Будущее Тувы – карьеры и шахты?

Обращение Союза ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва

Правительством Республики Тыва разработана Стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года, которая предусматривает полномасштабное вовлечение в хозяйственный оборот полезных ископаемых на всей территории республики. В частности, предусматривается освоение месторождений золота в Тес-Хемском, Тандинском, Чеди-Хольском и Барун-Хемчикском районах, а также Солчурского свинцово-цинкового месторождения в Овюрском районе, Кызык-Чадырского золото-медно-молибденового месторождения в Пий-Хемском районе, Карасугского месторождения редкоземельных металлов в Чаа-Хольском районе и Агардагского месторождения хрома в Тес-Хемском и Овюрском районах. Таким образом, правительством предложено распродать все известные месторождения полезных ископаемых, превратить Туву в сырьевой придаток частных компаний и оставить наших потомков без земли и природного богатства.

Всем известно, что за последние 10 лет частным компаниям уже проданы основные месторождения каменного угля, находящиеся на территориях Кызылского, Тандинского, Улуг-Хемского, Дзун-Хемчикского районов. Растут объемы добычи угля и цветных металлов, однако позитивных сдвигов в жизни рядовых граждан республики не наблюдается. Наоборот, уголь стал недоступным большинству населения республики из-за резкого роста цен, что привело к обнищанию значительной части населения. Реально располагаемые денежные доходы населения республики падают, а численность населения, находящегося за чертой бедности, возросла за 2012-2016 годы на 50,4 тыс. человек. Доля поступлений в бюджет от добывающих предприятий составляет всего 2 процента в доходах республиканского бюджета.

Считаем, что Предложенная правительством Стратегия развития республики, предусматривающая вовлечение в хозяйственный оборот всех новых месторождений полезных ископаемых, не отвечает интересам населения республики. Ввод в эксплуатацию Кызыл-Таштыгского комбината китайской компанией «Лунсин» положил начало разрушению природной жемчужины Тувы – Тоджи, создал угрозу нашей великой реки Енисей. На очереди запуск медного комбината на Ак-Сугском месторождении, что окончательно разрушит экосистему Тоджи. В случае реализации предложенной нашим правительством Стратегии вся территория Тувы превратится в сплошные карьеры, шахты по добыче природных ресурсов, неизбежно будет разрушена в ближайшей перспективе природа, изменится ландшафт, исчезнут многие таежные речки, что приведет к истощению ресурсов реки Енисей, растительного и животного мира. То есть реализация разработанной Стратегии приведет к разрушению окружающей среды и возникновению новых социальных проблем. Она не может обеспечить устойчивое экономическое и социальное развитие республики, более того, ее реализация может вызвать экологическую катастрофу.

Земля и ее недра являются основой жизни людей и всех живых существ. Наши предки оставили нам прекрасную землю, сохранили природу. И мы, нынешнее поколение, должны сохранить ее для своих потомков, предоставить им возможность самим распоряжаться богатствами своей земли.

Союз ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва солидарен с экспертной оценкой нашего ветерана Салчака В.Б. и поддерживает предложенную им альтернативную Стратегию экономического развития республики, которая опубликована в 46-49 номерах газеты «Риск». Предложенная им Стратегия направлена на возрождение села и решение жилищной проблемы, что отвечает коренным интересам жителей республики. Считаем, что лишь в рамках предложенной Салчаком В.Б. Стратегии можно решить вопросы трудоустройства сельских жителей, выйти из унизительной бедности большинства населения республики, а также решить жилищную проблему в республике.

Мы обращаемся к Правительству и Верховному Хуралу Республики Тыва с предложением опубликовать в республиканских газетах разработанную министерствами республики Стратегию и альтернативную Стратегию, предложенную нашим ветераном Салчак В.Б., и только после этого организовать открытое публичное обсуждение Стратегии во всех районах республики.

В. Хемер-оол,

Председатель Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ.