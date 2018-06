A- | A | A+ 12pt №21, 29 мая 2018 года. Нам пишут Нынче в школе трудно быть честным и принципиальным учителем Уважаемая редакция газеты «Риск»! Написать вам нас заставила ситуация, складывающаяся в педагогическом сообществе республики. Ситуация, прямо скажем, нездоровая и во многом неоднозначная. Газета «РИСК» за много лет доказала свое право на существование. К ней относятся по-разному и оценивают ее от позитивного до негативного, но никого она не оставляет равнодушным. На страницах вашей газеты иногда появляются материалы, письма и статьи об учителях и школьных проблемах. Часто мы читаем критику в свой адрес, которая в основном касается «поддержки партии власти, партии «Единая Россия» на всевозможных выборах, поскольку большинство учителей являются членами ТИКов и УИКов, а зачастую избирательные участки располагаются в зданиях школ. Да, среди нас есть те, кто искренне верят многолетним обещаниям «Единой России», ждут от партии власти реальных перемен. Но среди нас есть и такие, кто видит реальное положение дел в стране, в нашей республике, кто не поддерживает партию власти и на выборы не ходит, хотя после этого и имеют очень большие неприятности. Мы, учителя разных школ республики, собрались в эти дни и решили, что от нас, нашей позиции сейчас, как никогда раньше, зависит очень многое. Не только наше нынешнее существование, но и будущее всех наших детей. Мы часто встречаемся и делимся между собой проблемами, имеющими не только материальный, но и нравственный, моральный характер. В эти дни заканчивается очередной учебный год, но многолетние поборы с учителей не заканчиваются. Мы стыдливо и трусливо замалчиваем такое позорное явление, как, например, добровольную дань директорам школ с начисленных отпускных. Многие директоры школ с этого имеют каждый год около миллиона рублей, вкладывают эти деньги в своих детей, которые обучаются в платных ВУЗах, за границей. Или в собственный семейный бизнес. Или на эти деньги обустраивают и улучшают свои жилища, ездят отдыхать за границу или на лечение. Добровольно отдают свои деньги те учителя, кто надеется, что за это им в следующем учебном году будут определенные поблажки. Например, дадут больше часов или не будут придираться по мелочам, «докапываться» по бесконечным бумагам, которыми просто завалена работа учителя. Некоторые несут деньги директорам школ просто из угодничества или необъяснимого страха. И мы понимаем, откуда берётся такой страх. Директоры почти все поголовно являются ставленниками партии власти, пусть даже они и не члены партии, что бывает очень редко. Но каждую кандидатуру при назначении обязательно согласовывают чуть ли не в правительстве. Есть среди директоров школ те, кто открыто в лицо заявляют: «вы ничего не сможете со мной сделать, потому что у меня все схвачено, можете писать жалобы и строчить заявления во все правоохранительные органы, мне ничего не будет». Сейчас нет такого понятия, как депутатская неприкосновенность, но все равно некоторые директоры школ стараются получить депутатский мандат, чтобы прикрываться этим статусом, пользоваться связями и возможностями, которые дает депутатский статус. В сентябре этого года состоятся выборы в Кызыле в Городской Хурал представителей, и мы уже знаем несколько имен директоров школ, которые подали заявки на праймериз. Ваша газета часто пишет о том, как тот или иной чиновник высокого ранга всеми силами старается остаться в своем руководящем кресле. То же самое можно сказать и о директорах школ, унижающих профессиональную честь и достоинство учителей. Оказывающих не просто психологическое давление, но и угрожающих реальной расправой. Превышающих должностные полномочия и присваивающие бюджетные средства через мошеннические схемы и многочисленные виды махинаций. Продуманные схемы финансовых махинаций, принявшие устойчивый вид преступлений, заставляют учителей многих школ отдавать каждый месяц определенную сумму своих заработанных денег за дополнительные часы, замещения, за часы внеурочной деятельности, за учебную нагрузку и премии. Это на самом деле огромные деньги. Если с 25 или 30 человек каждый месяц собирать такие деньги, то можете себе представить размер преступления? А моральный ущерб вообще трудно подсчитать. А ущерб детям, которые не получают знаний и развития, совсем не поддается подсчету. В отчетах и на бумаге эти дополнительные часы, эта внеурочная деятельность отображена, но на самом деле ее не существует, а деньги текут в карманы директоров и их пособников из числа учителей с рабской психологией. Фиктивное трудоустройство родственников – вообще частое явление во всех школах республики, но расследованиями этих преступлений никто не занимается, и мы понимаем, почему это происходит. Если бы только по закону, по-честному все бы такие случаи расследовали, то каждого третьего директора школы надо будет уволить, а где набрать таких же преданных партии власти, чтобы обеспечивать на выборах нужный процент голосов? Мы честно признаемся, что работать в атмосфере высокого нервного напряжения не просто тяжело, а временами просто невыносимо. Принципиальных и честных учителей администрации школ, где руководят такие директоры, стараются всеми силами выжить, уволить. Это приводит к ссорам в педагогических коллективах, иногда доходит дело до рукоприкладства. Коллективы разделяются на несколько враждующих между собой группировок, интриги и скандалы только на руку таким директорам. А то, что страдают ученики, то до этого никому дела уже нет. Конечно, принципиальные и неравнодушные учителя, больше всех подвергающиеся гонениям, не сидят, сложа руки, пишут во все инстанции, но никакой обратной связи не получают ни от профильного министерства, ни от правоохранительных ведомств. Поэтому мы решили обратиться в республиканскую газету «РИСК» и во всероссийскую «Учительскую газету». Из нас пытаются делать рабов. Кого же тогда мы воспитаем? Учителя республики,

Аноним (гость) 04-06-2018 03:42:39 #20 [ru] а вот и разгадка "загадочной активности" по отношению к ничем ранее не обвинявшемуся директору школы "...В сентябре этого года состоятся выборы в Кызыле в Городской Хурал представителей, и мы уже знаем несколько имен директоров школ, которые подали заявки на праймериз..."

