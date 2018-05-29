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Долгострой в центре Кызыла Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 21, 29 мая / Безъязыкая Тува
   
 
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№21, 29 мая 2018 года.

    О главном начистоту

Безъязыкая Тува

Безъязыкая Тува

или Почему тувинская общественность не борется за родной язык?

Хоть не рожай! Эта школа столько денег вытянет из тебя, пока твоего ребёнка научат считать и распознавать буквы, что сто раз пожалеешь – зачем вот столько детей на свет выпустила?! А, с другой стороны, как не рожать? На что-то же надо как-то жить? Семейному бюджету детское пособие или пособие матерям-одиночкам большое подспорье в Туве. А материнский капитал!! Может, по всей России и не так, не знаю, а в Туве, точно, зачастую рожают лишь для того, чтобы хоть как-то прожить, просуществовать.

Не спорю, нет-нет, кто-то рожает детей и из других побуждений, например, для продолжения рода, для укрепления семьи или ещё для чего-то такого в этом же роде. Но все, заметьте, почти все родители начинают испытывать стресс, когда дети доживают до школьного возраста, потому что начинаются нескончаемые поборы с родителей. Пусть даже ты живёшь в съёмной халупе где-то на Вавилинском затоне или на левобережных дачах, пусть твой ребёнок круглый год ходит в одних кедах, мёрзнет по сорок минут на остановках, дожидаясь автобуса №13... Всё равно учителя умудряются собирать деньги в нескончаемые фонды то класса, то школы, то на занавески, то на комнатные цветы, то на охрану, то на подарки самим себе. А тувинец-то, тувинец это такой народ, что с голоду будет помирать, но нищим или бедным себя ни за что не признает!

В общем, я про учительскую круговую поруку, которая крепко повязала всё тувинское общество и, похоже, никогда это не кончится.

Про «хоть не рожай» я услышала в городской маршрутке. Две молодые беременные женщины с детьми-школьниками младших классов разговаривали между собой и делились проблемой – где найти деньги, чтобы сдать на выпускной своим четвероклашкам, на подарок учителю, на банкет, который устраивает родительский комитет в честь такого события в кафе? Мне здесь не над кем посмеяться, для меня это самая тяжёлая тема – бедные родители, с которых бедные учителя тянут деньги. В районах, наверное, всё-таки не так страшно, потому что в деревнях все друг у друга на виду, да и учеников мало, все съехались в единственный в Туве город – в Кызыл.

Здесь читатели уже привычно ждут моих нападок на Главу республики, на Кара-оола, мол, это он виноват, что довёл тувинскую школу до таких бедствий, родителей – до нищеты, учителей – до поборов. Да, это так. Но нет, не буду. У него с этим всё в порядке, то есть, дети живут и обучаются за границей – ну и ладно. На этот раз есть проблема страшнее, чем недалёкое умом тувинское правительство, коррумпированное сверху донизу. И вряд ли по силам решить эту проблему учителям Тувы, занятым самовыживанием. Слишком разобщены учителя, нет у них сейчас ни официального авторитетного лидера в лице министра образования, ни кого-нибудь из уважаемых ветеранов педагогического труда, ни молодых и амбициозных учителей, готовых сражаться за права учителей, за права детей. Эта проблема – давление на тувинский язык.

Родной язык вытесняют из школьной программы депутаты Государственной думы, предмет «Родной язык» теперь предлагают изучать только по волеизъявлению родителей. То есть, как я понимаю, если в Хандагайты или в Кызыле, например, кто-то решил, что его ребёнок должен изучать тувинский язык, он должен написать заявление и отдельно платить учителю за уроки.

Не так? А как? Почему педагогическая общественность молчит? В Карачаево-Черкессии, Саха-Якутии, Бурятии и Дагестане, в Северной Осетии, Татарстане и Башкортостане не только учителя родного языка, но и местные депутаты, общественные организации не молчат, принимают Обращения, обсуждают законопроект, который приняли депутаты Госдумы 10 апреля этого года, а в Чувашии даже потребовали отозвать депутатов, которые заседают поистине в бестолковой думе. Но почему в Туве всё тихо и спокойно?

Нас заслуженно критикуют за то, что мы не знаем русский язык, язык нашего государства, забываем его, не пользуемся им уже в той мере, в какой это было ещё лет 10 назад. Но ведь мы, тувинцы, не знаем и своего родного языка, забываем его, говорим на дикой тарабарщине из смеси русского и тувинского – «подоконникте цветочкаларны поливатьтаптынар».

Может, действительно, бедность и нищета до такой степени задавили тувинское общество, что никому нет дела до того, что будет с родным языком, который уже и так основательно потрёпан и близок к исчезновению? Может, действительно, учителя так заняты собственным выживанием, поборами с родителей, что им глубоко всё равно, что будет с ними, с преподавателями тувинского языка – ведь они остаются без работы! Давайте по-взрослому, по-честному посмотрим на ситуацию. Если русский язык не востребован в Туве, значит, Россия уходит из Тувы? Ну, не говорят на русском уже в районах, нет надобности. Значит, нет надобности в России? Так ведь теперь ещё ко всему прочему фактически запрещают и тувинский язык!

