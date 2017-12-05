A- | A | A+ 12pt №48, 5 декабря 2017 года.

Русская действительность в Туве Россия – великая держава. Его обустройство чрезвычайно сложно. Огромная территория, многонациональный состав населения, большое число регионов. Россия официально продекларирована федеративным государством, в котором субъекты РФ имеют равные права. А национальные республики, входящие в состав РФ, в соответствии с п.2 ст.5 Конституции даже имеют статус государств. Трудно найти аналог российскому государственному устройству. Страна как бы соткана из противоречий, и на сегодня только сильная президентская власть да правоохранительная система, доставшаяся нам в наследство от Сталина, являются тем железным обручем, что охраняет её от распада, подобного тому, что 25 лет назад случилось с СССР. Как говорится, на ошибках учатся. Но опасность повторения истории, только уже с регионами РФ, особенно национальными республиками, вполне реальна. Не случайно Путин ужесточил наказание за сепаратизм. И теперь за призывы к сепаратизму в СМИ можно схлопотать до пяти лет лишения свободы. Но спасет ли это страну? Давайте посмотрим на эту проблему с точки зрения ситуации в Туве. Как известно, стержнем российского государства являются русский народ и православие. С православной верой в Туве ситуация такова, что в качестве настоятеля православной церкви уже не смогли найти никакого русского священника. Что же до русских, то их в республике по разным оценкам осталось от 6 до 10%, хотя ещё сравнительно недавно статистика насчитывала более трети от общего числа жителей Тувы. Казалось бы, русскоязычная диаспора в Туве «скукожилась» до такого низкого уровня, что существенного оттока русских за Саяны уже быть не может по определению. Однако последние социологические опросы, проведённые тремя независимыми центрами из Москвы, дали жуткий результат – около 40% оставшегося в Туве русскоязычного населения вынашивают планы о перемене места жительства. В этом есть такая деликатная деталь: если раньше уезжали люди, недовольные политикой правительства Тувы и лично его Главы Ш.Кара-оола, то теперь подавляющая часть желающих уехать уже не связывает свои планы лично с неприемлемой националистической деятельностью Ш.Кара-оола или его окружения. Она недовольна в целом сложившейся ситуацией в Туве и отсутствием всяких перспектив для детей и внуков. А это уже, согласитесь, качественное изменение настроения людей. Если раньше людей настораживала политическая деятельность тувинских националистов типа основателя Народного Фронта «Хостуг Тыва» К.Бичелдея, то теперь многие респонденты полагают, что он как политик уже не является серьёзным фактором обострения межнациональных противоречий в республике. После того, как он был осуждён за должностные преступления и получил хоть и условный, но всё же срок, у большей части русскоязычного населения складывается стойкое убеждение, что его деятельность более обществу не опасна. Кстати, меняется и лицо миграции из Тувы. Если начало бегству из региона во времена правления Г.Ширшина положили русские высокооплачиваемые чиновники от министров тувинского правительства до председателя правительства В.Серякова и второго секретаря В. Рогило, а при Ооржаке уезжали в основном руководители ведущих промышленный предприятий типа «Туваасбест» и «Тувакобальт», то при Кара-ооле наряду с русскими учителями, врачами и инженерами за пределы республики подалась и тувинская интеллигенция из числа наиболее квалифицированных врачей и учителей. Это говорит о том, что катастрофическое уменьшение доли русского населения в республике фактически сняло остроту проблемы межнациональных отношений в Туве и на повестке сегодня другие проблемы: работа, учёба, безопасность, перспективы в будущем. Сколько бы Бичелдей не настраивал тувинское население, главным фактором, определяющим сознание тувинского общества, является бытие. А оно, мягко говоря, желает лучшего. Думается, что за ситуацию в Туве должно отвечать не только руководство Тувы, но и Федеральный Центр. Да, по Конституции РФ у нас федеративное государство. С некоторой натяжкой можно считать, что республиканское руководство мы выбираем сами. Да. Но это только на бумаге. Трудно не согласиться с доводами националистически настроенных людей в Туве о том, что на самом деле в России царят порядки, больше напоминающие унитарное государство. Как спорить с тем, что Кара-оола нам навязал Кремль? Да и сам премьер Тувы постоянно кивает на Центр, объясняя наши трудности непродуманными решениями Кремля. Вот, к примеру, кадровая политика Кара-оола. Как его винить за то, что он набирает в правительство людей, как правило, не имеющих никакого понятия о делах, которыми им придётся заниматься. Вот назначил бывшего милиционера-гастарбайтера Овсянникова министром строительства. Тот последние три года живёт уже в четвёртом населённом пункте. Никакого отношения к строительству не имел. А эта отрасль в Туве – одна из самых запущенных. Разве он что-то сможет там изменить? Скорее, доведёт «до ручки», как в своё время назначенный Кара-оолом министр здравоохранения Дамба-Хуурак, ранее служивший прокурором республики. И таких «дамбахуураков» – целое правительство. Что примечательно – такие кадровые решения очень корреспондируются с аналогичными московскими. Там компетентность только помеха. У нас назначают, прежде всего, по личной преданности, «питерскому происхождению», по блату, умению правильно носить колготки, сидению в детсаду на одном горшке. А также по толщине кошелька, естественно. Это в начале 2000-х годов мы с восхищением слушали, что «бизнес и власть должны быть разделены». Что чиновников надо лишить возможности извлекать «административную ренту» из своих должностей. Закончилось это созданием одной из лучших в мире систем потрошения казны. Никто никогда не узнает, за какие медицинские таланты инженер М.