вот где уши торчат. И интерес "Риска" к сугубо внутренней проблеме, если она есть на самом деле, в никакого отношения к политике не имеющей тувинской школе " - НЕ допустить тех, кто "не с нами", и на этом фоне отсутсвие позиции Министерства образования, уполномоченного по правам ребенка Росовой и главы гороно - говорит о том, что получается они поддерживают газету "Риск" и сомнительных блогерш? Вот уж кому надо поменять место работы - так это чиновницам от образования и омбудсману

Вина директора школы № 2 - одна, осмелилась податься на выборы. Так и надо тогда писать об этом, а не плести про "наворовала" , сели проверить сколько берут взяток в ненациональных школах - то мама не горюй, ревизию если наслать и проверить всех повально 0 Аноним (гость) 01-06-2018 11:16:44 #19 [ru] Это точно, Минздрав Тувы тоже мухлежу на выборах научились отменно...заставляют всех родственников и знакомых вписывать. Особенно в этом участвует Монгуш К.К.заместитель

министра Тувы составляют таблицы чтоб всех вносили .... к нам в район приезжал сидели вечерами заполняли таблицы потом звонили в кадры минздрав отчитывались...Надоело уже просто ужас.когда его уберут..?? 0 Аноним (гость) 31-05-2018 17:14:23 #18 [com] Зато мухлежу на выборах они научились отменно. Таких по всей России не сыскать. 0 Аноним (гость) 31-05-2018 15:13:28 #17 [com] Да какие у нас остались учителя? Одна профанация. Только голоса воровать и умеют. 0 Аноним (гость) 31-05-2018 13:39:58 #16 [com] У этих учителей теперь главная функция – махинировать на выборах. Поэтому больше они ничего и не умеют. 0 Аноним (гость) 31-05-2018 12:42:59 #15 [com] Так этим учителям и надо. Не будут протоколы по выборам рисовать. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 31-05-2018 11:02:54 #14 [ru] Да... Аноним Номер 13...

Зачем Вы так решили напугать " бедную Аратку"?

Или по Тувински то Херек чок?

И не будем забывать, что есть и данный Сайт... Я и к примеру сперва Читаю Бумажный Вариант. Стараюсь Понять Его, но, а затем по Сайту...

Так что не смотря на ВСЕ ее "титулы", я к ней отношусь как к той Бабе, от избавления которой " Кобыле легче"...

Разве Она то, Русско Язычница, Знает кого РУССКИЕ Почитают как МАТЕРЬ Божья, а кого как Баб Тупых, Тяжелых?

Для Справки... Так Называют словом " Баба" используемый для забивания Свай, Труб Тяжелый предмет... Который Имеет в Ручном Варианте Для Рук приспособление, для двоих, троих, четверых Свае Бойщиков...

И Обычно раньше Молясь Перед Иконой Божьей Матери, Слушая при Этом глупости Своей Женщины, и Стали Русские говорить про Бабу и Воз, Кобылу... +1 Аноним (гость) 31-05-2018 09:20:24 #13 [ru] Следующее письмо будет посвящено нашему глубокоуважаемому депутату и ректору тувинского университета Ольге ХАМушку.

Интересно, успеет ли Ольга выкупить у газеты Риск статью о себе или не успеет... +5 Аноним (гость) 31-05-2018 07:57:35 #12 [ru] Многие жалуются на Монгуш К.К. заместителя министра здравоохранения, просто молчат боятся с работы выгонят, Страшный человек, факты есть .... 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 31-05-2018 07:05:49 #11 [ru] Аноним НОМЕР 5, Вы что меня Вынуждаете Вас УРОДА так и Назвать?

Аноним Номер 3, это мой Давний ВРАГ, который Знает, что я Его как Врага то УВАЖАЮ, и с Уважением Ему Башку Отрублю Словом...

И по Этому Он то БОИТСЯ Свое Имя, как и ТЫ УРОД здесь Назвать...

Аноним Номер 10...

Так именно на Фоне РАЗВИТИЯ Федерации и Видно как Тувинцы превращаются в БИОМАССУ тувинско Язычную. которой ОПЯТЬ Предстоит понять почему в Кызыле начинается УЛУГ-Хем. а с точки слияния Его с Хемчиком начинается РЕКА ЕНЕ-ХЕМ, а по Русски то ВОСПИТАТЕЛЬ...

ВСЕ в этом мире закономерно.

Уже Сейчас, пока, интуитивно УЧИТЕЛЯ начинают понимать что они. как и 100 лет тому Назад " НЕ РАБЫ!", но вот не понимания Смысла ГОСУДАРСТВЕННОГО Языка России. который то уничтожает и тварей атеистических. и Рабов. ставя Их на Грань Вымирание, до Их

Хотя по моим наблюдениям, все же Больше то НРАВИТСЯ быть не Рабом и Тварью, а Сыном и Дочерью Родины МАТЕРИ и ОТЧЕ НАШЕГО...

