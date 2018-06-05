A- | A | A+ 12pt №22, 5 июня 2018 года. О главном начистоту Путин, помоги! Сиротам – с жильём, Шолбану – с золотом, Дине – с депутатством Неугомонный Шолбан Кара-оол ищет золото Чингис-хана, соскользнувший с крючка не пойманный и не схваченный с поличным Евгений Дуюн уезжает из республики, тувинские судьи потерпели позорное поражение, и плутоватый Саая Аяс всё-таки подвергнется уголовному преследованию, постаревшие сироты со стажем привычно атакуют несчастную Саиду Сенгии, а неутомимая Дина Оюн снова рвётся во власть. Тут ведь главное что? Тут ведь важно, с чего начать, а продолжение, уважаемые читатели, каждый сможет дописать сам, на свой вкус и лад, на своё понимание и рассуждение. Ну, раз уж это моё место, то я и начну, а вы каждый сам по мере своих способностей заканчивайте эти сюжеты. Начну, пожалуй, с оптимистической ноты. Та-дам! Дина наша Оюн, в этом месте гремят фанфары и оглушительно рвут барабанные перепонки, она опять штурмует бастионы заваленного мусором и хламом Кызыла, ввязавшись в борьбу за депутатский мандат. Кто не знает – в сентябре народ столицы Тувы будет выбирать депутатов. Четыре года назад Дивановна клялась в любви к народу и божилась, что город очистит от грязи и свалок, прямо-таки вылижет его вдоль и поперёк. Четыре года промелькнули, как четыре секунды, а город всё так же завален зловонными и гниющими нечистотами. Но вот при всём при этом, чем мне нравится Дивановна? Неутомимым оптимизмом! А вот на этом месте, уважаемые читатели, вы лично сами можете продолжить список её неутомимостей и пионерского задора. Если это воспроизвести в стиле Дивановны, то будет выглядеть это примерно так. Эй, жители Кызыла, слышите ли вы меня? Жители хмуро молчат. Дивановна ещё громче и задорней: эй, я вас не слышу! Раздаются один-два голоса: слышим, слышим. Но неутомимая и задорная не унимается: а ну-ка, давайте дружно крикнем! И вот так, как на пионерской линейке, она снова и снова трясёт измотанных кызыльчан, заставляя любить себя. Но, надо сказать, что есть изюминка, которую катает во рту Дивановна. Эта изюминка пока что секрет, но я с вами, уважаемые читатели, поделюсь этой тайной. Дивановна мечтает, если вы её изберёте, она мечтает совместить две должности в собственном лице – хочет быть одновременно Главой города, то есть, руководить депутатами и руководить городским хозяйством, то есть, стать мэром. Разве такое возможно, спросите вы меня? В нашем кызыльском бардаке ещё как возможно, отвечу я вам и расскажу, как Глава Тувы Шолбан Кара-оол азартно ищет то ли могилу Чингис-хана, то ли золото скифов. Вообще, на самом деле, Кара-оол большой патриот своей малой родины, но ему мешают российские законы. Вот он бы взял бы недра в свои руки и, может быть, цены на уголь для населения были бы на пятьдесят или даже на целых сто рублей дешевле. А так как недра принадлежат России и частично переданы Китаю, то уж не обессудьте, граждане-товарищи, я лучше поищу, где Чингис-хан спрятал экспроприированные у соседних средневековых государств богатства, мол, всё равно же нечем заняться. Ну не я это, не я придумала, а люди рассказывают, что Шолбан Кара-оол на всё наплевал и самозабвенно предался археологическим поискам несметных богатств Чингис-хана, потому что по родословной он приходится тому родственником по прямой линии через Субедея-багатура. Здесь постаревшие и поседевшие сироты собирают митинги, пугают чиновников Агентства по сиротским делам, чуть ли не голодовки с ночёвками объявлять собираются. А Кара-оолу не до них – надо успеть, пока ещё он в звании родственника Чингис-хана, пока ещё его не сняли с этой должности, найти в земле наследство и на законных основаниях забрать себе. К поискам сокровищ, говорят, он подошёл основательно. Во-первых, собрал более-менее стоящих на ногах бомжей и сформировал из них несколько археологических отрядов, дал им направления, где копать и где искать, а сам по