На что надеется Россия? На то, что если тувинский язык уберут из школьной программы, то все сразу заговорят на русском языке? Вот это и есть самая страшная проблема. Над ней надо думать.

А так, если взять, то действительно – хоть не рожай! Тувинец ты или русский – какая разница, если ты голь перекатная! Но, с другой стороны, как выживать?

Очень вредная тувинка

(прочитано 2049 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7351.html
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Аноним (гость) 04-06-2018 09:30:45   #32 [ru]
увы и ах.сегодня настолько всё доступно,что даже шумов со временем смог освоить...
 
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Аноним (гость) 04-06-2018 07:55:34   #31 [ru]
Уберите этого эрмака... кто его научил работать с интернетом??? ТУПИЗМ ...
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 04-06-2018 06:59:27   #30 [ru]
Так что УВАЖАЕМЫЕ Читатели Сайта... Very Happy
Надо ПОНИМАТЬ, а почему вот уже Третий Год в Туве. в местах где Живут Староверы проводят Фестиваль? Confused
Почему те, кто Отцов Своих называет то Тятя, а не Тато и папа, становятся ВЫГОДНЫМИ, и даже Паписты понимают, что их не смогли ПРИРУЧИТЬ за времена СССР к Папизму...
так что Посмотрите за ТО, как на Карикатуре детям Вталкивают в Мозги именно ПАПИЗМ...
Рабство... Mad
 
+1
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 04-06-2018 06:11:03   #29 [ru]
А Ты спроси у Кара-оола, сможет ли ОН Спокойно ответить Путину, почему при императорах и генсеках в 19 и 20 веке шли в Туву ПЕШКОМ, по 400 и больше Верст, а не км даже, а при президентах из Тувы бегут Даже Тувинцы? Confused
И Если Ты, не "ватник", ПАПИСТ, сможешь Ответить на Этот Вопрос, который я Задал Президенту, то ЭТО уже тебя поднимет на Интеллектуальном уровне... Very Happy
 
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Националист (гость) 02-06-2018 15:11:18   #28 [ru]
Запомни раненый в голову ватник!!! "Вывести человека из себя - НЕВОЗМОЖНО?! Это спорное утверждение.
 
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Аноним (гость) 01-06-2018 13:31:48   #27 [ru]
Да, выпускные вечера для четвероклассников, девятиклассников, для выпускников детских садов. И на это тратятся огромные средства из скудных семейных кошельков. Чиновники могут себе позволить, а нищие и бедные семьи залезают в долги, в кредиты, чтобы их дети не хуже других были и могли нарядно одеться, сдают деньги на подарки учителям, воспитателям. Это разве никто не знает?
 
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Аноним (гость) 01-06-2018 12:27:11   #26 [ru]
Народ! Очнитесь! какой на хер выпускной для четвероклашек?! Вы сами подумайте? Звучит даже дебильно! Тупизм!
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 01-06-2018 11:11:47   #25 [ru]
Это ТЫ Сука, не Имеющая ПРАВО На Имя, "националист" потомок РАБА... Very Happy
А Мои Предки таких как Ты даже не считали Нужным ВАС, Как Татары Продавать... Very Happy
так что СУКА, Продолжай... Very Happy
Я А я то Могу Сказать ФСБ и тем из МВД, Прокуратуры, кто ЧИТАЕТ Все Это, что Их Агенты примитивны... Very Happy
По большому то Счету ТЫ, УРОД, мне и Нужен только Для того, чтоб ПОКАЗАТЬ, на Фоне Вас. Кто Такие ПАПИСТЫ... Very Happy
Так что продолжай ... Very Happy
Меня Вывести Из Себя, тем более Псам, не Имеющим ПРАВО на ИМЯ, НЕВОЗМОЖНО. Very Happy Very Happy Very Happy
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 01-06-2018 11:03:45   #24 [ru]
Да... Малограмотный ПСИХ,
аноним НОМЕР 22, под АМЕРИКАНСКИМ Флагом, не имеющий Право на Имя, что, ФСБ Зовешь? Very Happy
 
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Националист (гость) 01-06-2018 07:28:42   #23 [ru]
19-й! НЕТ такой национальности, как КАЗАК!!! Это бывшие рабы бояр и дворян, сбежавшие от своих хозяев. Затем видать очень приятно лизали царской аристократии, что стали военным сословием. А затем таким же образом облизывали большевикам и нынешней власти.

И сам ряженный это раб по статусу и холоп по призванию. Он подобен женской затычке. В связи с этим, вспомнил висевшее во многих общественных туалетах совка: "Во избежание засора, не бросайте вату в унитаз".
 
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