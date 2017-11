A- | A | A+ 12pt №47, 28 ноября 2017 года.

Возможно ли в Туве развитие? Продолжение. Начало в №46. Детальное изучение приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года показывает, что особых отличий от проводимой ныне правительством экономической политики предложенная Стратегия не имеет. Она неизменна и основана на освоении полезных ископаемых с последующим вывозом сырьевых ресурсов за пределы республики по железной дороге. Меняются только масштабы и объемы предусматриваемых к вовлечению в хозяйственный оборот природных ресурсов и направление вывоза природного богатства республики. Если раньше планировалось вывозить уголь и другие природные ресурсы по железной дороге Кызыл – Курагино в сторону России, то согласно новой Стратегии сырьевые ресурсы будут вывозиться по предусматриваемой железной дороге Кызыл – Самагалтай – Эрзин – Цаган-Тологой в сторону Китая. Видимо, проданные частным компаниям в течение последних 10-и лет месторождения полезных ископаемых оказались недостаточными для обоснования нового железнодорожного коридора. А продано было необоснованно большое количество важнейших месторождений угля и цветных металлов: семь участков Улуг-Хемского угольного бассейна, расположенных на территориях Кызылского, Тандинского, Улуг-Хемского и Дзун-Хемчикского кожуунов. Кроме угольных месторождений вовлечены в хозяйственный оборот Кызыл-Таштыгское месторождение полиметалических руд, Ак-Сугское месторождение медно-порфировых руд, Тарданское месторождение рудного золота и много других месторождений россыпного золота. В рамках предложенной Стратегии до 2030 года предусматривается вовлечь в оборот еще три месторождения золота. Это Деспенское золоторудное месторождение в Тес-Хемском кожууне, Ургайлыгское золоторудное месторождение, которое расположено на территории трех кожуунов – Тандинском, Чеди-Хольском и Тес-Хемском. Кара-Хемское россыпное золото в Барун-Хемчикском кожууне, Солчурское свинцово-цинковое месторождение в Овюрском кожууне, Кызык-Чадрское золото-медно-молибденовое месторождение в Пий-Хемском кожууне, Карасугское месторождение редкоземельных металлов в Чаа-Хольском кожууне и Агардагское месторождение хрома на юго-востоке республики. Предложенная правительством Стратегия развития республики в части вовлечения в хозяйственный оборот все новых месторождений полезных ископаемых не отвечает интересам населения республики. Она должна быть пересмотрена по следующим причинам. Предложенная Стратегия не может обеспечить устойчивое экономическое и социальное развитие республики. Более того, ее реализация может вызвать экологическую катастрофу. Земля и ее недра являются основой жизни людей и всех живых существ. Наши предки оставили нам прекрасную землю, сохранили природу. И мы, нынешнее поколение, должны сохранить ее для своих потомков, предоставить им возможность самим распоряжаться богатствами своей земли. В случае реализации предложенной нашим правительством Стратегии территория Тувы превратится в сплошные карьеры, шахты по добыче природных ресурсов, неизбежно будет разрушена в ближайшей перспективе природа, изменится ландшафт, исчезнут многие таежные речки, что приведет к истощению ресурсов реки Енисей, растительного и животного мира. То есть реализация Стратегии приведет к деградации окружающей среды и возникновению новых социальных проблем. Наше поколение знает, какие проблемы возникли после прекращения деятельности двух комбинатов – комбината «Туваасбест» в Ак-Довураке и комбината «Тувакобальт» в Хову-Аксы. Остались тысячи людей без работы, соответственно, и средств к существованию. Но самое страшное то, что после прекращения деятельности комбинатов осталась угроза экологической катастрофы. Миллионы тонн асбестовых отходов и горных отходов с содержанием мышьяка хранятся в отвалах этих предприятий, которые до сих пор не можем утилизировать. В перспективе такие ситуации будут возникать чаще, поскольку количество вовлеченных в оборот месторождений полезных ископаемых намного больше, чем было тогда. Поскольку сроки работы добывающих предприятий ограничены запасами ресурсов и конъюнктурой мировых цен на эти природные ресурсы, то рано или поздно эти предприятия прекратят свою деятельность, оставив после себя миллионы тонн новых отходов и тысяч безработных людей. Проблемы уже возникли и существуют. Совершенно справедливо общественная экологическая организация WWF России забила тревогу и заявила об опасностях, вызванных строительством китайской компанией ООО «Лунсин», в истоках одной из величайших рек мира горно-обогатительного комбината. В 2015 году введен горно-обогатительный комбинат по добыче полиметаллов на Кызыл-Таштыгском месторождении. По проекту ежегодно будет