A- | A | A+ 12pt №13, 4 апреля 2017 года. Коррупция на родине Шойгу 26 марта 2017 года по России прокатилась волна антикоррупционных митингов и шествий, в которых участвовали, по разным подсчётам, до сотни тысяч граждан. Такие мероприятия были заявлены в сотне городов России. Власти согласовали мероприятия только в 25 городах. Остальные митинги и шествия оказались несанкционированными, то есть типа «незаконными», хотя Конституция России, имеющая прямое действие, определяет свободу массовых мероприятий, и регламентирует уведомительный характер проведения. Но наши законодатели голосами «Единой России» ввели драконовскую норму, противоречащую Конституции, по которой власти хотят – разрешают митинги, а хотят – запрещают. При этом оптимизм российских властей основывался на том, что парламентские партии (ЕР, СР, ЛДПР и КПРФ) уже приручены властями и рыпаться не станут, а других серьёзных политических сил в стране для организации массовых протестных мероприятий вроде как нет. Но 26 марта показало, что власти, мягко говоря, заблуждаются. И «щёлкнул по носу» власть Алексей Навальный. Человек, не имеющей даже никакой зарегистрированной партии. Как сейчас принято говорить, «несистемный оппозиционер». Главные события развивались в Москве и Питере. В столице марш начался в 14.00 – от Белорусской по Тверской в сторону Кремля. Первые два часа всё шло тихо-мирно. Были отдельные незначительные эксцессы, задержали и увезли Навального, народ пытался освободить его из плена, гвардия победила, но никого не убили, даже не покалечили. К 16 часам люди нагулялись, заскучали и стали расходиться. Но откуда-то поступила команда, и полицаи активизировались. Вдруг ни с того ни сего начались массовые жёсткие задержания. По разным оценкам, сгребли больше тысячи человек. По официальным сводкам – 860 человек. Хватали без разбору всех. Даже тех, кто просто шёл мимо и глазел. Не жалели ни взрослых, ни детей, хотя народ шёл мирно, агрессии не проявлял, ничего не громил, машин не поджигал и полицаев не трогал, хотя некий прапорщик Росгвардии Гаврилов, часто выступающий то ли свидетелем, то ли потерпевшим, снова сообщил, что на него напали... Абсолютно мирное собрание было разогнано без слов с помощью грубой силы. Задержанные провели в автозаках и отделениях полиции более 48 часов без суда, что уже само по себе является нарушением закона. Хотя даже глава Совета по правам человека Федотов признал действия полиции правомерными, а единственным, кому главный государственный «правозащитник» выразил сочувствие, стал полицай Гаврилов, пожаловавшийся на травму. Ему Федотов пообещал похлопотать перед президентом о квартире. Задержанных оказалось так много, что суды Москвы захлебнулись – в понедельник, 27 марта, суды приговорили к аресту только 27 участников акции. Во вторник, 28 марта, в Тверском, Симоновском и Мещанском судах продолжали судить тех, кто был задержан более двух суток назад. Большинство приговоров – арест на сроки от 7 до 25 суток за сопротивление полиции. В абсолютном большинстве случаев протестующие никакого сопротивления не оказывали, о чем свидетельствуют многочисленные видеозаписи, которые адвокаты и родственники безрезультатно пытались предъявить суду. Типичный эпизод такого «правосудия» случился в Тверском суде, где 20-летний Тимофей Медведев получил 12 суток ареста за сопротивление полиции. Есть видео, на котором видно, как молодой человек просто молча стоит, не проявляя никакой активности. Группа полицейских хватает его и тащит в автозак. При этом юноша не делает ни малейших попыток к сопротивлению. Единственным поводом к задержанию могли стать кроссовки, привязанные к рюкзаку молодого человека. Кроссовки оказались самым ходовым доказательством противоправности тысяч москвичей – они так протестовали против премьера Медведева, ставшего персонажем фильма о коррупции. Целенаправленный удар был нанесён по штабу ФБК. Сначала было объявлено, что в офисе заложена бомба, и всем сотрудникам было приказано покинуть помещение. Поскольку никакой бомбы, конечно, не было, что и подтвердилось впоследствии, организаторы акции уходить со своих рабочих мест отказались, в связи с чем им были предъявлены обвинения в сопротивлении полиции и 11 из них были приговорены к аресту. По семь суток ареста получили девять сотрудников Фонда, один – 5 суток, а