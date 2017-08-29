Прикрываясь мандатом

Дина Ивановна, а если попросту, то Дивановна, шибко осерчала и написала 24 июля заявление в суд. И, как водится, и тут смошенничала! Ну, заведено это так у них – без обмана ни шагу! Даже в суд.

В общем, дело было так: 24 апреля этого года Дивановна вечером на своей служебной машине приехала на строящуюся автозаправочную станцию к одному бизнесмену и начала качать права, мол, без её разрешения в её городе никто ничего не имеет права делать – быстро сворачивайтесь ко всяким там чертям и матерям! Ага, здрасьте вам! Город, понимаешь ли, утопает в грязи и стал натуральной мусорной свалкой, а она, видите ли, в нерабочее время разъезжает по бизнесменам и широко размахивает мандатом.

Думаю, с мандатом она такое проворачивала не раз и не два – некоторые предприниматели, возможно, даже и проявляли признаки страха и, чтобы задобрить Главу города Кызыла, наверное, давали для успокоения её расшатанных нервов денежные знаки. Нет, а что – работа у неё действительно нервная, пока обежишь всяких там бизнесменов, пока стрясёшь с них добровольные пожертвования на памятники там всякие разные, на статуи, на помощь голодающим бомжам и на всякие разные собственные личные нужды... Это раньше можно было практически демонстрировать кое-что более значимое в организме и за это иметь различные дивиденды в виде внимания противоположного пола. Нынче за такие размашистые телодвижения могут и прозвать половозрелой особью женского рода с пониженной социальной ответственностью, а раньше это называлось простым русским словом, которое сейчас в печатном виде произносить не разрешает Роскомнадзор.

Короче, Дивановна на этой стройке фурией налетела на бизнесмена, он её словесно отправил куда подальше ему не мешать, а мы в газете написали про этот нехороший случай, потому что слухи распространяются со скоростью света и горожане стали спрашивать: «Правда ли, что глава г. Кызыла Дина Ивановна Оюн попалась на вымогательстве взятки с предпринимателя?». Редакция 2 мая 2017 года в небольшой заметке «Вымогательство под крышей мэрии» честно ответила на вопрос заинтересованных читателей: «Нет, неправда. Взята с поличным она не была, хотя, похоже, попытка поживиться на сверхдоходах бизнесмена имела место... Впрочем, думается, нужда в деньгах у главы города не закончилась, и её можно будет ожидать и на других стройках».

Я точно сказать не могу, может быть, Дивановна и плакала, когда прочитала в мае эту заметку, может, она даже валерьянку в каплях пила, кто её знает. Вон даже недавно свежеосужденный за 31 миллион стыренных рублей Каадыр-оол Бичелдей, прочитав о себе в нашей газете, за сердце схватился и ему домочадцы «скорую помощь» вызывали, чтобы он, не дай бог, не отправился в последний путь. Хотя, столько лет миллионы народных денег туда-сюда гонял – сердце не щемило и не трепыхалось, а как только в газете про него написали, то сразу и запомирал, да? А Дивановна – это же женщина с подорванным здоровьем на поприще древнейшей профессии, и она, конечно же, не выдержала и написала заявление в суд – ей показалось, что её лишили чести с достоинством, а также опорочили её девственно чистую репутацию.

Она, когда писала дрожащей от гнева рукой заявление, наверное, про судью думала, что он, судья, то есть – слепой или вовсе придурок. Дивановна форменным образом смошенничала, вероятно, надеялась на то, что судья не заметит, как она исказила текст редакционной заметки.

Да, ладно, судья разберётся в её наивных хитростях, а мне вот интересно совсем другое – почему Дивановна смертельно обиделась на всего лишь предположение, что у неё не хватает денег и потому она, вероятно, будет появляться на других стройках? Это же всего лишь предположение, а она задёргалась? Значит, что-то в этом есть, не так разве? И ведь не оскорбилась же она за свою педросятскую партию, про которую в заметке написано, что её «... часто называют в народе партией жуликов и воров». И не рыдала она горько за свою женскую честь, когда прочитала слова «Но, зная жестокое прошлое главы города, когда она не отличалась высоким уровнем социальной ответственности...».

Ну, как тут не удивляться женской легкомысленности? Получается, что Дина Ивановна согласна с этой характеристикой? Типа, да, ну и что – пусть я была женщина с пониженной социальной ответственностью, но сейчас это позорное прошлое прикрыто депутатским мандатом, партийным билетом и должностью матери города. А потому что хочу, то и делаю с мандатом – право имею!

Кстати, о женском легкомыслии. Министр труда и социальной политики Людмила Тас-оол очень трепетно относится к деньгам, особенно бюджетным, которые крутятся в её ведомстве. Так вот, кто однажды видел, как к ней выстраивается очередь из нужных людей с заветными конвертами... Впрочем, об этом в следующем номере.

Очень вредная тувинка