Зурабов мог получить пост министра здравоохранения, а потом и посла на Украине. Или почему главврачом России стала бухгалтер-счетовод Т.Голикова. За какие глазки кардиолог Е.Скрынник сподобилась должности министра села, а до неё селом командовал железнодорожник Гордеев. Почему журналист Рогозин стал наставником ОПК, где теперь очень часто стали падать ракеты. Поэтому когда Кара-оол лоббирует интересы какой-нибудь дамы, о которой прямым текстом в СМИ пишут, что она ранее занималась проституцией, или назначает своих секретарш, охранников или водителей на должности, никто не удивляется – пример даёт Москва. К тому же она его и поддерживает, невзирая на очевидные провалы. Чего стоит хотя бы гуманитарная катастрофа в п.Хову-Аксы. Недавно генеральная прокуратура опубликовала сведения, согласно которым по итогам девять месяцев 2017 года в Туве выявлена самая высокая преступность в стране, в полтора раза превышающая показатели следующего вторым в списке Забайкальского края. А вы что хотели, когда назначали Главой республики человека, по пьянке покалечившего русского охранника боулинг-клуба? Думали, он будет играть на скрипке? Ну-ну... Всем понятно, что это – лишь видимая часть катастрофического айсберга тувинской действительности. Один из самых высоких уровней безработицы в стране, втрое превышающий среднероссийский, фактическое отсутствие промышленности, полный развал в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции, паралич в строительной отрасли – результаты деятельности конкретного человека и его команды. Все прекрасно понимают, что главная причина случившегося в Туве – некомпетентное криминальное руководство республикой в последние 10 лет. Да, в целом ситуация в республике такова, что даже при толковом руководстве проблем не избежать. Но некоторые из них, в том числе с созданием рабочих мест, оживлением сельского хозяйства, реанимацией строительного комплекса и формированием благоприятного инвестиционного климата в Туве, даже в такой ситуации решать можно. Просто нужно поумерить аппетиты и меньше воровать, а больше думать о простых людях, которые вынуждены в таких условиях выживать. Но назначение более дееспособного руководства – лишь часть решения проблемы. Думается, Федеральному Центру для того, чтобы выбить почву у затаившихся сепаратистов Тувы, стоит задуматься о реальном обеспечении принципа федерализма. И это касается уже не только Тувы. Когда критики реальной ситуации с федеративным устройством России указывают на вызывающе разный уровень жизни в Москве и регионах РФ, любому понятно, что средняя зарплата в Москве (93 тыс. руб./мес.) и Туве (23 тыс. руб./мес.) болезненно различаются. И это с учётом 50-процентной северной надбавки в Туве... А если учесть, что эти тувинские 23 тыс. руб./мес. – средние, а чиновники получают по 200-300 тыс. руб. в месяц, а учителя – по 15 тыс. рублей, то возникает понимание взрывоопасности такой дискриминации по территориальному принципу. Где ещё более половины населения региона живёт за чертой бедности, и «роллтон» считается полноценной едой? А если сюда добавить транспортную изоляцию Тувы, которая накладывает серьёзные наценки на все товары, то ситуация становится совсем дикой. Или другой резонный вопрос – если мы живём в одной стране, то почему в соседней Хакасии электроэнергия вдвое дешевле, чем в Туве, на территории которой находится водохранилище, питающее Саяно-Шушенскую ГЭС? И как развивать экономику Тувы, если у нас даже электроэнергия вдвое дороже, чем в соседней Хакасии? Вот и перетекают туда люди и предприятия. Или тот же пресловутый «Платон», который несёт ещё одну составляющую удорожания любого завозимого в Туву товара? Вряд ли можно спокойно реагировать на тот факт, что авиабилет из Кызыла в Новосибирск стоит столько же, сколько из Новосибирска в Москву, хотя там расстояние в 5 раз больше. А ведь эти все вопросы – в ведении федеральных властей. Да и стоят они не так много, учитывая 300-тысячное население Тувы. Ещё один пример. Федеральные власти передали Каа-Хемский угольный разрез некой структуре, зарегистрированной в кипрском оффшоре. Говорят, за мифическим хозяевами «торчат уши» министра обороны Шойгу, хотя принято считать, что это актив олигарха Дерипаски. Дело даже не в том, куда идут налоги и кто наживается. Как только разрез ушёл, цена на уголь выросла почти в 5 раз, и жители Тувы, обладающие одними из самых больших запасов угля в мире, вынуждены покупать уголь мешками, переплачивая вдвое-втрое против и так самой высокой в РФ цены на уголь. Мы понимаем, что премьер Ш.