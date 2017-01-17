Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения
   

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
Комментариев: 20
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 21
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 14
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 2, 17 января / Перекрёсток мнений
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№2, 17 января 2017 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Високосный год смертей

Аноним, 11-01-2017 #3[ru]

«скончавшимися от потребления «Боярышника» оказались не только бомжи и бичи» – на самом деле среди умерших всего один бомж, остальные были вполне себе добропорядочными людьми, у которых просто нет денег на нормальный алкоголь. Бомжей и бичей вообще никто не считает – в канаве зарыли, как собак, без счета.

Аноним, 11-01-2017 #4[ru]

Мерген Балыкаевич сдал без боя Тувинское предприятие НХП. Где сам долгое время под крышей Юры Кара-оол торговал круглые сутки шмурдяком. Сейчас хозяева, похоже – сами Кара-оолы. Вся республика знает эту круглосуточную точку. Обслуживают всех без перерыва на обед. Люди пьют, разоряются, травятся, дерутся, приносят беды семьям. Дурака Мергена, за послушный характер, устроили каким-то начальником в бюджет. Слова главы республики Тува Ш. Кара-оола резко расходится делами. Говорит красиво, а на самом деле простые жители для него – БЫДЛО. Шойгу С.К., услышь нас, забирай его в министерство обороны России, назначь главным по Сирии. Он же у вас настоящий полковник!

Аноним, 11-01-2017 #5[ru]

Круглосуточные аптеки вообще обнаглели. 40-50 рублей, и компания из 2-3 человек уже готовы. Тувинцам больше не надо.

Аноним, 11-01-2017 #7[ru]

...В Туве невыгодно продавать легально водку, потому как все легальное стоит на учете в ЕГАИС, а это не выгодно бутлегеру Карлику. Поэтому, запретив легальную продажу водки в Туве и наладив выпуск фанфуриков, он теперь имеет максимальные доходы с боярышника – не все поедут за 500 км за бутылкой водки! И второе, что нужно отметить: как только в России запрещали водку, то такое чревато для власти серьезными последствиями. Когда Николай II запретил употребление алкоголя, случилась революция 1917 года, а когда Горбачев ввел «сухой закон» – рухнул Советский Союз. Так что осталось немного подтолкнуть, и власть рухнет – надо только запретить боярышник. Люди протрезвеют и задумаются: а на хрена они власть имущим нужны и зачем мы их содержим?

Аноним, 12-01-2017 #10[ru]

«Минфин предложил поднять минимальную цену на водку». Значит, Путин не услышал Кондрата – и дальше будет процветать шмурдяк и «караоловка». А вместо «Боярышника» будет «Клюквенник». Это антинародная власть, которая занимается только разорением и уничтожением страны!

Простойграждание, 12-01-2017 #11[ru]

Тяжело воспринимать такие печальные новости: в Бай-Тайге погиб ребенок, воспитанник ДЮСШ, здоровый и любивший спорт. Погиб от телесных повреждений, полученных от того, что на него упали тяжелые футбольные ворота. Нелепая смерть и страшная трагедия для матери, потерявшей ребёнка. Но научит ли эта трагедия тех, кто отвечает за жизнь и здоровье наших детей в футбольных залах и на спортивных площадках? Или поговорят и забудут? И найдут ли виновных в гибели ребёнка? Ведь страшная трагедия может повториться. И плакать и выть от горя когда-нибудь будет кто-то из нас. Поэтому умолчать о причинах, повлёкших эту смерть, мы не должны – да простят нас родные и близкие погибшего мальчика! Надо найти и наказать всех, кто причастен к гибели ребёнка! Закон требует, чтобы виновные были привлечены к ответственности за свою халатность. Это ни в коем случае не пиар, и не попытка, пользуясь чужим горем, бросить камень в кого-то ни было. Это попытка осмыслить и постараться донести, что всем нам нужно быть ответственнее. Равнодушие может обернуться чьей-то смертью. Дети могли не знать, что футбольные ворота должны иметь как минимум технический паспорт. Но взрослые: администрация ДЮСШ, тренеры, да просто зрители – разве не видели они, что ворота не укреплены?!

