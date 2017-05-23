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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 20, 23 мая / В Туве судят за мошенничество бывшего министра сельского хозяйства
   
 
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№20, 23 мая 2017 года.


В Туве судят за мошенничество бывшего министра сельского хозяйства

В Туве судят за мошенничество бывшего министра сельского хозяйства

В Туве предстанет перед судом бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики 52-летний Юрий Тыт-оол. Он обвиняется в крупном мошенничестве и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Как сообщили в СКР по Туве, по версии следствия, Тыт-оол, занимая должность руководителя регионального Минсельхоза и продовольствия в период с 6 октября по 31 декабря 2015 года, совершил нецелевое расходование бюджетных средств из резервного фонда правительства республики, путем необоснованного перечисления денег двум СПК «АГРОСОЮЗ» и «Сайзырал» на общую сумму 7 млн. 230 тыс. рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, еще до назначения на пост министра, Юрий Тыт-оол, занимая должность председателя администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун», в период с 1 января по 18 декабря 2013 года с целью хищения денег при получении выплат в рамках республиканской целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда» с согласия своего родственника зарегистрировал на его имя крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). В дальнейшем Тыт-оол обеспечил представление в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» фиктивных договоров о трудоустройстве в этом КФХ 11 безработных граждан. На основании этих фиктивных документов на счет соучастника обвиняемого были перечислены денежные средства на общую сумму 1 340 630 рублей. За содействие в этой махинации 37-летнему родственнику Тыт-оола в рамках настоящего уголовного дела также предъявлено обвинение в мошенничестве.

Помимо этого, Тыт-оол в период с 1 февраля 2014 года по 28 августа 2015 года, занимая должность председателя администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун», используя свое служебное положение, путем обмана, издал фиктивный приказ о приеме на работу в качестве подсобного работника администрации своего родственника, который фактически не работал, и вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанном им рабочем времени. А начисленной фиктивному работнику заработной платой Тыт-оол распоряжался по собственному усмотрению. Всего таким образов обвиняемый похитил более 48 тысяч рублей.

Юрию Тыт-оолу предъявлены обвинения по ч.4 ст.159.2 (мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере), ч.3 ст.159 (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере), ч.1 ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере).

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

(прочитано 1677 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6673.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 17) >>
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Аноним (гость) 28-05-2017 06:12:58   #17 [ru]
Карлик порядочных людей к себемв команду не берет.Ему ближе наркоторговцы,уголовники,шлюхи итп.Они ему как родные.
 
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Аноним (гость) 27-05-2017 07:00:45   #16 [ru]
У нынешнего министра Данзы-Белека жена тоже Саяна, даже родную мать не жалела, больную таскала делать свои махинации с жильем.
 
0
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Аноним (гость) 26-05-2017 21:35:32   #15 [ru]
Эти хари просят кирпичччча
 
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Аноним (гость) 26-05-2017 18:49:40   #14 [ru]
А чё у него рожа спившегося мужика и нос красный какой? Алкаш видимо по жизни, и по этому сельское хозяйство у нас в глубоком похмелье! Карлу такие и нужны видимо чтоб рядом с ними казаться чуть по респектабельней да?
 
0
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Аноним (гость) 26-05-2017 16:48:30   #13 [ru]
Юрий Тыт-оол младенец по сравнению с нынешним министром Данзы-Белеком Э.С., который начинал вышибалой у Долгара, и вместе разворовали Каа-Хемский район, наркобарон, несколько уголовных дел возбуждали, но соскакивал, а сидели за него другие. Его ненасытная жена в казначействе крутила деньгами и для себя и для карликов.
 
0
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Аноним (гость) 25-05-2017 19:41:24   #12 [ru]
Ошибка природы,пузо с ножками.
 
0
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Аноним (гость) 25-05-2017 19:21:18   #11 [ru]
Уродов обычно тянет к друг другу.Поэтому у нас в правительстае на 1м2 по 3урода.Не физических,так моральных.
 
+3
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Аноним (гость) 25-05-2017 19:16:33   #10 [ru]
Редкостные уроды,раньше бы их в цирке за деньги показывали.
 
+1
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Госслужащая (гость) 25-05-2017 14:46:27   #9 [ru]
Тощнит и хочется соленых огурчиков.Неужели залетела?Ну тогда кто-то попал на алименты и содержание дитя до 2035 года. Сейчас надо установить, кто счасливый отец.
 
0
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Аноним (гость) 25-05-2017 06:45:29   #8 [ru]
От фото тошнит.
 
+1
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Остальные материалы номера 20:
 
   
   
 
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