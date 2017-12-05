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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 48, 5 декабря / Стратегия развития Тувы: курам на смех
   
 
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№48, 5 декабря 2017 года.

    Популярно о наболевшем
Сергей Конвиз

Стратегия развития Тувы: курам на смех

Внимательно изучаю Стратегию, рождённую в недрах правительства Тувы и рецензию на неё известного в Туве экономиста, ветерана государственной службы В.Б.Салчака. Обращаю внимание, каким сухим малопонятным языком написана эта так называемая Стратегия, и как ясно выразительно делает анализ В.Салчак. Вспоминается «разруха в головах» в фильме «Собачье сердце». Похоже, в правительственных головах именно такая разруха. Хотя чего проще – был же план 2006 года. Возьми его за основу, переработай, дай новую жизнь – и вперёд!

Интересна и позиция Главы республики. Он оказался не творцом Стратегии, а сторонним наблюдателем и даже критиком. Такое впечатление, что он долго работать и не собирается. А так, ради интереса следит за работой своего кабинета.

Бросается в глаза несолидность документа. Как можно предлагать гражданам материал, ссылаясь на якобы имеющее место решение глав трёх государств, хотя такого нет и пока не ожидается! Это просто жульничество какое-то.

Трудно не согласиться с мнением В.Салчака о том, что документ противоречив. С одной стороны, предлагаются повсеместные раскопки полезных ископаемых и массовые заготовки леса в невиданных масштабах, а с другой – развитие туризма. Ну, разве так можно? Тут уж, как говорится, или природу берегите, или зарабатывайте на её распродаже.

У меня такое впечатление, что разработчики сильно торопились с документом, делали его к какой-то дате, поэтому сами толком всего не читали и не осмысливали. А это тяжёлый симптом того, что новое правительство Кара-оола уже в агонии. В таком состоянии ничего толкового они предложить обществу не смогут. Я согласен с Валерием Балай-ооловичем в том, что документ сырой и его необходимо переделать заново.

Сергей Конвиз

(прочитано 626 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7037.html
+3

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<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Аноним (гость) 07-12-2017 16:38:21   #3 [ru]
Семеныч, пишите в Москву на коррупционные дела чиновников, судей. А что с Якушевым, какой приговор, наверное опять штраф или условно???
 
0
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Аноним (гость) 06-12-2017 12:02:22   #2 [com]
Помнится, Брокерт обещал развивать туризм лет этак 20 назад. И где туризм?
 
+1
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Аноним (гость) 06-12-2017 11:15:50   #1 [com]
Прав Конвиз – в правительстве Кара-оола одни идиоты. Сочиняют документы – лишь бы отчитаться. Этот Брокерт бумагомарательством ещё в правительстве Ооржака занимался.
 
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