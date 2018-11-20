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Китайцы на Тодже Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 45, 20 ноября / Пока в Туве единственная националистка – это я
   
 
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№45, 20 ноября 2018 года.

    О главном начистоту

Пока в Туве единственная националистка – это я

Пока в Туве единственная националистка – это я

Не знаю, что там думает президент Путин, когда называет себя «настоящим националистом», то ли он «государственный националист», то ли ещё какой, а вот я – обыкновенная тувинская. Почему националистка? Объясняю по возможности подробно и популярно. Начну с того, что река Волга начинается где-то в местечке под названием Валдай, а там с незапамятных времён – татары. Братья наши по тюркскому происхождению и монголо-татарскому историческому прошлому. Но Волгу, однако, великие поэты и художники-передвижники 19-го века почему-то назвали «великой русской рекой». Ну, назвали и назвали. Никто тогда это и не опровергал, хотя истоки в Татарстане. Так вот, с Валдая-то всё и началось. Там, на дискуссионной общественно-политической площадке с одноимённым названием в этом году российский президент сделал ряд заявлений и назвал себя «настоящим и самым эффективным националистом».

Известные политологи тут же подобострастно и с азартом кинулись анализировать это высказывание. Но ничего путного из этого не вышло, потому что если он такой офигенно эффективный, то почему русские в России живут так плохо? Их более 100 миллионов, а у них нет даже своей республики. Нас, тувинцев, всего ничего, где-то около 300 тысяч, а у нас свой собственный регион, республикой Тува называется. И ко всему прочему есть Глава с собственным правительством. Правда, Глава этот, на мой взгляд, никуда не годится, но у русских и такого нет.

А, с другой стороны, может, это и хорошо, что у них нет такого, как наш Кара-оол. Сейчас Путин хоть какую-то возможность имеет приезжать в Татарстан к истокам татарской реки Волги и размышлять о судьбах русского народа, а если бы там был такой Глава, как наш, то всё – никаких размышлений и высокопарных слов ни по-русски, ни по-татарски! А всё – только по-китайски.

Такая общественно-политическая дискуссионная площадка, как «Валдай», у нас в Туве есть – газетой «Риск» называется. На этой площадке в комментариях, уважаемые читатели, вы прямо и открыто говорите обо всём, что вас тревожит и возмущает, с чем вы не согласны или чего ждёте. Мне от вас порой тоже достаётся. Если честно, то иногда мне приходится соглашаться с вашими едкими замечаниями. Но никто на этой площадке не сможет опровергнуть моё заявление о том, что уже почти 10 лет я здесь открыто и громко говорю о вероятном предательстве Шолбана Кара-оола, фактически потворствующего убийству величайшей реки мира – Енисея. Что можно расценить как потворство настоящему геноциду тувинского народа.

Конечно, он никогда, даже на эшафоте, не признается в том, как он лично и неустанно создавал режим наибольшего благоприятствования для китайского присутствия в Туве. И даже может сослаться на Указ президента России (в то время был Медведев), который призвал сибирские регионы активно сотрудничать с Китаем, а губернаторов подстегнул тем, что в виде бонуса самым лучшим из них будет считаться тот, который заключит с китайцами большие договоры на аренду земель и всего остального прочего. Пока президентом был Шериг-оол Ооржак, Тува, как могла, сопротивлялась всеми возможными хитроумными дипломатическими способами, ограничиваясь протоколами о намерениях, меморандумами, а также визитами и планами, но Китаю к нам вход был воспрещён.

Не буду напускать туман конспирологии на то, как в результате грубого вмешательства Шойгу во внутреннюю тувинскую политику первого всенародно и законного избранного президента сместили и посадили Кара-оола. Нет-нет, не на нары за уголовные деяния, а на главную руководящую должность в республике. В итоге мы имеем то, что имеем. То есть, имеем никуда и ни на что не годного Главу Республики Тыва, которого большинство населения Тувы представляет как агента китайского влияния. Со всеми вытекающими последствиями, которые можно назвать чем-то вроде геноцида тувинского народа.

Вы спросите меня, уважаемые читатели, подозреваю ли я Шолбана Кара-оола в продажности, алчности и предательстве государственных интересов? А сами-то вы как думаете? Лично я, да, я более чем подозреваю. Однако я не агент национальной безопасности. У меня нет технических возможностей слежения за Шолбаном Кара-оолом, какие есть у спецорганов. Но зато у них, похоже, нет ни ума, ни воли и, главное – нет приказа осадить Кара-оола в далеко зашедших взаимоотношениях с Китаем. И он так глубоко, просто до неприличия страстно любит всё китайское! А особенно – горнодобывающую компанию «Лунсин», известную во всём мире своим экологическим нигилизмом. «Лунсин» – это та самая компания, с которой стараются не иметь никаких дел многие страны мира. Но Кара-оола совсем не беспокоит, что устроились китайцы на самом истоке великой реки Енисея. И вот – на истоке Волги Путин размышляет о судьбах россиян, а с истока Енисея стал кормиться Китай.

В тувинцах пока маловато патриотического национализма. Ну да, ну что-то там такое плохое делают китайцы в Тодже, ну да, ну что-то вроде как радиоактивное вывозят и вывозят оттуда КАМАЗами, какие-то мешки то ли с землёй, то ли ещё с чем-то таким непонятным... Так иногда думает мой бедный народ. Но на иные движения души у него с голоду не хватает сил, от других проблем и от водки-технаря кружится голова.

Бедный народ, не имея возможности нормально жить, уже 10 лет подвергается настоящему геноциду. А не бедный тувинский народ – чиновники и высокопоставленные правоохранители с огромным судейским сообществом заняты своим самосохранением, пока имеют возможность хоть что-то урвать от бюджета в свой карман. Триста тысяч тувинцев, из них 160 000 – взрослое население, остальные – дети. Из 160 тысяч половина – бедные, половина тех, кто с большими зарплатами самозаняты самовыживанием по коррупционным схемам. Первая половина не имеет сил, вторая настолько подлая, что не имеет совести громко кричать об экологической катастрофе, грозящей всей Туве.

Кызыл-Эник Кудажи написал роман «Улуг-Хем неугомонный». Когда это было? А теперь те же самые китайцы, надменно вглядываясь в серые лица тувинцев и в жадные глаза Кара-оола, думают: ну-ну, так-так, был когда-то Улуг-Хем неугомонный, но мы его угомонили, то ли ещё будет...

Сколько китайцев в Туве на самом деле, поначалу знали разве что Кара-оол и Дамба-Хуурак. Потому что кто такой Кара-оол – известно всем, а Дамба-Хуурак по должности своей высокооплачиваемой отвечал за трудовые миграционные квоты. Но это только поначалу они знали, теперь же – не знает никто. В том числе и органы государственной безопасности. Потому что, если официально в правительственных отчётах написано, что в «Лунсин» приехало работать, например, 50 китайских рабочих, то на самом деле эту цифру надо умножить ещё на 50. Не меньше китайцев шатается и по тайге. И никакой Дерсу Узала не сможет их там увидеть, никакой следопыт их не выследит – умеют моментально прятаться при любом малейшем шорохе. Струя кабарги, медвежья желчь, шкуры и всё-всё-всё, что есть в тоджинской тайге – всё теперь тайными тропами контрабандистов через высокие горные хребты переправляется в Китай. А тайга пустеет, деревья вырубаются, Енисей умирает...

Кто такой националист в Туве? Тот, кто несмотря ни на что, открыто и громко призывает спасти Туву от китайского нашествия. Тот, кто прямо указывает тувинскому правительству и продажным депутатам от правящей партии на их место – место предателей. Знайте, это правительство останется в истории как правительство предателей тувинского народа.

Очень вредная тувинка

(прочитано 2074 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7653.html
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Националист (гость) 23-11-2018 08:23:46   #48 [ru]
А вот на счет нет ДНА...

http://imglink.ru/pictures/23-11-18/a746892cbe3821f2bf1bacd46823c31e.jpg
 
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Националист (гость) 23-11-2018 08:03:31   #47 [ru]
Цитата: "ЛЮДИ НЕ ДЕЛЯТСЯ НА НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПАРТИИ, ФРАКЦИИ И РЕЛИГИИ. ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ НА УМНЫХ И ИДИОТОВ. А ВОТ ИДИОТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПАРТИИ, ФРАКЦИИ". Не хочу показывать пальцем на "хозяина" этого сайта, который поставил +4 за эту чушь. Видимо он и является тем самым МОДЕРАТОРОМ, раскидывающий + и - "Риска". Да, Семеныч стареешь и хватку теряешь... Так и до дна не далеко. Хотя, чего это я вдруг?! Какое может ДНО у таких его по определению не может быть. Настоящая Хистория Рашки тому подтверждение.

В разном виде по просторам сети бродит это тупое утверждение. И никто не видит главного. Здесь даже элементарной логики не прослеживается. Первое предложение вступает в смысловое противоречие с третьим, т.к. в первом говорится что люди не делятся на...., а в третьем утверждается, что дураки делятся на.... , а то что дураки это люди утверждается во втором предложении.
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 23-11-2018 06:33:38   #46 [ru]
Аноним НОМЕР 3... Very Happy
Здесь почему то не " Вечный"... Very Happy
ОТВ то ОТЛИЧНО Понимает Разницу между Эрмаком и Ермаком, уже ПОНИМАЕТ как может по РУССКИ Быт заесть... Very Happy
Так что не Советую тебе ПАША употреблять такие слова " дерьмо Ермака"... А то Могу и ОБИДЕТЬСЯ... не за Себя, а ЕРМАКА.
И ты не Так Туп, чтоб не понимаешь что Опубликовав Твою Фамилию, я тебя ЗДЕСЬ могу просто МОРАЛЬНО Уничтожить...Very Happy
Так что " вечный"... И я БЫЛ на Твоей странице в соц сети ВК... Могу Твое ФОТО и Опубликовать на Все общее Обозрение...
Чтоб ПОНЯЛИ , по Твоей Фамилии РОССИЯНИН, почему Вы МЕЧТАЕТЕ "восхвалять" Казаков, того же Ермака, только МЕРТВЫМИ... А Живых, Вы то Боитесь...
Так что ОВТ Отлично понимает на что я ОПИРАЮСЬ...
А Китайцы... Они Были, есть и Будут... Very Happy
Нация Огромная... Но Есть и Казаки, кто не Позволит Тупым Тувинско Язычникам Искажать ТЮРКСКИЙ Язык... Если ОТВ не понимает Разницу между Ене-Хем, Енисей и УЛУГ-ХЕМ " неугомонный", то я то Могу Тупым Тувинско Язычникам напомнить и Корень Фамилии РОДОВОЙ МОНГ-УШ, и почему " Улуг-Хем неугомонный"... Хотя Де-Факто он после Шаганара уже не РЕКА, а Водохранилище... Very Happy
И как Паша, для меня не " вечный", как те же Монгуши будут Реагировать на то. что я их буду называть МООЛуши?
И как в Туве отреагируют на ТВОЮ Фамилию? Very Happy...
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 23-11-2018 05:56:00   #45 [ru]
АНОНИМ НОМЕР 43... Very Happy
Красиво по Ушам ездишь... Демагог... Паша... Very Happy
И если ТЫ паша боишься публиковать Имя Данное твоими Родителями, то чем ТЫ то отличаешься от Трусливых Идиотов? Confused Very Happy
А именно ТЕМ, что понимаешь Отлично, что только Опубликуй здесь твою ФАМИЛИЮ, и Все сразу Здесь поймут кто Ты по Национальности... Very Happy
Так что ПАША опасны не столько ИДИОТЫ, а ПолуДурки... Полу Идиоты, которые Себя возомнили " Вечными"... Very Happy
 
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Аноним (гость) 23-11-2018 02:48:24   #44 [ru]
Анониму 43
Видимо Вы правы. У нас в с.ране бандитов, воров, убийц и т.д. отвечать по закону, по решению суда заставить-невозможно. Они все неприкосновенны по причине своей убогости по здоровью,
наличием различных полномочий, званий, регалий и медалей.С идиота ведь не спросишь.
Но вот по понятиям ответить=это можно!
Судить карлика конечно никто не будет, а вот чайком напоить, а потом на повышение и...венок и некролог за счёт благотворительного фонда "Три поросёнка"-здрассте вам!
 
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Аноним (гость) 22-11-2018 21:11:02   #43 [ru]
автор цитаты не известен -но сказано правильно

ЛЮДИ НЕ ДЕЛЯТСЯ НА НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПАРТИИ, ФРАКЦИИ И РЕЛИГИИ. ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ НА УМНЫХ И ИДИОТОВ. А ВОТ ИДИОТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПАРТИИ, ФРАКЦИИ
 
+4
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Анониму41 (гость) 22-11-2018 11:48:30   #42 [ru]
Да тоже непонятно? Блин взятки то надо платить? В чем интерес с самого начала ? Думаете в инвестициях? Или инвестициями только прикрываемся? Ага ! Я не видел ни одного шага, повторяю ни одного чтобы он был безвозмездный! Ну если такого не понять ,а судя по вопросам ,так оно и есть, то что тогда более говорить? Если конечно не второе ,а именно: все и так понятно ,но надо как то патрону значимость прибавить и обелить!
 
+4
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Аноним (гость) 22-11-2018 11:29:34   #41 [ru]
Анониму 38
Если они через кара-ола переступили, то извиняюсь, какого чёрта они держат и принимают на работу его протеже, которые приносят только вред компании...?
 
0
Аноним (гость) 22-11-2018 10:31:13   #40 [ru]
Комментарий не по теме. [Показать?]
Аноним (гость) 22-11-2018 09:57:18   #39 [ru]
Комментарий не по теме. [Показать?]
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