За смерть ребёнка должен понести персональную ответственность прежде всего личный тренер (отсутствие присмотра за детьми, ненадлежащее исполнение своих обязанностей), администрация ДЮСШ (отсутствие контроля за работой тренеров). За смерть ребёнка также несут ответственность специалисты отдела по делам молодёжи и спорта кожуунной администрации и непосредственный куратор по делам спорта и досуга (постоянный контроль). Обращаемся также к руководству РесДЮШОР: – Пожалуйста, почаще выезжайте в подведомственные спортшколы! Если бы хоть один из ваших специалистов увидел эти ворота, то, несомненно, забил бы тревогу! И, конечно же, жесткий спрос с курирующего этот район специалиста Минспорта и молодежной политики РТ. Создается такое впечатление, что целое министерство, которое пожирает миллионы бюджетных денег, а по сути, занимается черт знает чем, но только не вопросами развития спорта и не вопросами безопасности юных спортсменов!

И не надо оправдываться! Все мы прекрасно знаем о том, что инструкции и правил безопасности в ДЮСШ республики не соблюдаются ввиду отсутствия необходимых квадратных помещений и спортинвентаря. Это не вина тренеров. Но знаем и о том, что даже имеющиеся маты не обрабатываются после каждого состязания, как того требуют инструкции и дети постоянно заражают друг друга лишаями на этих грязных матах. Знаем, как часто они, неразогретые перед тренировкой, получают растяжения и переломы. Чья вина? Конечно нас – взрослых! Из-за нашей халатности и разгильдяйства происходит это безобразие, и происходит каждый день. Но мы закрываем на это глаза, пока, не случается очередная трагедия! Наш Глава обещал вычистить Правительство от засидевшихся бездельников...

Аноним, 13-01-2017 #12[ru]

За смерть ребенка бездельники БиДе Монгал, Натсак, Пусть первыми подают в отставку. Министр образования Санчаа. Будьте сознательны, уходите! Ощепкова, если ты хочешь занять кресло министра, то рули правильно. Сейчас твое время. Только, пожалуйста, мой совет. Научись говорить человеческим языком. Не надо орать на простых исполнителей. Виноваты начальство повыше и покруче. Юродливая Россова ничего никогда не решит. Назначение ее уполномоченным по правам ребенка – это ошибка. Текеева убирайте с должности министра! Он только виртуально может решать вопросы. Навряд ли он понимает горе родителей погибшего мальчика.

Простойгражданин, 13-01-2017 #13[ru]

В Бай-Тайге также поножовщина между двумя одноклассниками. Внимание: на 1 уроке! Минобрнауки, сушите сухари!

Аноним, 13-01-2017 #14[ru]

№11, поддерживаю. №12, Санчаа действительно бестолковый руководитель, она способна только своим аквариумом под названием лицей рулить.

Кому выгодно ограничение продажи винно-водочной продукции?

Аноним, 13-01-2017 #1[ru]

Выгодно для Кара-оолов и приближенных к ним типов, их же никто не будет проверять и штрафовать они продадут, что хотят, когда хотят, и где хотят.

Коротко

Аноним, 12-01-2017 #1[ru]

Какое право имеют депутаты игнорировать закон?!! Если имеется нарушение – устраняй его!!! Почему прокурору надо было обращаться обязательно в суд, чтобы установить законность лишения депутатских полномочий за депутатом Елсуковым?!! Обнаглели наши марионеточные депутаты!!! Елсуков, что? Бог?!! Да такой же смертный как все, как мы, как ты! Наглость и несоблюдение законов Российской Федерации – это черта кызылских депутатов?!.. Непроходимая тупость!..

