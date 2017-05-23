Правительство имени Шойгу: Воровать, так с умом!

4 апреля 2017 года в газете «РИСК» вышла статья под названием «КОРРУПЦИЯ НА РОДИНЕ ШОЙГУ», в которой были опубликованы сведения о воровстве бюджетных средств в объёме 57 млн. рублей на строительстве жилья для детей-сирот. Ситуация достаточно проста: ГКУ «Госстройзаказ» (руководитель – Монгуш М.А.) заключил госконтракт с неизвестной никому строительной компанией ООО «Стройконсалтинг» (руководитель – Монгуш А.А.), согласно которому подрядчик был должен за месяц (!) построить в Кызыле по ул. Каа-Хем 90/1 «А» жилой кирпичный дом из трёх блоков по 17 квартир в каждом.

Как потом выяснилось, в публикации была ошибка, которая состояла в том, что дом состоит якобы из двух блоков. Ошибка случилась от того, что на строительной площадке, где побывал корреспондент в марте 2017 года, были начаты работы только на двух блоках (у первого строился первый этаж из трёх, а на втором стройка застряла на стадии фундамента). К строительству третьего блока никто даже и не приступал, хотя официально были оформлены все документы, подтверждающие сдачу всех 51 квартир ещё в декабре 2016 года. Как следовало из публикации, ровно в срок на свет появились документы, согласно которым 51 квартира сдана в эксплуатацию и зарегистрирована надлежащим образом в Регистрационной палате. На основании этого документа все 57 млн. рублей были перечислены со счетов ГКУ «Госстройзаказ» Казначейством Тувы на счёт ООО «Стройконсалтинг» в «Народном Банке».

Судя по тому, как быстро такие немалые деньги нашли своё место, невзирая на отсутствие необходимых для этого условий, становится очевидным, что всё это – не плод свободной мысли отдельно взятого жулика по фамилии Монгуш, на счёте которого «осели» 57 миллионов халявных рублей. Ведь связать воедино в один кулак жуликов из Министерства строительства РТ, «Госстройзаказа» и Казначейства не по зубам ни одному отдельно взятому махинатору. У нас не то, что украсть с десяток миллионов не в состоянии ни один жулик, если он не дружит с правительством РТ, – никто случайный даже получить подряд на исполнение госнужд не в состоянии. А уж хапнуть деньги за непостроенный дом, да ещё предназначенный для самых незащищённых граждан – детей-сирот – это вообще под силу организовать разве что только самому премьеру. Тут кроме жадности, бессердечия и особой вороватости нужен серьёзный административный ресурс, которым в республике обладает пара-тройка людей, которых вычислить не так сложно.

Но этот случай оказался особенным, поскольку на публикацию очень оперативно отреагировала прокуратура. Уже через неделю в федеральных СМИ и интернет-порталах появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в связи с хищением 57 млн. рублей, выделенных на строительство жилья для детей-сирот. Казалось, что «дело в шляпе» – воры будут сидеть в тюрьме. Однако жулики оказались не так просты... Дальнейшие события показали, что в правительстве Тувы совсем не все такие уж дураки. Схемы воровства придумывать пока ещё есть кому. Судите сами.

На следующий день, после того, как корреспондент «РИСКа» побывал на стройплощадке и запечатлел отсутствие дома для детей-сирот, несмотря на документы, подписанные чиновниками правительства РТ, которые подтверждали обратное, махинаторы приняли срочные меры для спасения наворованного. Вы, наверное, подумали, что строители навалились и решили срочно достроить дом? Совсем даже нет. Скорее, наоборот – строители со стройки стремительно исчезли. И она замерла. А мысли аферистов потекли совсем в другую сторону.

Мошенники срочно составили документ, согласно которому ООО «Стройконсалтинг», ни с того ни с сего, вдруг задолжало некоему предпринимателю Салчаку Артыш-оолу Михайловичу 32 163 тысяч рублей. Но, поскольку закрепить юридически этот долг через арбитражный суд было весьма проблематично – со дня на день должны были нагрянуть прокуроры с проверкой, они заверили его нотариально. И немедленно передали в Службу судебных приставов РТ для принудительного исполнения путём взыскания со счёта ООО «Стройконсалтинг» в «Народном банке», где и лежали ворованные миллионы.

