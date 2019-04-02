Сергей Сафрин: «Приносящие зло обрекают свой род на Чёрную карму»

Личность Сергея Викторовича Сафрина в Туве хорошо известна широкому кругу людей. В прошлом депутат нескольких созывов парламента республики, руководитель одной из самых солидных строительных компаний – ООО «Сельстрой». К тому же один из редких предпринимателей, оказывающих реальную поддержку Православной Церкви в Туве, за что имеет ряд заслуженных высоких патриарших наград. Обратиться к нему за интервью подтолкнула непростая общественно-политическая ситуация в республике, усугубляющаяся резким обострением межнациональных отношений. И я, пользуясь давнишней дружбой с Сергеем (почему и обращаюсь к нему на «ты»), решил задать ему несколько острых прямых вопросов, чтобы получить откровенные ответы.

Сергей, почему ты до сих пор здесь? Тем более, что у сегодняшних властей и ты, и твоя откровенно прорусская харизма явно не в фаворе.

– Общество – это одно, а власть – это совсем другое. Власть меняется, а люди остаются. Да, не скрою, во власти, включая Главу республики, много желающих выпроводить меня из Тувы. И они не просто желают, они много делают для «выдавливания» русских из республики. Не гнушаются ничем. Даже прокуратуру подтягивают, чтобы та прессовала всех русскоязычных. Но Кызыл – моя родина. Тут я родился и много лет трудился и сейчас работаю на стройках. Я горжусь тем, что с моим участием отстроены мосты, жилые дома, школы, Буддийский и Православные Храмы. Здесь могилы моих близких. А я, пока смогу, буду работать в Туве, как бы это ни нравилось националистам во власти.

Общеизвестен провал Тувы в выполнении Программы переселения граждан. Такого в истории Тувы не было никогда. Глава республики его объяснил недоработками самой Программы и спецификой нашей республики. Ты – известный в республике специалист в области строительства. Скажи, на твой взгляд, в чём дело?

– Скажу прямо – об условиях Программы было известно сразу, однако Шолбан Кара-оол с ними согласился. Другое дело, что он мог этой специфики не понимать. Или сознательно обманывал Центр, лишь бы эти деньги получить. А там – будь что будет. У нас же никакой ответственности за неисполнение программ нет...

Но ты почему-то участвовать в ней не стал. Знал, чем дело кончится?

– Во-первых, цена квадратного метра жилья была такой, что приличного дома на неё не построишь. Во-вторых, было понятно, что в сроки уложиться невозможно, поскольку не было подготовлено ни земельных участков под строительство, ни тем более инженерных сетей. А пускаться с заказчиком в кулуарные договорённости о том, как потом переносить сроки и прочее – дело опасное. Можно и крайним остаться, что, собственно, и случилось со многими строительными компаниями. Но главное – там сразу были расставлены приоритеты по откату. И участие в строительстве жилья вообще становилось заведомо невыгодным. Правительство всем участникам обещало, что продлит сроки строительства и компенсирует его удорожание, но кроме как друзьям Шолбана Валерьевича никому ничего не сделало. На остальных оно вообще либо подало в арбитраж на взыскание, либо с помощью ручной прокуратуры привлекло руководителей к уголовной ответственности. Я на стройке давно, и для меня все последствия были очевидны. И теперь все, особенно русскоязычные руководители, находятся под следствием или под них усиленно копает прокуратура.

Ну, скажем, не под всех. К примеру, известен случай, что ООО «Тезис», мягко говоря, вынуло из бюджета республики незаработанные, как минимум, 160 млн. рублей, однако до сих пор за это никто не ответил.

– Я знаю эту историю. ООО «Сельстрой» участвовало в том аукционе. Там была искусственно раздута смета, и мы, подавая заявку, смело скинули 160 млн. рублей.

Однако власти умудрились всё равно отдать контракт «Тезису». Мало того, на сегодняшний день раздули стоимость объекта до одного миллиарда тридцати девяти миллионов рублей. Всё это – чистой воды коррупция. Но в этом случае принцип давления русскоязычных руководителей не действует, поскольку «Тезис» завёл в республику сам Глава республики, который объявил при федеральном инспекторе Вавилихине А.Г., что эту компанию пригласил сам лично.

А ты не допускаешь, что эти 160 млн., да и последующий миллиард они попросту «распилили»?

– Вполне допускаю. А ручная прокуратура ловить жуликов из окружения Главы правительства, видимо, не собирается. Ведь все прекрасно знали, что при проведении конкурса Министерство Госзакупок незаконно подвело итоги и сразу обокрало Государство на 160 млн. рублей. При этом аукционная документация была завышена на 200 млн. рублей. Так что надежда только на ФСБ, которая недавно получила нового, не замаранного коррупционными связями, начальника.

Сергей, ты всю свою жизнь на стройке. Скажи, почему у нас в таком плачевном состоянии эта отрасль?

