В Туве сформировано правительство негодяев?

Итоги выборов Главы Хакасии, похоже, поставили много вопросов. В том числе и перед чиновниками Администрации Президента. А дело в том, что никто не ожидал такой ретивости от избирателей республики, так сплочённо и настойчиво оказавших поддержку ранее малоизвестному и очень молодому кандидату от КПРФ. Надеялись, что совсем не известный населению ставленник власти представитель бизнеса «Норникеля» чужой для Хакасии Развожаев сумеет запудрить всем мозги и, сорвав избрание Коновалова, на новых выборах возьмёт верх. Но избиратели республики всё решили по-своему. Теперь Коновалов собирает свою команду.

Даётся ему это непросто, поскольку на самом деле по всем раскладам у него не было шансов на успех на выборах. Соответственно, у него и команды для практической работы не было. Именно поэтому сам Зимин и выбрал его в технические кандидаты – соперником на выборах. И крепко ошибся. Даже откровенно пассивная позиция лидера коммунистов Зюганова, давно дисциплинированно играющего по правилам Кремля, не смогла сорвать второго тура выборов, на которых Коновалов набрал почти 58% голосов. Судя по тому, как новый Глава Хакасии формирует новый состав правительства РХ, прежние чиновники, собранные вместе Зиминым, профнепригодны. Оно и понятно: из жуликов и непрофессионалов собрать приличную команду, способную решать серьёзные проблемы, невозможно. А если вспомнить, кто работал в правительстве Зимина, то станет грустно.

Прежние его министры почти все под следствием или уже числятся за судом, а новые оказались совершенно не подготовленными для серьёзной работы. Из тех, кто пока не сел (хотя в связи со сменой власти с ними вполне может случиться и такое) и не вошёл в состав нового зиминовского правительства, в основном те, кто, как говорится, ни украсть и ни покараулить. Кое-кто из них, кстати, в связи с проблемами Зимина нашёл прибежище в Туве – новый мэр Кызыла Сагаан-оол принял в свои ряды хорошо известного нам с плохой стороны Сиорпаса, ранее подвизавшегося у Зимина в роли министра.

Кстати, в отношении бывшего мэра г.Кызыла Ховалыга и его команды бытовало мнение, что они достаточно подготовлены для управления городом. Но работать им не давал лично Глава республики, управляющий всеми процессами в столице через своего брата Юрия. Что до нового мэра и его команды, то они, скорее всего, не смогут управлять Кызылом даже в том случае, если им никто не будет мешать – настолько они бестолковы. Что же до жажды наживы путём воровства, то об этом пока говорить рано – время покажет.

Возвращаясь к персоналиям, то, скорее всего, в ближайшем будущем Туву наводнят и другие гастарбайтеры из Хакасии – наверное, скоро будут пригреты пока гуляющие на свободе чиновники правительства Зимина, поскольку Кара-оол и Зимин – два сапога пара. Оба ходят под крышей Шойгу, и оба не отличаются ни профессионализмом, ни порядочностью, ни скромностью, ни тем более – чистоплотностью.

Но сегодня тема моего разговора с читателями газеты «РИСК» не о событиях в Хакасии. Про неё я вспомнил только в связи с тем, чтобы наглядно показать, к чему приводят воровство и некомпетентность руководства и чиновников регионального правительства. И чтобы сравнить чиновников Хакасии и Тувы.

Совсем недавно Глава Тувы Ш.Кара-оол объяснил провалы строительства в республике двумя причинами – «воровством подрядчиков» и «предательством чиновников». Если посмотреть шире, то речь идёт о ворах-предпринимателях, очищающих закрома бюджета республики с помощью ближайшего чиновного окружения самого Главы правительства Шолбана Валерьевича Кара-оола. Причём известно (и с этим вряд ли кто станет спорить), что именно чиновники правительства определяют круг лиц из числа жуликов, которым доверяют государственные заказы и право воровать народные средства. Но странным выглядит квалификация чиновников как предателей. Кого они предают? Народ, страну, или самого Главу правительства Ш.Кара-оола? Судя по стилистике заявления, он имел в виду последнее. Но в чём тогда состоит предательство Кара-оола? Плохо и неумело работают или воруют? Думается, в этом и главная загадка этого заявления. Давайте разбираться.