глава его предвыборного штаба Леонид Волков – 10 суток. Наибольший срок – 25 суток – получил Николай Ляскин. Сам Навальный был приговорен к аресту на 15 суток и оштрафован на 20 тысяч рублей. Воскресная акция, организованная Алексеем Навальным, стала, пожалуй, самым серьёзным успехом оппозиционера за всю его политическую карьеру. При этом, что примечательно, он получил мощную региональную поддержку. Так что теперь глава ФБК, открыто заявивший о президентских амбициях, без всяких сомнений, может считаться политиком федерального масштаба. В общем, вполне возможно, что на волне борьбы с коррупцией Навальный сможет внести интригу в президентские выборы 2018 года, которой мы давно не ощущали. И то, что на улицу на этот раз вышла молодёжь, весьма симптоматично. Это не советские люди, у них другое восприятие мира. Они хотят свободы и открытой конкуренции. Власть «проспала» Навального. Она понадеялась на силу закона о массовых акциях, принятого при президенте Путине и противоречащего Конституции, так как «наделяет чиновников правом совершенно произвольно разрешать или не разрешать людям реализовывать своё право на свободу собраний». И теперь уже Навальный формирует повестку дня, воспользовавшись тем, что ни Медведев, ни тем более Жириновский, Зюганов или Явлинский не в состоянии на выборах составить конкуренцию Путину. Путин долго молчал по поводу событий 26 марта. Наконец высказался, что нехорошо использовать борьбу с коррупцией в политических целях. И добавил, что якобы коррупция в России идёт на спад, «и это отмечает общественность». Видимо, наш президент сильно оторвался от реальной жизни. Иначе он бы увидел, как «Единая Россия» выдаёт за собственный успех восход и заход солнца, смену времён года и течение реки Волги. Так что Навальному ехать на коньке борьбы с коррупцией и ехать. Что же до успехов Путина в борьбе с коррупцией, то он, видимо, не знаком с реальной ситуацией в Туве. Ему, видимо, Шойгу всё время что-то недоговаривает, когда просит награду для Кара-оола. А жаль. Узнай Путин, как караоолы разворовывают его деньги в Туве, вряд ли бы стал на международном форуме высказываться таким образом. Ещё в январе т.г. газета «РИСК» в статье «Как украсть миллионы? Мастер-класс от Юрия Якушева» рассказала, как человек из ближайшего окружения тувинского премьера, будучи врачом по образованию и никогда не имевшего самого маломальского опыта строительства, получил от правительства Тувы на подставную фирму-однодневку, к которой официально не имеет никакого отношения, многомиллионный государственный подряд на строительство жилья для детей-сирот. Сейчас Якушев предстал перед судом и, по мнению специалистов, за мошенничество его ожидает реальный срок от 5 лет. 17 140 887,90 рублей ему ни за что ни про что перечислил и.о. директора Государственного казённого учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» Монгуш Дмитрий Амилатович, который сейчас тоже на скамье подсудимых. Как и зачем Якушев сумел раздобыть документы ООО «СК Конус» и как изготовил доверенность её директора Кулика на собственное имя, чтобы обналичить через Новосибирский филиал АКБ «Ланта-Банк» более 17 млн. рублей, выделенных из бюджета Тувы для обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время разбирается судья Кызылского городского суда Кызыл-оол. Родной брат того Кызыл-оола, что в компании с Якушевым торговал государственной землёй в ранге министра имущественных отношений и чудом избежал уголовного преследования. Из материалов уголовного дела следует, что Монгуш Д.А. заключил с мифическим директором несколько контрактов более чем на 17 млн. рублей. Также принял от него сфабрикованные счёт-фактуры и товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО «СК Конус» жилых помещений для детей-сирот, а затем оперативно в двухдневный (!) срок оплатил их, невзирая на то, что контракт подрядчиком исполнен не был. Я не случайно вспомнил про «талантливого предпринимателя» Якушева и не менее «талантливого начальника» «Госстройзаказа» Монгуша, а также механизм хищения государственных средств. Потому что меняются чиновники правительства Кара-оола, меняются «талантливые предприниматели», которые помогают воровать, а сам механизм не меняется. Как воровали на «входе», так и продолжают воровать, невзирая на публичные заявления Путина о победе над коррупцией в России. А теперь более свежий коррупционный пример из жизни тувинского правительства. Поскольку выше упомянутый и.о. директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» Монгуш Дмитрий Амилатович в рамках уголовного дела был помещён в СИЗО, премьер Тувы Шолбан Кара-оол назначил нового начальника ГКУ – тоже Монгуша, но на этот раз Монге Аракчаевича. Не скажу точно, но, скорее всего, представляя коллективу, просил не воровать, чтобы не попасться, как его предшественник. Не могу утверждать, но, наверное, Монге Аракчаевич обещал работать на благо республики честно и плодотворно. Только на деле всё пошло не так. 26 октября 2016 года Монгуш Монге Аракчаевич на основании итогов электронного аукциона от 19 сентября 2016 года, в котором почему-то принял участие только один (!) участник, заключил с ООО «Стройконсалдинг» госконтракт №115-16, в соответствии с которым тот обязался в двухмесячный срок построить и сдать многоквартирный жилой дом в г.Кызыле по ул. Каа-Хем 90/1 «А» для заселения детьми-сиротами. Как вы понимаете, за два месяца у нас и деревянный туалет не построят. А тут – две капитальные трёхэтажки! Или Монге Аракчаевич – полный идиот, или заказчик и подрядчик находятся в преступном сговоре... В пользу второго варианта говорит следующее. 1. Всем понятно, что участвовать в аукционе по строительству многоэтажного жилого дома в двухмесячный срок ни один нормальный подрядчик никогда не согласится. Согласится лишь тот, кто уверен, что срок этот будет продлеваться до тех пор, пока это будет нужно подрядчику. А такое возможно только за взятку. Поэтому аукцион был проведён с одним единственным претендентом – с тем, который готов «дать на лапу». Ненужных заказчику конкурентов должен был отпугнуть и п.2.3 контракта №115-16, которым было установлено «проведение полного расчёта только после приёмки Покупателем». Так что выигравший аукцион мог оказаться и ни с чем, если вовремя не сдаст жилые дома. 2. Интересна личность директора ООО «Стройконсалдинг» – ранее судимого Монгуша Артура Алексеевича, который, как говорят знающие люди, разбирается в строительстве не более, чем свинья – в апельсинах. Судя по всему, выбор пал именно на него не случайно. 3. В п.2.3 контракта №115-16 установлено, что «аванс по Контракту не предусмотрен». Однако это не помешало ГКУ РТ «Госстройзаказ» перечислить через УФК по Республике Тыва на счёт ООО «Стройконсалтинг» всю сумму в 57 182 330,16 рубля в три захода: 30.11.2016 года платёжным поручением №523270 (десять миллионов), 26.12.2016 года платёжным поручением №633496 (семь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто девять рублей пять копеек) и 28.12.2016 года платёжным поручением №658803 (сорок миллионов двадцать семь тысяч шестьсот тридцать один рубль одиннадцать копеек). Поскольку такое перечисление противоречит и закону и контракту, видимо, пришлось «подмазать» и кому-то в Казначействе Тувы... 4. Наверное, ни для кого не станет удивительным, что ГКУ РТ «Госстройзаказ» уже 27 октября 2017 года, то есть на следующий день после заключения контракта, продлил его срок до 25 декабря 2017 года. Не увидеть здесь следов сговора и мошенничества не сможет только самый отъявленный тупица. Очевидно, что Монгуши договаривались об этом сразу, когда заключали сам Госконтракт. 5. Но венцом аферы являются Акты приёма-передачи жилых помещений по адресу: г.Кызыл, ул. Каа-Хем 90/1 «А» от 26.12.2016 года, подписанные директором «Госстройзаказа» Монгушом и директором ООО «Стройконсалтинг» Монгушом. В соответствии с этими Актами Монгуш М.А. «ознакомился, претензий на момент осмотра не имеет, состояние жилого помещения соответствует условиям контракта». При этом, как явствует из Акта, «Продавец передал Покупателю документ о праве собственности на Квартиру». 6. А теперь внимание: переданные по Актам квартиры для заселения их детьми-сиротами должны находиться в двух жилых трёхэтажных домах по адресу: г.Кызыл, ул. Каа-Хем 90/1 «А». Как показала проверка, строительство одного дома замерло на первом этаже, а у второго дома ещё даже не выстроен фундамент. Хотя по бумагам, подписанным монгушами, дома не только построены, но и «Продавец передал Покупателю документ о праве собственности» на каждую из 51 квартиры. А Казначейство Тувы эту аферу оплатило из кармана государства.



7. Ну и последнее. Не секрет, что всех чиновников, в том числе и начальника «Госстройзаказа» подбирает и назначает лично премьер правительства Тувы Ш.Кара-оол. Не будет большим секретом и то, что подрядчиков на госзаказ отсеивает тоже он. Случайных людей там не бывает. Поэтому ни директор «Госстройзаказа» Монгуш, ни начальница Казначейства Саая без его ведома никак не могли так грубо нарушать условия контракта и норму закона. И все они, начиная от подрядчика и заканчивая премьером – звенья одной цепи. На этом примере легко доказать, что президент Путин, публично заявляя в Архангельске о победе над коррупцией в России, сильно погорячился. По крайней мере, это совсем не относится к Туве, где коррупция цветёт пышным цветом. Премьер Кара-оол всё время ссылается на какие-то объективные причины, мешающие ему организовать в Туве строительство. Приведённые мною факты – на поверхности. Они говорят о том, что основная объективная проблема в Туве – сам премьер Кара-оол. И слепоглухонемые правоохранители. Чтобы вывести на чистую воду этих мошенников, не нужно ни особой сообразительности, ни обширной агентурной сети. Нужны профессионализм и честность. Но почему-то ни МВД, ни ФСБ до сих пор не пришли к Монгушам, Саая и Кара-оолу и не задали им такие простые вопросы. Я не знаю, будут ли построены дома для детей-сирот. А если построены – то когда. Но как жируют на деньги, предназначенные для обездоленных, разные там монгуши и якушевы, не может не вызывать чувство омерзения. Может, хватит играть в кошки-мышки? Может, пора этих жуликов от строительства с премьером во главе сажать? Тогда Путин сможет с чистым сердцем сообщать общественности, что он реально борется с коррупцией. В следующем номере я расскажу, какая коррупция пустила корни в Туве на объектах Минобороны, и какую роль в этом играет наш замечательный земляк Шойгу и его протеже Кара-оол. Кондрат Пчёлкин (прочитано 3439 раз) http://risk-inform.ru/article_6570.html +32

<< Комментарии к статье (Всего: 39) >> Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.

Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.

Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2 3 4

Аноним (гость) 09-04-2017 19:00:43 #39 [ru] Т.е. все решает начальник отдела. Так как имеет влияние на Ананьина? +4 Аноним (гость) 09-04-2017 18:24:07 #38 [ru] абсолютное отсутствие организационной работы в администрации Каа-Хем! Чем Ананьин занимается, если среди своих нескольких сотрудников не может элементарный документооборот организовать? Не достаточно накладывать резолюции, надо уметь управлять! в одном земельном отделе такой бардак! там такая же история! один отдел,сидят три сотрудника и КАЖДОМУ!!! предоставляются одни и те же документы на оформление дома и участка.В конце концов пришли к выводу, что все прощается начальнику земельного отдела, потому что между нею и Ананьиным неуставные отношения. +4 Аноним (гость) 09-04-2017 17:38:11 #37 [ru] Без Ананьина в пгт Каа-Хема ничего не решается.Если он болеет и не выходит на работу все стоит. Пусть в это время ктото заменяет его. 0 Аноним (гость) 09-04-2017 17:26:38 #36 [ru] В пгт КааХем работа очень загружена. Мне надо было получить справку.Секретарь сказала, чтобы написала заявление.Потом сделала копию моего паспорта и занесла Ананьину.Он написал резолюцию и поручение дали начальнику отдела.Начальник сделал копии и поручил специалисту.Там тоже сделали копию и написали справку.Дальше я понесла секретарью на подпись Ананьину. После этого секретарь, ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ, НАЧАЛА ВСЕ ПО НОВОЙ КОПИРОВАТЬ.И это как бы документирование исполненного дела. В других организациях обычно справки оформляют и выдают сразу и нет такой бюрократии. БРАВО АДМИНИСТРАЦИЯ ПГТ КААХЕМА. ЧТОБЫ ВЫДАТЬ СПРАВКУ НА ОДНОМ ЛИСТЕ. ВЫ ДЕЛАЕТЕ КОПИИ НА 9 ЛИСТАХ. +4 Аноним (гость) 09-04-2017 15:55:47 #35 [ru] Господин Фалалеев, просим принять меры. Обратитесь к прокурору района. На Ананьина, коррупционера нет надежды. 91 0 Аноним (гость) 09-04-2017 15:51:36 #34 [ru] В посёлке Каа-Хем, не достроенные дома для сирот! Внимание! Стены возложили в один кирпич. Как так можно халтурить. Свинарник или псарник так строят. Для людей существуют строительные нормы. Стандарты. Кто подрядчик? К ответственности таких людей! 0 Аноним (гость) 08-04-2017 08:09:40 #33 [ru] Почему на ул.Магистральная в районе Башни, по правую сторону от трассы никогда не убирается мусор,разнотравье,ямы не закапываются сколько лет!Такой бесхоз!!!По утрам суррогат распивают бомжи в этих ямах!!!Все делается у нас спустя рукава!Можно же привлечь население поучаствовать в благоустройстве города,в посадке деревьев,цветов.ТСЖ вообще неизвестно чем занимаются!!!Хотя бы людей организовали,согласны мы.Также наведите порядок возле ТВЦ.Эти нищие киоски вызывают у всех раздражение.Говорят,караооловские.Ужас!Полнейшее отсутствие эстетического вкуса. 0 Аноним (гость) 08-04-2017 07:50:43 #32 [ru] в ВК прошла инфа. Это правда?



Вчера правоохранительные органы проводили обыски на одной из конспиративных квартир Кара-оола по ул. Чульдум 42, первый этаж первого подъезда.

До недавнего времени квартира находилась в государственной собственности, затем непонятно каким образом оказалась переписанной на племянника Кара-оола Чигден Евгения. Квартира использовалась для хранения наличных денежных средств и свиданий с гражданкой А.

Евгений Чигден является директором Хладокомбината, в который закачали десятки миллионов рублей из бюджета через Минсельхоз, и приватизировали за 4 миллиона рублей.

Евгений Чигден - это самый ближний круг. По ходу это конец!!! +4 Аноним (гость) 08-04-2017 07:23:08 #31 [ru] ГОСПОДА! ГОСПОДА! Народ на митинг загоняют корупционеры "Вместе против террора и коррупции в Туве" Ну насмешили Господа! +7 Аноним (гость) 07-04-2017 15:36:55 #30 [ru] многоуважаемые хотелось бы узнать как идет следствие или просто инфу про коррупцию в Танды?под домашним арестом глава и его первый зам ,когда полетят и все остальные ведь воровством занимались не только они,а также руководитель культуры Хомушку Ю.К. воровала,а также и Оюн Т.Х. и многие многие другие когда справедливость восторжествует? +3 1 : 2 3 4 Остальные материалы номера 13: Свежий анекдот

Имеет ли Шойгу отношение к коррупции в Туве?

Коротко

Обзор прессы

Из-за нерадивых руководителей не должны страдать рядовые граждане

Не там ищете преступников, господа!

«Закон Тимченко»

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Отцы нации и дети улицы

Перекрёсток мнений

Четыре толстяка и сто грамм карамелек