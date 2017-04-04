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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 13, 4 апреля / Четыре толстяка и сто грамм карамелек
   
 
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№13, 4 апреля 2017 года.

    О главном начистоту

Четыре толстяка и сто грамм карамелек

О. Дудко суёт подарочек к Шагаа девочке Саглане. То, что не видно на фото – это конфетки.

(фоторепортаж с сайта тувинского парламента)

«Депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Юрий Кара-оол, Олег Дудко, Алдын-кыс Конгар и Радислав Наважап, которые навестили на днях в центральной кожуунной больнице Саглану, вручили её подарок – сладости к Шагаа. Они пожелали маленькой героине далекого Кунгуртуга быстрого выздоровления, а ее маме сообщили, что для них они постараются приобрести путевку в один из близлежащих санаториев для дальнейшего лечения Сагланы» (Юрий Дарбаа).

Олега Дудко, правда, в глаза не видела, но мне сказывали, что он – зять Анатолия Неволина, ныне покойного, а некогда самого богатого человека Тувы. Ну, помните, это тот Неволин, который золотишко мыл – тайгу корёжил? Не надо, не надо мне говорить, что любил покойничек на пару вместе с бывшим вице-премьером Алексеем Мельниковым Туву, был патриотом и всё такое прочее. Для меня всё проще: золото в земле ковырял? русла рек портил? тайгу выкорчёвывал? рыбу губил? зверьё истреблял? – значит, лично мне и моей земле вред наносил.

Нет, ну а как вы хотите золото добывать? Да ещё никто в мире не придумал такой цивилизованный способ, чтобы золото – да без вреда природе и экологии. Так что, не надо мне ля-ля с бла-бла.

Впрочем, сейчас я не о способах и методах рекультивации и восстановления экосистемы уникальной природы моей родной земли и не о Неволине, тем более, что «о мёртвых ничего или только правду». Я про пока ещё живого депутата Верховного Хурала (парламента Республики Тыва) Олега Дудко.

Вот, как вы думаете – он бедствует, недоедает и недопивает, крошки со стола и в рот? Ну, пошевелите мозгами – зять самого богатого золотопромышленника, нынче сам депутат, да ко всему прочему, говорят, что дела тестя перешли по наследству прямиком ему. Может такой человек быть стеснён материально и финансово? Так вот и я о том же, что Олег Дудко вместе с другим депутатом этого же, чёрт бы его задрал, как бы народного парламента Юрием Кара-оолом и с мадам Алдын-кыс Конгар – жмоты, скареды и скупердяи. Там с ними ещё тогда крутился депутат Радислав Наважап – тоже, наверное, такой же. Там – это в Кунгуртуге, тогда – в двадцатых числах февраля.

Не знаю, на вертолёте, может быть, эти четверо жлобов прилетели в Кунгуртуг – ну, в самом деле, не в машине же они сотни километров мяли свои чересчур упитанные тела и трясли жирные щёки? Да и какая разница, на чём эта четвёрка толстяков добиралась до девочки Сагланы, чтобы вручить ей кулёк карамелек, правильно я говорю?

А дело было как? Как всегда тувинский Глава республики Шолбан-молодчинка в социальных сетях расписал про то, какая героиня растёт в Кунгуртуге. Ну, скажите мне, какое ему дело до пятилетней Сагланы, когда по всей Туве не пахано – не сеяно, миллиарды стырены – ни одного дома по путинской государственной программе не построено, его министры по тюрьмам томятся, члены правительства – по следственным комитетам на допросах потеют, граждан целыми семьями вырезают, дети-сироты по чужим углам маются, а беспризорники по подвалам и чердакам зимуют? Ему бы об этом, а он про Саглану.

Да Саглана без Кара-оола, точно, не пропадёт, её бабушка с дедушкой, мать и суровая природа правильно воспитали и всему научили. Да, на самом деле дошкольница прошла до соседней стоянки несколько километров, чтобы сообщить о смерти бабушки. И что тут началось!!! Шолбан-молодчинка как начал раздуваться от гордости, потому что у него такое профессиональное хобби – гордиться за всех тувинцев и маленьких девочек называть «молодчинками». И все российские информационные агентства подхватили эту новость, понаписали такую фантазию, наворотили таких кульбитов, что даже Крольчикова Оля встрепенулась – она типа того омбудсмен в Туве.

