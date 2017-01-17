A- | A | A+ 12pt №2, 17 января 2017 года.

В жизнь с пером наперевес Этот праздник очень кстати

В нашу жизнь вошёл не зря.

Отмечаем день печати

Мы в начале января.



Это уж давно не ново,

Но вернее нет пути,

Чем печатным внятным словом

Новость людям донести.



Пусть печатное изданье

Каждый день приходит в дом.

И уменье, и старанье,

И большая сила в нём. 13 января страна отметила «День Печати». Не все знают об этом, поскольку этот День, как и название, менялись, и многие привыкли к дате 5 мая. День Печати нам подарил выдающийся император и просветитель России Пётр I в 1703 году. Именно 13 января по указу Петра вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась в Москве и в Санкт-Петербурге. С 1870 года газета распространялась по подписке. 13 января 1830 года вышел в свет первый номер «Литературной газеты». Пришедшие к власти в 1917 году большевики отменять праздник не стали, но перенесли его с 13 января на 5 мая – день, когда вышла в свет главная советская газета – «Правда». Праздник стал называться «Днём советской печати». В 1991 году Б.Ельцин Постановлением Президиума ВС РФ №3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» в пику коммунистам возвратил дату празднования Дня российской печати на 13 января. По имеющимся данным, на начало 2009 года в России было зарегистрировано более 51 тысячи печатных изданий – это в два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. Более половины наименований – это газеты, затем журналы, и лишь малая часть – другие виды печатных периодических изданий. Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий. Но отношения журналистов и власти никогда не были безоблачными. И этому есть объяснение: правящие круги не в восторге от того, что их деятельность находится под лупой. Настоящим журналистам свойственно творческое отношение к делу, чувство собственного достоинства и самостоятельность суждений. Даже сегодня, несмотря на административный пресс власти, в России газеты и журналы выходят с разоблачительными статьями, после которых разного рода чиновники нередко попадают на скамью подсудимых. Правда, следует признать, что таких изданий становится всё меньше – на объективные финансовые проблемы из-за кризиса в стране накладываются действия официальных лиц по удушению свободы слова. Чиновники часто судятся с изданиями, используя свой административный ресурс, коррумпированные связи и финансовые возможности. В этом плане ранее был хорошо известен бывший мэр Москвы Лужков, который не проиграл СМИ ни одного судебного процесса, пока был у власти. И не выиграл ни одного, когда был уволен. То же самое можно сказать и о действующем руководителе госкорпорации «Роснефть» Сечине, который регулярно судится со СМИ, публикующими сведения о его неутолимом аппетите. И неизменно – с успехом. Такова сегодняшняя Россия. В наше время «управляемой демократии» в России нашли способ, как набросить узду на свободолюбие журналистики. Газеты и журналы стали душить экономически. За пять лет газетная бумага подорожала вдвое. К тому же всё больше информационного пространства отвоёвывает Интернет. Власти часто препятствуют печатанию и распространению нежелательных им принципиальных изданий. В этом плане наиболее показательной, пожалуй, представляется ситуация со свободой слова в Туве. Сказать, что отношения свободной прессы с тувинскими чиновниками всегда были безоблачными, было бы большим преувеличением. Шериг-оол Ооржак, сформировавшись в своё время в советской системе, плохо переносил публичную критику и часто обижался на публикации. Правда, справедливости ради следует отметить, что в тех случаях, когда он являлся предметом судебного разбирательства, он не прибегал к давлению на суд. Сложно сказать, как он переносил поражения в судах, но нужно отметить, что мстительным он никогда не был, и судейское сообщество не боялось выносить законные решения даже тогда, когда он был неправ. Отношения прессы и власти в Туве изменилось, когда на престол с помощью Шойгу взлез мстительный, мелкий и безответственный человек Шолбан Кара-оол. Как он сказал недавно, «чем талантливее журналист или блогер, тем сильнее его власть над умами и настроениями людей». И это, видимо, его сильно пугает. Ему, наверное, хотелось бы, что бы все СМИ хвалили его несуществующие заслуги и не замечали очевидных промахов. А ошибок он за почти 10-летний срок наделал столько, что другому хватило бы лет на 50 лет правления. С приходом Кара-оола во власть в республике прижилась идеология типа «Кто не с нами, тот против нас». Под особый прицел по понятным причинам попали такие свободные издания, как «РИСК», «Центр Азии», «Плюс-Информ». Властями была разработана и осуществлена система давления на СМИ, включающая использование административного и криминального ресурса, использования правоохранительных органов и препятствие в распространении периодической печати через сеть ларьков ООО «Тувапечать». Власти подкупали наградами, чинами и деньгами мастеров пера, слабых на лесть и благополучие, а те соглашались в интересах властей выдавать чёрное за белое и наоборот. В этой неравной борьбе за свободу прессы между честными журналистами и коррумпированными чиновниками, к счастью, жулики побеждали далеко не всегда. Да, действительно, до сих пор не расследовано уголовное дело по поджогу редакции газеты «РИСК» 22 мая 2008 года, хотя некоторые данные говорят о том, что инициировал этот поджог, скорее всего, премьер Тувы Кара-оол. Однако следует признать, что и те, кто, закрыв глаза, слепо следуют указаниям недобросовестных чиновников, порой получают жестокий жизненный урок. К безусловным победам свободы слова я бы отнес несколько очевидных случаев. Был в Кызыле некий прокурор Сат. Отличался он тем, что беззаветно верил и служил семье Кара-оола, а не закону. По заявлениям Шолбана, Юры, Лёни и их отца Валерия прокурор города в одночасье в один присест сочинил 45(!) административных дел в отношении газеты «РИСК», а послушный судья мирового участка Инми безропотно в нарушение закона вынес 45 решений о взыскании с газеты многомиллионных штрафов. А затем такой же послушный судья – зам. председателя Кызылского городского суда Успун проштамповал эти, по всем признакам, незаконные решения. Правда, у Верховного суда Республики Тыва хватило мужества и профессионализма все эти решения признать незаконными и отменить. В итоге государство