извлекаться из недр 1 миллион тонн руды. Это будет продолжаться в течение 25 лет и по истечении этого срока трудно представить, какой ландшафт останется. Можно только догадываться. Уже сейчас наблюдается резкое сокращение рыб в ближайших от комбината реках, зверей в тайге, уничтожены кедрачи на сотнях гектарах. Оказалось, что комбинат начал свою производственную деятельность, не построив в соответствии с проектом даже постоянный полигон для хранения твердых бытовых отходов и очистные сооружения для очистки стоков и дренажных вод. Комбинат планирует начать строительство канализации и очистных сооружений, предусмотренных проектом освоения месторождения только в 2018 году. Комбинат запущен ещё в 2015 году. Сколько неочищенных стоков попали в реки за это время, знают только они сами. Кто ответит за это грубейшее нарушение федерального законодательства? Почему тревогу не поднимают наши чиновники, обязанностью которых является контроль за соблюдением законодательства в области природопользования и условий лицензий? Многие жители Тувы не знают, что комбинат «Тардан-Голд» применяет для извлечения золота из руды самую опасную технологию, которая уже оказывает пагубные последствия. Известен случай, когда в Каа-Хемском районе были обнаружены трупы 7-и животных крупного рогатого скота. Оказалось, что животные отравились синильной кислотой, которую использует комбинат «Тардан-Голд» как основной реагент для выщелачивания в процессе гидрометаллургической переработки золотосодержащего сырья. Кислота попала через ручей в лужу по ложбине со стороны рудника. Почему до сих пор общественности не известны причины, по которым синильная кислота попала в ручьи? Кто за это понес наказание? Никто не забил тревогу, а итоги проверок скрываются от общественности. Такое отношение наших ответственных руководителей к самым острым экологическим проблемам, естественно, подтверждает наши опасения о том, что работа комбината «Тардан-Голд» чревата риском масштабного отравления малого Енисея, так же как работа ООО «Лунсин» на верховьях Большого Енисея. Следует заметить, что на территории Тоджи готовится к разработке ООО «Голевской горнорудной компанией» еще одно месторождение – Ак-Сугское месторождение медно-порфировых руд. Будущее жемчужины Тувы предрешено, если не будет пересмотрена хищническая политика нашей власти. Эти проблемы замалчиваются местными администрациями, правительством республики и надзорными органами. Угроза масштабного загрязнения величайшей реки мира – Енисея – реально существует. Эти примеры привожу для того, чтобы жители республики знали, какую опасность представляет деятельность предприятий, извлекающих природные ресурсы из недр. Согласно разработанной правительством Стратегии предусматривается вовлечение в хозяйственный оборот все новых и новых месторождений. Следовательно, появятся новые источники угроз для природы, населения и животного мира. Если в настоящее время под экологической угрозой стала территория Тоджинского и Каа-Хемского районов, верховья Енисея, то в ближайшие 10 лет под экологическую угрозу могут попасть территории Тандинского, Чеди-Хольского, Тес-Хемского, Овюрского и Чаа-Хольского районов. Предусматриваемое в Стратегии освоение Ургайлыгского золоторудного месторождения, расположенного на территории Тандинского, Чеди-Хольского и Тес-Хемского районов с общей площадью 150 кв. км, и разработка Карасугского месторождения редкоземельных металлов, расположенного возле Хребта Адар-Дош, замыкают будущую зону экологического бедствия. Нашими чиновниками запланировано целенаправленное разрушение природных ресурсов, расположенных на южных и западных территориях республики – хребта Танну-Ола и хребта Адар-Дош. В конечном итоге, опустошение и загрязнение этих зон приведут, опять же, к загрязнению реки Енисей, в которую вредные стоки попадут через реки Элегест и Чаа-Холь. Таким образом, если правительству республики удастся реализовать свои планы, заложенные в Стратегии, то вероятность экологической катастрофы на территории республики станет реальностью. Предложенная Стратегия несостоятельна не только по указанной выше причине. Заложенная в Стратегии идея о том, что за счет массового освоения природных ресурсов будет обеспечен бездотационный бюджет республики, не соответствует реальности, т.к. принята без учета правил Бюджетного кодекса РФ. В предложенной Стратегии голословно указано, что к 2030 году уровень дотаций снизится до 11-12 процентов (а на странице 91 указано, что бюджет будет бездотационный) и за счет бездотационного бюджета будут решаться социальные проблемы. Несостоятельность данного утверждения очевидна, она подтверждается данными Красноярскстата. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий, занятых добычей полезных ископаемых, в млрд. руб. 3,64 3,62 4,57 7,84 15,0

