроизводится независимо от того, рост в стране или спад, ожидаются выборы или спокойная политическая атмосфера, есть международные санкции или их нет... Страна как будто «заморожена», остановлена в развитии.

Уровень жизни

Третий год список регионов по уровню жизни бессменно возглавляет Московская область. Она заметно обгоняет столицу по автомобилям – правда, этот разрыв сокращается. Но главное, по жилью. Квадратный метр в Москве слишком дорог. Обеспеченность ими москвичей не меняется вот уже три года, а в Московской области, наоборот, быстро растет – москвичи с развитием транспорта уезжают жить в ближнее Подмосковье, там дешевле и тише. Строительство жилья в Москве падает, но это далеко не всегда отражается на московских ценах на квартиры – богатые москвичи продолжают держать значительные объемы инвестиционного жилья, не продавая его по сегодняшним низким ценам. А в Подмосковье – бум новостроек бюджетного класса.

В целом рейтинг уровня жизни населения держится достаточно стабильно все три года наблюдений «Деловым еженедельником «Профиль». Половина его не меняется – это Московская область, ХМАО, две столицы – Москва и Санкт-Петербург – и Белгородская область.

В 2017 году новичками топ-10 рейтинга стали Магаданская, Тульская и Ленинградская области. Вернулся в него Татарстан (вылетевший из топ-10 в прошлом году), второй год сохраняет свое место в нем Чукотка. Последняя – за счет высокой зарплаты и занятости, низкой бедности и высочайшей доли сбережений у населения (более 50%). При провале по жилью и автомобилям. А еще там очень много пьют и курят. Очевидно, что Чукотка так высоко поднялась за счет достижений как раз «выездной модели» – тут работаешь, зарабатываешь, а тратить деньги уезжаешь на «большую землю», жить на пенсии переезжаешь туда же. Например, в Белгородскую область, которая также в топ-10 по уровню жизни, но большинство показателей у нее практически прямо противоположные, чем у Чукотки, – тут низкий уровень не только бедности, но и преступности, намного лучше с жильем и автомобилями. Мало копят. А пьют, кстати говоря, почти столько же. Белгородская область – почти антипод Чукотки в топ-10.

В «хвосте» рейтинга – республики Тыва, Крым, Бурятия, Алтай, Еврейская автономная область. Почти все они были в худшей десятке всех трех рейтингов. Ротация тут мала. Худшие остаются худшими без каких-либо надежд.

Уровень экономического развития

В целом это также достаточно стабильный рейтинг, 4 региона присутствуют во всех топ-10 за последние 3 года: два ненецких округа – НАО и ЯНАО, Москва и Сахалин. Очевидно, что оба автономных округа и Сахалин попали сюда за счет огромной добычи нефти (в ЯНАО – газа) при относительно небольшой численности населения. Два из этих четырех регионов (НАО и Сахалин) удерживают свои места благодаря закону о соглашениях о разделе продукции (СРП), который не действует в остальных регионах страны, но благодаря которому сюда удалось привлечь огромные для этих регионов объемы иностранных инвестиций и обеспечить достаточно высокий уровень доходов бюджета и зарплат людей.

Новичками топ-10 стали Ленинградская область и Санкт-Петербург. Они заметно продвинулись по выпуску валового продукта, занятости и сокращению дотаций.

Как это ни удивительно, но в целом рейтинг экономического развития-2017 оказался существенно ближе к рейтингу 2015 года, чем 2016-го. Отчасти потому, что этот рейтинг является самым «запаздывающим» из всех трех (тут используются самые «старые» показатели, например, региональный ВРП Росстатом подсчитан только за 2015 год). Фактически регионы вернулись на свои «привычные» места, с которых их «выбил» кризис.

Лидером рейтинга, продвинувшимся на наибольшее количество мест вверх, стала Амурская область. Достижение связано исключительно с резким скачком в инвестициях (4-е место по РФ), остальные показатели изменились незначительно. Самый большой провал у Хакасии, которая потеряла много мест по занятости, инвестициям, доходам людей, а также увеличила долю дотаций из центра в своем бюджете. Пятерка худших по экономическому развитию регионов страны – Курганская область, Тыва, Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Республика Алтай. При этом Тыва и Алтай в пятерке худших и по уровню жизни.

Кто кормит Россию?

Больше половины (53,4%) налогов федеральный бюджет собирает всего с 4 регионов: две столицы (Москва и Санкт-Петербург), нефтяной ХМАО и газовый ЯНАО. 3/4 поступлений дают всего 13 регионов. А половина «бедных» регионов страны дает всего 3,1% налогов. Из них 4 региона не только ничего не платят в федеральный бюджет, но еще и получают часть налогов от него (отражается в статистике очень смешно – как отрицательные налоги). Это Амурская, Липецкая, Магаданская области и Еврейская автономная область. ХМАО отдает почти 9/10 своих доходов центру. ЯНАО – 8/10. На их фоне Санкт-Петербург и Москва живут вполне средне (в районе средних по стране показателей): 60% отдает Питер и всего 44% – столица.

Разрыв между «богатыми» и «бедными» за последний год усилился – тогда «бедные» давали 3,6% налогов бюджета. Финансовая пропасть между регионами огромна и отражает зависимость страны от нефти и газа, а также централизацию всех финансовых потоков через две столицы. Это весьма ущербная модель, которая не позволяет выравнивать уровень жизни на всей территории страны, постоянно воспроизводя сильную дифференциацию между регионами.

Кого кормит Россия?

Список получателей бюджетной помощи не меняется, последнее его изменение произошло в 2014 году, когда на лидирующие позиции этого списка сразу попали новые регионы – Крым и Севастополь. С тех пор и по сей день в стране больше десятка регионов, половина и больше бюджетов которых формируется за счет денег из центра. В лидерах тут Ингушетия (85,2%), Чечня (77,9%) и Тыва (72,4%).

По размерам поступлений из центра в стране три главных реципиента – республики Крым (79,7 млрд. рублей, вместе с Севастополем – 92 млрд. рублей), Дагестан (63 млрд. рублей) и Чечня (56 млрд. рублей).

Вторую по размеру дотацию получила Москва в связи с выполнением ею функций столицы РФ (по разным направлениям, например, строительство метрополитена и др.). Но к дотационным регионам ее отнести никак нельзя – ведь что такое эти 72 млрд. рублей при более чем 1 трлн. рублей налогов, перечисленных ей в федеральный бюджет (1/7 всех поступивших туда налогов)?

Эти суммы и доли финансирования меняются из года в год несильно. По существу, эти деньги не трансформируют ситуацию в регионах, а лишь фиксируют ее на каком-то приемлемом для территорий уровне. Экономическая база для получения собственных доходов не создается, дефицитность бюджета и требование дотаций от центра воспроизводится из года в год. Выхода из этого порочного круга нет, да, похоже, его никто не ищет.

«Профиль»

(в сокращении)