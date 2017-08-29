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Единая Россия отвечает за состояние дорог Кызыла. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 34, 29 августа / Прикрываясь мандатом
   
 
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№34, 29 августа 2017 года.

    О главном начистоту

Прикрываясь мандатом

Прикрываясь мандатом

Дина Ивановна, а если попросту, то Дивановна, шибко осерчала и написала 24 июля заявление в суд. И, как водится, и тут смошенничала! Ну, заведено это так у них – без обмана ни шагу! Даже в суд.

В общем, дело было так: 24 апреля этого года Дивановна вечером на своей служебной машине приехала на строящуюся автозаправочную станцию к одному бизнесмену и начала качать права, мол, без её разрешения в её городе никто ничего не имеет права делать – быстро сворачивайтесь ко всяким там чертям и матерям! Ага, здрасьте вам! Город, понимаешь ли, утопает в грязи и стал натуральной мусорной свалкой, а она, видите ли, в нерабочее время разъезжает по бизнесменам и широко размахивает мандатом.

Думаю, с мандатом она такое проворачивала не раз и не два – некоторые предприниматели, возможно, даже и проявляли признаки страха и, чтобы задобрить Главу города Кызыла, наверное, давали для успокоения её расшатанных нервов денежные знаки. Нет, а что – работа у неё действительно нервная, пока обежишь всяких там бизнесменов, пока стрясёшь с них добровольные пожертвования на памятники там всякие разные, на статуи, на помощь голодающим бомжам и на всякие разные собственные личные нужды... Это раньше можно было практически демонстрировать кое-что более значимое в организме и за это иметь различные дивиденды в виде внимания противоположного пола. Нынче за такие размашистые телодвижения могут и прозвать половозрелой особью женского рода с пониженной социальной ответственностью, а раньше это называлось простым русским словом, которое сейчас в печатном виде произносить не разрешает Роскомнадзор.

Короче, Дивановна на этой стройке фурией налетела на бизнесмена, он её словесно отправил куда подальше ему не мешать, а мы в газете написали про этот нехороший случай, потому что слухи распространяются со скоростью света и горожане стали спрашивать: «Правда ли, что глава г. Кызыла Дина Ивановна Оюн попалась на вымогательстве взятки с предпринимателя?». Редакция 2 мая 2017 года в небольшой заметке «Вымогательство под крышей мэрии» честно ответила на вопрос заинтересованных читателей: «Нет, неправда. Взята с поличным она не была, хотя, похоже, попытка поживиться на сверхдоходах бизнесмена имела место... Впрочем, думается, нужда в деньгах у главы города не закончилась, и её можно будет ожидать и на других стройках».

Я точно сказать не могу, может быть, Дивановна и плакала, когда прочитала в мае эту заметку, может, она даже валерьянку в каплях пила, кто её знает. Вон даже недавно свежеосужденный за 31 миллион стыренных рублей Каадыр-оол Бичелдей, прочитав о себе в нашей газете, за сердце схватился и ему домочадцы «скорую помощь» вызывали, чтобы он, не дай бог, не отправился в последний путь. Хотя, столько лет миллионы народных денег туда-сюда гонял – сердце не щемило и не трепыхалось, а как только в газете про него написали, то сразу и запомирал, да? А Дивановна – это же женщина с подорванным здоровьем на поприще древнейшей профессии, и она, конечно же, не выдержала и написала заявление в суд – ей показалось, что её лишили чести с достоинством, а также опорочили её девственно чистую репутацию.

Она, когда писала дрожащей от гнева рукой заявление, наверное, про судью думала, что он, судья, то есть – слепой или вовсе придурок. Дивановна форменным образом смошенничала, вероятно, надеялась на то, что судья не заметит, как она исказила текст редакционной заметки.

Да, ладно, судья разберётся в её наивных хитростях, а мне вот интересно совсем другое – почему Дивановна смертельно обиделась на всего лишь предположение, что у неё не хватает денег и потому она, вероятно, будет появляться на других стройках? Это же всего лишь предположение, а она задёргалась? Значит, что-то в этом есть, не так разве? И ведь не оскорбилась же она за свою педросятскую партию, про которую в заметке написано, что её «... часто называют в народе партией жуликов и воров». И не рыдала она горько за свою женскую честь, когда прочитала слова «Но, зная жестокое прошлое главы города, когда она не отличалась высоким уровнем социальной ответственности...».