Кара-оол никогда не сможет привести цену угля к приемлемому уровню, поскольку, скорее всего, сам является бенефициаром деятельности разреза, и не исключено, что он сам лично заинтересован в росте цены на уголь. Но оффшорная деятельность предприятий, действующих в РФ – область влияния федеральных властей. Если бы они поставили такую цель, то она наверняка была бы решена. Да таким образом, что там сменился бы хозяин и привёл цены в порядок. Но этого не происходит. Фактически конституционный федерализм у нас подменён разрешением центральных властей властям в регионах безбоязненно воровать. И воруют. Уверенно. Последовательно. Не щадя нашего живота. Доводя регионы до бедности. Обратите внимание: в республике наступил коллапс исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Возбуждены, расследуются и частично находятся уже в судах более 50 уголовных дел. Совершенно очевидно, что правоохранительными органами вскрыта хорошо отлаженная система воровства при освоении бюджетных средств. Следователи говорят о хищении более 1,2 млрд. рублей, и цифра эта наверняка вырастет. Но обратите внимание: наиболее вероятные фигуранты уголовных дел – премьер Тувы Кара-оол и мэр Кызыла Ховалыг до сих пор ни в чём не обвиняются, хотя без их участия всё это прекрасно организованное хищение вряд ли было бы возможно. А «дать отмашку» на привлечение к уголовной ответственности Главы республики и столичного мэра может только Путин... Наш Кара-оол ежемесячно со страхом летает в Москву. Летит всегда в отвратительном депрессивном настроении, поскольку точно не знает, вернётся ли домой или останется ночевать в Лефортово, как его коллеги Хорошавин с Сахалина, Гайзер из Коми, Дудка из Тулы, Юревич из Челябинска, Денин из Брянска, Белых из Кирова, Маркелов из Марий Эл, Соловьёв из Удмуртии и другие. Когда счастливо возвращается, уже не собирает журналистов и не сообщает им о своих «великих свершениях». А тувинское общество ждёт. Ждёт, когда Центр примет по нему решение. А тем временем проблемы только накапливаются. Из Москвы идут сообщения о том, что идёт подготовительная работа о реализации железнодорожного проекта Абаза – Ак-Довурак – Монголия с выходом на Китай в рамках проекта КНР «Шёлковый путь». Похоже, этого как раз и боится Кара-оол. Как однажды доверительно сообщил журналисту «Русского репортёра» главный советник премьера Бичелдей, они в правительстве хорошо понимают, что, как только будет вынут первый ковш грунта на строительстве железной дороги в Туву, «их в правительстве не будет». Но дорога действительно Туве нужна. И дело даже не в том, что в рамках реализации этого проекта в Туву на строительство ж/д приедут десятки тысяч русских рабочих и инженеров, что кардинально изменит национальный состав жителей республики. Этот проект даст новый толчок развитию тувинского Запада, где будет проложена железнодорожная магистраль. Россия быстро восстановит разрушенную Кара-оолом дорогу Кызыл – Ак-Довурак. И по всей автомобильной трассе Кызыл – Ак-Довурак и железнодорожной магистрали Ак-Довурак – госграница должна возникнуть новая инфраструктура, которая даст толчок к развитию центральной и западной части республики. Но это возможно только в случае, если сегодняшних мародёров-жуликов на государственных постах в Туве заменят люди честные, профессиональные, ответственные и имеющие желание изменить Туву к лучшему. Сторонники Кара-оола пытаются убедить всех, что таких людей в республике нет. Такую же точку зрения, по некоторым сведениям, имеет и Шойгу, помогающий Кара-оолу удержаться в кресле премьера. Но это отсталый взгляд коррупционеров, не желающих менять условия существования в Туве. Они думают только о себе и своих интересах. Похоже, Кара-оол на наших глазах стремительно превращается из давно подающего надежды начинающего деятеля в окончательно дискредитированного криминального чиновника, основой деятельности которого является укрепление семейного благосостояния. Но для решения задач инвестиционной интервенции необходимо понимание решения русского вопроса в Туве. Кремль должен определиться, как решать русский вопрос в нашем регионе. То ли нужно принять меры к стабилизации численности русских, то ли нужно принимать меры для увеличения доли русскоязычного населения в общей численности в Туве, либо по примеру Чечни и Дагестана решить проблему, открыв все шлюзы русскому исходу. Наверное, всем понятно, что Кара-оол подходит для решения русского вопроса третьим способом. В остальных случаях нужен не просто другой руководитель – нужна команда, желающая таких перемен. Сейчас многие просвещённые тувинцы полагают, что для решения этой проблемы и создания условий для экономического рывка на переходный период нужен русский руководитель. Вряд ли такая точка зрения практична. Думается, что только руководитель титульной нации будет иметь мандат на проведение таких преобразований. Но об этом в других номерах газеты. До встречи. Кондрат Пчёлкин (прочитано 2546 раз) http://risk-inform.ru/article_7033.html +8

