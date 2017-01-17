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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 2, 17 января / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№2, 17 января 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

«УКС» И «ГОССТРОЙЗАКАЗ» НЕ ВЫПОЛНИЛИ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Прокуратурой Тандинского района Республики Тыва проверено обращение сироты, выложенное в социальной сети «ВКонтакте», о нарушении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в жилом доме, в котором отсутствует водоснабжение.

По данному факту прокуратурой района с выездом в село Балгазын проведена проверка. Установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживают в домах без водоснабжения. В целях исполнения требований федерального законодательства ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства» 12 сентября 2014 года заключили Государственный контракт №64 о строительстве домов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Согласно Техническому заданию на выполнение работ цена контракта включает расходы на подключение домов к сетям инженерно-технического обеспечения (водопровод, водоотведение, отопление, электроснабжение). Однако холодной воды в домах нет.

Деньги на строительство домов израсходованы. ГКУ «Госстройзаказ» обязанность по контролю за соответствием объема и качества работ условиям Государственного контракта не исполнило. ГБУ «Управление капитального строительства» обязанность по обеспечению водой домов по ул. Восточной в селе Балгазыне не выполнило. Тем самым, нарушены права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проживание в пригодных для этого условиях.

Прокуратурой Тандинского района руководителям ГКУ «Госстройзаказ» и ГБУ «Управление капитального строительства» внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, которые были рассмотрены и отклонены.

Прокуратурой района в Тандинский районный суд направлено исковое заявление о понуждении ГКУ «Госстройзаказ» и ГБУ «Управление капитального строительства» к установлению в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда водозаборных колонок в двухквартирных жилых домах, которые принадлежат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Исковое заявление судом рассмотрено и удовлетворено полностью. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Валерия Куулар, прокурор Тандинского района.

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ

Прокуратурой Каа-Хемского района Республики Тыва проверено исполнение органами местного самоуправления законодательства о межнациональных отношениях.

Проверкой установлено, что администрацией Каа-Хемского района нормативные правовые акты в сфере регулирования межнациональных отношений не приняты, конкретный план работы на 2016 год по данному направлению не был разработан, работа по реализации прав национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов не проводилась.

Аналогичные нарушения были выявлены в администрациях сельских поселений Суг-Бажы, Бурен-Хем, Кундустуг, Бояровка, Кок-Хаак, Дерзиг-Аксы, Усть-Бурен, Ильинка, Бурен-Бай-Хаак и Сизим.

По результатам проверки прокуратурой района и.о. председателя администрации Каа-Хемского района и председателям администраций сельских поселений были внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Одно должностное лицо районной администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Аяна Хертек, помощник прокурора Каа-Хемского района.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОМАНИИ... НА БУМАГЕ

Прокуратурой Пий-Хемского района Республики Тыва проверено исполнение законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Проверкой выявлены недостатки в деятельности антинаркотической комиссии Пий-Хемского района. Так, положение об этой комиссии не утверждено, что свидетельствует об отсутствии организационного начала, функциональной определенности, системности в работе комиссии, что отражается на ее эффективности.

Постановлением администрации Пий-Хемского района от 5 ноября 2014 года №395 утверждена муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Пий-Хемском районе на 2015 – 2017 годы». Одна из ее подпрограмм посвящена комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. Постановлением администрации района от 20 апреля 2016 года №352 внесены изменения в программу в части сокращения объемов финансирования мероприятий подпрограммы с 492 тыс. до 372 тыс. рулей. В том числе на 2016 год – с 220 тыс. до 100 тыс. рублей. Согласно подпрограмме, указанные деньги подлежат расходованию на организацию и проведение комплексных, в том числе межведомственных профилактических операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, уничтожению естественных зарослей конопли.

Однако соответствующие изменения в бюджет Пий-Хемского района на 2016 год своевременно не внесены.

По выявленным нарушениям прокуратурой района внесено представление председателю администрации Пий-Хемского района, по итогам рассмотрения которого нарушения устранены. К дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Ирина Хелин-оол, помощник прокурора Пий-Хемского района.

(прочитано 931 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6423.html
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Аноним (гость) 22-01-2017 11:39:31   #6 [ru]
Прокурорским работникам надо бы проверить, куда делись федеральные деньги на создание "Алдын-Булака", т.к. "Алдын-Булак" по инвестиционному проекту как туристический объект не проходит: инвесторов же благополучно братья Кара-оолы "съели"? также хотелось бы узнать, куда делись денежки на трансформаторную подстанцию при строительстве "Алдын-Булака"? Подпитка электричеством, кажется, до сих пор идет от дохлой трансформаторной подстанции с. Усть-Элегест? ну и на строительство самой линии ЛЭП куда делась половина денег?
 
+1
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Аноним (гость) 22-01-2017 11:34:58   #5 [ru]
В Туве по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя учреждения, допустившего растрату бюджетных средств

Отделом по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Тыва проверено расходование средств резервного фонда Правительства Республики Тыва.

Прокурорскими работниками установлено, что на основании постановления Правительства Республики Тыва от 17 августа 2016 года № 359 Министерством финансов республики на мероприятия по ликвидации последствий ливневых дождей в Этнокультурном комплексе «Алдын-Булак» выделено: Министерству дорожно-транспортного комплекса республики - 1 млн 264 тыс 922 рубля, а Государственному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление исполнительных и законодательного органов государственной власти» - 735 тыс 652 рубля.

При проверке финансирования мероприятий по возмещению ущерба, причиненному ливневыми дождями 11 июня 2016 года, установлены нарушения бюджетного законодательства, выразившиеся в незаконном принятии руководителем Хозяйственного управления Эресом Оюном решения об объявлении чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования, выходящего за рамки его должностных полномочий. По данным метеорологической службы чрезвычайной ситуации в районе Этнокультурного комплекса не было. Суточная норма атмосферных осадков составила 0,7 миллиметра. Данное решение Оюна повлекло причинение бюджету республики 2 млн рублей ущерба.

Материалы проверки прокуратурой Республики Тыва были направлены в следственные органы. для принятия по ним процессуального решения.

По результатам их рассмотрения следователем Следственного управления СК РФ по Республике Тыва в отношении Эреса Оюна возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подразделение: прокуратура Республики Тыва....
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+1
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Аноним (гость) 19-01-2017 20:25:07   #4 [ru]
Как что делать? голосовать за Кара-оола и его депутатов! Что делать?... за что голосовали, то и получайте!
 
+2
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Аноним (гость) 19-01-2017 19:06:46   #3 [ru]
А что с халупами на Своротке?Как для кино макеты строили,еще года три и они развалятся.Пнув или прыгнув можно через пол и стены у соседей оказаться.Что нам делать то?
 
+1
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Аноним (гость) 18-01-2017 21:47:37   #2 [ru]
Подонки оставили сирот без домов.Позор такой республике,позор швк!
 
+1
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Аноним (гость) 18-01-2017 07:48:01   #1 [ru]
Бл... а как принимали результат выполненных работ?????
Очухались, надо принимать меры к подрядчику такому, штрафные санкции и т.д за неисполнение условий контракта...
 
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