Чиновников Тувы обвинили в строительстве турбазы вместо возрождения древнего промысла

Следователи обвинили Минстрой Республики Тыва в растрате более 20 млн. рублей на строительство зоны отдыха в Пий-Хемском районе – деньги были выделены на возрождение пантового мараловодства, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета РФ в Республике Тыва.

Чиновников Министерства строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва обвинили в пренебрежении национальными интересами. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 285.1 УК РФ за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере.

Более 20 млн. рублей, предназначенные для развития пантового мараловодства, были незаконно перечислены новосибирской строительной компании «Град» в декабре 2015 года, сообщает СК. Деньги оформили как аванс по контракту строительства зоны отдыха выходного дня в Пий-Хемском районе. Эти объекты капитального строительства не связаны с пантовым мараловодством – по версии следствия, чиновники нарушили постановление тувинского правительства.

Новосибирский подрядчик ООО «Строительная компания «Град» был ликвидирован 22 марта 2016 года, согласно единой государственной базы данных юрлиц и ИП. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что сайт компании не работает, а контактные телефоны не отвечают.

Целевая программа «Развитие пантового мараловодства в Республике Тыва на 2013-2017 годы» предусматривала финансирование в 211,64 млн. рублей из республиканского бюджета, 1,8 млн. рублей федеральных и 1 млн. внебюджетных средств. Старт программе дали в середине 2013 года, при участии главы региона начали установку 17 тысяч оцилиндрованных столбов с сеткой в Пий-Хемском районе, сообщал официальный сайт правительства региона.

Сейчас мараловодческое хозяйство «Туран» содержит более 640 маралов, в 2016 году организация признана генофондом животных Алтае-Саянской породы приказом Минсельхоза России, по данным федерального сайта министерства. При этом сайт Верховного Хурала Тувы сообщает, что на начало 2016 года на территории зоны отдыха построены двухэтажный гостевой дом, баня, двухэтажный ресторан, беседка, помещение для принятия пантовых ванн из четырёх комнат. Кроме того, имеется огороженная площадка для активного отдыха, а также две небольшие площадки для культурного отдыха и ритуальная площадка.

Разведением маралов, как и оленей, в Туве занимались с давних времён, но возрождать отрасль начали только в 2013 году. Свежесрезанные маральи рога скупали китайцы для изготовления лекарственного средства «луидзан», повышающее сексуальную активность. Как сообщает сайт tuvaonline.ru, в начале ХХ века доход от продажи 20-25 тонн составлял не ниже 1 млн. рублей золотом.

«Сиб.фм»