Обзор прессы

Аноним, 11-01-2017 #1[ru]

Хищение 27 млн рублей, принадлежавших ИП Республики занимающихся АЗС значит простили СКБ?! И его поездки в Москву вместе с ТГС для розыска этих денег, не давших результат, тоже уже забыты? 12 млн., кстати, благодаря оперу Кызыла были возвращены, насколько известно

Аноним, 11-01-2017 #2[ru]

Кольчикова Ольга сменила фамилию, а мозгов как не было – так и нет! Каким детям она может помочь – свой кусок хлеба ни за что не отдаст. Адвокатишка была хреновая, депутатишка хреновастенькая – а детей жаль, конечно!

Аноним, 12-01-2017 #3[ru]

...скорее всего, Кольчикова так и будет искать лопухов, выскакивать за них замуж и выкачивать их идеи и мозги себе в пользу, т.к., судя по ее цитатам – глупейшая особа! Один в один, как Дина Оюн, болтают, что попало, какие-то воздушные замки строят, совершенно не ведают ни-че-го о житейский и обыденных проблемах.

Аноним, 13-01-2017 #4[ru]

Кто-то должен сказать Кольчиковой-Россовой, что мозги половым путем не передаются – так можно получить только триппер, сифилис или спид. Хотя какие могут быть мозги в правительстве? Сама тамошняя атмосфера их отторгает.

Как украсть миллионы?

Аноним, 11-01-2017 #1[ru]

За судьей Кызыл-оол надо очень пристально и внимательно следить. Он полностью Карлика человек. Исполняет все его заказы. Не случайно дело попало именно к нему. Если даст условный или оправдательный приговор, то все станет понятно – заказ карлика выполнен. Поэтому надо фсб подключиться и за такие заказы самого отправить на нары. Будем все внимательно наблюдать за Кызылоолом.

Аноним, 11-01-2017 #2[ru]

Если все это правда, то очень печально. Жалко очень сирот...

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Аноним, 12-01-2017 #1[ru]

Как в Танды надо еще и в Сукпаке проверить дома для сирот, там Монгал для своих родственников тоже отжимал три квартиры.

Аноним, 13-01-2017 #2[ru]

Гринев объявил войну тувинским чиновникам? Или кто-то повыше спустил с поводка прокуратуру? Каждую неделю новое дело по госхищениям заводят! Если так пойдет, то к лету на Белый Дом нужно будет поставить решетки, обнести здание колючей проволокой и объявить тюрьмой строгого режима – проще будет, чем этапировать в места отдаленные. С прошедшим Днем прокуратуры, кстати!

Аноним, 13-01-2017 #3[ru]

Аноним №2 насчет колючей проволоки, овчарок по периметру и охранников по периметру – ЭТО МЫСЛЬ! Дешево и в то же время актуально. Умница вы!

Перекрёсток мнений

Sensey, 11-01-2017 #1[ru]

Говорят, что уголь в следующем году будем покупать в пакетах

Аноним, 11-01-2017 #2[ru]

Хватит копировать постоянно Рамзана. Да еще в тапочках, лучше бы делом занялся!

И куда же подевались ваши яйца, господа хорошие?

Sensey, 11-01-2017 #1[ru]

7 чудес социализма: 1. У всех было место работы. 2. несмотря на то, что у всех было место работы, никто не работал. 3. несмотря на то, что никто не работал, норма выполнялась на 100% 4. несмотря на то, что норма выполнялась на 100%, в магазинах ничего не было. 5. несмотря на то, что в магазинах ничего не было, у всех все было. 6. несмотря на то, что у всех все было, все воровали. 7. несмотря на то, что все воровали, всего хватало...

