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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 8, 26 февраля / Вождь виртуального племени
   
 
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№8, 26 февраля 2019 года.

    О главном начистоту

Вождь виртуального племени

Вождь виртуального племени

Всегда думала, что это только Глава Тувы Шолбан Кара-оол лежит мечтательно пузом кверху... Ой, да не придирайтесь, не могу же я написать «животом кверху», потому что, если лежать и ничего не делать, а только мечтать, то всегда употребляют слово «пузо». Ну, так вот, лежит вполне себе пузатый такой симпатичный мечтатель и стучит по клавиатуре своего компьютера про дирижабли, солнечные батареи, железную дорогу и про богатых тувинцев, которые всенепременно каждый имеет в пользовании своё личное подсобное хозяйство со стадом баранов в 300 голов. Мечтает о новой суверенной собственной валюте – о криптобаранах.

Вот, признаюсь честно, я по своей неосведомлённости и думала, что это он один такой дурно-пузатый, но оказалось, что это далеко не так. Оказалось, что губернаторов и всех других начальствующих чиновников просто-таки заставляют в обязательном порядке расписывать в Интернете все свои государственные действия и мысли, которые если вдруг появляются в их головах, чтобы хоть какую-то видимость общения с населением показать. И не только заставляют, но и каждый месяц по всей России подводят итоги, выявляют губернаторов-передовиков и отстающих.

Это происходит примерно таким образом: так-так-так, посмотрим, ага, в трёх сибирских регионах губернаторы до сих пор не ведут личные страницы в социальных сетях Интернета, наверное, технически не подготовлены и не знают, с какой стороны подойти к ноутбуку или компьютеру – лишим этих троих премиальных. А вот губернатор Алтайского края Виктор Томенко всего лишь два месяца назад зарегистрировался в Instagram, а у него уже 19 тысяч подписчиков! Ну и так по всем регионам проходятся аналитики и потом, наверное, докладывают в Кремле, мол, господин президент, глубокоуважаемый товарищ Путин, в этом месяце некоторые губернаторы недоработали в Интернете и не довешали лапши на уши своим подписчикам по таким-то экономическим и социальным показателям – теперь в этих регионах народ волнуется и бунтуется. Путин, видимо, при таком анализе хмурится и строго спрашивает: что можно сделать, чтобы народ успокоить и снизить революционные настроения, какие рекомендации вы рекомендуете? Эти же аналитики уже с готовыми рекомендациями к Путину на доклад с отчётом своим приходят. И я представляю себе, как они предлагают Путину свои предложения по давным-давно известной ещё с советских времён формуле «повысить», «улучшить», «углубить».

Эта картинка не выдумана мною – это на самом деле так и происходит. Если губернаторы не умеют работать, то они должны в обязательном порядке в Интернете рассказывать о своих успехах, об экономических победах, о том, как безбедно и весело живут люди, а многочисленные социологические конторы и компании внимательно день за днём следят, как люди реагируют на официально разрешённое враньё.

Есть такой фонд «Петербургская политика», он-то как раз и провёл такую аналитическую работу, вот что он написал про главу Кемеровской области: «Сергей Цивилев присутствует во всех основных соцсетях, но лучше всего у него ведётся аккаунт в Instagram с 68,8 тыс. подписчиков: он использует видео в IGTV... Качеству снимков уделяется особое внимание. Например, губернатор показывал себя в синем нижнем белье во время Крещенских купаний, стоял на льду в мороз без ботинок, рассказывал о своём визите к таёжной отшельнице Агафье Лыковой и показывал, как он вместе с супругой выехал на конную прогулку по Рудничному району Кемерово».

Ну, короче, теперь вот так должны работать главы регионов и губернаторы – показывать цвет нижнего белья и демонстрировать своих супруг и отпрысков, блин, как на Западе президенты со своими жёнами и детьми. Правда, сами подумайте, где Франция или США, а где – Кемерово или та же самая Тува. Наш Шолбан Кара-оол, кстати, самый первый кинулся осваивать Интернет-пространство. Экономику же у него развивать не получилось, системы здравоохранения и образования он развалил окончательно – зато в Фейсбуке, во вКонтакте и в Instsgram у Кара-оола всё отлично! Его всегда хвалили за то, что он отлично справляется с работой блогера в Интернете, его даже на этом основании под бурные аплодисменты приняли в члены Союза журналистов Тувы.

Но официально разрешённое враньё в Интернете должно всё-таки носить более-менее правдоподобный вид. И здесь, как всегда, Кара-оол снова отличился! Вот что о нём написали, а я с этими выводами абсолютно согласна: «Худшие среди сибирских губернаторов аккаунты в соц-сетях принадлежат главе Тывы Шолбану Кара-оолу. На его страничках в Instsgram, Facebook и «ВКонтакте» чередуются локальные посты на местном языке и избыточно комплиментарные материалы, адресованные федеральным персонам: например, президенту Владимиру Путину, министру труда и соцзащиты России Максиму Топилину и министру обороны России Сергею Шойгу. При этом у Шолбана Кара-оола самое большое число подписчиков в сибирском губернаторском корпусе – более 120 тыс.».

Даже те, кто докладывает Путину про доблестные успехи губернаторов в Интернете, даже им стыдно за Туву, за то, как Кара-оол откровенно виляя и пресмыкаясь, подхалимствует и подлизывается к Путину, Шойгу и к другим министрам российского правительства.

Ладно, неискренностью Кара-оола нас не удивишь, но вот про 120 тысяч подписчиков – вот это самый крутой вираж вранья! Уверена, что-то такое мутное Кара-оол придумал с количеством подписчиков. Это чисто физически нереально – 120 тысяч человек в Туве каждый день с нетерпением ждут новостей от Кара-оола, как он покушал-покакал, купил ли он дешёвую коляску для внука, как он нырнул со своим отпрыском в Крещенскую купель, как он то, как он сё... Врёт! Давайте посчитаем. В Туве всего ничего людей численностью чуть больше трёхсот тысяч. Некоторые утверждают, что 270 тысяч. Истину в таком тотальном вранье, где властям разрешили официально не говорить правду, не найдёшь, а потому будем считать, что в Туве примерно около 300 тысяч человек, взрослого населения, имеющего право голоса на выборах, около 150 тысяч. Так, считайте дальше – из 150 тысяч взрослого населения сколько людей поддерживает Кара-оола, сколько не может жить без того, чтобы постоянно наблюдать за его драгоценной жизнью и великими мыслями в Фейсбук, ВКонтакте и в Инстаграм? Ну, не спорю, есть такие тувинцы, например, мама с папой, да они и не пользуются Интернетом, ну подхалимы-чиновники, ну знакомые какие-нибудь, ну две-три облагодетельствованные им бабёнки... Ну не 120 тысяч же основного взрослого населения! Если даже всё взрослое население согнать в Кызыл, где более-менее работает связь-интернет, то и то не у всех будет возможность иметь компьютер, телефон и прочие гаджеты. Выходит, что тут соврал!!!

Врать и мечтать – основная сфера деятельности Кара-оола.

Очень вредная тувинка

(прочитано 308 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7839.html
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Комментариев: 48
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