Рост к 2012 г. – 4,1 раза Доля объема отгруженных товаров собственного производства предприятий, занятых добычей полезных ископаемых, в процентах к общему объему всех предприятий промышленности 50,3 46,8 52,2 63,5 75,9 Реально располагаемые денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году 101,4 103,4 99,5 96,5 95,9 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, тыс. человек 86,2 103,8 108,2 122,8 136,6

Рост к 2012 г. – 1,6 раза Из таблицы видно, что за 2012-2016 годы объем продукции добывающих предприятий вырос в 4,1 раза, а доля их в общем объеме промышленной продукции достигла 76 процентов. Прибыль этих предприятий за этот период увеличилась с 197 млн. рублей до почти 10 миллиардов, т.е. в 50 раз. И эти показатели дают основания правительству республики говорить о якобы достигнутых успехах в экономическом развитии республики. Да, действительно, добывающие предприятия за последние годы обеспечили значительный рост промышленного производства республики, они имеют хорошие финансовые результаты. Однако, эти успехи добывающих предприятий никак не отразились на повышении уровня жизни населения республики. Из таблицы видно, что реально располагаемые денежные доходы населения республики имеют устойчивую тенденцию к снижению, а численность бедного населения растет. Если в 2012 году численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляла 86,2 тыс. человек, то в 2016 году численность бедного населения возросла на 50,4 тыс. человек и составила 136,6 тыс. человек. Получается, что чем больше добываются из недр полезные ископаемые, чем больше получают прибыли эти предприятия, тем больше становится численность населения, находящегося за чертой бедности. Следует понять простую истину, что главная цель иностранных и отечественных инвесторов, вкладывающих свои средства в разработки месторождений, заключается в одном – получение максимальной прибыли за счет хищнической эксплуатации природных ресурсов. Интересы республики, нужды населения их не волнует. Наглядным примером может служить отношение угольных компаний к нуждам населения. Правительство республики содействовало продаже всех основных участков Улуг-Хемского угольного бассейна мелким и крупным компаниям. Производство угля растет, вместе с производством растут и цены на уголь, который стал недоступным многим жителям, уголь покупается не тоннами, а уже только килограммами. Правительственные чиновники признаются в своем бессилии что-либо сделать, чтобы хотя бы приостановить рост цен. Сейчас условия диктуют они, а не власти республики. Теперь о поступлениях от добывающих предприятий в бюджет республики. Из отчетов Минфина РТ видно, что эти налоговые отчисления не сопоставимы по сравнению с получаемыми ими доходами от использования природных ресурсов. По моим оценочным подсчетам, от добывающих предприятий в 2016 году в консолидированный бюджет республики поступило отчислений от налога на прибыль, от налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами – порядка 570 млн. рублей, что составляет около 10 процентов от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики. А если взять весь объем расходов бюджета, то доля доходов, поступающих от добывающих предприятий, – всего 2 процента. По данным Красноярскстата в декабре 2016 года работали в организациях, занятых добычей полезных ископаемых 2399 человек, или всего 2,4 процента от всех занятых в экономике республики. Следует отметить, что по данным Красноярскстата, прибыль предприятий, занятых добычей полезных ископаемых, за 2016 год составила почти 10 миллиардов рублей. Необходимо еще отметить, что субсидируя стоимость угля малообеспеченным и многодетным семьям, правительство в конечном итоге скрытно субсидирует предприятия, добывающие уголь. А это несколько десятков миллионов рублей ежегодно. А затраты на ремонт автодорог, которые несут региональный и федеральный бюджеты? Многотонные, большегрузные грузовики, которые перевозят уголь, концентрат цветных металлов по автодорогам Тоора-Хем–Бояровка–Кызыл, Кызыл–Минусинск являются основными факторами разрушения дорог. На содержание, капитальный ремонт этих автодорог расходуются сотни миллионов бюджетных средств. Принимая в качестве приоритета развитие добывающих предприятий, разработчики должны были учесть все минусы и плюсы предлагаемых проектов, но, к сожалению, Стратегия разработана без глубокого изучения реальной ситуации. Эти парадоксальные факты наглядно свидетельствуют об ошибочно выбранных приоритетах экономического развития республики. Мы еще хотим усугубить без того сложное положение, приняв новую Стратегию, приоритетом которой является сохранение курса на распродажу все новых и новых месторождений полезных ископаемых республики. Продолжение следует. Валерий Салчак,

Аноним (гость) 30-11-2017 01:01:00 #8 [ru] Ясно, что продажа ресурсов не приносит дохода населению. Но если ты являешься совладельцем добывающего предприятия, то сразу все меняется! Вы думаете, Кара-оол просто так рвет жопу, лоббируя продажу леса, угля и прочее? 0 Аноним (гость) 29-11-2017 18:26:29 #7 [ru] Так у него в советниках такие ,,знатоки,,-советники, типа Лены Карасал, а начальник у этих советников Марина Чанзан. Что вы хотите 0 Валерий_Соловей (гость) 29-11-2017 16:29:04 #6 [com] Россию готовят к резкому ухудшению экономической ситуации

Москва жестко заявляет регионам, что "пряников" к президентским выборам не будет. Наоборот, им надлежит максимально ужесточить экономию средств, беспощадно взыскивать все задолженности и мобилизовать все доходы - налоговые и неналоговые.