выплатило газете компенсацию более чем в 2 млн. рублей, а возбудивший 45 административных дел прокурор Кызыла был со своей должности снят. Успун не только не стал председателем Верховного суда Тувы, но и лишился должности заместителя председателя городского суда. Так излишнее послушание и очевидная глупость сломали им карьеру. Есть опыт и из другой области. Надежда Антуфьева когда-то считалась толковым журналистом с собственной позицией. Её газета «Центр Азии» была, пожалуй, одним из самых смелых и профессиональных изданий Тувы. У неё был солидный тираж, её читали на сайте в Интернете. Кара-оол осыпал журналистку благами, даже ввёл в Общественную палату Тувы, мэрия подарила ей свою долю в газете, на неё полились финансовые потоки. Но, как известно, хвалить власть тоже нужно умеючи. К тому же такой похвальбе цена – грош. И газета в одночасье перестала быть острой и интересной читателю. Тираж некогда читаемой газеты упал вчетверо до обидного уровня в несколько сот газет, объём сократился в несколько раз, еженедельник стал выходить раз в две недели... В общем, осталось от того, что было, только одно название и фамилия. Да и сама редактор, прямо скажем, производит теперь впечатление, скорее, сумасшедшей, сбежавшей из психушки, чем самостоятельного уважающего себя журналиста. Есть и другой, не менее примечательный пример пагубной любви к власти. Ещё с советских времён распространением периодической печати в республике занималось подразделение «Союзпечати» в Туве. Много лет им руководила директор Шиляева. Сказать, что они шиковали, было бы преувеличением. Однако при ней чистая годовая прибыль составляла до миллиона рублей, работал сплоченный дружный квалифицированный коллектив, работники вовремя получали заработную плату. Все дружно работали на общий результат. Неприятности на предприятии появились после установления доверительных отношений между новым директором Узденовой и новым премьером Кара-оолом. Не станем придумывать, кто кого и о чём просил, только Узденова после этого вдруг вопреки интересам коллектива и возглавляемого ею предприятия по одним ей известным мотивам перестала распространять самые тиражные газеты – сначала «РИСК», а затем и «Плюс-Информ». Думается, не распространять «РИСК» её «попросил» Кара-оол, возмущённый редакторской политикой газеты, разоблачающей его, а «Плюс-Информ» – Тунёв, который вот уже года три безуспешно пытается «раскрутить» клон газеты «Плюс-Информ». Как результат – резкое ухудшение финансовых показателей работы «Тувапечати». К примеру, если ранее чистая годовая прибыль предприятия при директоре Шиляевой составляла более миллиона, то при Узденовой в 2013 году она упала до 156 тыс. рублей, а в 2014 году составила только 31 тыс. рублей. Положение на предприятии настолько катастрофично, что в 2015 и 2016 году руководство отказалось от проведения итогового годового общего собрания – докладывать участникам Общества им просто нечего. Предприятие прекратило выплату дивидендов. Учредители один за другим сдают свои паи и увольняются. Поначалу руководство, среди которых можно выделить директора Узденову, гл. бухгалтера Трушникову, бухгалтера Асееву и кладовщика Кузину, обрадовались сложившейся ситуации и активно скрытно, без решений собраний Общества скупали доли у тех, кто увольнялся. Но теперь стало очевидным, что победа была пиррова. В настоящее время Общество владеет имуществом в 1,5 млн. рублей, а долгов согласно официальным данным Общества, накопилось на сумму в два раза больше. И долги растут. Суды завалены исками работников и участников Общества. Мало того, в этом году директор Узденова по каким-то только ей известным причинам отказалась распространять периодическую печать по подписке, которая ранее давала «Тувапечати» до трети доходов. Оставшиеся Участники Общества не без основания полагают, что Узденова, Трушникова, Асеева и Кузина при содействии Кара-оола и Тунёва сознательно ведут дело к преднамеренному банкротству ООО «Тувапечать». В связи с этим Узденова и Трушникова, игнорируя интересы участников Общества, не предоставляют им сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества. И им приходится добиваться этого через суд. Дело дошло до того, что Узденова представила в суд сфабрикованные документы, изготовленные ею и Трушниковой задним числом. А когда суд назначил экспертизу времени изготовления документа, они испортили его агрессивным воздействием, что установила экспертиза в г.Томске. В настоящее время у предприятия арестованы счета, а служба судебных приставов изымает ежедневную выручку ларьков в погашение долгов Общества. Многие поставщики периодики прекратили поставку продукции, над Узденовой и Трушниковой навис дамоклов меч уголовного преследования, коллектив уже три месяца не получает заработную плату. Такова плата Узденовой за лояльность власти и игнорирование интересов собственного предприятия и коллектива. Самое печальное то, что всё случившееся с ООО «Тувапечать», отражает взаимоотношения свободной прессы и власти в Туве. Думается, Кара-оол в угоду собственных амбиций готов похоронить любое самое доходное предприятие в республике. В этом ему активно помогают редакции государственных СМИ – «Тувинской правды», «Шын» и десятка мелких изданий, выходящих от случая к случаю. Эти журналисты, наверное, полагают, что, публикуя хвалебные статьи в адрес чиновников или ругая оппозицию, они продают свой труд. Нет, они ошибаются – они продают не труд, а совесть. Они вносят свой реальный вклад в развал экономики республики. Они фактически являются партнёрами Кара-оола в ситуации вокруг птицефабрики, макаронной и кондитерской фабрик, водочной линии, мясокомбината «Урянхай», домостроительного комбината, банков «Арат» и «Тувакредит», Тувинской судоходной компании, основных предприятий дорожной отрасли и многих, многих других, «приказавших долго жить» при новой власти. Но они, вероятно, думают, что они не журналисты, а обыкновенные ремесленники. И ни за что не отвечают. Но в День Печати они должны задуматься о собственной ответственности за содеянное. А вот Шолбана Валерьевича понять можно. Неприятно ему читать о том, как он со своими подельниками развалил экономику республики. Но честная журналистика тут ни при чём – нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. С праздником, уважаемые журналисты! Поднимите бокал за здоровье российской прессы и знайте: вас ждут великие дела! Кондрат Пчёлкин (прочитано 1214 раз) http://risk-inform.ru/article_6415.html +17

