Слишком масштабная Дина на фоне маленького Кызыла

Как и все более-менее значимые персоны, Глава города Кызыла Дина Оюн тоже сподобилась подвести итоги 2016 года и поведала «ФедералПрессу» о собственном взгляде на главные достижения и разочарования уходящего года.

Среди радостных событий года Глава города Кызыла отметила губернаторские и думские выборы, в которых «Тува показала рекордные результаты». Порадовала Дину Ивановну и передислокация мотострелковой бригады, что, по её мнению, придаст «совершенно новый импульс развития правобережного микрорайона Кызыла, и столицы в целом».

Ещё не построили, но «после многолетнего перерыва» очередное начало строительства новых детских садов и школы – «события просто исключительной важности». Правда, в каком году их достроят и где, Глава города Кызыла почему-то не сообщила. Большим собственным достижением Дина Ивановна посчитала строительство «памятника Тувинским добровольцам», выполненного при поддержке огромного количества людей.

И, наверное, главное и единственное из всего вышеперечисленного, к чему по-настоящему причастна Глава города Кызыла – «смена официальной символики столицы Тувы». На новом гербе теперь, по мнению Дины Ивановны, есть всё, чем может гордиться столица Тувы: обелиск «Центр Азии» и слияние Большого и Малого Енисея.

А что же в ушедшем году разочаровало и огорчило нашего Главу? Оказывается, это «политизация Олимпиады в Рио и отстранение российской легкоатлетической сборной, наших паралимпийцев от участия». Дина Ивановна почувствовала, что «Европа запрограммирована на холод к России». Глава города Кызыла очень надеется, что «со сменой власти в Вашингтоне произойдёт и перезагрузка отношения Запада к России, настройка на конструктив, а не поиск врагов».

Чувствуете, какой масштаб личности Дины Оюн? Такое впечатление, что интервью брали не у главы заштатного сибирского городка, главными примечательностями которого являются умопомрачительно выдающаяся сажа и слияние Енисея, а как минимум у правителя государства. Да не какого-нибудь там Гондураса, а государства, решающего судьбы мира!

Она радуется губернаторским и думским выборам, не имеющим отношения к деятельности Главы города Кызыла, ждёт «нового импульса развития» от мотострелковой бригады, которая окончательно отрезала пути развития города и без того зажатого со всех сторон: с юга – аэропортом, с востока – Каа-Хемом, с запада – кладбищем, а теперь с севера – военным городком. Она уже много лет ждет строительства детсадов и школ и считает событием «просто исключительной важности» всего лишь планы, связанные с началом их строительства. Она радуется установке памятника, средства на который с трудом и скандалами собирали всем миром.

А между тем, уже который год Кызыл входит в десятку грязнейших городов России, а городские власти за несколько лет так и не смогли собрать нужные документы для создания в Кызыле схемы утилизации и переработки отходов. Город тонет в дерьме, дороги, кроме нескольких центральных, не чистятся от снега и не посыпаются. Очереди в детсады, несмотря на радостные ежегодные обещания властей, продолжают расти. От сажи зимой людям нечем дышать, растёт и без того высокая заболеваемость онкологическими болезнями. Народ нищает, цены растут, люди вынуждены покупать уголь мешками, а кое-где и вёдрами.

Странно, но всё это совсем не огорчает Главу города Кызыла Дину Оюн. Она занята тем, что печалится «политизацией Олимпиады в Рио» и европейским «холодом к России»...

Может, Дине Ивановне пора подыскать новое место работы? Видать, ей уже очень тесно в рамках одного маленького сибирского городка – ей бы туда, поближе к линии фронта с мировым злом. А всякие «мелкие» проблемы нашего города лучше доверить более приземлённому руководителю, который будет чаще смотреть под ноги и оглядываться вокруг.

О. Шын