Схема эта в общем-то уже не нова – так недавно украли миллиарды через Республику Молдова. Суть способа такова, что позволяет снимать целевые деньги со счетов в банке, несмотря на то, что трёхсторонним соглашением от 26.12.2016 года между банком, «Госстройзаказом» и «Стройконсалтингом» на банк возложена обязанность контроля за целевым использованием средств, выделенных на строительство этого дома. А в случае, если взыскание официально производит Служба судебных приставов, банк уже не вправе остановить процесс, посчитав платёж нецелевым. Вот в эту лазейку и попёрлись аферисты, чтобы спасти украденные миллионы.

Проблема реализации плана состояла в том, что у жуликов на всё про всё было от силы 5-10 дней. Поэтому провести аферу через суд было невозможно. И они, пользуясь связями в УФСПП, пошли этим путём.

Пока нет оснований считать, что аферой по спасению наворованного руководил лично сам главный пристав Тувы Омак Степанович Достай: Постановление об обращении взыскания на денежные средства ООО «Стройконсалтинг» оформляла судебный пристав-исполнитель МОСП по РОВИП УФССП России по Республики Тыва Ооржак Аяна Анатольевна. Но последующие действия указывают на то, что такой вариант весьма вероятен. И это не только необычная для приставов поспешность, с которой Ооржак оформила и направила в банк постановление о взыскании 32 млн. рублей. Хотя те, кто знаком с работой приставов, знают, как неповоротлива система судебных приставов и как она обычно волокитит совсем простые дела. К примеру, с мэра г.Кызыла Ховалыга 10 тыс. рублей УФСПП безуспешно взыскивает в пользу Конвиза уже который месяц. С премьера Кара-оола 31 тыс. рублей в пользу Яндай-оола и Хоюгбана – месяц. С вице-премьера Тунёва 88 тыс. рублей в пользу Кузиной – более трёх месяцев. Хотя, как вы понимаете, ни мэр Ховалыг, ни премьер Кара-оол, ни его заместитель Тунёв в бега не пускаются и от службы судебных приставов не бегают. А тут приставы умудрились за один (!) день и Постановление состряпать, и в банк доставить. При этом примечательно, что Постановление в банк было направлено не почтой, как обычно, и даже не курьером УФССП – его принёс в банк какой-то гражданин потёртого вида в рваных штанах и стоптанных туфлях. Видимо, тот самый липовый взыскатель-миллионер из Монгун-Тайги... Так что, скорее всего, без Достая тут не обошлось. И дальнейшие события показали, что это наиболее вероятное объяснение активности службы судебных приставов.

Как известно, спешка нужна при ловле блох, а не при взыскании миллионных сумм. Ооржак, действуя, скорее всего, по прямому указанию своего начальника, поспешила и небрежно оформила Постановление, что послужило причиной дополнительной проверки документа банком. При проверке выяснилось, что этого Постановления почему-то нет на сайте УФССП. Банкиры почуяли неладное. Поскольку деньги бюджетные, то использование их требует особой внимательности. Настораживало также наличие адресата перечисления такой солидной суммы в далёкой Монгун-Тайге. Банкиры решили перестраховаться и транзакцию «на всякий пожарный» «заморозили».

А пока банкиры думали, как поступить с постановлением УФССП, прокурор Гринёв провёл проверку и возбудил уголовное дело по мошенничеству при строительстве дома для сирот. Да ещё разместил информацию об этом на сайте. МВД под нажимом прокуратуры приняло уголовное дело к производству и передало его для расследования следователю СУ при МВД Н.К.Доржукай. А та первым делом обратилась в Кызылский городской суд с заявлением о наложении ареста на имущество и финансовые средства ООО «Стройконсалтинг».

После обращения банка УФССП 13 апреля вынуждено было отложить исполнительные действия по взысканию с ООО «Стройконсалтинг» 32 млн. рублей до 27 апреля 2017 года. Но уже 25 апреля Главный судебный пристав пришёл в себя и дал соответствующее указание всё той же Ооржак А.А. И она вновь выносит Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Стройконсалтинг». Но, как оказалось, Достай и Ооржак «сели в калошу». На сей раз они опоздали – судья Кызылского городского суда Сватикова Л.Т. ещё 21 апреля по заявлению следователя Доржукай вынесла решение о наложении ареста на имущество и денежные средства ООО «Стройконсалтинг» в «Народном банке». Так что Постановление пристава от 25 апреля уже не могло ничем помочь жуликам. Капкан захлопнулся.

Казалось, что теперь волноваться? Благодаря прокуратуре и МВД большую часть денег, выделенных на строительство жилья для детей-сирот, удалось спасти. Но остаётся вопрос: как такое могло произойти? Ведь выходит, если бы газета не рассказала, как правительство и сомнительный недобросовестный подрядчик воруют бюджетные деньги, оформляя подложные документы о якобы построенном жилье, если бы не оперативное реагирование на сообщение со стороны прокуратуры и принципиальная позиция следователя и судьи, это жульё преспокойненько украло бы у 51 сироты жильё?

Но главное – кто это всё придумал? Премьер Тувы Кара-оол, его заместитель по строительству Фалалеев, министр финансов Достай или его брат главный пристав Тувы Достай?

По той активной позиции, которую заняла тувинская служба судебных приставов, можно предположить, что братья Достай, судя по всему, в этом деле люди не последние. Хотя, конечно, воровство началось не с предъявления Постановления о взыскании 32 млн. рублей. Всё началось ещё тогда, когда ранее судимому Монгушу правительство доверило 57 млн. рублей на строительство дома в 51 квартиру со сроком исполнения в один месяц. Уже тогда высокие договаривающиеся стороны не могли не знать, что они потом составят липовые бумажки о выполненных строительных работах и по ним получат более 57 млн. сиротских денег.

Как известно, тувинского премьера Кара-оола Бог наделил даром ничего не делать даром. Все знают, что он лично контролирует все деньги, выделяемые на строительство. Кроме того, по сведениям от строителей, в конце года по решению правительства были оформлены липовые документы об окончания строительства на многих объектах, в том числе по строящейся школе в микрорайоне «Спутник» и здании терапии в г.Кызыле. А такое возможно только по решению Главы правительства или, по крайней мере, его заместителя по строительству. Но, насколько мне известно, ни Кара-оол, ни Фалалеев до сих пор не в тюрьме. Я пока не располагаю полными сведениями об этом и расскажу, когда буду их иметь. Но главное в другом – правительство, в том числе его Глава, заместитель по строительству и министр финансов, по должности обязанные контролировать движение бюджетных средств, выделенных на строительство. Но они и Служба судебных приставов, по-видимому, являются частью банды, ворующей народные деньги. Нагло, открыто, средь бела дня.

Странно, что об этом ничего не знают в МВД и ФСБ, хотя министр внутренних дел Лобанов и начальник УФСБ Щуровский – частые партнёры премьера Тувы Кара-оола по отдыху на природе и игре в бильярд. И, как итог, – вы видите, что наши приправительственные жулики ничего не боятся: даже возбуждение уголовного дела их не остановило. Наоборот, они стали искать лазейки для того, чтобы спасти украденное через беспринципных чиновников Службы судебных приставов.

И ещё один штрих к совместной деятельности братьев Достай. Как известно, имеются десятки вступивших в законную силу судебных решений о выплате надбавок заслуженным ветеранам. Однако министры финансов и труда Достай и Тас-оол игнорируют их и не исполняют. В связи с этим ветераны обратились к главному приставу Тувы О.Достай с заявлением о привлечении к уголовной ответственности виновных по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда. Отгадайте с двух раз, какое решение принял Главный пристав? Правильно – отказал. И вправду, он что, идиот, привлекать к ответственности собственного брата? Но вообще-то это называется конфликтом интересов...

Ну вот, друзья, я рассказал вам о новых методах воровства, которые применяют наши доморощенные жулики. Надо признаться: молодцы! Свежо, остроумно, с выдумкой. Если бы Кара-оол и его единомышленники так подходили бы к решению народнохозяйственных задач, Тува бы уже давно процветала. Но нет, похоже, в таких случаях они мозги напрягать не привыкли.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин