    Пресс-служба прокуратуры сообщает

«УКС» И «ГОССТРОЙЗАКАЗ» НЕ ВЫПОЛНИЛИ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Прокуратурой Тандинского района Республики Тыва проверено обращение сироты, выложенное в социальной сети «ВКонтакте», о нарушении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в жилом доме, в котором отсутствует водоснабжение.

По данному факту прокуратурой района с выездом в село Балгазын проведена проверка. Установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживают в домах без водоснабжения. В целях исполнения требований федерального законодательства ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства» 12 сентября 2014 года заключили Государственный контракт №64 о строительстве домов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Согласно Техническому заданию на выполнение работ цена контракта включает расходы на подключение домов к сетям инженерно-технического обеспечения (водопровод, водоотведение, отопление, электроснабжение). Однако холодной воды в домах нет.

Деньги на строительство домов израсходованы. ГКУ «Госстройзаказ» обязанность по контролю за соответствием объема и качества работ условиям Государственного контракта не исполнило. ГБУ «Управление капитального строительства» обязанность по обеспечению водой домов по ул. Восточной в селе Балгазыне не выполнило. Тем самым, нарушены права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проживание в пригодных для этого условиях.

Прокуратурой Тандинского района руководителям ГКУ «Госстройзаказ» и ГБУ «Управление капитального строительства» внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, которые были рассмотрены и отклонены.

Прокуратурой района в Тандинский районный суд направлено исковое заявление о понуждении ГКУ «Госстройзаказ» и ГБУ «Управление капитального строительства» к установлению в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда водозаборных колонок в двухквартирных жилых домах, которые принадлежат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Исковое заявление судом рассмотрено и удовлетворено полностью. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Валерия Куулар, прокурор Тандинского района.

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ

Прокуратурой Каа-Хемского района Республики Тыва проверено исполнение органами местного самоуправления законодательства о межнациональных отношениях.

Проверкой установлено, что администрацией Каа-Хемского района нормативные правовые акты в сфере регулирования межнациональных отношений не приняты, конкретный план работы на 2016 год по данному направлению не был разработан, работа по реализации прав национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов не проводилась.

Аналогичные нарушения были выявлены в администрациях сельских поселений Суг-Бажы, Бурен-Хем, Кундустуг, Бояровка, Кок-Хаак, Дерзиг-Аксы, Усть-Бурен, Ильинка, Бурен-Бай-Хаак и Сизим.

По результатам проверки прокуратурой района и.о. председателя администрации Каа-Хемского района и председателям администраций сельских поселений были внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Одно должностное лицо районной администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Аяна Хертек, помощник прокурора Каа-Хемского района.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОМАНИИ... НА БУМАГЕ

Прокуратурой Пий-Хемского района Республики Тыва проверено исполнение законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Проверкой выявлены недостатки в деятельности антинаркотической комиссии Пий-Хемского района. Так, положение об этой комиссии не утверждено, что свидетельствует об отсутствии организационного начала, функциональной определенности, системности в работе комиссии, что отражается на ее эффективности.

Постановлением администрации Пий-Хемского района от 5 ноября 2014 года №395 утверждена муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Пий-Хемском районе на 2015 – 2017 годы». Одна из ее подпрограмм посвящена комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. Постановлением администрации района от 20 апреля 2016 года №352 внесены изменения в программу в части сокращения объемов финансирования мероприятий подпрограммы с 492 тыс. до 372 тыс. рулей. В том числе на 2016 год – с 220 тыс. до 100 тыс. рублей. Согласно подпрограмме, указанные деньги подлежат расходованию на организацию и проведение комплексных, в том числе межведомственных профилактических операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, уничтожению естественных зарослей конопли.

Однако соответствующие изменения в бюджет Пий-Хемского района на 2016 год своевременно не внесены.

По выявленным нарушениям прокуратурой района внесено представление председателю администрации Пий-Хемского района, по итогам рассмотрения которого нарушения устранены. К дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Ирина Хелин-оол, помощник прокурора Пий-Хемского района.