В республике пока что есть, что украсть. Но прохожий с улицы красть народное добро не может. Для этого он должен быть до него допущен. А решают, кого пускать к бюджетному корыту, а кого – нет, чиновники. По большому счёту – Глава республики, его заместители, министры и руководители агентств. Всех их набирает сам Глава – Шолбан Кара-оол. Ведь даже муниципальных чиновников наш рулевой пропускает через свой кабинет. Он их наделяет правами распоряжения государственными активами. На нём лежит ответственность, будут они воровать, нарушать закон, разводить коррупцию и кумовство, превышать свои должностные полномочия, презирать людей, или не будут. Я полагаю, что с этой задачей Кара-оол справляется из рук вон плохо, если он хотел подобрать прекрасный работоспособный коллектив из честных профессионалов. Или он выполнил поставленную перед собой задачу на «отлично», если хотел обратного – набрать в правительство негодяев, способных выполнить его указания любой ценой, не забывая при этом свои собственные шкурные интересы. Давайте вместе оценивать результаты его 12-летнего труда по селекции кадров правительства.

1. Первым кадровым назначением Кара-оола можно смело назвать решение о первом заместителе председателя правительства, бывшем директора мясокомбинат «Урянхай» Шолбане Советовиче Иргите, до этого в своей жизни никакой государственной должности не занимавшим. О нём к тому времени, по сути, было известно лишь то, что после его руководящей деятельности остаются руины (как в случае с птицефабрикой Кызылская), и то, что в кругу картёжников его зовут «Шулер». Но прошло совсем немного времени, и ФСБ РФ возбудила в отношении него уголовное дело о мошенничестве, с помощью которого он незаконно оформлял на мясокомбинате федеральные бюджетные субсидии на несуществующее мясо, якобы купленное у населения. В итоге Кара-оолу его пришлось уволить, а не поделённые доходы будущих периодов обанкротившегося мясокомбината «Урянхай» насмерть перессорили двух Шолбанов и развели их по разные стороны баррикад, сделав непримиримыми врагами.

2. Вторым первым заместителем Кара-оол назначил гастарбайтера с Алтая Сергея Иннокентьевича Тена. О нём было известно ещё меньше – разве что известна кличка, приклеившаяся к нему с Ростова (до Алтая) – «Катала». Да слухи о брошенных им в Ростове дольщиках. Но проработал Тен в правительстве Кара-оола недолго. Оказалось, что слухи о его несметном состоянии были сильно преувеличены. Поэтому Кара-оол с ним расстался.

3. Ещё можно отметить назначение министром образования, а затем – заместителем председателя правительства Каадыр-оола Алексеевича Бичелдея. Справедливости ради следует отметить, что он до прихода в правительство вором не был. Да, являлся создателем сепаратистского Народного Фронта «Хостуг Тыва», шовинистом крайней степени, чья деятельность привела к массовому бегству русских из Тувы и остановке таких флагманов тувинской индустрии, как комбинаты «Тувакобальт» и «Туваасбест». Однако умный человек, Бичелдей, очень быстро прошёл школу махинаций и сдал экзамен на «отлично», получив по приговору суда условный срок за то, что из бюджета республики были похищены 44 млн. рублей, предназначенных на обустройство пришкольных спортивных площадок. Впрочем, даже судимость соратника не стала препятствием для Главы республики, тут же назначившим Бичелдея директором Государственного Музея, где хранятся все сокровища республики.

4. Также можно вспомнить и о бывших министрах сельского хозяйства Тыт-ооле и Ендане, получивших условные сроки, но затем пристроенных Кара-оолом начальниками в муниципалитетах. Кстати, Ендана сейчас снова судят – теперь уже за финансовые махинации.

5. В этом перечне чиновников правительства Тувы трудно не упомянуть личного друга и соратника Кара-оола, бывшего министра строительства Владимира Сата, недавно получившего обвинительный приговор в виде восьми лет лишения свободы в колонии строго режима и 55 млн. рублей штрафа за получение взятки от предпринимателя Лендела.