Аноним, 11-01-2017 #2[ru]

Sensey – ты сам-то жил при социализме в СССР? Если бы жил и с головой дружил, то по два раза бы чушь не переписывал. Ну не было безработных и то, потому что требовалось везде было почти, но однако на хорошую работу устраивались по блату. А вот насчет никто не работал – то это полная дурь... в Тыве что, никто не работал? А асбест или тот же кобальт и никель кто добывал? А скот кто выращивал, а пшеницу в Туве во времена СССР не собирали – или это все само росло и добывалось?

Аноним, 11-01-2017 #3[ru]

И.О. министра сельского хозяйства Данзы-Белек Э.С. который должен в тюрьме сидеть за наркоту и уничтожение Каа-Хемского района вместе с Долгаром, добьет все, что осталось от так называемого сельского хозяйства Тывы, там где его руки дотянутся, о особенно его жены, считай, пропало! Птицефабрика еще цветочки.

Аноним, 12-01-2017 #5[ru]

Знать надо Крольчикову: она просто так ни с кем в постель не ляжет, только за должность, она Дивановну в этом деле переплюнула.

Аноним, 12-01-2017 #7[ru]

Да ладно хоть Крольчикову назначил – все же какой никакой – юрист, депутат, имела семью и супруга, мать. А вот если бы Эльвиру, тогда да, диво дивное! Ни семьи, ни мужа ни ребенка ни образования путного кроме какой то шарашкиной конторки. Так что не самое худшее назначение.

Аноним, 13-01-2017 #10[ru]

Яйценос Ваня, давно уже кастрирован, с яйцами проблема у Чучева-чучундры!

Аноним, 13-01-2017 #11[ru]

Про петухов был такой случай на начальном этапе. Решение принимались дистанционно, никто не проверял, вот поставщики и накосячили...

(прочитано 876 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6426.html
+3

<< Комментарии к статье (Всего: 9) >>
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 23-01-2017 12:47:59   #9 [ru]
В Суй -Белеке сейчас рулит некая Шолбана любовница Дагба Мергена. Дагба поставляет шмурдяк она продает. Он научил ее так сказать ученик превзошел учителя
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-01-2017 20:12:23   #8 [ru]
Лесин, один из основных кураторов российских пропагандистов, также предпочел обустраивать свою пенсионную жизнь не в России, а в США, где он и умер.

Политика правящей партии за последние 15 лет довела Россию до унизительного положения колонии. Населению внушили мысль, что все, что у нас происходит, определяется отношением к нам Запада и США в частности. Отсюда все эти шутки про «Обама опять нас..ал в подъезде». Как известно, в каждой шутки есть только доля шутки. Однако самое неприятное, что это не только ПиАр, это и есть самое настоящее отношение их к России. Они относятся к России – как к сырьевой колонии, которую нужно только грабить, совсем не вкладывая в ее развитие, в образование и здравоохранение. Именно поэтому, работая (точнее грабя) здесь, они отправляют своих детей учиться и жить на Запад. То есть стратегия большинства чиновников предельно прозрачна – до конца разграбить колонию, и уехать наслаждаться пенсией в метрополию (у многих семьи уже там).

Кто бы ни стал новым президентом России, самый важный месседж, который он должен послать населению это «Наше будущее зависит от нас самих». Наша экономика плохо развивается не из-за злого Госдепа США и не потому, что англичанка гадит, а потому, что у нас коррумпированные суды, бандитская правоохранительная система, плохие дороги и устаревшая инфраструктура. Только мы сами это все можем поменять. Чтобы ускорить изменения, возможно, на первом этапе придется идти на не совсем демократические меры, например, ограничить право детей и семей чиновников учиться и лечиться за рубежом. Это может показать жестоко, но с другой стороны, у 95% населения России нет никаких возможностей уехать учиться-лечиться за рубеж, и они вынуждены пользоваться тем, что есть в России. Если чиновники станут понимать, что их семьям и детям придется учиться и лечиться внутри страны, то они совсем по-другому начнут относиться к проблемам образования и здравоохранения. Тогда мы очень быстро сможем увидеть появление современных школ, университетов и больниц. Все технологии и стандарты давно разработаны и широко известны, нужно только захотеть их начать внедрять. Но самое главное, конечно, это нужно быстро избавиться от рабской колониальной психологии, когда есть мы, сирые и убогие, и коварный Запад, который как хочет нами, так и вертит. И единственная наша надежда – на доброго царя Трампа....
[Читать дальше]
 
