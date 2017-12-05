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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 48, 5 декабря / Пеньки вместо тайги: как Китай вырубает Россию
   
 
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№48, 5 декабря 2017 года.

Пеньки вместо тайги: как Китай вырубает Россию

Пеньки вместо тайги: как Китай вырубает Россию

Огромные лесные пространства Сибири уже превратились в пустыню. В целом по Дальнему Востоку нелегальная продажа леса приносит 450 млн. долл. прибыли в год, причем две трети этой суммы достаются иностранным операторам, в основном китайского и южнокорейского происхождения.

Шокирующие данные и фотографии приводит в ФБ блогер Андрей Зубец. Но для начала один из комментариев к его посту:

«Несколько лет назад разговаривала с одним вертолетчиком, говорил, что есть территории в Сибири, над которыми можно полдня лететь – и одни пеньки на месте бывшей тайги, всё в Китай».

Россия отдала в аренду Китаю 1 млн. гектаров леса под вырубку – это шокирующее известие пришло уже давно и отчего-то не вызвало ни малейшего резонанса. Представитель КНР сообщил, что китайская экономика остро нуждается в лесных ресурсах, поэтому рассматривает Россию с ее огромными запасами древесины как главного стратегического партнера. В Рослесхозе рассказали, что пилотный проект предусматривает «организацию на условиях лесного законодательства РФ предприятия с участием китайского капитала, которое будет осуществлять на территории лесного фонда ведение лесного хозяйства, заготовку леса и переработку, включая целлюлозное производство». Экспериментальной площадкой станет один из регионов Сибири. Для выявления наиболее выгодной области Рослесхоз выразил готовность предоставить китайской стороне «любую информацию о запасах древесины в России и способах ее освоения».

Истинную цену этой сделки знают, вероятно, лишь те, кто заключал её, кто вместо того, чтобы развивать собственную деревообрабатывающую промышленность, приглашает для этих целей соседа. А, вот, чего будет стоить их выгода нам?

Статистика из статьи М.С.Пальникова «Китайское присутствие в России: промежуточные итоги»:

«В Приморье, например, ежегодно нелегально вырубается до 1,5 млн. кубометров древесины, что приносит теневым структурам не менее 150 млн. долл. прибыли – почти половину годового бюджета края. Знаменитая Байкало-Амурская магистраль сегодня – это десятки лесозаготовительных предприятий, арендаторов приамурских лесосек. По данным Природоохранной прокуратуры, под рубки в Амурской области отдано более половины государственного лесного фонда.

По оценкам Всемирного фонда защиты природы (по состоянию на февраль 2002 года), такие масштабы вырубки угрожают полным исчезновением лесов в самое ближайшее время!

В целом по Дальнему Востоку нелегальная продажа леса приносит 450 млн. долл. прибыли в год, причем две трети этой суммы достаются иностранным операторам, в основном китайского и южнокорейского происхождения.

Самым варварским способом истребляется животный мир. В сводках пограничного управления ФСБ по ДВО сообщалось как о достаточно обыденных фактах, что при задержании у одних китайских курьеров были обнаружены лапы 210 убитых медведей, у других – 250 кг губ убитых лосей, у третьих – 2500 шкурок соболя и т.д.

Серьезный ущерб нанесен в последние годы лесам Иркутской области. Приобретая разрешение якобы на санитарную рубку, лесозаготовители (как правило, нанимаемые китайцами местные жители) в дальнейшем действуют по собственному усмотрению, вырубая первосортный пиловочник и беря при этом только нижнюю, наиболее ценную часть ствола, а остальное бросая на месте рубки. Заплатив за кубометр круглого леса 40 долл., китайские фирмы затем реализуют на международных лесных биржах пиломатериалы уже по 500 долл. за кубометр. Способствуя этому грабежу, китайское правительство даже приняло закон, запрещающий приобретение в России обработанных лесоматериалов».

Теперь этот грабёж, невиданный ни в какой иной стране, кроме разве что самых отсталых колоний, получит дополнительную законную базу.

Одновременно с известием о заключении вышеуказанной сделки пришло сообщение о задержании контрабандистов, пытавшихся провезти в Китай 500 лап бурых и гималайских медведей. Дивно, что не перевелись ещё медведи в Сибири! Что не занесены они ещё наряду с амурским тигром в Красную Книгу. Надолго ли? Китайцы, как известно, не проявляют заботы о флоре и фауне даже на собственной территории. Что уж говорить о чужой!

Не говоря о проблеме экспансии, огромную тревогу вызывает то, что при такой политике мы скоро получим пустыню вместо тайги!

Но таковая перспектива ничуть не заботит российские власти. Сиюминутная выгода застит всё...

