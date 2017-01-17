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PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 7 по 15 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к власти, общественным организациям и средствам массовой информации. В ходе исследования было опрошено 216 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«Кому Вы верите: власти, государственным СМИ, независимым СМИ или никому не верите?»