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Аноним (гость) 20-01-2017 14:31:41 #9 [ru] С какой стати "ПИ" отнесена к притесняемым и принципиальным СМИ? Окончательно и бесповоротно душу черту газета продала еще в 2006 году, когда под Ооржаком закачалось кресло и в газету промывать мозги от Белого дома прислали некого Мышлявцева. Потом после смены руководства республики еженедельник не мудрствуя лукаво просто переориентировался с одного "вождя" на другого. Угождали одному, стали другому. Да ладно бы дорого брали за это. Да куда там. Обесценили себя до плинтуса. Тупенько продавались за звания заслуженных для руководства газеты и юрлица, за весьма скромные суммы за информационное обслуживание ща публикацию писулек пресс-службы нового "вождя", за скудные гранты. А что драчка потом пошла между бывшими учредителями, целовавшимися в свое время в десны, так это не вопрос принципиальности и правдивости "ПИ", это вопрос исключительно процесса насыщения аппетитов. Не более. +6 Аноним (гость) 19-01-2017 19:49:21 #8 [ru] Кроме боярышника там брать нечего.Единственный доходный товар у них в киосках. +1 Аноним (гость) 19-01-2017 15:42:03 #7 [ru] Около МВД бомбанули киоск Тувапечати, куда полиция смотрит? 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 18-01-2017 23:38:02 #6 [ru] Аноним № 4...

Значит Вы Утверждаете что " Крысы бегут с корабля"?

Я признаюсь уже с Выборов не смотрю не местное ТВ, да и прессу местную только " Риск" читаю.

Хотя с многим, особенно За Саянским мнением " Риска" не согласен, но Они имеют Свое Мнение, я свое.

А по Туве наше мнение мало отличается. Правда я не Считаю Тувинских МАРИОНЕТОК ответственными за Развал республики.

Если ЭТО Надо Кремлю, то Они Его Волю и Выполняют. +2 Аноним (гость) 18-01-2017 21:40:06 #5 [ru] Как страшно,куда ни бросит свой алчный взгляд и мерзкие черные ручонки,все сгниет и пропадет пропадом.Душегубам Туневам тоже все мало,мало крови.Дьявольские отродья! +5 Аноним (гость) 18-01-2017 12:59:15 #4 [ru] Шоб меня так выгнали что я в росгвардию попал. Тас-оол ушла за погонами +8 Аноним (гость) 18-01-2017 11:58:36 #3 [ru] Пригласите педофила-Конвиза поработать на ГТРК Если комментарий наберет рейтинг ниже «-12», то он будет не доступен анонимам для просмотра. Должно проголосовать больше 6 человек. -10 Аноним (гость) 18-01-2017 11:14:18 #2 [ru] Недавно видел газету "Центр Азии" - это ужас. Одна обложка с названием осталась. Одна статья на развороте огромными буквами напечатана и огромными на полстраницы фотографиями. А ведь раньше была самой читаемой в интернете, бумажный вариант - больше 20 страниц... Антуфьева, не мучай газету - добей! +16 Аноним (гость) 18-01-2017 08:52:44 #1 [ru] Вот и последние таланты покидают ГТРК Тыва. Там самодур выгнал даже Викторию Тас-оол. Последнюю звездочку Тувинского телевидения. Теперь там и работать то некому... +4 Остальные материалы номера 2: Свежий анекдот

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