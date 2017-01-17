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Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 2, 17 января / Чиновников Тувы обвинили в строительстве турбазы вместо возрождения древнего промысла
   
 
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№2, 17 января 2017 года.


Чиновников Тувы обвинили в строительстве турбазы вместо возрождения древнего промысла

Чиновников Тувы обвинили в строительстве турбазы вместо возрождения древнего промысла

Следователи обвинили Минстрой Республики Тыва в растрате более 20 млн. рублей на строительство зоны отдыха в Пий-Хемском районе – деньги были выделены на возрождение пантового мараловодства, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета РФ в Республике Тыва.

Чиновников Министерства строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва обвинили в пренебрежении национальными интересами. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 285.1 УК РФ за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере.

Более 20 млн. рублей, предназначенные для развития пантового мараловодства, были незаконно перечислены новосибирской строительной компании «Град» в декабре 2015 года, сообщает СК. Деньги оформили как аванс по контракту строительства зоны отдыха выходного дня в Пий-Хемском районе. Эти объекты капитального строительства не связаны с пантовым мараловодством – по версии следствия, чиновники нарушили постановление тувинского правительства.

Новосибирский подрядчик ООО «Строительная компания «Град» был ликвидирован 22 марта 2016 года, согласно единой государственной базы данных юрлиц и ИП. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что сайт компании не работает, а контактные телефоны не отвечают.

Целевая программа «Развитие пантового мараловодства в Республике Тыва на 2013-2017 годы» предусматривала финансирование в 211,64 млн. рублей из республиканского бюджета, 1,8 млн. рублей федеральных и 1 млн. внебюджетных средств. Старт программе дали в середине 2013 года, при участии главы региона начали установку 17 тысяч оцилиндрованных столбов с сеткой в Пий-Хемском районе, сообщал официальный сайт правительства региона.

Сейчас мараловодческое хозяйство «Туран» содержит более 640 маралов, в 2016 году организация признана генофондом животных Алтае-Саянской породы приказом Минсельхоза России, по данным федерального сайта министерства. При этом сайт Верховного Хурала Тувы сообщает, что на начало 2016 года на территории зоны отдыха построены двухэтажный гостевой дом, баня, двухэтажный ресторан, беседка, помещение для принятия пантовых ванн из четырёх комнат. Кроме того, имеется огороженная площадка для активного отдыха, а также две небольшие площадки для культурного отдыха и ритуальная площадка.

Разведением маралов, как и оленей, в Туве занимались с давних времён, но возрождать отрасль начали только в 2013 году. Свежесрезанные маральи рога скупали китайцы для изготовления лекарственного средства «луидзан», повышающее сексуальную активность. Как сообщает сайт tuvaonline.ru, в начале ХХ века доход от продажи 20-25 тонн составлял не ниже 1 млн. рублей золотом.

«Сиб.фм»

(прочитано 1656 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6424.html
+15

<< Комментарии к статье (Всего: 14) >>
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Аноним (гость) 23-01-2017 17:24:44   #14 [com]
еще 20 км асфальта до фермы блин. Тува каждый год строит одну такую дорогу. 16 год туда построили а не в каком то селе где 1000 жителей
 
0
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Аноним (гость) 21-01-2017 08:57:55   #13 [ru]
Какой уголь?Где уголь?Зачем уголь?-сказал Караоол сидя на марале и держась за свои рога.
 
+1
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Аноним (гость) 20-01-2017 14:22:40   #12 [ru]
Проблемы потенции думаю подождут. Сейчас гораздо важнее проблемы угля. Надо было больше уделять внимание этой проблеме.
 
+4
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Аноним (гость) 19-01-2017 18:56:30   #11 [ru]
10,боюсь не поумнеет,но удовольствие получит))).
 
0
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Аноним (гость) 19-01-2017 18:54:30   #10 [ru]
В зад ему эти рога засунуть надо,может поумнеет.
 
0
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Аноним (гость) 19-01-2017 11:58:23   #9 [ru]
ВЫ ему скажите, когда "пантача" много выпивают, хер попалам лопается!!
 
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Аноним (гость) 19-01-2017 11:43:49   #8 [ru]
Аноним №6, нукак куда. их же мало не бывает, да и очке надо завтракать, плюс квартирку обслужить. да плюс салон красоты. Везде денежки нужны. Везде.
 
+1
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Аноним (гость) 19-01-2017 08:34:22   #7 [ru]
Минстрое конечно народ интересный. Однако. Кто заказчик программы мараловодства, не минсельхоз ли?
 
0
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Аноним (гость) 19-01-2017 08:23:40   #6 [ru]
Куда ему столько денег?
 
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Аноним (гость) 19-01-2017 06:21:46   #5 [ru]
КШВ в доле. Пока он во власти так и будет продолжатся
 
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