– От советской власти республике досталось приличное наследство. Было много мощных строительных организаций, в том числе дорожных ремонтно-строительных, развивалась строительная индустрия – чего стоили хотя бы домостроительный комбинат, заводы ЖБИ, лесоперерабатывающий комбинат, два кирпичных завода. Была создана хорошая база качественного проектирования. То, что случилось в Туве в отрасли за последние 5-7 лет, это катастрофа, преодолевать которую придётся долго. Ушли с рынка многие местные организации, фактически остались на голодном пайке специалисты института «Тувагражданпроект», почти полностью отсутствует индустрия стройматериалов. Всё это заменили фирмы-гастарбайтеры, приглашённые правительством Тувы. Но разворовав бюджет, они уйдут из республики, оставив выжженное поле. Тогда придётся всё начинать сначала. Но уже с другим правительством.

Как ты считаешь, что нужно сделать, чтобы отрасль действительно начала развиваться?

– Надо поддерживать и развивать свои местные подрядные организации. К примеру, поднять стоимость квадратного метра жилья – это даст организациям стремительное повышение уровня заработной платы, возможность развивать материально-техническую базу, приобретать механизмы и оборудование для производства простых строительных материалов. У нас же сейчас дело дошло до того, что у некоторых так называемых подрядных организаций кроме печати и счёта в банке ничего нет. Ни растворобетонного узла, ни кранов, ни экскаваторов... Всё это искусственно создано для того, чтобы оправдывать привлечение в республику разного рода жуликов и проходимцев типа того же «Тезиса». Следует отказаться от размещения заказов на проектирование подозрительным фирмочкам, которые сначала делают убогий проект и смету за копейки, а потом, когда подряд достанется «кому надо», раздувают смету до неприличных размеров, как это было в случае с терапией. У нас прекрасный проектный институт, там очень квалифицированные кадры. Их нужно загрузить работой и хорошо за неё платить.

Я смотрю, не так много и надо.

– Не скажи. Ещё нужно привлечь к руководству профессионалов, и не надо вмешиваться в их работу. Это не дело, когда министром строительства работает бывший милиционер, который не только не помогает, а публично призывает к уничтожению нашей организации, не зная её истории, а его заместителем – коллектор. Все над ними смеются. Строительство – сложнейшая отрасль. И работать в ней должны профессионалы. А когда ею рулят случайные люди, бардак неизбежен.

Может быть, как раз бардак и требуется, чтобы «ловить рыбку в мутной водичке»?

– Шолбану Кара-оолу нужны министры-исполнители, чтобы делали то, что он скажет, и не задавали лишних вопросов. Отсюда такие странные назначения.

Скажи, почему в Туве царит такое безнаказанное воровство бюджетных средств, дискриминация по национальному признаку и деление на «своих» и «чужих»?

– Это просто бизнес власти...

И всё-таки, почему остатки русскоязычных граждан Тувы уезжают?

– Причин несколько. Бедность, отсутствие работы, административное давление на не тувинский бизнес. Но главное – русские уже не хотят чувствовать себя людьми второго сорта. Обратите внимание: в исполнительных и законодательных органах, судах, полиции и прокуратуре работают в основном тувинцы. Даже в бизнесе найти место не тувинцу очень сложно. Там превалируют в основном люди из круга Кара-оола.

А у тебя на предприятии какой национальный состав?

– У меня русскоязычные и тувинцы – 50 на 50. Я людей по национальности не делю. И вообще: до того, как мы построили Православный Собор, нами был построен в Кызыле буддийский Храм Цеченлинг. Но мало кто помнит, как он строился. По версии Главы, Храм строился на народные деньги. Это неправда. И тому свидетель – действующий Камбы-Лама, который принимал самое активное участие в помощи строительству Храма. Нельзя искажать историю. Финансирование вёл Президент Ооржак Ш.Д. из внебюджетного фонда. Знаю, что Шойгу С.К. вложил сумму в 15 тыс. долларов. Так что заканчивать строительство «Сельстрою» пришлось на собственные средства. Правда, это не помешало Кара-оолу поставить Храм себе на баланс. Зачем – непонятно. Неужели он таким образом хочет руководить буддистами республики? Так уважение не завоёвывают. Да и незаконно это, очень смахивает на мошенничество.

При строительстве буддийского Храма Камбы-Лама Аганак Щорсович предупреждал, что люди, негативно вмешивающиеся в ход строительства Храмов, понесут Чёрную карму не только сами, но и их потомки. Объясняя эти действия людей во время строительства, приносящих зло или добро и сознательно идущих на это, в дальнейшем получают косвенное зло или косвенное добро. Приносящие зло обрекают свой род на всём протяжении жизни на Чёрную карму.

Я точно знаю, что, начиная со строительства Храма Цеченлинг, а затем и других Храмов, Кара-оол Ш.В. своими негативными действиями вмешивался в ход строительства, тем самым создавая невозможные условия выживания для нашей организации, уничтожая её на протяжении многих лет. Делал и делает всё, чтобы не выплачивать заработанные средства, хотя сам ни в чём не испытывал нужду во время строительства Храмов.

