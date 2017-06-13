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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 23, 13 июня / Жертвы тувинских школ
   
 
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№23, 13 июня 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Жертвы тувинских школ

В редакцию пришло письмо, проливающее свет на то, в каких условиях порой сдают экзамены выпускники тувинских школ. «Прошлый 2016 год прошел с ужасом для выпускников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ, а также для родителей и учителей всех школ Тувы. Благодаря министру образования и науки аттестаты не получили около 300 выпускников, чьи судьбы сломаны, разрушены все планы и заветные мечты бедных детей».

Как следует из письма, «она организовала огромное количество наблюдателей и волонтеров на пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ, почти более 30 человек на каждом пункте. Эти, так называемые волонтеры из Красноярска (они же обычные студенты), беспощадно проверяли, обыскивали детей в начале каждого экзамена». Поэтому «уже перед началом экзаменов у детей были стрессовые состояния. Во время экзаменов, при малейшем неловком движении или обнаружении лишних бумаг, сразу удаляли выпускников с экзаменов».

При этом авторы письма делают упор не на знания детей, а на их социальный статус: «бывают очень ранимые дети, особенно дети-сироты, дети, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, дети со слабым здоровьем и т.д. Так вот эти дети, после того как удалили с экзамена, совершали попытки суицидов. В Сут-Холе одна девушка чуть ли не покончила собой, слава богу, вовремя успели остановить её, а в Бай-Тайге мальчика-сироту выгнали с экзамена, якобы обнаружив шпаргалку, и он побежал в лес возле реки Хемчик и там собирался повеситься, тоже вовремя успели директор школы и учителя, чуть не потеряли его. В такой же ситуации оказалась одна выпускница из одной школы города Чадан, в этом случае не смогли спасти ее, закончилось с летальным исходом. Выпускник из Тоора-Хема Тоджинского кожууна не получив аттестат после 11 класса, поступил в техникум города Кызыла с аттестатом общего среднего образования (за 9 класс). Но его мечта была другая, ему не понравилось в техникуме, к тому же ужасные беспорядки в этих техникумах – это вина министерства. После чего он вернулся домой подавленным, потерявшим себя человеком, разрушены все планы, мечты. И он повесился...».

Как считают авторы, «это всё – огромная вина госпожи министра Санча Т.О.». И удивляются: «почему её не наказывают, не увольняют с поста министра, а наоборот дают благодарность из Москвы, якобы она была самым справедливым министром?». А заодно спрашивают: «кто подумал о разрушенных судьбах 300 выпускников»? «Ведь большинство парней из-за отсутствия аттестатов даже не смогли пойти в армию служить, а наоборот очень многие из них попали в места лишения свободы (тюрьмы) вместо того, чтобы радоваться студенческой жизнью».

При этом авторы пеняют министру на то, что она «даже не беспокоилась организовать в каждой школе, в каждом пункте проведения ЕГЭ экстренные службы психологической помощи детям-выпускникам». К тому же «педагогов-психологов как всегда отправляют в отпуск с первого июня. Ведь у большинства детей были депрессии после экзаменов. У них, когда выходили из экзамена, просто тряслись руки и ноги. Но рядом с ними не было ни одного психолога, только бедные родители утешали детей».

Однако министр, по мнению авторов письма, «совсем не видела сельской жизни, не практиковалась в сельских школах. Поэтому не знает психологических особенностей детей и особенностей работы учителей сельских школ. Ведь она просто сидела на лакомом кусочке Государственного лицея. Ей же подавали детей с уже заложенными первоначальными навыками учебы своими же учителями. Благодаря им она и получала огромное количество государственных наград». Им кажется, что «человек с такими наградами должен соответствовать этим. Но Санча – нет». И называют её «врагом народа».

«А Глава республики совсем ничего не знает. Поставил старуху-разруху на пост министра, и все забыл её». «А ведь Шолбан Кара-оол говорил недавно слова президента Путина о том, что в течение 10 лет каждый руководитель, каждый чиновник должен заниматься вопросом защиты детей».

В республике «много случаев правонарушений со стороны школьников. Почти в каждой школе есть несовершеннолетние, состоящие на учете ПДН. Они совершают кражи, хулиганские действия, изнасилования, бродяжничают... Даже учащиеся начальной школы (маленькие девочки, у которых родители продают спирт) начали пить алкоголь, т.е. технический спирт, украв у пьяных родителей. Оказывается, они умеют разводить спирт, так как это делают их родители. А если они умрут, кто будет отвечать за их смерть – конечно же, министр, потому, что не делает соответствующую работу по всей республике», – подводят итог своему письму авторы.

К тому же «не секрет, что и учителя пьют, спиваются и работники управлений образования». Но министр, по их мнению, «не контролирует это». А ведь могла бы «сидеть в лицее спокойно – никто не мешал бы ей». «Не дай бог в этом году опять начнутся суициды. Ведь в Тээли уже был случай – выпускница 11 класса уже на пробных экзаменах чуть не отправилась на тот свет». «Когда закончится этот кошмар?» – спрашивают они.

А ответ, похоже, прост. Независимо от того, каков социальный статус ребёнка, учить его нужно в соответствии с программой. И он должен к моменту сдачи выпускных экзаменов иметь нужный багаж знаний. К тому же учиться и сдавать экзамены нужно честно, иначе вырастет поколение лжецов и негодяев.

Да, действительно, средняя школа в Туве больна. Давно и крепко, но не безнадёжно. И наводить порядок когда-нибудь нужно. Особенно – в сельских школах. И лучшим учителям, наверное, нужно не столько критиковать министра, сколько помогать наводить порядок. Тогда и детских суицидов, может быть, не будет совсем.

(прочитано 82 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6718.html
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Аноним (гость) 14-06-2017 09:01:45   #1 [ru]
Да что там школы и учителя? Далеко ходить не нужно. Медколледж в одно время прославился "педагогами" алкашами. Помнится ходили по коридору в нетрезвом виде и пинали одну старушенцию.
 
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