+4
avatar
Аноним (гость) 21-01-2017 20:09:30   #7 [ru]
Ни в одной стране мира так не радовались избранию нового президента США, как в России. Военторг даже предложил американцам праздничные скидки в честь инаугурации Трампа. Складывается впечатление, что инаугурации Трампа в России радовались даже больше, чем в США. Мне тяжело себе представить, чтобы во времена СССР, советские газеты были бы полны такого же щенячьего восторга по поводу избрания нового президента США, а члены политбюро устраивали бы праздничные вечеринки по этому поводу. Однако такая странная реакция российского общества и истеблишмента – закономерный итог государственной пропаганды последних нескольких лет. Все российские проблемы, удачи и неудачи связывают с политикой США. Они привели к власти Саакашвили, чтобы портить нам жизнь на юге. Они устроили оба майдана на Украине, чтобы портить нам жизнь нам на западе. Они ввели всякие санкции, чтобы окончательно добить нашу экономику. Главный месседж федеральных каналов последних лет – мы сражаемся, как можем, мы вкалываем в поте лица и занимаемся импортозамещением, Путин и его верные единоросы днем и ночью думают, как улучшить жизнь простого народа, однако все эти усилия тщетны, потому что есть плохой, страшный и злой Обама, который одним росчерком пера перечеркивает все эти усилия. Именно поэтому у нас рецессия, снижение уровня жизни населения и проблемы в спорте (всемирное агентство по допингу – это тоже филиал госдепа США). От нас ничего не зависит – нашим настоящим и будущим управляют в администрации США. Именно с этим связана бурная радость по поводу избрания их нового президента. Ура! Плохого начальника убрали и, наконец, назначили хорошего. Вот теперь заживем. Точно так же, наверное, радовались московские князья семьсот лет назад, когда умирал злой хан, и на его место приходил новый, не такой злой. Ведь они понимали – их будущее зависит от благорасположения хана. Захочет — дань сократит, захочет – все города с землей сравняет.

Хотя российская элита отчаянно разжигала все эти годы ненависть к США (еще бы, быть колонией – унизительное положение, особенно в 21-м веке), однако при этом тайно боготворила метрополию. Несмотря на все громкие заявления о прорывах российской высокотехнологичной промышленности и миллиардах долларов ухнувших в бескрайних просторах Сколково и Роснано, чиновники все-таки пользуются Айфонами и прочими американскими гаджетами. Да и курортные квартиры они предпочитают покупать в Майами, а не Сочи или Геленджике. Самую нервную реакцию российского истеблишмента вызвали запреты отдельным представителям номенклатуры ездить в метрополию и иметь там активы (Акт Магнитского и пост-крымские личностные санкции). И хотя на словах они все были счастливы никогда не видеть проклятые США и развратную Гейропу, тем не менее, все это время прилагаются неимоверные усилия, чтобы вернуть себе право после тяжелых трудов в богом забытой колонии, отдыхать и наслаждаться жизнью среди приличных людей. К примеру, вот история битвы Кисилева за право поездок в ненавистную Гейропу. Лесин, о...
[Читать дальше]
 
+7
avatar
Аноним (гость) 21-01-2017 12:39:05   #6 [ru]
Видали америку! закон сказал закон сделал! нам до них далеко
 
0
avatar
Аноним (гость) 20-01-2017 22:24:06   #5 [ru]
Время пустых разговоров прошло. Настал час действий. Не позволяйте никому говорить, что что-то невозможно. Духу и душе Америки по плечу любая задача. Мы не потерпим неудачу. Наша страна снова будет процветать.