карте отмечает крестиками и ноликами возможные места, где могли похоронить Чингис-хана или где он мог зарывать свои несметные сокровища. Про карту говорят так, что её нашёл в музейных архивах Почётный гражданин, директор Государственного Национального Музея и уголовник в одном лице – Бичелдей Каадыр-оол Алексеевич. А что, вполне возможно, ведь Бичелдей, можно сказать, с пелёнок знает Кара-оола, а потому умеет его завлечь и развлечь. Археологические отряды, чтобы не разбежались по трущобам, подвалам и теплотрассам, охраняют ЧОПы брата Юры. Всё, как положено, всё по-взрослому. Так что, некогда Главе республики отслеживать, что на своих плакатах пишут сироты, десятилетиями ожидающих получение собственного жилья. А сироты пишут слёзные плакаты «Путин, помоги!». Ну-ну, разбежался Путин всем помогать. Сирот много – он один. Россия – это вам не Германия, это вам не Япония, где сирот-то почти не осталось, не существует их в природе германского и японского менталитета. Вот смотрите, в российской Конституции записано, что Россия – социальное государство. Но это просто записано, потому что бумага стерпит всё. Пишет же Кара-оол отчёты в Москву, что в Туве все сироты будут обеспечены жильём, значит, будут. Так же и с социальным государством. Русский солдат победил в своё время германского и японского фашиста, значит, придёт время – Россия сначала догонит, потом плюнет кому надо в ненавистную рожу и перегонит этих немцев с япошками. А пока, ну пока у нас вот так, как есть, а в Германии матери получают детское пособие на своих детей до 24-х лет, если пересчитать их евро на наши рубли, то это будет каждый месяц по 108 тысяч рублей. До 24-х лет, если человек получает образование. А у нас Шолбан Кара-оол придумал государственную национальную программу «В каждой семье по одному ребёнку с высшим образованием». Взял для этого из республиканского бюджета, то есть из нашего кармана деньги, а деньги испарились, а если которая сумма не испарилась, то деньги получали фиктивные студенты, которые вовсе даже и не студенты, а просто родственники чиновников, распределяющих эти деньги в свои карманы. Как такое может быть, спросите вы, уважаемые читатели? Запросто, отвечу я вам! Если в Туве даже Председатель Конституционного суда подозревается в банальном воровстве, а его жалеют и прикрывают его коллеги-судьи, то постаревшие и имеющие уже внуков сироты бывшие и сироты молодые, только начинающие свой жизненный путь, будут всю оставшуюся жизнь ждать для себя жильё с бумажками-плакатами в руках «Путин, помоги!». Сироты, не нажившие ума и, видимо, хоть какого-нибудь образования, всё бегают к предмостной на круговой, где находится здание Агентства. Прибегут туда и всё стараются там улечься на ночную забастовку, чтобы пугать Саиду Сенгии, которая вот, чёрт подери, не может построить для них дома и квартиры. Но, то ли и у Саиды у самой не хватает ума, то ли житейской мудрости, или у неё многовато, просто через край, полицейского опыта, но почти все её действия сводятся к вызову полицейских. А что с полицейского взять? Он умеет только винтить руки, закидывать в машину, везти в полицейский участок и запихивать всех подряд, без разбору, в обезьянник. Полицейских многому учить не надо, это я серьёзно вам говорю, уважаемые читатели. Среди них есть такие, которых много лет не могут поймать на взятках, которые и есть коррупция. Точно не знаю, уехал уже или нет большой полицейский начальник – заместитель министра по следствию Евгений Александрович Дуюн? Три года назад, говорят, он искал пятый угол от страха, опасался привлечения к уголовной ответственности за очень большую взятку, хотел даже уволиться. Но теперь вот, идут слухи, едет на Чукотку. Думает, там наивные чукчи, наверное, будут чемоданами деньги ему таскать. Если, уважаемые читатели, вы сами продолжите предложенные мною сюжеты, то получите полную картину того, что произошло за последние две недели. Очень вредная тувинка (прочитано 1189 раз) http://risk-inform.ru/article_7362.html +12

