Стратегия развития Тувы: курам на смех

Внимательно изучаю Стратегию, рождённую в недрах правительства Тувы и рецензию на неё известного в Туве экономиста, ветерана государственной службы В.Б.Салчака. Обращаю внимание, каким сухим малопонятным языком написана эта так называемая Стратегия, и как ясно выразительно делает анализ В.Салчак. Вспоминается «разруха в головах» в фильме «Собачье сердце». Похоже, в правительственных головах именно такая разруха. Хотя чего проще – был же план 2006 года. Возьми его за основу, переработай, дай новую жизнь – и вперёд!

Интересна и позиция Главы республики. Он оказался не творцом Стратегии, а сторонним наблюдателем и даже критиком. Такое впечатление, что он долго работать и не собирается. А так, ради интереса следит за работой своего кабинета.

Бросается в глаза несолидность документа. Как можно предлагать гражданам материал, ссылаясь на якобы имеющее место решение глав трёх государств, хотя такого нет и пока не ожидается! Это просто жульничество какое-то.

Трудно не согласиться с мнением В.Салчака о том, что документ противоречив. С одной стороны, предлагаются повсеместные раскопки полезных ископаемых и массовые заготовки леса в невиданных масштабах, а с другой – развитие туризма. Ну, разве так можно? Тут уж, как говорится, или природу берегите, или зарабатывайте на её распродаже.

У меня такое впечатление, что разработчики сильно торопились с документом, делали его к какой-то дате, поэтому сами толком всего не читали и не осмысливали. А это тяжёлый симптом того, что новое правительство Кара-оола уже в агонии. В таком состоянии ничего толкового они предложить обществу не смогут. Я согласен с Валерием Балай-ооловичем в том, что документ сырой и его необходимо переделать заново.

Сергей Конвиз