<< Комментарии к статье (Всего: 59) >> Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.

Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.

Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2 3 4 5 6

Аноним (гость) 08-12-2017 20:12:43 #59 [ru] «Теперь им некуда бежать со «всем, что нажито непосильным трудом»

newrezume.org 0 Аноним (гость) 08-12-2017 19:28:48 #58 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] Конвизя зачем тебе сортир брать ))) там никого нет)) там одно гавно и моча))) там делать нечего..может тебе там надо жить там будешь?))..сортир никому не нужен..тебе видно нужен 0 Аноним (гость) 08-12-2017 19:08:12 #57 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] тебе говорят)) Конвизя ты в говне плескаешся)),помойся и смени одежду.. 0 Аноним (гость) 08-12-2017 19:05:24 #56 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] ты ГавноШут или Конвиз..убери грязь с газеты у которой дорога только в сортир..и ты Конвиз )) а так ты и дальше будешь ГавноШутом..гавношутом и останешся..всего на всего 0 Аноним (гость) 08-12-2017 18:56:54 #55 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] ну грязно же,все низкие пороки видны они снаруже и внастеж открыты всем..таким сортиром даже нельзя управлять..если эти грязные пороки убрать с газеты то будет как бы серьезно..Конвизя боится серьезности..ему достаточна и та роль гавнвшута 0 Аноним (гость) 08-12-2017 18:06:17 #54 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] аа эта слепота и глухота ярости и зависти она известна без нее никак..смысла нет,глухой и слепой от ярости и зависти превращяеться просто в ступеньку сам..нужно акцентировать на те вещи которые у вас получаються,разоблачение борьба с корумпированными чиновниками,права человека итд..вы и так грязные подлецы до блевотины,сколько можно говорить что нужно без этой говнятины..а то люди подумают что вы так воспитанны по быдляцки 0 Аноним (гость) 08-12-2017 17:35:54 #53 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] так мелко ладно не пыхтите червяки какие та..сортир брать собираетесь что ли?!)) 0 Аноним (гость) 08-12-2017 17:29:23 #52 [ru] ладно КонвИзя..а этот та че шофер благородных украинских кровей..в Туве заметно это видно у Русских счастливые лица,да это заметно и это хорошо,они понимают что они живут в один из самых прекрасных мест на земле)) потому что они начитанные и по жизненным устоям воспитанны так..что еще нужно для полного счастья!как говориться в таких случаях и дьявол не страшен..это же так 0 Аноним (гость) 08-12-2017 17:23:02 #51 [ru] труссакам!!! валите отсюда. вас уже НИГДЕ не желают и отовсюду гонят. почитайте комментарии на других НЕ труссаковских сайтах про себя.



Тува для Тувинцев!!! 0 Аноним (гость) 08-12-2017 17:08:18 #50 [ru] пожалуйста не показывайте свою мразесть))ладно ласково можно КовизЗЯ..нет все не захожу сюда до среды)) а без мразесьти можно писать статьи? уберите мразесть червяковую то Да! а так мразесь присутсвует,будтье выше этого)) 0 1 : 2 3 4 5 6 Остальные материалы номера 48: Свежий анекдот

Коротко

Обзор прессы

Возможно ли в Туве развитие?

Стратегия развития Тувы: курам на смех

Дети для пособия?

Непотопляемые чиновники и их семейный бизнес

Пеньки вместо тайги: как Китай вырубает Россию

Перекрёсток мнений

Бессмертная бабская мафия