Не там ищете преступников, господа!

Усилия наших доблестных правоохранителей, возбудивших дело против матери, которая якобы оставила свою дочь на произвол судьбы, вызывает у меня, мягко говоря, удивление. Так и хочется воскликнуть: «Господа, не там вы ищете преступников!». То, что маленькая девочка сходила в соседний аал – это обычный рядовой поступок, который случается с детьми кочевников сплошь и рядом.

В связи с этим мне вспоминается перекочевка на летние пастбища семьи моего дедушки Донгака Шаравии, тогда мне было лет 5, как и той девочке из Кунгуртуга.

Дедушкина семья считалась вполне зажиточной: одного мелкого рогатого скота насчитывалось чуть меньше четырехсот голов. Двухдневный путь перекочевки с ночевкой в Чал-Поше, в местечке с говорящим названием Лохматый кедр на самом гребне таежного хребта Остуг-Аян (Буреломный Бор) начиналась с Эл-Кыры. Это место на берегу реки Хууле примерно в 15 километров выше нынешнего Аргузуна Улуг-Хемского кожууна. Кстати, на заметку дорожным работникам, скажу, что на мосту по дороге Аргузун-Шагонар стоит указатель с неправильным названием. Там следует обозначить реку Хууле, а не Арыг-Узуу. Реки с таким названием нет в природе.

Стартовали с Эл-Кыры попеременно, если можно так назвать, тремя партиями. В первой партии отправились ранним утром с лошадьми и коровами совсем молодые парни, мои дяди, Базыр-оол и Шир-оол. Затем через полчаса с овечьей отарой двинулись вслед за своими братьями Сарыг-Конгул, Кара-Конгул и Маадыр-оол. Замечу, что им было 13, 10 и 8 лет. Это я сейчас вычислил их возраст, зная их год рождения. Что-то они совсем получаются явно малолетками. А ведь тогда они мне казались вполне взрослыми. По идее верховодить этими двумя партиями должен был старший зять дедушки Чаш-оол Монгуш. Но он что-то все время околачивался в третьей партии, в обозе с волами и верблюдами, навьюченными юртошными принадлежностями и домашней утварью. Ребятня, вроде меня, также находилась в обозе.

В общем, сейчас я опускаю подробности. Не об этом тема сегодняшнего разговора. Остугаянские перипетии эти у меня описаны в повести на тувинском языке. Скажу только, что я, пятилетний ребенок, в таежных дебрях перебежал с обоза к передней группе кочевки, к своим дядям. Шум в обозе, исходившим от разгневанного дедушки из-за исчезновения любимого внука, был великий. Все страхи и упреки для людей закончились лишь тогда, когда они увидели меня целым и невредимым в Чал-Поше.

По логике сегодняшних правоохранителей получается, что против моего дедушки из-за меня нужно было возбуждать дело. Нонсенс.

Здесь у меня возникает недоумение от излишней прыти правоохранителей, готовых, не знаю под чью дудку, применить самые строгие санкции против бедной матери, единственная вина которой заключается в том, что она, без всякой задней мысли, поступила со своим ребенком так, как поступали многие поколения ее предков. В крайнем случае, ей можно было выразить общественное порицание. И то возникнет сомнение: «А пойдут ли на это односельчане?»

На фоне показной строгости представителей законности возникает еще один, вполне естественный вопрос: «А почему же тогда эти же правоохранители не возбуждают дела против тех, кого действительно можно причислить к настоящим преступникам?» Причем, эти преступления по своим последствиям намного тяжелее, наглее и циничнее, чем проступок матери из Кунгуртуга. Я говорю о фальсификациях, которые были совершены членами избирательных комиссий всех уровней на выборах 18 сентября 2016 года. Я говорю о Кара-ооле, скорее всего, являющего идейным вдохновителем, организатором и главным бенефициаром этих преступлений. И чтобы мы могли однозначно называть всех вышеназванных персонажей преступниками, нужна политическая воля высших должностных лиц страны. Они должны прислушаться к требованиям оппозиции, которая, в своем заявлении не признала итоги выборов, а также потребовала пересчета бюллетеней.

Я понимаю, что выше обозначенные требования вряд ли выполнимы, по крайней мере, при нынешней власти. Но для правоохранительных органов, чтобы защитить честь мундира, имеется отличная возможность реабилитировать себя. Нужно возбудить уголовные дела против исполнителей фальсификаций. Ведь мы публично указали, поименно назвали участковые комиссии, где нагло были сфальсифицированы результаты голосования избирателей. Дальше, не мне указывать, как потянув за эту ниточку, можно выйти на настоящих преступников.

Поэтому я еще раз поименно называю тех, кто, скорее всего, причастен к масштабным фальсификациям на избирательных участках или сами могут быть и не причастны, но в силу своих функциональных обязанностей членов избирательных комиссий должны знать, где и при каких обстоятельствах, были осуществлены данные фальсификации, и прошу возбудить уголовные дела на следующих членов избирательных комиссий:

По Участковой комиссии №12 города Кызыла, где, вероятнее всего, незаконно в урны были вброшены, по меньшей мере, 857 бюллетеней в пользу партии «Единая Россия», а кандидату Кара-оолу Ш.В. приписали 437 голосов.

1. Председатель комиссии Шивит-оол Татьяна Сереновна, 1961 г.р., учитель, МБОУ СОШ №2, от партии «Единая Россия»,

2. Зам. председателя Донгак Валерия Чаш-ооловна, 1964 г.р., заведующая столовой, ГБОУ СПО РТ «Тувинский строительный техникум», от собрания избирателей по месту работы,

3. Секретарь Саая Снежана Валерьевна, 1984 г.р., от РОО «Союз молодежи»,

4. Член УИК Иргит Мира Борисовна, 1978 г.р., специалист, ООО «Тувинский центр сертификации», от собрания избирателей по месту работы,

5. Член УИК, Комбу Салчак Шавырааевич, 1986 г.р., учитель, МБОУ СОШ № 2 г.Кызыла, от партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,

6. Член УИК Конгул-оол Анита Александровна, 1979 г.р., индивидуальный предприниматель, от собрания избирателей по месту работы,

7. Член УИК Маргыы Саяна Донгаковна, 1969 г.р., врач-инфекционист, от собрания избирателей по месту работы,

8. Член УИК Монгуш Буян Олегович, 1983 г.р., МБОУ СОШ №2 г.Кызыла, от собрания избирателей по месту работы,

9. Член УИК Монгуш Чайзат Хурештигбейовна, 1965 г.р., учитель, МБОУ СОШ №2, от партии «ЯБЛОКО»,

10. Член УИК Ооржак Селенга Андреевна, 1987 г.р., временно не работает, от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,

11. Член УИК Санчай Раиса Аркадьевна, 1959 г.р., Тувинская республиканская детская библиотека, от партии «Российская экологическая партия «Зеленые».

По Участковой комиссии № 13 города Кызыла, где, вероятно, незаконно были приписаны 800 голосов за партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 700 голосов за партию «Единая Россия» были вычтены, а кандидату Кара-оолу Ш.В. приписали 920!!! голосов.

1. Председатель Монгуш Саяна Мандыковна, 1966 г.р., учитель, МБОУ СОШ №2, от партии «Единая Россия»,

2. Зам.председателя Уганза Вячеслав Дмитриевич, 1985 г.р., директор, МАУ «Спорт» города Кызыла, от собрания избирателей по месту работы,

3. Секретарь Ооржак Надежда Сергеевна, 1984 г.р., ООО «Тувинская горнорудная компания», от собрания избирателей по месту жительства,

4. Член УИК Джураев Рустам Насирович, 1987 г.р., временно не работает, от партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,

5. Член УИК Кудайбергенова Наргиза Шайлообековна, 1980 г.р., временно не работает, от партии «Зеленые»,

6. Член УИК Моисеева Нина Николаевна, 1959 г.р., пенсионер, от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,

7. Член УИК Монгуш Айлана Артуровна, 1985 г.р., пресс-секретарь, Хурал представителей города Кызыла, от собрания избирателей по месту работы,

8. Член УИК Сат Солаана Човурээевна, 1968 г.р., главный бухгалтер, ООО ЖЭУ-3, от собрания избирателей по месту работы,

9. Член УИК Чадамба Гренада Григорьевна, 1974 г.р., учитель, МБОУ СОШ №2, от собрания избирателей по месту работы,

10. Член УИК Чамзо Долаана Уйнук-ооловна, 1975 г.р., начальник отдела, ГБУ «Государственный архив Республики Тыва», от собрания избирателей по месту работы,

11. Член УИК Шойжулчаева Диана Владиленовна, 1991 г.р., студент, от партии КПРФ.

По Участковой комиссии № 31 города Кызыла, где, скорее всего, незаконно были приписаны 440 голосов кандидату Кара-оолу Ш.В.

1. Председатель Леорда Валентина Леонидовна, 1960 г.р., индивидуальный предприниматель, от партии «Единая Россия»,

2. Зам.председателя Дамдын Байлакмаа Сотпаевна, 1970 г.р., старший специалист 1 разряда, Тывастат, от собрания избирателей по месту жительства,

3. Секретарь Кара-оол Светлана Салчаковна, 1976 г.р., учитель, МБОУ СОШ №8, от собрания избирателей по месту работы,

4. Член УИК Доржу Нина Ламажаповна, 1978 г.р., домохозяйка, от партии ЛДПР,

5. Член УИК Лоовай Эдуард Константинович, 1971 г.р., инженер, МУП «Благоустройство», от собрания избирателей по месту работы,

6. Член УИК Маады Алевтина Биче-ооловна, 1972 г.р., фельдшер, МБОУ СОШ №1 г.Кызыла, от собрания избирателей по месту работы,

7. Член УИК Монгуш Салбак Хойлаковна, 1967 г.р., от партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,

8. Член УИК Намзырай Анжела Сергеевна, 1977 г.р., учитель, МБОУ СОШ №2 г.Кызыла, от партии «ЯБЛОКО»,

9. Член УИК Ооржак Анай Дмитриевна, 1945 г.р., пенсионер, от партии КПРФ,

10. Член УИК Савкина Светлана Васильевна, 1973 г.р., рабочая, МБОУ СОШ №8, от собрания избирателей по месту жительства,

Нужно отметить, что список членов комиссий взят с официального сайта ИК РТ. Поэтому, в данном списке могут оказаться имена тех, кто по каким-то причинам не присутствовали на участке в день голосования. Заранее приношу извинения за возможность такого прецедента и сообщаю, что при желании готов дать публичное опровержение.

Амыр Хоюгбан