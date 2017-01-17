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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 2, 17 января / Кому вы верите?
   
 
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№2, 17 января 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Кому вы верите?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 7 по 15 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к власти, общественным организациям и средствам массовой информации. В ходе исследования было опрошено 216 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Кому Вы верите: власти, государственным СМИ, независимым СМИ или никому не верите?»

Были получены следующие ответы:

Верю председателю правительства Тувы 14,35%
Верю парламенту Тувы 3,70%
Верю Общественной палате Тувы 0,93%
Верю газетам «Тувинской правде» и «Шын» 12,50%
Верю свободной прессе 28,70%
Никому не верю 39,81%

Кому Вы верите: власти, государственным СМИ, независимым СМИ или никому не верите?

(прочитано 683 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6416.html
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«Политика всеобщей грамотности преследовала цель наполнить бюджет. Грамотные люди покупали книги и газеты, и это наполняло бюджет СССР не меньше, чем покупка водки» (из школьного сочинения).

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