В Туве судят за мошенничество бывшего министра сельского хозяйства

В Туве предстанет перед судом бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики 52-летний Юрий Тыт-оол. Он обвиняется в крупном мошенничестве и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Как сообщили в СКР по Туве, по версии следствия, Тыт-оол, занимая должность руководителя регионального Минсельхоза и продовольствия в период с 6 октября по 31 декабря 2015 года, совершил нецелевое расходование бюджетных средств из резервного фонда правительства республики, путем необоснованного перечисления денег двум СПК «АГРОСОЮЗ» и «Сайзырал» на общую сумму 7 млн. 230 тыс. рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, еще до назначения на пост министра, Юрий Тыт-оол, занимая должность председателя администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун», в период с 1 января по 18 декабря 2013 года с целью хищения денег при получении выплат в рамках республиканской целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда» с согласия своего родственника зарегистрировал на его имя крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). В дальнейшем Тыт-оол обеспечил представление в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» фиктивных договоров о трудоустройстве в этом КФХ 11 безработных граждан. На основании этих фиктивных документов на счет соучастника обвиняемого были перечислены денежные средства на общую сумму 1 340 630 рублей. За содействие в этой махинации 37-летнему родственнику Тыт-оола в рамках настоящего уголовного дела также предъявлено обвинение в мошенничестве.

Помимо этого, Тыт-оол в период с 1 февраля 2014 года по 28 августа 2015 года, занимая должность председателя администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун», используя свое служебное положение, путем обмана, издал фиктивный приказ о приеме на работу в качестве подсобного работника администрации своего родственника, который фактически не работал, и вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанном им рабочем времени. А начисленной фиктивному работнику заработной платой Тыт-оол распоряжался по собственному усмотрению. Всего таким образов обвиняемый похитил более 48 тысяч рублей.

Юрию Тыт-оолу предъявлены обвинения по ч.4 ст.159.2 (мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере), ч.3 ст.159 (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере), ч.1 ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере).

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.