Мы стоим на пороге нового тысячелетия. Мы готовы раскрыть загадки космоса, излечить Землю от болезней, обуздать энергию и технологии будущего. Новая гордость вселится в наши души и излечит наш раскол. Время вспомнить старую мудрость, которую никогда не забывали наши солдаты: черные мы, коричневые или белые, во всех нас течет красная кровь патриотов. Нам всем даны одинаковые свободы, и все мы приветствуем один великий американский флаг. Ребенок, рожденный в городских кварталах Детройта, и ребенок просторов Небраски видят одно небо, живут одной мечтой и созданы одним всемогущим Создателем.

Поэтому всем американцам во всех городах, от одного океана до другого я хочу сказать: теперь с вами всегда будут считаться. Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты будут определять американское предназначение. А ваше мужество и доброта будут вести нас по этому пути.

Вместе мы снова сделаем Америку сильной, богатой, гордой, безопасной. И да — вместе мы снова сделаем Америку великой.

Спасибо! Храни Бог вас всех и храни Бог Америку!
А ТЕПЕРЬ СРАВНИТЕ С ТЕМ, ЧТО НАМ НАШИ ПЕРДУНЫ ГОВОРЯТ.
 
0
avatar
тожеречь (гость) 20-01-2017 22:21:54   #4 [ru]
Я буду сражаться за вас с каждым своим вздохом, и я никогда не подведу вас. Америка снова начнет побеждать, причем так, как никогда раньше. Мы вернем рабочие места, вернем наши границы, вернем наше богатство и наши мечты. Мы построим новые дороги, шоссе, мосты, аэропорты, тоннели и железнодорожные пути через всю нашу прекрасную страну. Мы снимем наших людей с пособий и дадим им работу. Мы заново построим нашу страну руками американцев и американским трудом.

У нас будут два простых правила: покупай американское и нанимай американцев. Мы будем искать дружбы со всеми народами мира, но мы признаем, что каждая нация имеет право ставить собственные интересы на первое место.

Мы никому не хотим навязывать свой образ жизни. Пусть лучше наш пример станет для всех сияющим маяком. Мы воссияем, и пусть все за нами последуют.

Мы укрепим старые союзы и заключим новые. Мы объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма и полностью сотрем его с лица земли.

В основе нашей политики будет полная, безусловная верность Соединенным Штатам Америки. И через верность своей стране мы заново откроем верность друг другу. В тех, кто открыл сердца патриотизму, нет места предрассудкам. Библия говорит нам: «Как хорошо, когда люди живут вместе и в единстве». Мы должны открыто говорить, что думаем, честно спорить о разногласиях, но всегда стремиться к солидарности. Когда Америка едина, Америку вообще не остановить.

Не бойтесь — нас защитят, и мы всегда будем под защитой. Нас защищают выдающиеся мужчины и женщины, которые служат в наших вооруженных силах и правоохранительных органах. И самое главное — нас защитит Господь.

Наконец, нам нужно смело мыслить и еще смелее мечтать. Мы знаем, что нация живет только тогда, когда процветает. Мы больше не будем слушать политиков, которые только разговаривают, но ничего не делают. Которые все время жалуются, но ничего не предпринимают....
[Читать дальше]
 
0
avatar
речь (гость) 20-01-2017 22:20:32   #3 [ru]
По-настоящему важно не то, какая из партий контролирует наше правительство, а то, что правительство контролируется народом. 20 января 2017 года войдет в историю как день, когда народ снова стал правителем нашей нации. Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут забытыми!

Теперь все вас слушают. Вы пришли — десятки миллионов человек, вы стали частью исторического движения, какого мир еще никогда не видел. В сердце этого движения — вера в что, что предназначение нации — служить своему народу.

Американцы хотят прекрасных школ для своих детей, безопасных районов для своих семей и достойной работы для себя. Это справедливые и разумные требования добрых людей и добродетельного общества. Но для слишком большого числа наших граждан реальность совсем не такова. В наших городах матери и дети прозябают в бедности, проржавевшие заводы разбросаны там и сям по стране как надгробия, а система образования, хоть и переполнена деньгами, не дает нашей молодежи знаний. Преступность, банды, наркотики испортили столько жизней, украли у нашей страны так много нереализованного потенциала. Это прекратится здесь и сейчас!

Мы — одна нация, и их боль — это наша боль, их мечты — это наши мечты, а их успех станет нашим общим успехом. У нас общая душа, общий дом и общее славное предназначение.

Присяга, которую я принял сегодня — это клятва верности всем американцам.

Десятилетиями мы обогащали иностранную промышленность в ущерб американской. Мы субсидировали армии других стран, позволив собственной военной силе истощиться. Мы защищали чужие границы, отказываясь защищать свои собственные. Мы тратили триллионы долларов за океаном, пока американская инфраструктура приходила в упадок. Мы делали других богатыми, в то время как наши собственные богатство, сила и уверенность испарились.

Одна за другой закрывались фабрики и уплывали за океан. И никто даже не думал о миллионах американских рабочих, их просто забыли. Наш средний класс разорили, отняв его богатство и раздав всему миру. Но это все в прошлом, а теперь мы думаем только о будущем.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы издать новый декрет — для всех городов, для всех мировых столиц, для всех правительств. С сегодняшнего дня нашу землю будет вести новое видение. С сегодняшнего дня Америка всегда будет прежде всего. Каждое решение — о торговле, о налогах, об иммиграции, о внешней политике — будет приниматься для блага американских рабочих и американских семей.

Мы защитим свои границы от грабительских набегов других стран, которые производят наши продукты, крадут наши компании и уничтожают наши рабочие места. Эта защита принесет нам процветание и силу....
[Читать дальше]
 
0
avatar
речь_трампа (гость) 20-01-2017 22:18:36   #2 [ru]
Инаугурационная речь Дональда Трампа
- Судья Робертс, президенты Картер, Клинтон, Буш, Обама, дорогие американцы и люди по всему миру — спасибо!

Нам, гражданам Америки, предстоит большое общее усилие — восстановить нашу страну и то, что она значит для всех ее жителей. Вместе нам предстоит определить курс для Америки и для всего мира на многие годы вперед. Нам предстоят большие трудности, но мы справимся.

Каждые четыре года мы собираемся на этих ступенях, чтобы осуществить мирную передачу власти. И мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель за их любезную помощь на протяжении переходного периода. Они были просто удивительны. Спасибо вам.

Но у сегодняшней церемонии особое значение и особый смысл. Сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации другой, и не от одной партии другой. Сегодня мы передаем власть от Вашингтона вам — народу.

Слишком долго небольшая группа людей в столице наслаждалась лаврами власти, а народ за это платил. Вашингтон процветал, но людям не доставалось его богатство. Политики жили припеваючи, пока рабочие места уходили за рубеж, а заводы закрывались. Истеблишмент защищал себя, а не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами, их триумфы — вашими триумфами, и пока они праздновали их в Вашингтоне, бедствующим семьям по всей стране было не до праздников.

Все это изменится — здесь и сейчас. Потому что сегодня — ваш день, он принадлежит вам. Всем, кто пришел сегодня сюда, и всем, кто смотрит нас по всей Америке. Это ваш день, это ваш праздник, а эта страна — Соединенные Штаты Америки — ваша страна.
 
0
avatar
Аноним (гость) 18-01-2017 21:55:50   #1 [ru]
Умолем сделайте дешевле уголь.Дети мерзнут
 
0
Остальные материалы номера 2:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

«Политика всеобщей грамотности преследовала цель наполнить бюджет. Грамотные люди покупали книги и газеты, и это наполняло бюджет СССР не меньше, чем покупка водки» (из школьного сочинения).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank