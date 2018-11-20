    Пресс-служба прокуратуры сообщает

На управляющую компанию в Хову-Аксы наложен штраф

В Туве по постановлению прокурора района управляющая компания привлечена к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Прокуратурой Чеди-Хольского района с привлечением инспектора отдела контроля жилищного фонда Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва проверено соблюдение Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Надежда» обязанности по содержанию общего имущества многоквартирных домов на территории села Хову-Аксы.

Установлены нарушения требований части 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, при содержании общего имущества 31 многоквартирного дома, расположенных в с.Хову-Аксы.

9 августа 2018 года в отношении Управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 КоАП РФ (нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

Постановлением Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва, вступившим в законную силу, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Надежда» привлечено к административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ: ему назначено 40 тыс. рублей штрафа.

Оплата юридическим лицом штрафа находится на контроле прокурора района.

Прокуратура Чеди-Хольского района.

Мерген Анай-оол – безусловный уголовник

Вступил в законную силу приговор районного суда от 31 июля 2018 года в отношении бывшего председателя администрации Улуг-Хемского района.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Тыва оставила без изменения приговор суда первой инстанции по уголовному делу в отношении Мергена Анай-оола, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного и. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий).

Судом установлено, что Анай-оол 10 ноября 2014 года заключил два муниципальных контракта на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах г.Шагонара, пострадавших от землетрясения, произошедшего 30 апреля 2013 года. Анай-оол, достоверно зная об отсутствии предусмотренных законом оснований для изменения условий муниципальных контрактов, подписал дополнительные соглашения к ним. Условиями соглашений предусмотрел продление сроков сдачи выполненных подрядных работ и под видом авансов за фактически невыполненные работы произвел полную оплату по контрактам, перечислив подрядчику (ООО «Титан РТ») 70 процентов от цены вышеуказанных контрактов в общей сумме 14 млн. 509 тыс. 390 рублей.

После поступления авансовых платежей на счет ООО «Титан РТ» его генеральный директор до настоящего времени ни на одном объекте, пострадавшем от землетрясения, аварийно-восстановительные работы в полном объеме не выполнил.

Суд назначил Анай-оолу 5 лет лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года.

Осужденный обжаловал приговор, полагая, что в его действиях отсутствует состав преступления, просил его оправдать.

Верховный Суд Республики Тыва, согласившись с мнением прокуратуры, оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.

Прокуратура Республики Тыва.

Несанкционированные свалки в Чаа-Холе

Прокуратурой Чаа-Хольского района Республики Тыва в сентябре 2018 года проверено на территории района соблюдение законодательства об отходах производства и потребления.

Установлено, что по направлению в 50 метрах на юго-восток от дома 27 по улице Хургулек в районном центре – селе Чаа-Холе, в 300 метрах на юго-восток от дома 16 этой же улицы и в 400 метрах на восток от районной ТЭЦ имеются несанкционированные свалки бытовых отходов размерами 30 на 50, 50 на 50 и 30 на 60 метров.

По результатам проверки прокурором района в адрес председателя администрации Чаа-Хольского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения федерального законодательства устранены. Несанкционированные свалки мусора ликвидированы.

Прокуратура Чаа-Хольского района.