Шолбан-молодчинка с Крольчиковой-омбудсменшей недавно сообщили всему свету, что будут теперь мать этой девочки изо всех своих сил защищать, чтобы не посадили её на скамью подсудимых, не осудили и не отправили в колонию. Ага, сами по Интернету растрепали, страна в а@уе – требуют наказать «нерадивую мать», девочку таскают по приютам и распределителям, полицаи шьют уголовное дело, а они, то есть Глава-молодчинка и Оля-картинка после всего этого, видите ли, будут теперь следить за судьбой этой семьи. Меньше бы языками трепали! Оля, не надо, ей-богу, как говорится, усукаплять ситуацию! Шолбан, кончай в социальных сетях пистьбу писать, займись непосредственными служебными обязанностями!

Но, внимание! До того накрутили ситуацию – сам Шойгу вмешался. Понятное дело, вмешиваться – это его профессиональное кредо. Конечно, случай с девочкой Сагланой в далёком таёжном Кунгуртуге в Туве – это не Украина с Крымом и даже не Сирия, но Шойгу вмешался. Я, честное слово, не в обиду почитателям министра будь сказано, но всё же никак не могу решить – то ли в жарких песках Сирии у него мозги сварились, то ли уже в Арктике он их заморозил, но ему-то какое дело? Лучше бы так рьяно он за Кара-оола взялся и сам бы начал строить дома, за которые перед Путиным надо будет 5 мая отчитываться!

Ну, так вот – необъятных размеров Дудко, Кара-оол, Наважап и не менее объёмная мадам Конгар примчались в Кунгуртуг и сунули девчушке слипшиеся карамельки «дунькина радость» и типа пообещали постараться приобрести путёвку в близлежащий санаторий. Представляете себе, да – толстомясые толстосумы, у которых щёки лежат на животах, будут стараться приобрести путёвку! Сами на зарплату, которую платит этим жирдяям мама Сагланы, мотаются по таиландам, кореям, европам и америкам, поправляют за границами своё ожирение, а ей – в близлежащий санаторий? Это какой такой? В Туве близлежащий – это чаще всего кладбище.

Ю. Кара-оол жадно смотрит в тарелку к А. Конгар: «Доедать будешь?»

Три богатыря в Кунгуртуге. Жители так толком и не поняли – зачем приезжали?

Очень вредная тувинка

(прочитано 3182 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6580.html
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Аноним (гость) 09-04-2017 20:50:33   #38 [ru]
да эта история девочки Саглааны которую освещают в разных СМИ только повод отвлечь внимание населения от ситуации в Туве (коррупционные дела, криминал и т.д.). караоол дал указание своей информационной службе чтобы эта история стала резонансной и они постарались. Российскую газету выписали аж чтобы приехал их корреспондент и расписал.
 
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Аноним (гость) 09-04-2017 18:29:34   #37 [ru]
неадекват... непредсказуемый... такие вот говорят, говорят, а потом так аккуратненько по голове тебя молоточком чпок! а трогать нельзя - депутат потому что... да и неповерит никто тебе, скажут сам себя по голове чпок! молоточком...
 
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Аноним (гость) 09-04-2017 07:07:11   #36 [ru]
Просто все цепенеют от страха рядом с КЮ,а все потому,что он куку.
 
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Аноним (гость) 07-04-2017 14:58:15   #35 [ru]
На этой неделе в Российской газете про девочку Саглану и ее мать написали! Прокурня озабочена привлечь мать, а Прокурор Гринев не озабочен нищетой в Республике Тыва или ему по фигу, тогда пусть освободит место! Два старых пердуха хапуги Санчай Мишка и Бадмаев давно уже должны сидеть в тюрьме за коррупцию, какого хера их держат, ничего для Тувы не сделали, только жрали и хапали!
 
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Аноним (гость) 07-04-2017 05:41:25   #34 [ru]
Зря не надо всех подряд мешать с грязью. Алла Темир-ооловна Конгар достойно исполняет наказы своих избирателей.
 
0
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Аноним (гость) 07-04-2017 05:08:08   #33 [ru]
Шартайы берген тотпас чыдыг хырынныг чувелер!
 
+4
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Аноним (гость) 07-04-2017 05:02:20   #32 [ru]
Это уже не люди,а МЯСОООО
 
+8
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Аноним (гость) 06-04-2017 20:37:19   #31 [ru]
Вечно голодный юра заглядывает в тарелку своей престарелой любовницы
 
+7
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Аноним (гость) 06-04-2017 18:37:34   #30 [ru]
Какие некрасивые на вид братья Караоолы,ростом не вышли,рожи жуткие,а старший вообще на Чикотило похож.В человеке хоть что то же должно быть прекрасно..
 
+4
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Аноним (гость) 06-04-2017 17:10:09   #29 [ru]
анониму 19. ха-ха-ха!!! в точку!
 
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