Безъязыкая Тува

или Почему тувинская общественность не борется за родной язык?

Хоть не рожай! Эта школа столько денег вытянет из тебя, пока твоего ребёнка научат считать и распознавать буквы, что сто раз пожалеешь – зачем вот столько детей на свет выпустила?! А, с другой стороны, как не рожать? На что-то же надо как-то жить? Семейному бюджету детское пособие или пособие матерям-одиночкам большое подспорье в Туве. А материнский капитал!! Может, по всей России и не так, не знаю, а в Туве, точно, зачастую рожают лишь для того, чтобы хоть как-то прожить, просуществовать.

Не спорю, нет-нет, кто-то рожает детей и из других побуждений, например, для продолжения рода, для укрепления семьи или ещё для чего-то такого в этом же роде. Но все, заметьте, почти все родители начинают испытывать стресс, когда дети доживают до школьного возраста, потому что начинаются нескончаемые поборы с родителей. Пусть даже ты живёшь в съёмной халупе где-то на Вавилинском затоне или на левобережных дачах, пусть твой ребёнок круглый год ходит в одних кедах, мёрзнет по сорок минут на остановках, дожидаясь автобуса №13... Всё равно учителя умудряются собирать деньги в нескончаемые фонды то класса, то школы, то на занавески, то на комнатные цветы, то на охрану, то на подарки самим себе. А тувинец-то, тувинец это такой народ, что с голоду будет помирать, но нищим или бедным себя ни за что не признает!

В общем, я про учительскую круговую поруку, которая крепко повязала всё тувинское общество и, похоже, никогда это не кончится.

Про «хоть не рожай» я услышала в городской маршрутке. Две молодые беременные женщины с детьми-школьниками младших классов разговаривали между собой и делились проблемой – где найти деньги, чтобы сдать на выпускной своим четвероклашкам, на подарок учителю, на банкет, который устраивает родительский комитет в честь такого события в кафе? Мне здесь не над кем посмеяться, для меня это самая тяжёлая тема – бедные родители, с которых бедные учителя тянут деньги. В районах, наверное, всё-таки не так страшно, потому что в деревнях все друг у друга на виду, да и учеников мало, все съехались в единственный в Туве город – в Кызыл.

Здесь читатели уже привычно ждут моих нападок на Главу республики, на Кара-оола, мол, это он виноват, что довёл тувинскую школу до таких бедствий, родителей – до нищеты, учителей – до поборов. Да, это так. Но нет, не буду. У него с этим всё в порядке, то есть, дети живут и обучаются за границей – ну и ладно. На этот раз есть проблема страшнее, чем недалёкое умом тувинское правительство, коррумпированное сверху донизу. И вряд ли по силам решить эту проблему учителям Тувы, занятым самовыживанием. Слишком разобщены учителя, нет у них сейчас ни официального авторитетного лидера в лице министра образования, ни кого-нибудь из уважаемых ветеранов педагогического труда, ни молодых и амбициозных учителей, готовых сражаться за права учителей, за права детей. Эта проблема – давление на тувинский язык.

Родной язык вытесняют из школьной программы депутаты Государственной думы, предмет «Родной язык» теперь предлагают изучать только по волеизъявлению родителей. То есть, как я понимаю, если в Хандагайты или в Кызыле, например, кто-то решил, что его ребёнок должен изучать тувинский язык, он должен написать заявление и отдельно платить учителю за уроки.

Не так? А как? Почему педагогическая общественность молчит? В Карачаево-Черкессии, Саха-Якутии, Бурятии и Дагестане, в Северной Осетии, Татарстане и Башкортостане не только учителя родного языка, но и местные депутаты, общественные организации не молчат, принимают Обращения, обсуждают законопроект, который приняли депутаты Госдумы 10 апреля этого года, а в Чувашии даже потребовали отозвать депутатов, которые заседают поистине в бестолковой думе. Но почему в Туве всё тихо и спокойно?

Нас заслуженно критикуют за то, что мы не знаем русский язык, язык нашего государства, забываем его, не пользуемся им уже в той мере, в какой это было ещё лет 10 назад. Но ведь мы, тувинцы, не знаем и своего родного языка, забываем его, говорим на дикой тарабарщине из смеси русского и тувинского – «подоконникте цветочкаларны поливатьтаптынар».

Может, действительно, бедность и нищета до такой степени задавили тувинское общество, что никому нет дела до того, что будет с родным языком, который уже и так основательно потрёпан и близок к исчезновению? Может, действительно, учителя так заняты собственным выживанием, поборами с родителей, что им глубоко всё равно, что будет с ними, с преподавателями тувинского языка – ведь они остаются без работы! Давайте по-взрослому, по-честному посмотрим на ситуацию. Если русский язык не востребован в Туве, значит, Россия уходит из Тувы? Ну, не говорят на русском уже в районах, нет надобности. Значит, нет надобности в России? Так ведь теперь ещё ко всему прочему фактически запрещают и тувинский язык!

На что надеется Россия? На то, что если тувинский язык уберут из школьной программы, то все сразу заговорят на русском языке? Вот это и есть самая страшная проблема. Над ней надо думать.

А так, если взять, то действительно – хоть не рожай! Тувинец ты или русский – какая разница, если ты голь перекатная! Но, с другой стороны, как выживать?

Очень вредная тувинка