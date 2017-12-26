Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Дети прыгают в протоку парка с моста. Раздел: Родной край
Комментариев: 7
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 66
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 30
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 51, 26 декабря / Будущее Тувы – карьеры и шахты?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№51, 26 декабря 2017 года.

Будущее Тувы – карьеры и шахты?

Обращение Союза ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва

Правительством Республики Тыва разработана Стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года, которая предусматривает полномасштабное вовлечение в хозяйственный оборот полезных ископаемых на всей территории республики. В частности, предусматривается освоение месторождений золота в Тес-Хемском, Тандинском, Чеди-Хольском и Барун-Хемчикском районах, а также Солчурского свинцово-цинкового месторождения в Овюрском районе, Кызык-Чадырского золото-медно-молибденового месторождения в Пий-Хемском районе, Карасугского месторождения редкоземельных металлов в Чаа-Хольском районе и Агардагского месторождения хрома в Тес-Хемском и Овюрском районах. Таким образом, правительством предложено распродать все известные месторождения полезных ископаемых, превратить Туву в сырьевой придаток частных компаний и оставить наших потомков без земли и природного богатства.

Всем известно, что за последние 10 лет частным компаниям уже проданы основные месторождения каменного угля, находящиеся на территориях Кызылского, Тандинского, Улуг-Хемского, Дзун-Хемчикского районов. Растут объемы добычи угля и цветных металлов, однако позитивных сдвигов в жизни рядовых граждан республики не наблюдается. Наоборот, уголь стал недоступным большинству населения республики из-за резкого роста цен, что привело к обнищанию значительной части населения. Реально располагаемые денежные доходы населения республики падают, а численность населения, находящегося за чертой бедности, возросла за 2012-2016 годы на 50,4 тыс. человек. Доля поступлений в бюджет от добывающих предприятий составляет всего 2 процента в доходах республиканского бюджета.

Считаем, что Предложенная правительством Стратегия развития республики, предусматривающая вовлечение в хозяйственный оборот всех новых месторождений полезных ископаемых, не отвечает интересам населения республики. Ввод в эксплуатацию Кызыл-Таштыгского комбината китайской компанией «Лунсин» положил начало разрушению природной жемчужины Тувы – Тоджи, создал угрозу нашей великой реки Енисей. На очереди запуск медного комбината на Ак-Сугском месторождении, что окончательно разрушит экосистему Тоджи. В случае реализации предложенной нашим правительством Стратегии вся территория Тувы превратится в сплошные карьеры, шахты по добыче природных ресурсов, неизбежно будет разрушена в ближайшей перспективе природа, изменится ландшафт, исчезнут многие таежные речки, что приведет к истощению ресурсов реки Енисей, растительного и животного мира. То есть реализация разработанной Стратегии приведет к разрушению окружающей среды и возникновению новых социальных проблем. Она не может обеспечить устойчивое экономическое и социальное развитие республики, более того, ее реализация может вызвать экологическую катастрофу.

Земля и ее недра являются основой жизни людей и всех живых существ. Наши предки оставили нам прекрасную землю, сохранили природу. И мы, нынешнее поколение, должны сохранить ее для своих потомков, предоставить им возможность самим распоряжаться богатствами своей земли.

Союз ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва солидарен с экспертной оценкой нашего ветерана Салчака В.Б. и поддерживает предложенную им альтернативную Стратегию экономического развития республики, которая опубликована в 46-49 номерах газеты «Риск». Предложенная им Стратегия направлена на возрождение села и решение жилищной проблемы, что отвечает коренным интересам жителей республики. Считаем, что лишь в рамках предложенной Салчаком В.Б. Стратегии можно решить вопросы трудоустройства сельских жителей, выйти из унизительной бедности большинства населения республики, а также решить жилищную проблему в республике.

Мы обращаемся к Правительству и Верховному Хуралу Республики Тыва с предложением опубликовать в республиканских газетах разработанную министерствами республики Стратегию и альтернативную Стратегию, предложенную нашим ветераном Салчак В.Б., и только после этого организовать открытое публичное обсуждение Стратегии во всех районах республики.

В. Хемер-оол,
Председатель Союза ветеранов государственной и муниципальной службы РТ.

(прочитано 294 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7075.html
+3

 Доска объявлений 
Продам оборудованный павильон на остановке.
Тел 8923 549 9070
Продам элитный земельный участок 40 соток в затоне. Электроэнергией обеспечен.
Тел. 66-7-66
СТО на Интернациональной 115. Кузовные работы, покраска, полировка, сварочные работы и т.д.
Тел. 8923 261 9004
Любые сантехнические и строительные работы.
Тел. 8929 335 0889
<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 27-12-2017 17:32:21   #3 [com]
Головы у них есть, только что толку - кто их слушать будет? Нашим чиновникам лишь бы кусок пожирнее ухватить!
 
0
avatar
Аноним (гость) 27-12-2017 14:18:31   #2 [com]
Что ни говори, а в этом Союзе ветеранов умные головы есть.
 
0
avatar
Аноним (гость) 27-12-2017 13:37:36   #1 [com]
Это обращение нужно отправить в Москву. Пусть там посмотрят, что в Туве творится.
 
0
Остальные материалы номера 51:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Возможно ли в Туве развитие? (№49, 12 декабря)
» Стратегия развития Тувы: курам на смех (№48, 5 декабря)
» Возможно ли в Туве развитие? (№48, 5 декабря)
» Куда уходит будущее региона? (№47, 28 ноября)
» Возможно ли в Туве развитие? (№47, 28 ноября)
» Возможно ли в Туве развитие? (№46, 21 ноября)
» Прерванное молчание недалёкого чиновника (№31, 8 августа)
» Лица будущего Тувы (№27, 11 июля)
проданная ворами и жуликами китайцам священная гора Хайыракан
Комментариев: 14
Уголь из кипрского офшора по-дешевке
Куда уходит уголь с Каа-Хемского разреза?
 
 
   

Дети Игоря Ивановича Сечина решили, от греха подальше, отказаться от новогодних подарков отца.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank