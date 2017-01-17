    Перекрёсток мнений

Аноним, 11-01-2017 #3[ru]

«скончавшимися от потребления «Боярышника» оказались не только бомжи и бичи» – на самом деле среди умерших всего один бомж, остальные были вполне себе добропорядочными людьми, у которых просто нет денег на нормальный алкоголь. Бомжей и бичей вообще никто не считает – в канаве зарыли, как собак, без счета.

Аноним, 11-01-2017 #4[ru]

Мерген Балыкаевич сдал без боя Тувинское предприятие НХП. Где сам долгое время под крышей Юры Кара-оол торговал круглые сутки шмурдяком. Сейчас хозяева, похоже – сами Кара-оолы. Вся республика знает эту круглосуточную точку. Обслуживают всех без перерыва на обед. Люди пьют, разоряются, травятся, дерутся, приносят беды семьям. Дурака Мергена, за послушный характер, устроили каким-то начальником в бюджет. Слова главы республики Тува Ш. Кара-оола резко расходится делами. Говорит красиво, а на самом деле простые жители для него – БЫДЛО. Шойгу С.К., услышь нас, забирай его в министерство обороны России, назначь главным по Сирии. Он же у вас настоящий полковник!

Аноним, 11-01-2017 #5[ru]

Круглосуточные аптеки вообще обнаглели. 40-50 рублей, и компания из 2-3 человек уже готовы. Тувинцам больше не надо.

Аноним, 11-01-2017 #7[ru]

...В Туве невыгодно продавать легально водку, потому как все легальное стоит на учете в ЕГАИС, а это не выгодно бутлегеру Карлику. Поэтому, запретив легальную продажу водки в Туве и наладив выпуск фанфуриков, он теперь имеет максимальные доходы с боярышника – не все поедут за 500 км за бутылкой водки! И второе, что нужно отметить: как только в России запрещали водку, то такое чревато для власти серьезными последствиями. Когда Николай II запретил употребление алкоголя, случилась революция 1917 года, а когда Горбачев ввел «сухой закон» – рухнул Советский Союз. Так что осталось немного подтолкнуть, и власть рухнет – надо только запретить боярышник. Люди протрезвеют и задумаются: а на хрена они власть имущим нужны и зачем мы их содержим?

Аноним, 12-01-2017 #10[ru]

«Минфин предложил поднять минимальную цену на водку». Значит, Путин не услышал Кондрата – и дальше будет процветать шмурдяк и «караоловка». А вместо «Боярышника» будет «Клюквенник». Это антинародная власть, которая занимается только разорением и уничтожением страны!

Простойграждание, 12-01-2017 #11[ru]

Тяжело воспринимать такие печальные новости: в Бай-Тайге погиб ребенок, воспитанник ДЮСШ, здоровый и любивший спорт. Погиб от телесных повреждений, полученных от того, что на него упали тяжелые футбольные ворота. Нелепая смерть и страшная трагедия для матери, потерявшей ребёнка. Но научит ли эта трагедия тех, кто отвечает за жизнь и здоровье наших детей в футбольных залах и на спортивных площадках? Или поговорят и забудут? И найдут ли виновных в гибели ребёнка? Ведь страшная трагедия может повториться. И плакать и выть от горя когда-нибудь будет кто-то из нас. Поэтому умолчать о причинах, повлёкших эту смерть, мы не должны – да простят нас родные и близкие погибшего мальчика! Надо найти и наказать всех, кто причастен к гибели ребёнка! Закон требует, чтобы виновные были привлечены к ответственности за свою халатность. Это ни в коем случае не пиар, и не попытка, пользуясь чужим горем, бросить камень в кого-то ни было. Это попытка осмыслить и постараться донести, что всем нам нужно быть ответственнее. Равнодушие может обернуться чьей-то смертью. Дети могли не знать, что футбольные ворота должны иметь как минимум технический паспорт. Но взрослые: администрация ДЮСШ, тренеры, да просто зрители – разве не видели они, что ворота не укреплены?!

За смерть ребёнка должен понести персональную ответственность прежде всего личный тренер (отсутствие присмотра за детьми, ненадлежащее исполнение своих обязанностей), администрация ДЮСШ (отсутствие контроля за работой тренеров). За смерть ребёнка также несут ответственность специалисты отдела по делам молодёжи и спорта кожуунной администрации и непосредственный куратор по делам спорта и досуга (постоянный контроль). Обращаемся также к руководству РесДЮШОР: – Пожалуйста, почаще выезжайте в подведомственные спортшколы! Если бы хоть один из ваших специалистов увидел эти ворота, то, несомненно, забил бы тревогу! И, конечно же, жесткий спрос с курирующего этот район специалиста Минспорта и молодежной политики РТ. Создается такое впечатление, что целое министерство, которое пожирает миллионы бюджетных денег, а по сути, занимается черт знает чем, но только не вопросами развития спорта и не вопросами безопасности юных спортсменов!

И не надо оправдываться! Все мы прекрасно знаем о том, что инструкции и правил безопасности в ДЮСШ республики не соблюдаются ввиду отсутствия необходимых квадратных помещений и спортинвентаря. Это не вина тренеров. Но знаем и о том, что даже имеющиеся маты не обрабатываются после каждого состязания, как того требуют инструкции и дети постоянно заражают друг друга лишаями на этих грязных матах. Знаем, как часто они, неразогретые перед тренировкой, получают растяжения и переломы. Чья вина? Конечно нас – взрослых! Из-за нашей халатности и разгильдяйства происходит это безобразие, и происходит каждый день. Но мы закрываем на это глаза, пока, не случается очередная трагедия! Наш Глава обещал вычистить Правительство от засидевшихся бездельников...

Аноним, 13-01-2017 #12[ru]

За смерть ребенка бездельники БиДе Монгал, Натсак, Пусть первыми подают в отставку. Министр образования Санчаа. Будьте сознательны, уходите! Ощепкова, если ты хочешь занять кресло министра, то рули правильно. Сейчас твое время. Только, пожалуйста, мой совет. Научись говорить человеческим языком. Не надо орать на простых исполнителей. Виноваты начальство повыше и покруче. Юродливая Россова ничего никогда не решит. Назначение ее уполномоченным по правам ребенка – это ошибка. Текеева убирайте с должности министра! Он только виртуально может решать вопросы. Навряд ли он понимает горе родителей погибшего мальчика.

Простойгражданин, 13-01-2017 #13[ru]

В Бай-Тайге также поножовщина между двумя одноклассниками. Внимание: на 1 уроке! Минобрнауки, сушите сухари!

Аноним, 13-01-2017 #14[ru]

№11, поддерживаю. №12, Санчаа действительно бестолковый руководитель, она способна только своим аквариумом под названием лицей рулить.

Аноним, 13-01-2017 #1[ru]

Выгодно для Кара-оолов и приближенных к ним типов, их же никто не будет проверять и штрафовать они продадут, что хотят, когда хотят, и где хотят.

Аноним, 12-01-2017 #1[ru]

Какое право имеют депутаты игнорировать закон?!! Если имеется нарушение – устраняй его!!! Почему прокурору надо было обращаться обязательно в суд, чтобы установить законность лишения депутатских полномочий за депутатом Елсуковым?!! Обнаглели наши марионеточные депутаты!!! Елсуков, что? Бог?!! Да такой же смертный как все, как мы, как ты! Наглость и несоблюдение законов Российской Федерации – это черта кызылских депутатов?!.. Непроходимая тупость!..

Аноним, 11-01-2017 #1[ru]

Хищение 27 млн рублей, принадлежавших ИП Республики занимающихся АЗС значит простили СКБ?! И его поездки в Москву вместе с ТГС для розыска этих денег, не давших результат, тоже уже забыты? 12 млн., кстати, благодаря оперу Кызыла были возвращены, насколько известно

Аноним, 11-01-2017 #2[ru]

Кольчикова Ольга сменила фамилию, а мозгов как не было – так и нет! Каким детям она может помочь – свой кусок хлеба ни за что не отдаст. Адвокатишка была хреновая, депутатишка хреновастенькая – а детей жаль, конечно!

Аноним, 12-01-2017 #3[ru]

...скорее всего, Кольчикова так и будет искать лопухов, выскакивать за них замуж и выкачивать их идеи и мозги себе в пользу, т.к., судя по ее цитатам – глупейшая особа! Один в один, как Дина Оюн, болтают, что попало, какие-то воздушные замки строят, совершенно не ведают ни-че-го о житейский и обыденных проблемах.

Аноним, 13-01-2017 #4[ru]

Кто-то должен сказать Кольчиковой-Россовой, что мозги половым путем не передаются – так можно получить только триппер, сифилис или спид. Хотя какие могут быть мозги в правительстве? Сама тамошняя атмосфера их отторгает.

Аноним, 11-01-2017 #1[ru]

За судьей Кызыл-оол надо очень пристально и внимательно следить. Он полностью Карлика человек. Исполняет все его заказы. Не случайно дело попало именно к нему. Если даст условный или оправдательный приговор, то все станет понятно – заказ карлика выполнен. Поэтому надо фсб подключиться и за такие заказы самого отправить на нары. Будем все внимательно наблюдать за Кызылоолом.

Аноним, 11-01-2017 #2[ru]

Если все это правда, то очень печально. Жалко очень сирот...

Аноним, 12-01-2017 #1[ru]

Как в Танды надо еще и в Сукпаке проверить дома для сирот, там Монгал для своих родственников тоже отжимал три квартиры.

Аноним, 13-01-2017 #2[ru]

Гринев объявил войну тувинским чиновникам? Или кто-то повыше спустил с поводка прокуратуру? Каждую неделю новое дело по госхищениям заводят! Если так пойдет, то к лету на Белый Дом нужно будет поставить решетки, обнести здание колючей проволокой и объявить тюрьмой строгого режима – проще будет, чем этапировать в места отдаленные. С прошедшим Днем прокуратуры, кстати!

Аноним, 13-01-2017 #3[ru]

Аноним №2 насчет колючей проволоки, овчарок по периметру и охранников по периметру – ЭТО МЫСЛЬ! Дешево и в то же время актуально. Умница вы!

Sensey, 11-01-2017 #1[ru]

Говорят, что уголь в следующем году будем покупать в пакетах

Аноним, 11-01-2017 #2[ru]

Хватит копировать постоянно Рамзана. Да еще в тапочках, лучше бы делом занялся!

Sensey, 11-01-2017 #1[ru]

7 чудес социализма: 1. У всех было место работы. 2. несмотря на то, что у всех было место работы, никто не работал. 3. несмотря на то, что никто не работал, норма выполнялась на 100% 4. несмотря на то, что норма выполнялась на 100%, в магазинах ничего не было. 5. несмотря на то, что в магазинах ничего не было, у всех все было. 6. несмотря на то, что у всех все было, все воровали. 7. несмотря на то, что все воровали, всего хватало...

Аноним, 11-01-2017 #2[ru]

Sensey – ты сам-то жил при социализме в СССР? Если бы жил и с головой дружил, то по два раза бы чушь не переписывал. Ну не было безработных и то, потому что требовалось везде было почти, но однако на хорошую работу устраивались по блату. А вот насчет никто не работал – то это полная дурь... в Тыве что, никто не работал? А асбест или тот же кобальт и никель кто добывал? А скот кто выращивал, а пшеницу в Туве во времена СССР не собирали – или это все само росло и добывалось?

Аноним, 11-01-2017 #3[ru]

И.О. министра сельского хозяйства Данзы-Белек Э.С. который должен в тюрьме сидеть за наркоту и уничтожение Каа-Хемского района вместе с Долгаром, добьет все, что осталось от так называемого сельского хозяйства Тывы, там где его руки дотянутся, о особенно его жены, считай, пропало! Птицефабрика еще цветочки.

Аноним, 12-01-2017 #5[ru]

Знать надо Крольчикову: она просто так ни с кем в постель не ляжет, только за должность, она Дивановну в этом деле переплюнула.

Аноним, 12-01-2017 #7[ru]

Да ладно хоть Крольчикову назначил – все же какой никакой – юрист, депутат, имела семью и супруга, мать. А вот если бы Эльвиру, тогда да, диво дивное! Ни семьи, ни мужа ни ребенка ни образования путного кроме какой то шарашкиной конторки. Так что не самое худшее назначение.

Аноним, 13-01-2017 #10[ru]

Яйценос Ваня, давно уже кастрирован, с яйцами проблема у Чучева-чучундры!

Аноним, 13-01-2017 #11[ru]

Про петухов был такой случай на начальном этапе. Решение принимались дистанционно, никто не проверял, вот поставщики и накосячили...