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Шумов Андрей Семенович Эрмак 08-06-2018 12:02:04 #14 [ru] Но и КАК?

Увидели или Вы Обращение Этих Сирот из Тувы?

Может Я его Пропустил?

И как ВЕРИТЬ РАБУ Путину, который ЗНАЕТ что Все Рождаются с Верой в Бога, а та Власть Сатанинская. на МЕСТАХ. ВСЕ ДЕЛАЕТ ДЛЯ ТОГО. чтоб ВЕРУ В бога уничтожить...

В Туве Есть "епископ" Тыванский, КОРЕЕЦ...

если ЕГО приучили формировать из Верующих не Сыновей, А Рабов, то Они и Служат Дьяволу, которого РАБ Путин поставил руководить республикой не Тува, а Тыва...

так что Если ЭТИ Сироты не Выйдут под Лозунгом. " Мы не РАБЫ Путина и Кара-оола, а СЫНОВЬЯ и Дочери Родины и ОТЧЕ Нашего!"

То тогда может Слуги Сатаны и начнут понимать, и что Кто Против СЫНОВЕЙ, то значит Они то Враги России. +1 Аноним (гость) 08-06-2018 10:32:26 #13 [ru] Да, бедных сирот обработали кара-шериг и друзья мордовороты братков, за сирот никто не заступится, прокуроры и ФСБ продажные, что они не видят что творится в Тыве? Б/у прокурора республики Гринева надо было посадить за коррупцию, тогда бы мало-мало вера у людей появилось в лучшее. 0 Аноним (гость) 07-06-2018 18:05:44 #12 [ru] Путин и вице-премьер по сельскому хозяйству не смогли ответить на самый важный вопрос Человечества: Почему коровье мясо называется "говядиной"? А вы тут со своим жильем и безработицей лезете! Не до вас ему. +2 Аноним (гость) 07-06-2018 16:51:37 #11 [ru] Путину надо обращаться по жилью ветхому и сиротскому, полигону мусорному, по детским садам и безработице, вообще социалка хуже некуда! 0 Аноним (гость) 06-06-2018 13:23:32 #10 [ru] Шойгу в Кызыле, добиваетесь встречи с ним.... Бичелдей ну исчезни с поля зрения , народ тувинский совсем другой стал, мы учимся в России получаем высшее образования и не хотим ехать в родную ТЫВУ из за вас воров... учимся и работаем и еще посылаем деньги какие то родителям чтоб нашим сестрам и братьям помочь , расширяем кругозор ходим в театры ,а что в ТЫВЕ?? Дожили председатель КС вор... +4 Аноним (гость) 06-06-2018 12:01:31 #9 [ru] Похоже, бездомные сироты - это больное место Кара-оола, раз на борьбу с ними подтянули всю продажную общественность. Кара-оол больше боится не выборов в Кызыле, а прямой линии с Путиным - послезавтра про сирот опять забудут. +2 Аноним (гость) 06-06-2018 11:51:00 #8 [ru] Не найдет ДЕБИЛ золото Чингиз-хана! Бичелдея проклял и ненавидит собственный народ. А Дина - увядающая женщина, но еще чего то хочет, молодец! На лица этой троицы смотреть то противно!!! +3 Аноним (гость) 06-06-2018 11:06:41 #7 [ru] В День защиты детей тувинские сироты планировали записать видеообращение к Путину и обратить его внимание на проблему региона — в очереди на социальное жилье стоит около 5 тысяч сирот. Некоторые ждут своей квартиры по двадцать лет. Все попытки записать видео раньше кончались проблемами с правоохранительными органами. Сегодня один из активистов сначала пропал, а потом неожиданно выступил против записи обращения к президенту... на сайте «Федералпресс» была опубликована запись с ним, где он призывал сирот ждать и не поднимать шум.





<i>Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы! <br> <u>http://www.youtube.com/v/MpheCOs-8L8</u></i>





Через несколько часов после этого в социальных сетях в Туве стал набирать популярность флешмоб с участием других сирот, активно поддерживающих Саяна и так же призывающих не записывать видеообращение к Путину и не привлекать СМИ к освещению проблемы. Главный посыл всех видео — ждать и надеяться на лучшее. Многие пользователи соцсетей заметили, что видеозаписи сделаны, как под копирку.



mbk.sobchakprotivvseh.ru +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 06-06-2018 10:52:47 #6 [ru] Найти ДУРАКАМ, типа Бичелдея. ИЛИ Кара-оола, ЗАХОРОНЕНИЕ Великого монгола , КОНЕЧНО НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ...

ЕСЛИ дураки НЕ ЗНАЮТ ЧЕМ родовая фамилия МОНГ-уш отличается от слова МОНГ-ол, не знают что с точки слияния Рек Хемчик и Улуг-Хем начинается Ене-Хем, а я то КАЗАК об этом ЗНАЮ...

Что не знают, вроде то РОДИВШИЕСЯ в Улуг-Хемском , Уже Правда БЫВШЕМ РАЙ-ОНе, а нынешнем то кожууне.

так что ТВОРЕЦ не даст Малограмотным, не Понимающим ТУВИНСКИЙ Язык, найти место Захоронения Того, кто стал Вторым после Христа. человеком Тысячелетия...

Если у Тувинцев не хватает УМА понять почему от Уш-Бельдира течет Кызыл-Хем, а в Кызыле начинается УЛУГ-ХЕМ, и что с точки слияния Хемчика и Улуг-Хема начинается ЕНЕ-ХЕМ, а по РУССКИ то река ВОСПИТАТЕЛЬ, то надежды на то, что Ставшие Тувинско Язычниками, что то Найдут , вероятность НУЛЕВАЯ...

разве у той же ОВТ , которая не видит Сам Смысл ДУХОВНЫЙ, а Видит только " Золото", хватит Ума понять то Место в Туве, которое Самое Главное? +1 Аноним (гость) 06-06-2018 10:42:01 #5 [ru] Миллионы людей обращаются с мольбами к Путину. Сколько из них выиграют "лотерею"? Многие записывают обращения, стоя на коленях. Победит тот, кто выступит наиболее оригинально. Конкурс "А вам слабо?" во всероссийском масштабе... Страна-цирк. +2 1 : 2 Остальные материалы номера 22: Свежий анекдот

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