Если мы, жители России, не начнем предпринимать шаги по изменению ситуации, то скоро вся Россия превратиться в пустыню, на которой не будут расти деревья, в которой не смогут жить животные и птицы, в которой так же не смогут жить и люди, т.е. Мы. И так будет, если мы не задумаемся сегодня, если мы не начнем что-либо предпринимать по изменению ситуации!

«Новые известия»

(прочитано 614 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7040.html
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Sensey 08-12-2017 13:39:20   #10 [ru]
Аноним 4, чоннун оолдары боятся китайцев, + их босс уже повязан с китайцами, так что...
  
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Аноним (гость) 08-12-2017 01:44:46   #9 [ru]
Чиновники все продадут- лишь бы была сегодня прибыль-а завтра-по фигу
 
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Аноним (гость) 07-12-2017 14:55:07   #8 [ru]
7й, так Кара-оол недавно хвастался, что наконец-то смог открыть таможню для нашего леса. Вот теперь и начнется массовая вырубка, как и на Байкале. Если построят железную дорогу, Тува за несколько лет в пустыню превратится.
 
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Аноним (гость) 07-12-2017 07:17:29   #7 [ru]
Уважаемые анонимы!
Как-то немного странно читать ваши истеричные вопли про вырубку-вывозку лесов. Сейчас древесины в Тувезаготовляют раз в 10 меньше, чем в советское время. По слухам даже брус и доски сейчас завозим из-за Саян.
Раньше объем заготовок был от силы 20-30 процентов от расчетной лесосеки, есть такой забавный показатель.Сейчас наверное 5-10 процентов.
Другой вопрос, что надо вывозить не кругляк, а готовые пиломатериалы, тут есть о чем поговорить-поспорить.
 
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Аноним (гость) 06-12-2017 17:17:57   #6 [ru]
кто-кто Конь в пальто Тунев все вырубает и вывозит китайцам
сам признается
13 сент. 2016 г.
программы «Новости» телекомпании «Новый век» (г.Кызыл) «ГОСТЬ В СТУДИИ». Предприниматель, директор ООО «Вавиол»-Травы Тувы ВИКТОР ТУНЕВ беседует с ведущей ЮЛИЕЙ ШМИДТ на тему поддержки и развития предпринимательства.
 
0
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Аноним (гость) 06-12-2017 17:15:43   #5 [ru]
Тунева спросите, куда он все леса и травы Тувы вывозит и хвастает, как из Китая тряпье в обмен завозит копеечноеи перепродает втридорога
"... Соглашение о сотрудничестве и установлении побратимских связей между городами Кызыл и Эрлянь 4 сентября подписали в торжественной обстановке мэр китайского города Тюнь Юнь и по доверенности Главы города Дины Оюн депутат хурала представителей столицы Тувы, председатель комитета по градостроительству, муниципальному имуществу и земельным вопросам Виктор Тунев. В соглашении говорится о развитии и расширении «двустороннего сотрудничества, основанного на взаимной заинтересованности в сохранении существующих и установлении новых долговременных и всесторонних связей на принципах равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия». Стороны договорились о сотрудничестве в областях экономического развития и торговли, инвестиционной деятельности, строительства, науки иобразования, здравоохранения, спорта и туризма, культуры, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес. ... www.tuvaonline.ru
 
+1
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Аноним (гость) 06-12-2017 17:08:46   #4 [ru]
А где чоннун оолдары? Почему они не следят за лесом, за браконьерами? Грабят Туву со всех сторон, а они только с магазинами и киосками возятся.
 
0
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Аноним (гость) 06-12-2017 12:33:10   #3 [ru]
Абсолютно согласен со всем вышеизложенным, т.к. по долгу службы видел все это своими глазами! Около 80 процентов всей древесины экспортируется в Китай!!! Но ведь Тайга это очень хрупкая экосистема, она является кормилицей и для человека и для животных! Если так и будет продолжаться, то уже наши внуки будут видеть обитателей тайги только на картинках или в зоопарках! Этот вопрос можно решить только на высшем государственном уровне! Но судя по всему государство этим совершенно не озабочено... А китайцы еще те истребители дикой природы, многие уже в этом убедились. Горько и печально!
 
+3
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Аноним (гость) 06-12-2017 12:06:28   #2 [ru]
Судя по тому, как мэрия Кызыла вырубает в городе деревья, пеньки и безжизненная пустыня - это идеал наших карликов во власти. Думаю, они за бесценок продадут всё живое в Туве, лишь бы циферки на личном счету увеличились.
 
+2
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Аноним (гость) 06-12-2017 11:23:15   #1 [com]
Эти китайцы скоро весь лес в России вырубят. Долой китайцев!
 
+1
Остальные материалы номера 48:
 
   
   
 
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