Ну, как тут не удивляться женской легкомысленности? Получается, что Дина Ивановна согласна с этой характеристикой? Типа, да, ну и что – пусть я была женщина с пониженной социальной ответственностью, но сейчас это позорное прошлое прикрыто депутатским мандатом, партийным билетом и должностью матери города. А потому что хочу, то и делаю с мандатом – право имею!

Кстати, о женском легкомыслии. Министр труда и социальной политики Людмила Тас-оол очень трепетно относится к деньгам, особенно бюджетным, которые крутятся в её ведомстве. Так вот, кто однажды видел, как к ней выстраивается очередь из нужных людей с заветными конвертами... Впрочем, об этом в следующем номере.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1803 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6862.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 14) >>
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Аноним (гость) 03-09-2017 07:26:40   #14 [ru]
Дивановна с Кара-оолом не сделали ничего реального для людей, только показуха, одни памятники и гостиницы пустые, кстати на гостиницу Эне-Сай (знакомое до боли название) где нашли азера с деньгами!
 
0
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Аноним (гость) 02-09-2017 07:13:16   #13 [ru]
Карлика скоро снимут с должности и что будет Дивановна делать? А Карлика снимут и все Шашлычники, генерал-гинекологи с женщинами с пониженной ответственностью сгинут как сон кошмаров.
 
+2
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Аноним (гость) 02-09-2017 03:58:15   #12 [ru]
Кажется Дивановна каждый день под кайфом.Ходит сама по себе и улыбается.
 
0
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Аноним (гость) 01-09-2017 05:00:01   #11 [ru]
Дивановне надо по детским домам пройтись по всей Тыве и посмотреть на ее с Кара-оолом политику в реальности, взрослые бомжи, среди которых много молодежи, а в детских приютах малолетние дети, которых должны защищать прокуратура да судьи, где вы все твари выйдите из своих кабинетов зажравшиеся!
 
+3
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Аноним (гость) 31-08-2017 10:37:11   #10 [com]
ДИ (ан.2 и Cool, кончай народ смешить. На этом сайте твой самопиар не прокатит.
 
+1
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Аноним (гость) 31-08-2017 09:38:42   #9 [ru]
Вчера решили с семьей сделать вечерний променад - ОТ башни до ВСК и до 28 детсада. Ужас! Разболбанные дороги, ямы, непролазная грязь, бурьян прямо перед дорогой, около " Долааны" мусор, грязь, колдобины. Полно пьяных и побирушек. И так из года в год. Мэрия в рот воды набрала. Дина Ивановна что-то пытается сделать в микрорайоне домов 7,7-а и т.д. Но поражает одно - город утонул в грязи. Какую зону отдыха можно было сделать от 28 детсада до магазина ВСК. Погуляли, называется. Полнейшее неуважение к жителям и гостям города. Стесняемся родственников пригласить из-за Саян - такой грязи и мусора нет ни в одном даже заштатном сибирском городишке. И не стыдно ни кому - заседают с утра до ночи, а толку - никакого.
 
+4
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Аноним (гость) 31-08-2017 05:38:21   #8 [ru]
Какая-то ограниченная фантазия у художников "Риска". Все диваны, да тубаретки.
А какой замечательный был бы сюжет "Дама, прикрывающая мандатом свое самое дорогое - высокую социальную ответственность"!
 
+7
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Аноним (гость) 30-08-2017 18:39:06   #7 [ru]
Сестра главного лизоблюда Шактар Сергек, старушка Валентина Кандан, достала свое опухшее лицо выставлять в Фейсбук. Всякую чушь несёт. Сгинь нечисть. Страшно смотреть на тебя.
 
0
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Аноним (гость) 30-08-2017 15:06:52   #6 [ru]
овт давно всем известно, что не попала в команду Кара-оола вот и злится.
 
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Аноним (гость) 30-08-2017 13:40:30   #5 [com]
Очень верно поставил ан.#3 в кавычки проводимые Хуралом так называемые «публичные слушания». Это действо, точнее безобразие, которое по указке своей начальницы проводят депутаты, не имеет ничего общего с утвержденным городским законом положением о публичных слушаниях.
Странно, что этого не замечают ни прокуратура, ни следственный комитет. Так они могут и не успеть привлечь даму с непонятно какой социальной ответственностью к ответственности уголовной, ведь полномочия её очень скоро кончатся.
 
+3
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