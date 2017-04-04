Имеет ли Шойгу отношение к коррупции в Туве?

Аноним (гость) 10-04-2017 02:22:36 #8 [ru] Никакого отношения не имеет!!!! 0 Аноним (гость) 08-04-2017 01:12:00 #7 [ru] №Не читайте ее.Единственная газета,по-моему.самая читаемая. +1 Аноним (гость) 07-04-2017 11:22:47 #6 [ru] Ваша газета всё врёт пишите всякую чушь, сама с этим столкнулась,написанные данные не проверены. А раньше вашу газету читала. -1 Аноним (гость) 06-04-2017 16:09:43 #5 [ru] Шойгу должен знать, что творится на его Родине, даже обязан знать.И если он не вкурсе, что вряд ли , то в этом тоже ни чего хорошего. Так что имеет отношение. 0 Аноним (гость) 05-04-2017 20:49:03 #4 [ru] К чему или к кому либо прикоснувшись Карлик всегда обмажет в своем дерьме,даже Шойгу умудрился насрать на голову.пипец 0 Аноним (гость) 05-04-2017 15:02:27 #3 [ru] Не понимаю,что может связывать двух совершенно разных людей?Сергей Кужугетович достиг огромного авторитета в России-он министр обороны,один из самых влиятельнейших человек,как в России,так и за рубежом.А ШВК кто?Алчный коррупционер,доведший свой народ до крайней нищеты.Самому-то не стыдно?Что довел народ до крайней нищеты,алкогольного безобразия.К чему бы не прикоснулись руки его сподвижников-убогость,отсутствие эстетического вкуса и масштабное воровство.Этот человек войдет в историю как самый неадекватный и проклинаемый народом правитель. +1 Аноним (гость) 05-04-2017 14:08:07 #2 [ru] Очередные инсинуации. Риск нужно привлечь за клевету! -6 Аноним (гость) 05-04-2017 11:47:51 #1 [ru] Побойтесь Б/га! На святое замахнулись? Он же всё делает для того чтобы мир был во всем мире. Он же шолбану как отец, по отечески заботится. Это шолбан подставляет его как отца. Шойгу разведка докладывает,но у него самое сложное министерство в мире! -1