A- | A | A+ 12pt №45, 20 ноября 2018 года. О главном начистоту Пока в Туве единственная националистка – это я Не знаю, что там думает президент Путин, когда называет себя «настоящим националистом», то ли он «государственный националист», то ли ещё какой, а вот я – обыкновенная тувинская. Почему националистка? Объясняю по возможности подробно и популярно. Начну с того, что река Волга начинается где-то в местечке под названием Валдай, а там с незапамятных времён – татары. Братья наши по тюркскому происхождению и монголо-татарскому историческому прошлому. Но Волгу, однако, великие поэты и художники-передвижники 19-го века почему-то назвали «великой русской рекой». Ну, назвали и назвали. Никто тогда это и не опровергал, хотя истоки в Татарстане. Так вот, с Валдая-то всё и началось. Там, на дискуссионной общественно-политической площадке с одноимённым названием в этом году российский президент сделал ряд заявлений и назвал себя «настоящим и самым эффективным националистом». Известные политологи тут же подобострастно и с азартом кинулись анализировать это высказывание. Но ничего путного из этого не вышло, потому что если он такой офигенно эффективный, то почему русские в России живут так плохо? Их более 100 миллионов, а у них нет даже своей республики. Нас, тувинцев, всего ничего, где-то около 300 тысяч, а у нас свой собственный регион, республикой Тува называется. И ко всему прочему есть Глава с собственным правительством. Правда, Глава этот, на мой взгляд, никуда не годится, но у русских и такого нет. А, с другой стороны, может, это и хорошо, что у них нет такого, как наш Кара-оол. Сейчас Путин хоть какую-то возможность имеет приезжать в Татарстан к истокам татарской реки Волги и размышлять о судьбах русского народа, а если бы там был такой Глава, как наш, то всё – никаких размышлений и высокопарных слов ни по-русски, ни по-татарски! А всё – только по-китайски. Такая общественно-политическая дискуссионная площадка, как «Валдай», у нас в Туве есть – газетой «Риск» называется. На этой площадке в комментариях, уважаемые читатели, вы прямо и открыто говорите обо всём, что вас тревожит и возмущает, с чем вы не согласны или чего ждёте. Мне от вас порой тоже достаётся. Если честно, то иногда мне приходится соглашаться с вашими едкими замечаниями. Но никто на этой площадке не сможет опровергнуть моё заявление о том, что уже почти 10 лет я здесь открыто и громко говорю о вероятном предательстве Шолбана Кара-оола, фактически потворствующего убийству величайшей реки мира – Енисея. Что можно расценить как потворство настоящему геноциду тувинского народа. Конечно, он никогда, даже на эшафоте, не признается в том, как он лично и неустанно создавал режим наибольшего благоприятствования для китайского присутствия в Туве. И даже может сослаться на Указ президента России (в то время был Медведев), который призвал сибирские регионы активно сотрудничать с Китаем, а губернаторов подстегнул тем, что в виде бонуса самым лучшим из них будет считаться тот, который заключит с китайцами большие договоры на аренду земель и всего остального прочего. Пока президентом был Шериг-оол Ооржак, Тува, как могла, сопротивлялась всеми возможными хитроумными дипломатическими способами, ограничиваясь протоколами о намерениях, меморандумами, а также визитами и планами, но Китаю к нам вход был воспрещён. Не буду напускать туман конспирологии на то, как в результате грубого вмешательства Шойгу во внутреннюю тувинскую политику первого всенародно и законного избранного президента сместили и посадили Кара-оола. Нет-нет, не на нары за уголовные деяния, а на главную руководящую должность в республике. В итоге мы имеем то, что имеем. То есть, имеем никуда и ни на что не годного Главу Республики Тыва, которого большинство населения Тувы представляет как агента китайского влияния. Со всеми вытекающими последствиями, которые можно назвать чем-то вроде геноцида тувинского народа. Вы спросите меня, уважаемые читатели, подозреваю ли я Шолбана Кара-оола в продажности, алчности и предательстве государственных интересов? А сами-то вы как думаете? Лично я, да, я более чем подозреваю. Однако я не агент национальной безопасности. У меня нет технических возможностей слежения за Шолбаном Кара-оолом, какие есть у спецорганов. Но зато у них, похоже, нет ни ума, ни воли и, главное – нет приказа осадить Кара-оола в далеко зашедших взаимоотношениях с Китаем. И он так глубоко, просто до неприличия страстно любит всё китайское! А особенно – горнодобывающую компанию «Лунсин», известную во всём мире своим экологическим нигилизмом. «Лунсин» – это та самая компания, с которой стараются не иметь никаких дел многие страны мира. Но Кара-оола совсем не беспокоит, что устроились китайцы на самом истоке великой реки Енисея. И вот – на истоке Волги Путин размышляет о судьбах россиян, а с истока Енисея стал кормиться Китай. В тувинцах пока маловато патриотического национализма. Ну да, ну что-то там такое плохое делают китайцы в Тодже, ну да, ну что-то вроде как радиоактивное вывозят и вывозят оттуда КАМАЗами, какие-то мешки то ли с землёй, то ли ещё с чем-то таким непонятным... Так иногда думает мой бедный народ. Но на иные движения души у него с голоду не хватает сил, от других проблем и от водки-технаря кружится голова. Бедный народ, не имея возможности нормально жить, уже 10 лет подвергается настоящему геноциду. А не бедный тувинский народ – чиновники и высокопоставленные правоохранители с огромным судейским сообществом заняты своим самосохранением, пока имеют возможность хоть что-то урвать от бюджета в свой карман. Триста тысяч тувинцев, из них 160 000 – взрослое население, остальные – дети. Из 160 тысяч половина – бедные, половина тех, кто с большими зарплатами самозаняты самовыживанием по коррупционным схемам. Первая половина не имеет сил, вторая настолько подлая, что не имеет совести громко кричать об экологической катастрофе, грозящей всей Туве. Кызыл-Эник Кудажи написал роман «Улуг-Хем неугомонный». Когда это было? А теперь те же самые китайцы, надменно вглядываясь в серые лица тувинцев и в жадные глаза Кара-оола, думают: ну-ну, так-так, был когда-то Улуг-Хем неугомонный, но мы его угомонили, то ли ещё будет... Сколько китайцев в Туве на самом деле, поначалу знали разве что Кара-оол и Дамба-Хуурак. Потому что кто такой Кара-оол – известно всем, а Дамба-Хуурак по должности своей высокооплачиваемой отвечал за трудовые миграционные квоты. Но это только поначалу они знали, теперь же – не знает никто. В том числе и органы государственной безопасности. Потому что, если официально в правительственных отчётах написано, что в «Лунсин» приехало работать, например, 50 китайских рабочих, то на самом деле эту цифру надо умножить ещё на 50. Не меньше китайцев шатается и по тайге. И никакой Дерсу Узала не сможет их там увидеть, никакой следопыт их не выследит – умеют моментально прятаться при любом малейшем шорохе. Струя кабарги, медвежья желчь, шкуры и всё-всё-всё, что есть в тоджинской тайге – всё теперь тайными тропами контрабандистов через высокие горные хребты переправляется в Китай. А тайга пустеет, деревья вырубаются, Енисей умирает... Кто такой националист в Туве? Тот, кто несмотря ни на что, открыто и громко призывает спасти Туву от китайского нашествия. Тот, кто прямо указывает тувинскому правительству и продажным депутатам от правящей партии на их место – место предателей. Знайте, это правительство останется в истории как правительство предателей тувинского народа. Очень вредная тувинка (прочитано 2074 раза) http://risk-inform.ru/article_7653.html +10

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Националист (гость) 23-11-2018 08:23:46 #48 [ru] А вот на счет нет ДНА...



0 Националист (гость) 23-11-2018 08:03:31 #47 [ru] Цитата: "ЛЮДИ НЕ ДЕЛЯТСЯ НА НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПАРТИИ, ФРАКЦИИ И РЕЛИГИИ. ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ НА УМНЫХ И ИДИОТОВ. А ВОТ ИДИОТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПАРТИИ, ФРАКЦИИ". Не хочу показывать пальцем на "хозяина" этого сайта, который поставил +4 за эту чушь. Видимо он и является тем самым МОДЕРАТОРОМ, раскидывающий + и - "Риска". Да, Семеныч стареешь и хватку теряешь... Так и до дна не далеко. Хотя, чего это я вдруг?! Какое может ДНО у таких его по определению не может быть. Настоящая Хистория Рашки тому подтверждение.



В разном виде по просторам сети бродит это тупое утверждение. И никто не видит главного. Здесь даже элементарной логики не прослеживается. Первое предложение вступает в смысловое противоречие с третьим, т.к. в первом говорится что люди не делятся на...., а в третьем утверждается, что дураки делятся на.... , а то что дураки это люди утверждается во втором предложении. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 23-11-2018 06:33:38 #46 [ru] Аноним НОМЕР 3...

Здесь почему то не " Вечный"...

ОТВ то ОТЛИЧНО Понимает Разницу между Эрмаком и Ермаком, уже ПОНИМАЕТ как может по РУССКИ Быт заесть...

Так что не Советую тебе ПАША употреблять такие слова " дерьмо Ермака"... А то Могу и ОБИДЕТЬСЯ... не за Себя, а ЕРМАКА.

И ты не Так Туп, чтоб не понимаешь что Опубликовав Твою Фамилию, я тебя ЗДЕСЬ могу просто МОРАЛЬНО Уничтожить...

Так что " вечный"... И я БЫЛ на Твоей странице в соц сети ВК... Могу Твое ФОТО и Опубликовать на Все общее Обозрение...

Чтоб ПОНЯЛИ , по Твоей Фамилии РОССИЯНИН, почему Вы МЕЧТАЕТЕ "восхвалять" Казаков, того же Ермака, только МЕРТВЫМИ... А Живых, Вы то Боитесь...

Так что ОВТ Отлично понимает на что я ОПИРАЮСЬ...

А Китайцы... Они Были, есть и Будут...

Нация Огромная... Но Есть и Казаки, кто не П

И как Паша, для меня не " вечный", как те же Монгуши будут Реагировать на то. что я их буду называть МООЛуши?

И как в Туве отреагируют на ТВОЮ Фамилию? озволит Тупым Тувинско Язычникам Искажать ТЮРКСКИЙ Язык... Если ОТВ не понимает Разницу между Ене-Хем, Енисей и УЛУГ-ХЕМ " неугомонный", то я то Могу Тупым Тувинско Язычникам напомнить и Корень Фамилии РОДОВОЙ МОНГ-УШ, и почему " Улуг-Хем неугомонный"... Хотя Де-Факто он после Шаганара уже не РЕКА, а Водохранилище...И как Паша, для меня не " вечный", как те же Монгуши будут Реагировать на то. что я их буду называть МООЛуши?И как в Туве отреагируют на ТВОЮ Фамилию? +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 23-11-2018 05:56:00 #45 [ru] АНОНИМ НОМЕР 43...

Красиво по Ушам ездишь... Демагог... Паша...

И если ТЫ паша боишься публиковать Имя Данное твоими Родителями, то чем ТЫ то отличаешься от Трусливых Идиотов?

А именно ТЕМ, что понимаешь Отлично, что только Опубликуй здесь твою ФАМИЛИЮ, и Все сразу Здесь поймут кто Ты по Национальности...

Так что ПАША опасны не столько ИДИОТЫ, а ПолуДурки... Полу Идиоты, которые Себя возомнили " Вечными"... +1 Аноним (гость) 23-11-2018 02:48:24 #44 [ru] Анониму 43

Видимо Вы правы. У нас в с.ране бандитов, воров, убийц и т.д. отвечать по закону, по решению суда заставить-невозможно. Они все неприкосновенны по причине своей убогости по здоровью,

наличием различных полномочий, званий, регалий и медалей.С идиота ведь не спросишь.

Но вот по понятиям ответить=это можно!

Судить карлика конечно никто не будет, а вот чайком напоить, а потом на повышение и...венок и некролог за счёт благотворительного фонда "Три поросёнка"-здрассте вам! 0 Аноним (гость) 22-11-2018 21:11:02 #43 [ru] автор цитаты не известен -но сказано правильно



ЛЮДИ НЕ ДЕЛЯТСЯ НА НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПАРТИИ, ФРАКЦИИ И РЕЛИГИИ. ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ НА УМНЫХ И ИДИОТОВ. А ВОТ ИДИОТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПАРТИИ, ФРАКЦИИ +4 Анониму41 (гость) 22-11-2018 11:48:30 #42 [ru] Да тоже непонятно? Блин взятки то надо платить? В чем интерес с самого начала ? Думаете в инвестициях? Или инвестициями только прикрываемся? Ага ! Я не видел ни одного шага, повторяю ни одного чтобы он был безвозмездный! Ну если такого не понять ,а судя по вопросам ,так оно и есть, то что тогда более говорить? Если конечно не второе ,а именно: все и так понятно ,но надо как то патрону значимость прибавить и обелить! +4 Аноним (гость) 22-11-2018 11:29:34 #41 [ru] Анониму 38

Если они через кара-ола переступили, то извиняюсь, какого чёрта они держат и принимают на работу его протеже, которые приносят только вред компании...? 0 Аноним (гость) 22-11-2018 10:31:13 #40 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] Риск Информ не против Шойгу и Кара-оола)) а самое страшное в языческой среде это неизвестные никому жополизы добровольцы)) язычник-доброволец с царьком в голове чудище)) все же Религия важна 0 Аноним (гость) 22-11-2018 09:57:18 #39 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] самое глупое и страшное в политике..хотя это везде,это Тупые-Неизвестные-безликие-Добровольцы жополизы))) дело в том что их не знает никто))когда лижут жопу и сказать не надо лизать тоже не могут как бы так сказать)) Добровольцы-жополизы страшная вешь)) они неизвестны никому даже самой жопе)) хотя в большинстве случае безликие жополизы подставляют жопу)) неизвестные жополизы добровольцы))) 0 1 : 2 3 4 5 Остальные материалы номера 45: Свежий анекдот

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