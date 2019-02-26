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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 8, 26 февраля / 300 метров от угара, так решили даргалары!
   
 
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№8, 26 февраля 2019 года.

300 метров от угара, так решили даргалары!

300 метров от угара, так решили даргалары!

Слава тувинскому Правительству! Самому правительственному правительству в мире! И вечная благодарность от населения Тувы за новое и как всегда мудрое решение. Теперь законодательно зло в виде магазинов торгующих легальным спиртным и пивом отодвинуто от детских и образовательных учреждений на 300 метров. Слава Вам, ШВК, и Вашим членам всех мастей.

Интересно, какой из сотрудников тувинского здравоохранения рассчитал дальнозоркость местных детей? Вот во всей остальной России дети близорукие, и пивом торговать можно, а наши видят, аки степные соколы на 300 метров, даже мелкие буквы на банке пива читают. А вот за 301 метр – все! Как обрезало «Туман 2», ни хрена не видят, то есть, спасены от заразы.

Посмотри, читатель, на карту Кызыла и других населенных пунктов республики, все торговые точки расположены, как правило, в центре, там же, где детские сады и школы. Я посмотрел вот у нас в Туране теперь купить пиво и легальный алкоголь можно будет только у кладбища и в ШАМе – то есть у черта на куличках. Нормально для пожилых людей и тех, у кого нет транспорта! Во-первых, эти идиоты ограничили продажу с 11 до 15 и только в рабочие дни. Пей, труженик, только в рабочее и светлое время, а вечером и в выходные нельзя!

А какая радость продавцам одеколона «Тройной»! Теперь можно увеличить поставки в разы. А как рады самогонщики и торговцы технарем, все: вернуло родное правительство им свободу продажи в любое время суток и в любом количестве. Красота!!! А что если всем бизнесменам, которые пострадают от этого «мудрого» решения, скинуться и дать на лапу (извините, поддержать) законодателям Тувы несколько миллионов? Может, примут Закон, по которому тувинский метр будет равен общепринятым 10 сантиметрам? Вот и решение проблемы! И все магазины не ближе 300 метров, и законодательная инициатива выполнена. Дерзайте, господа!

Теперь у меня еще есть ряд предложений по улучшению нравственного воспитания молодежи Тувы. Гарантирую: лет через 10 мы воспитаем поколение такое воспитанное и чистое, что скифы в курганах «Долины царей» перевернутся.

Во-первых, в аптеках надо запретить продажу гормональных и прочих возбуждающих средств и презервативов – дети же читают и глядят, и у них, негодяев, гормоны играют, что порождает рост изнасилований.

Во-вторых, во всех магазинах республики запретить продажу женского и мужского белья и прочих колготок. Нечего молодежи возбуждаться через всякие бикини и кружева! Через Шойгу решить вопрос поставки в Туву из Госрезерва в армейских складах лифчиков типа бронежилет, панталон из сатина и мужских семейных трусов. Всю цветную одежду с прилавков долой! Бизнесменам и прочим киргизам позволить только цвета хаки и черный, нечего пестрить тут особенно летом заголяясь до неприличия! Из обуви разрешить носить исключительно только китайские кеды и национальные сапоги, женщинам в праздники разрешить туфельки из кирзы без каблука – нечего ноги ломать! Вот нравственность вырастет в Туве, да нам коммунистический Китай позавидует! Обязать всех автовладельцев, кроме членов и многочленов, обменять иномарки на автомашины ЗАЗ и Москвич, мелким чиновникам и полицейским разрешить ВАЗ.

Так, что бы еще? Ах да, во всех населенных пунктах рядом с памятником Ленину и субурганами поставить статуи с надписью золотом: «Шолбану Мудрейшему», причем на метр выше и Ленина, и субурганов, при этом на насильно собранные «добровольные» пожертвования граждан с зарплат, пенсий и пособий без ограничения.

В-третьих, еще все ароматизирующие средства запретить надо обязательно! Тува должна пахнуть только приятным и дурманящим запахом конопли. Вот ее трогать нельзя – она в детях и родителях воспитывает трудолюбие, пособирай-ка ее на полях?! Навыки предпринимательства опять же.

В-четвертых, запретить всем, кроме членов и многочленов, пользование населением сотовых телефонов, смартфонов, гаджетов и прочих планшетов и ноутбуков. Все это внезапно и повсеместно изъять, продать и скупить по всей России телефоны-автоматы, пусть народ перезванивается за 2 рубля в казну правительства.

В-пятых, в школах оставить изучение китайского, как основного, и тувинского языков, начальной арифметики, экономики только по научным трудам нашего Гуру Светозара, кандидата экономических наук Кара-оола Ш.В. Красота! Из республики сбегут не только противные русские, но и все умные тувинцы, можно Путину докладывать программы «Ветхое жилье» и «Дети-сироты» выполнены на 300%. Остальные трезвые, скромные людишки на плантациях выполняют Валерину программу «Одно село – один продукт» имеется в виду с каждого села – только гашиш!

Вот сколько им можно наступать на одни и те же грабли??? Вот вам и родила правительственная гора очередную мышку...

Илья Обломский,
Туран

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 http://risk-inform.ru/article_7834.html
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