6. Да, конечно, правоохранители Тувы выловили ещё далеко не всех жуликов из числа членов правительства Кара-оола. Но процесс, как говаривал Генсек Горбачёв, «уже пошёл». К примеру, подходит к концу расследование в отношении министра труда и социальной политики Людмилы Тас-оол, обвиняемой в превышении должностных полномочий, выразившееся в подписании документов на оплату за работы по сооружению инженерных сетей психоневрологическому диспансеру в Каа-Хемском кожууне.

7. Кстати, кресло министра образования стало традиционным местом присаживания миллионов – на днях возбуждено уголовное дело в отношении действующего министра Татьяны Санчаа, обвиняемой, как и её предшественник Бичелдей, в превышении служебных полномочий. Только в отличие от своего предшественника ей вменяется ущерб не в 44 млн. рублей, а 131 млн. рублей. Аппетиты растут. Только вот денег на повышение зарплаты учителям по-прежнему не хватает. Министр при каждом удобном случае заявляет, что педагоги и этого не заработали. Конечно, как им, бедным, заработать, когда миллионы утекают неизвестно куда. Видимо, сама-то она стоит этих миллионов. Не понимаю, а почему таких горе-руководителей не отстраняют от должности? Может, чтобы концы, ведущие на самый верх, могли подчистить. Складывается впечатление, что после честнейшего П.А.Морозова, порядочных к образованию не подпускают сознательно.

8. По-видимому, не смог удержаться от воровства и гастарбайтер министр информатизации и связи Грицюк Рустам Владимирович. Обо всех «художествах» этого чиновника, по виду больше напоминающего бандита с большой дороги, говорить пока рано. Но уже сейчас известно, что прокуратурой выявлено злоупотребление с его стороны в виде незаконной оплаты аренды квартиры, в которой коротает время приезжий гастролёр.

9. Имеются у прокуратуры претензии и к заместителю председателя правительства Максиму Викторовичу Тунёву. Как выяснилось, Глава республики Кара-оол не имел права предлагать, а парламент Тувы – назначать его на высокую государственную должность, поскольку у него нет необходимых образования и стажа работы.

10. Думаю, что никого не удивит, что у прокуратуры имеются претензии к министру финансов Орлану Степановичу Достаю, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту халатности и нецелевого использования бюджетных средств при строительстве «Зоны отдыха выходного дня в Пий-Хемском кожууне» и превышении полномочий при выделении средств на якобы «аварийно-восстановительных работ» комплекса «Алдын-Булак». Впрочем, тут он, может быть, не так уж и виноват. Виноваты гены – отец его в деятельности директора совхоза был весьма беспринципен и часто имел проблемы с законом.

11. Про заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, курирующего сельское хозяйство, Монгуша Байбека Надажаповича известно немного. Его земляки полагают, что он ранее руководил наркотрафиком. Другие поговаривают, что он не может исполнять такие высокие полномочия, поскольку является инвалидом. Третьи намекают на его роль в исчезновении больших сумм при строительстве маральника. Хотя смысла рассказывать о его финансово-хозяйственных «художествах» я не вижу. Для того, чтобы понять, что это за личность, достаточно знать, что при назначении он указал на наличие высшего образования, якобы полученного в Тувинском госуниверситете. Однако выяснилось, что такого диплома ВУЗ никогда никому не выдавал, а этот диплом Монгуш Байбек Надажапович никогда ни в какой орган не предъявлял. К тому же в списках выпускников Монгуш Байбек Надажапович не числится. Странно, что кадровая служба правительства Тувы с него этот документ также не потребовала. Складывается впечатление, что для Главы правительства Ш.Кара-оола отсутствие документа о высшем образовании у зампреда правительства секретом не является.

