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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 2, 17 января / Слишком масштабная Дина на фоне маленького Кызыла
   
 
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№2, 17 января 2017 года.


Слишком масштабная Дина на фоне маленького Кызыла

Слишком масштабная Дина на фоне маленького Кызыла

Как и все более-менее значимые персоны, Глава города Кызыла Дина Оюн тоже сподобилась подвести итоги 2016 года и поведала «ФедералПрессу» о собственном взгляде на главные достижения и разочарования уходящего года.

Среди радостных событий года Глава города Кызыла отметила губернаторские и думские выборы, в которых «Тува показала рекордные результаты». Порадовала Дину Ивановну и передислокация мотострелковой бригады, что, по её мнению, придаст «совершенно новый импульс развития правобережного микрорайона Кызыла, и столицы в целом».

Ещё не построили, но «после многолетнего перерыва» очередное начало строительства новых детских садов и школы – «события просто исключительной важности». Правда, в каком году их достроят и где, Глава города Кызыла почему-то не сообщила. Большим собственным достижением Дина Ивановна посчитала строительство «памятника Тувинским добровольцам», выполненного при поддержке огромного количества людей.

И, наверное, главное и единственное из всего вышеперечисленного, к чему по-настоящему причастна Глава города Кызыла – «смена официальной символики столицы Тувы». На новом гербе теперь, по мнению Дины Ивановны, есть всё, чем может гордиться столица Тувы: обелиск «Центр Азии» и слияние Большого и Малого Енисея.

А что же в ушедшем году разочаровало и огорчило нашего Главу? Оказывается, это «политизация Олимпиады в Рио и отстранение российской легкоатлетической сборной, наших паралимпийцев от участия». Дина Ивановна почувствовала, что «Европа запрограммирована на холод к России». Глава города Кызыла очень надеется, что «со сменой власти в Вашингтоне произойдёт и перезагрузка отношения Запада к России, настройка на конструктив, а не поиск врагов».

Чувствуете, какой масштаб личности Дины Оюн? Такое впечатление, что интервью брали не у главы заштатного сибирского городка, главными примечательностями которого являются умопомрачительно выдающаяся сажа и слияние Енисея, а как минимум у правителя государства. Да не какого-нибудь там Гондураса, а государства, решающего судьбы мира!

Она радуется губернаторским и думским выборам, не имеющим отношения к деятельности Главы города Кызыла, ждёт «нового импульса развития» от мотострелковой бригады, которая окончательно отрезала пути развития города и без того зажатого со всех сторон: с юга – аэропортом, с востока – Каа-Хемом, с запада – кладбищем, а теперь с севера – военным городком. Она уже много лет ждет строительства детсадов и школ и считает событием «просто исключительной важности» всего лишь планы, связанные с началом их строительства. Она радуется установке памятника, средства на который с трудом и скандалами собирали всем миром.

А между тем, уже который год Кызыл входит в десятку грязнейших городов России, а городские власти за несколько лет так и не смогли собрать нужные документы для создания в Кызыле схемы утилизации и переработки отходов. Город тонет в дерьме, дороги, кроме нескольких центральных, не чистятся от снега и не посыпаются. Очереди в детсады, несмотря на радостные ежегодные обещания властей, продолжают расти. От сажи зимой людям нечем дышать, растёт и без того высокая заболеваемость онкологическими болезнями. Народ нищает, цены растут, люди вынуждены покупать уголь мешками, а кое-где и вёдрами.

Странно, но всё это совсем не огорчает Главу города Кызыла Дину Оюн. Она занята тем, что печалится «политизацией Олимпиады в Рио» и европейским «холодом к России»...

Может, Дине Ивановне пора подыскать новое место работы? Видать, ей уже очень тесно в рамках одного маленького сибирского городка – ей бы туда, поближе к линии фронта с мировым злом. А всякие «мелкие» проблемы нашего города лучше доверить более приземлённому руководителю, который будет чаще смотреть под ноги и оглядываться вокруг.

О. Шын

(прочитано 1690 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6419.html
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Аноним (гость) 21-01-2017 09:01:44   #14 [ru]
Ее лицо похоже на левобережные дачи,может тело хорошее?
 
+1
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Аноним (гость) 20-01-2017 07:26:49   #13 [ru]
Наши улицы - гладкие как щёчьки.
 
0
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Аноним (гость) 19-01-2017 20:17:22   #12 [ru]
Наши улицы-лицо главы города.Или какое у главы лицо,такие и улицы?
 
+4
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Аноним (гость) 19-01-2017 15:24:16   #11 [com]
Еще Агузарова. Может, их в детстве разлучили?
 
0
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Аноним (гость) 19-01-2017 05:56:00   #10 [ru]
Антуфьева и Дина случаем не родня?Или просто диагноз один
 
+1
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Аноним (гость) 19-01-2017 05:25:42   #9 [ru]
В Москве Дине уже делать нечего года то прошли бабе уже 50, несказал бы что она масштабно мыслит если она радуется пластиковым окнам кызыла!! Вот это она считает достижением на посту Главы города!! Мелковато стала мыслить наша Дивановна вообщем деградация до уроня жопалистки!!
 
+5
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Аноним (гость) 19-01-2017 05:23:06   #8 [ru]
Предлагаю Дину Оюн выдвинуть на должность в Госдеп США на место Псаки!
 
+4
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Аноним (гость) 18-01-2017 21:30:29   #7 [ru]
Бедная Ди.
 
0
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Аноним (гость) 18-01-2017 16:22:31   #6 [com]
А если учесть спецподготовку по иностранным языкам, то можно и в Вашингтон забросить на нелегальную подрывную работу.
 
+3
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Аноним (гость) 18-01-2017 15:24:12   #5 [ru]
С таким масштабным мышлением ей надо работать в Москве. В Москву! В Москву!
 
+2
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