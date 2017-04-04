Имеет ли Шойгу отношение к коррупции в Туве?

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PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 28 по 31 марта 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к возможной причастности Сергея Шойгу к коррупции в Туве. В ходе исследования было опрошено 140 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«Какое отношение имеет министр обороны России Шойгу к коррупции в Туве?»
Не понимаю,что может связывать двух совершенно разных людей?Сергей Кужугетович достиг огромного авторитета в России-он министр обороны,один из самых влиятельнейших человек,как в России,так и за рубежом.А ШВК кто?Алчный коррупционер,доведший свой народ до крайней нищеты.Самому-то не стыдно?Что довел народ до крайней нищеты,алкогольного безобразия.К чему бы не прикоснулись руки его сподвижников-убогость,отсутствие эстетического вкуса и масштабное воровство.Этот человек войдет в историю как самый неадекватный и проклинаемый народом правитель.
Побойтесь Б/га! На святое замахнулись? Он же всё делает для того чтобы мир был во всем мире. Он же шолбану как отец, по отечески заботится. Это шолбан подставляет его как отца. Шойгу разведка докладывает,но у него самое сложное министерство в мире!