12. В правительстве Кара-оола всё-таки есть зампред с реальными документами об образовании и не имеющий судимости. Мало того, формально он и сейчас может числиться честным человеком. Но всё достаточно тривиально. Он – бывший прокурор Республики Тыва, государственный советник юстиции 2 класса (генерал-лейтенант) Анатолий Партизанович Дамба-Хуурак. Биография его восхождения в правительстве Кара-оола достаточно оригинальна. Он даже трудился на должности министра... здравоохранения! Правда, само здравоохранение Тувы не может прийти в себя после его «преобразований», которые сводились к закрытию районных больниц. Но винить его в этом было бы, пожалуй, несправедливо. Скажите на милость, каким может быть специалистом гинекологии тривиальный прокурор? Ну, разве что он бы мог разобраться в проктологии... Но и этот замечательный «генерал-гинеколог» из команды Кара-оола оказался весьма изобретательным по части личного обогащения. И это – не случайно.

Проведённый PR-Агентством «ТЫВА-РЕЙТИНГ» опрос общественного мнения показал, что, по мнению граждан, живущих в Кызыле, только около 2% чиновников идут во власть с целью «быть полезными людям и родине». Подавляюще же большинство считает, а это 36% от числа опрошенных респондентов, движет, скорее всего, желание «личного обогащения». Или, что ещё хуже, возможность безнаказанного воровства – 28%. И только 12% опрошенных согласилось с тем, что чиновникам правительства Ш.Кара-оола присуще тщеславие, а 22% – горят желанием «сделать карьеру». Вот что, в частности, про зампреда Дамба-Хуурака писала газета «РИСК» 30 мая 2017 года в статье «Ушлые бездельники под крышей Шойгу»:

«Жила-была в Кызыле Швейная фабрика. Но как только к власти пришла команда Кара-оола, её тут же стали ускоренно банкротить, и вскоре по указке из Белого Дома продали в ходе конкурсного производства за смешную сумму в 5 млн. рублей – по цене 5-комнатной квартиры в г.Кызыле, хотя это огромное трёхэтажное здание с великолепным подвалом, с отдельно стоящими гаражами и складами. Приобрёла этот комплекс некая фирма-однодневка ООО «Спектр» с никому неизвестными учредителями и директором по фамилии Кара-оол. Но это ещё пока не преступление. Всё самое интересное началось потом, когда хозяйкой этого ООО «Спектр» стала Любовь Дамдын-ооловна Дамба-Хуурак, взявшая в компаньоны другую бизнес-вумен – Наталью Алексеевну Артемьеву. Если вторая фигурантка нам не очень интересна, то первая – весьма примечательная личность, хотя бы потому что она является супругой ближайшего сподвижника премьера Тувы Анатолия Партизановича Дамба-Хуурака. Это бывший прокурор республики, который в правительстве Кара-оола побывал в разных ипостасях вплоть до министра здравоохранения республики, где получил меткое прозвище генерал-гинеколог. Но что интересно: как только эти дамы стали владельцами ООО «Спектр», а соответственно, и имущественным комплексом бывшей Швейной фабрики, менее чем через два месяца они «вдруг» передумали действовать совместно. Правда, перед этим Дамба-Хуурак уступает бизнес-вумен Артемьевой, как говорят знающие люди, за 50 млн. рублей часть этого комплекса, оставляя за собой помещение, где сейчас расположен ресторан. ООО «Спектр» они срочно ликвидируют, чтобы следы сделки по купле-продаже имущественного комплекса было трудно отыскать.

Не будем забывать: до того, как попасть в команду Кара-оола, Дамба-Хуурак трудился в должности прокурора республики и, наверное, научился «заметать следы». А «заметать» было что. Ведь, если действительно рыночная стоимость переданного Артемьевой имущества могла составлять не менее 50 млн. рублей по ценам 2014 года, то продавец и покупатель недвижимости путём оформления притворной сделки по продаже долей уклонились от уплаты налогов на крупную сумму. Поскольку сделка по купле-продаже долей позволила скрыть денежные средства при продаже и приобретении недвижимости от органов финансового контроля, осуществляющих надзор за легализацией преступных доходов, в том числе коррупционного характера. Но интересно даже не то, как Дамба-Хуурак продала часть комплекса за сумму, в 10 раз превышающую первоначальную стоимость всего комплекса. А в том, как она всё это провернула. Если бы всё было оформлено, как положено, с 50 млн. рублей нужно было оплатить налог в размере 13%. Однако дама оформила продажу части имущественного комплекса продажей долей в ООО, тем самым избежав налогов.