Я уверен: ситуация настолько тяжёлая, что остановить бегство русских из республики можно только принятием чрезвычайных мер и квотированием на всех уровнях и во всех сферах деятельности. Чтобы стабилизировать положение в Кызыле, необходимо, как минимум, назначить русского мэра и председателя городского суда. Необходимо предметно заняться трудоустройством в первую очередь русскоязычных специалистов. Но при Кара-ооле и его клановости такое невозможно. В районах русских практически нет. И если ничего не менять, то через 3-4 года русские в Кызыле будут такой же редкостью, как в районах. А не будет русских – не будет здесь и православия. А затем из Тувы уйдёт и Россия. К сожалению, такая перспектива при Кара-ооле очень вероятна.

27 марта прошло совещание у премьер-министра Д.Медведева, на котором принято решение о закреплении за регионом куратора, который будет присматривать за Кара-оолом. Им стал министр экономики Орешкин, который, видимо, займётся многострадальным проектом строительства железной дороги «Кызыл – Курагино». Как ты относишься к этому проекту?

– Очень отрицательно! Никакой целесообразности в этом проекте нет. Он создан для обогащения верхушки власти. Его реализация, кроме личного обогащения, принесёт в Туву только проблемы – это приток гастарбайтеров, хаос, разграбление природных ресурсов и бесконтрольный наркотрафик. Такой пример уже есть — добыча природных ресурсов на Тодже.

Я знаю, что ты не однократно отправлял в федеральный центр запросы, связанные с национализмом Кара-оола Ш.В. Какая была реакция на них?

– Да, отправлял. Но я понимаю, что в этих структурах тоже занимаются бизнесом и за определённые вознаграждения прячут наши обращения в «стол», и надежда только на то, о чём говорилось выше, что каждый получит по своим заслугам...

А как ты смотришь на то, что в республике русский прокурор?

– Раньше власть «выдавливала» из республики русскоязычный бизнес с помощью руководства налоговой службы. Теперь они в СИЗО. Зато эту роль при новом прокуроре республике успешно подхватила и выполняет республиканская прокуратура. Обратите внимание на то, кого они в основном прессуют – Свинцова, Зяблицева, Жамкосяна, Микаву, Илкина, Бабкина, Гаврилова... Чувствуется слаженная работа Главы республики Кара-оола и прокурора Боровкова.

А может, тут всё правильно? Может, Кара-оол и Боровков искренне хотят бороться с воровством?

– Вряд ли. Я хорошо знаю этих людей – они на стройках давно. По тому, как целенаправленно «копают» под тех или иных руководителей видно, что прессуют в основном тех, кто отказывается платить откаты. Используют грязные способы, не брезгуя откровенными доносами. Так с преступностью не борются. При этом на сам источник коррупции в высших эшелонах власти никто внимания не обращает. Плохо, когда русский прокурор в национальной республике играет с националистами в такие опасные игры.

Но ведь в окружении Главы правительства есть и русские. К примеру, Чучев, Глухов, Самойленко.

– У большого начальника есть возможность пригреть возле себя 3-5 лакеев любой национальности и, в случае чего, время от времени выставлять их напоказ. Ты ещё забыл зампреда Брокерта. Но заметь – все эти брокерты-самойленко не имеют никой связи с русскоязычной общиной. Они никогда в жизни не помогли ни одному русскому человеку, попавшему в беду. Они просто отрабатывают депутатство, служа власти, которая устроила русским геноцид. Этакие потёмкинские псевдо-депутаты. Они понимают, если фальсификации на выборах прикроют, они никогда и никуда не будут избраны.

Кстати, о выборах. Осенью выборы в Верховный Хурал. Собираешься в них участвовать?

– Вообще-то, каждый должен заниматься своим делом. Я – профессиональный строитель и этим горжусь. Но в тех условиях, что складываются в республике, под прокурорским прессом ООО «Сельстрой» выжить будет непросто. И если ситуация будет обостряться, мне придётся задуматься над тем, чем я смогу помочь тем, кто готов бросить вызов коррумпированной власти. Так что мой выбор ещё впереди.

Знаешь, такой подход для меня стал уже неизменным. Бизнесмены, которым коррумпированная тувинская власть не даёт работать, всё чаще задумываются над изменением формата власти. Это касается и менеджмента Голевской горнорудной компании, и компании, которая решила строить в Туве мусороперерабатывающий завод, и те коммерсанты, которым власть «перекрывает кислород». Думаю, и строители, оказавшиеся усилиями властей «в бороне», окажутся втянутыми в предвыборную орбиту. Как ты считаешь, на этих выборах может повториться хакасский вариант?

– Республика явно созрела для перемен. И русским, и тувинцам административно-криминальный беспредел надоел до невозможности. В принципе, чтобы посадить чинуш в лужу, достаточно просто обеспечить контроль над голосованием и не допустить массовых фальсификаций. Так было в Хакасии, так недавно случилось в Усть-Илимске. Население Тувы ничем не хуже. У нас есть богатый опыт контроля над выборами – достаточно вспомнить 1998 год и года 2006-07. Ты это знаешь лучше меня. На мой взгляд, сейчас вопрос только в одном: кто возглавит процесс?

Неужели не найдётся?

– Лидеры есть!

Спасибо за откровенные ответы.

Беседовал Сергей Конвиз.