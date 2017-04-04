Отцы нации и дети улицы

Г-н президент, вы наконец сказали о воскресных событиях: о марше против коррупции. А сперва молчали четыре дня, и получалось, что вы (сознательно или нет) были заодно с гостелеканалами, которые тоже промолчали, ничего не показали.

Но ведь не может быть, чтобы вы не заметили демонстраций, которые прошли в десятках городов; не заметили, что на улицу с протестами вышли десятки тысяч граждан. А ещё не может быть, чтобы вы остались равнодушным. Реакция у вас быстрая, острая и жёсткая. Вероятно, вы в день марша всё-таки кое-что сказали, но не по телевизору.

Очень интересно не только, что именно вы сказали, кому и с какой интонацией, но и во сколько это было? Ведь там у вас всё пишется, всё хронометрируется...

Команда

Вопрос о времени очень важен. Дело в том, что марш в Москве начался в 14.00 – от Белорусской по Тверской в сторону Кремля. И первые два часа всё шло тихо-мирно. Были отдельные незначительные эксцессы, задержали и увезли Навального, народ пытался освободить его из плена, гвардия победила, но никого не убили, даже не покалечили.

К 16 часам люди нагулялись, заскучали, стали было расходиться. И тут вдруг начались массовые жёсткие задержания. Забрали больше тысячи человек. А что случилось? Народ шёл мирно, агрессии не проявлял, ничего не громил, машин не поджигал...

Если вдруг в разных местах одновременно начинаются повальные задержания – значит, поступила команда. Вот интересно, кто её дал?

Конечно, шествие было не согласовано. Кто-то пытается назвать марш незаконным, хотя по Конституции он совершенно законный. Но эти споры оставим юристам. Вопрос в другом: зачем было хватать, бить, тащить, увозить, а потом ещё долго держать в жёстких условиях (многих на холоде, других – без еды, без воды, без разрешения позвонить родне) – зачем? Дали бы спокойно разойтись по домам. Зачем ожесточать людей против властей?

Фигура умолчания

Другое антисобытие – и тоже одновременное – молчание телеканалов. Они могли показать немножко; показать так, чтобы в кадре было мало людей; могли найти глупые лица (хотя в воскресенье на Тверской это было бы нелегко).

Телеканалы конкурируют между собой, яростно бьются за зрителей, за рейтинги – только и думают, как обскакать друг друга. И если они хором промолчали, то приходится думать, что им скомандовали «молчать!»

А рейтинг был бы высокий. Десятки миллионов смотрели бы: покажут ли наш город? увижу ли знакомых? Решительный отказ ТВ от высокорейтинговой темы истолковали в обществе как страх и растерянность Кремля.

Можно, конечно, вообразить такое чудо, что все ведущие теленовостей, все ведущие информационно-аналитических программ совершенно индивидуально и самостоятельно решили не показывать. Но дело тут не во вкусах и пристрастиях телевизионщиков. Промолчав, они нарушили закон.

ЗАКОН О СМИ, ст. 51. Не допускается использование прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений.

Попытка сокрытия очевидна. Были ли воскресные события общественно значимыми? Безусловно. Раз уж были брошены такие силы, раз уж были задержаны сотни людей. Конечно, каждый волен решать, что значимо, а что нет. Но на следующий же день слушателям радио «Говорит Москва» в прямом эфире был задан вопрос: считают ли они, что состоявшиеся марши – значимое, важное событие?

80 процентов ответили «да». Как быть? Назвать радиослушателей дураками, маргиналами? Вряд ли кто-то рискнёт. Сказавший такое опозорил бы лишь сам себя.

...Есть ещё одна важная фигура умолчания: премьер-министр России Медведев. Его молчание – странное. Ведь его уже не Навальный спрашивает, а миллионы граждан, в том числе депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, включая Нарусову и Матвиенко.

Ответа нет. Если только не считать ответом запись «Неплохо на лыжах покатался», которую Медведев опубликовал в своём Инстаграме в ответ на вопрос, как он провёл воскресенье. Многие отметили, как эта запись премьера стилистически и интеллектуально схожа с записями императора Николая II в феврале 1917 года: «Неплохо погулял», «неплохо поиграл в домино»...

Но на прямые обвинения в коррупции – премьер хранит глухое молчание. А ведь он не молчун, даже, напротив, славится красноречием: «Россия, вперёд», «Свобода лучше, чем несвобода», «Денег нет, но вы держитесь»...

Заметим: есть люди, которым чудесным образом удаётся держаться без денег. Во вторник, 28 марта, «Собеседник» опубликовал материал, где говорится: Четыре тысячи сто гектаров в Ивановской области, где предположительно находится резиденция премьера Медведева, были арендованы всего за 39 рублей 32 копейки в год. Средняя цена гектара там около 2 миллионов рублей. О стоимости аренды стало известно из ответа на депутатский запрос В.Рашкина (КПРФ).

Выходит, что землю ценою 8 миллиардов рублей, если повезёт, можно арендовать за 39 рублей, а заодно и на лыжах покататься.

Г-н президент, неужели вы забыли, что Медведев – часть вашего тандема? Это слово сейчас стараются не вспоминать.

Детская неожиданность

Все отметили самое важное: на марше было много молодых. Одних это обрадовало (ибо в нормальной стране молодёжь – самая политически активная часть общества). Но другие были крайне огорчены и всюду кричали: «Это же дети! Как не стыдно заманивать детей в политику!» Звучали даже фразы, что кое-кто готов идти к власти по трупам детей.

Действительно, бывает, что к власти идут по трупам. В России такое случалось не раз. Но зачем сейчас эта истерика про детей на воскресном марше? Детей там не было.

Там были юноши, девушки, подростки – студенты, школьники-старшеклассники. Они пришли, несмотря на то, что власть всеми силами нагнетала угрозы: мол, участники будут подвергнуты административному, судебному преследованию, штрафы, аресты... И очень чётко говорили: «Идя на несогласованный марш, вы подвергаете опасности своё здоровье и даже жизнь».

Если бы не запугивание, людей пришло бы гораздо больше.

Формально человеческое существо считается ребёнком с момента рождения до 18 лет. А в жизни?

Значит, сегодня мальчику 17, и он ребёнок. А завтра ему стукнет 18, он годится в солдаты, может голосовать – выбирать парламент, выбирать президента! Вчера был дурак дураком, а сегодня с утра: умный полноценный гражданин? Так не бывает.

За эти дни тысячи взрослых кричали и писали: «Навальный завлёк детей. Они ничего в жизни не понимают!» В ответ им задают вопрос: «Как вам удалось вырастить таких детей, которые в 16 лет ничего не понимают, в 17 лет ничего не понимают?»

Одним из таких, г-н президент, стал Борис Титов – ваш уполномоченный по защите прав предпринимателей, создатель и руководитель «Партии роста». Он написал (текст его опубликован): «Мы немножко занимаемся молодёжкой, и исходя на наш неглубокий опыт могу сказать: протест ни разу не политический – они даже про коррупцию сформулировать свою позицию не могут».

Прочтите внимательно. Он немножко занимается исходя на свой неглубокий опыт. Такого удивительного русского языка встречать не доводилось.

Но косноязычие – не главная беда. Хуже, что слова Титова – клевета на молодёжь. Откуда он знает, что они «про коррупцию сформулировать свою позицию не могут»? Он их спрашивал? Он там был?

А мы там были и спрашивали. А они отвечали, что Касьянов им, мягко говоря, совершенно неинтересен, что Явлинский им неинтересен... Они сами называли эти фамилии – значит, знают и разбираются. На вопрос поддерживают ли они Навального, чаще всего в ответ звучало: «Мы тут против коррупции». И самодельные плакаты в руках у них были против коррупции, а не за Навального.

Обратите внимание: самодельные плакаты, а не отпечатанные типографские, которые несут те, кого на Поклонную везут автобусами из разных городов. И пьяных там не было. И хулиганов мы не видели. Молодые взрослые вели себя на марше безупречно. Хотя в многотысячной толпе могли быть исключения. И пойди пойми: не провокатор ли ударил гвардейца? Очень может быть, что провокатор. Ведь гвардейцев было очень много, стояли они плотно – как же они не схватили хулигана?

...Г-н президент, когда речь идёт о партиях, которые вас любят, проблема политического детства выглядит совершенно иначе.

Главная любящая партия – это, конечно, «Единая Россия». На её сайте написано, как официально стать их «сторонником»:

Сторонниками Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 16 лет, поддерживающие программные цели и практические действия Партии.

Видите: в 16 лет ребёнок способен поддерживать программные цели «Единой России», а это значит, как минимум понимать. У этой партии есть «молодёжка»: Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России». В её уставе сказано:

Организация поддерживает идеи Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Членство в Организации является добровольным и фиксированным. Членом Организации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 14 (четырнадцати) лет, признающий программные документы и Устав Организации.

Согласитесь, г-н президент, это очень странно, что 14-летние для «Единой России» годятся, а выйти против коррупции – они дети.

Лучшее, что вы могли сделать в воскресенье, это возглавить марш против коррупции. Молодые доверчивы, вы бы резко выросли в их глазах.

Да, юных легко обмануть, чем и занимаются некоторые взрослые уже очень давно. Главное – начать пораньше. Зачем ждать четырнадцати лет? Будем рады, если вы сами посмотрите маленький телесюжет из детского сада города Череповца.

ВЗРОСЛАЯ ЖЕНЩИНА. Музыкальный зал детского сада собрал сегодня людей, которые неравнодушны к словам и понятиям: Родина, Отечество, воинский долг, Россия.

МАЛЮТКИ (одеты в камуфляж, кричат хором). Отряд! Спецназ! Наш девиз: «Готов служить всегда для вас наш юный доблестный спецназ!»

ВЗРОСЛЫЙ АЛЕКСЕЙ КАНАЕВ (депутат Государственной думы). Это идея, которая реализуется ассоциацией братства краповых беретов Череповца и партией «Единая Россия», и она направлена на создание таких центров патриотического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. На мой взгляд, это очень важное направление, чтобы дети с самого раннего возраста гордились за свою страну.

Видите, г-н президент, политика пришла в детский сад. Ещё немного – придёт в ясли.

Использование детей – не новость. Помните, может быть, историю, когда в лагере ваших «Наших» на Селигере догадались пустить пятилетнюю девочку раздавать презервативы политически грамотной молодёжи. Девочка их в ведёрке носила. Мы об этом написали, прокуратура пыталась дело возбудить, ничем не кончилось.

...Уголовная ответственность наступает с 16 лет, за особо тяжкие преступления – с 14-ти. Вовлечение пятилетних детей в политику стоило бы записать в Уголовный кодекс.

* * *

...Использовать энергию марша, использовать ситуацию, чтобы показать безупречную лояльность, постарались известные лица. Вот одно из них:

МИЗУЛИНА. Уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией. Причем с первого по одиннадцатый класс. Детям предлагают рисовать картинки, например, такого свойства, где страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции, и Россия оказывается, естественно, далеко-далеко внизу, рядом с Узбекистаном. Может быть, имеет смысл дать поручение профильному комитету посмотреть, что это за ситуация, откуда идет такого рода предложение. Потому что патриотизм это одно, а борьба с коррупцией, навязывание ее в разных школах – это очень опасная тенденция.

Мизулина не знала (а напрасно), что она прямо противоречит вам, г-н президент. На заседании Совета по противодействию коррупции 26 января 2016 года прозвучали ваши золотые слова:

ПУТИН. Ключевой задачей остаётся формирование в обществе антикоррупционного правосознания. Неприятие к нарушению закона должно воспитываться со школьной скамьи – и в школах, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях. Нужно всегда об этом помнить.

Надо помнить, а Мизулина забыла.

...Через два дня после марша на Тверской кинематографистам вручали премию «Ника». Одним из лауреатов стал Сокуров.

СОКУРОВ (получая премию). Мама – ей больше 90 лет – меня просила: «Не выступай, ничего не говори!» – «Почему?» – «Они тебя убьют, потому что ты всегда споришь с правительством».

Вы хорошо знаете Сокурова, г-н президент, он у вас в Совете по культуре, вы с ним иногда подолгу разговариваете. И вдруг – вообразите – звучит военная песня:

На позицию бабушка провожала бойца!

Но ведь он не на фронт ехал, а в Москву, премию получать. И кого его мама имеет в виду, когда говорит «они тебя убьют»? Кто эти «они»? Украинские бандеровцы? Американцы? Диверсанты НАТО? Больше никаких вариантов нам в голову не приходит, а вам? Проще всего было бы спросить маму Сокурова, потому что он мог неточно передать её слова. Вдруг она сказала не «правительство», а что-то более конкретное.

Александр Минкин

«Московский комсомолец»

(в сокращении)