Думается, Госналогслужбе следует вернуться к этому вопросу и взыскать с Дамба-Хуурак полагающуюся государству долю. Вот так чиновная должность может приносить неожиданные солидные дивиденды. Я уже не спрашиваю, откуда взялись в семье вечного чиновника лишние 5 млн. рублей или почему комплекс достался ему так дёшево. Я интересуюсь лишь тем, почему бывший честный прокурор не заплатил налогов?».

Смысла нет комментировать эту публикацию. В ней всё ясно и понятно. Суммы, даты, неуплаченные вследствие бездействия налоговой службы Тувы налоги... Времени для реакции на публикацию было достаточно – 1,5 года. Удивляет позиция даже не Госналогслужбы, а руководства УФСБ по РТ – они или газет не читают, или им там всё «по барабану»? Они там что, повязаны с жуликами круговой порукой? О подозрительных, откровенно лакейских взаимоотношениях руководителя местной УФСБ Щуровского и Главы правительства Кара-оола знают все. А вот о попытке «прикрыть» махинации Госналогслужбы знают немногие.

Впрочем, об этом я расскажу позже. Уголовное дело, возбужденное в отношении руководства Госналогслужбы Тувы этого стоит. Сейчас разговор о правительстве Тувы. Вернее, о подозрительной кадровой политике его Главы, собирающего вокруг себя людей с «подмоченной репутацией» или готовых её «подмочить». Как говорится, рыбак рыбака видит издалека... Вопрос в другом: с какой целью Шолбан Кара-оол собирает вокруг себя такого сорта людишек? Уж больно напоминает это другого губернатора из Коми – Гайзера, обвиняемого сейчас в создании преступного сообщества с целью присвоения государственного имущества. И совсем не случайно прокуратура Тувы выявила, что в 2017 году при подготовке нормативных актов правительство Тувы заложило семь законопроектов, содержащих коррупционные факторы. Кроме того, в 2017 году прокуратурой даны были отрицательные заключения по 40,5% на правовые нормативные акты, подготовленные исполнительной властью. В 2016 году таких отрицательных оценок набралось аж на 79,2% актов. А в 12 законопроектах было выявлено 19 коррупционных факторов. Так что, похоже, собирают под одной крышей бандитов, жуликов и коррупционеров не случайно...

Отсюда и всплеск преступности в республике. В 2016 году Тува заняла первое место по уровню преступности в России. Но к этому добавился рост числа преступлений, который составил 30%, в том числе в Кызыле – 59,2%. в 2017 году рост преступности продолжился. По республике он составил 6,9%, по Кызылу – 15,4%. И такая криминогенная составляющая работы правительства не случайна, поскольку, как известно, рыба гниёт с головы. И если в правительстве сидят жулики, прохвосты и коррупционеры, то с какой стати можно ожидать законопослушания от простых граждан?

Но мне кажется, что вал преступности в Туве в последние годы не случаен. И генерируется он из криминального правительства республики, взявшего курс на Китай в ущерб интересам России. Ни для кого не является секретом, что усилиями Главы республики Шолбана Кара-оола при попустительстве органов безопасности в Туве для китайской компании «Лунсин» создаются тепличные условия, благоприятствующие китайской экспансии в республику. Более того, китайцам планируется передать новые богатые месторождения, после освоения которых китайцы смогут доминировать в экономике региона и диктовать свои условия. На этом фоне не стало неожиданностью публичное заявление Глава республики Шолбана Кара-оола, который, не стесняясь, объявил, что сделает всё, от него зависящее, чтобы препятствовать планам российской горнорудной «Голевской компании», строящей обогатительную фабрику в Тодже по соседству с китайской компанией «Лунсин». Затем Кара-оол повторил это обещание в интервью газете «Московский комсомолец». Совершенно очевидно, что он занимается в Туве лоббированием интересов китайцев в ущерб интересам российской горнорудной компании. Такое случайным быть не может. Можно прийти к выводу, что либо Кара-оол очень недалёкий человек и не патриот, либо он является агентом влияния Китая, либо ему что-то обещано за лоббирование его интересов в Туве.

Но об этом – в следующих номерах газеты.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин