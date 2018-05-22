Настоящих буйных мало?

Уже все слышали про ловкий кульбит Амана Тулеева, не выдержавшего тяжкого груза раскаяния за смерть 60 человек в пожаре ТРЦ «Зимняя вишня» и оставившего пост губернатора. А потом вдруг неожиданно, как ни в чём ни бывало, вынырнувшего в качестве спикера областного парламента. А что? На новую должность – с чистой совестью! Как видите, он настолько цепкой пиявкой врос в Кемеровскую область, что отрезать его от неё придётся по живому. И что интересно: никто особо и не удивился мерзости этого человека – больше поражались публичной и добровольной отставке. А прыжок в соседнее мягкое кресло только расставил всё на места. А всё потому, что не может приличный человек занимать руководящие места в сегодняшней России. Но вот от Игоря Вострикова, потерявшего в том пожаре всю семью (троих детей, жену и сестру), похоже, никто не ожидал, что он после пожара вдруг вступит в «Единую Россию» и будет участвовать в праймериз за право попасть в Совет народных депутатов Кемеровской области от этой партии.

Чего только не высказали ему в комментариях к этой новости. И то, что он «предал собственных детей», и «обменял семью на карьеру», и продал родных за «гробовые» миллионы. Договорились до того, что вообще начали сомневаться, был ли такой Востриков в реальности или это всё – подлая операция спецслужб по разобщению народного протеста? А, может, и не было никакой семьи у него? Или была, но теперь скрывается живая где-то за границей? Ну, не верят люди, что живой нормальный человек после такой страшной трагедии, произошедшей не от неподвластной стихии, а по вине государства, может так себя повести.

Я не сторонник теории заговоров. Проблема в том, что люди почему-то считают, что все должны думать так же, как и они сами. Не понимая, что у каждого свой набор знаний и своя собственная логика мышления. Всю жизнь Игорь Востриков жил, как среднестатистический россиянин, не особо интересующийся политикой. Вместе со всеми радовался возвращению нашего Крыма в Россию, вместе со всеми ненавидел бандеровцев-украинцев и бездуховных пендосов-американцев, вместе со всеми верил, что именно Путин поднял Россию с колен, а все остальные страны нам только завидуют и стараются нагадить. Жизнь его складывалась, в общем, вполне себе неплохо, потому и неоткуда было бы взяться негативу к властям. Всю жизнь его голова наполнялась из телеящика сведениями госпропаганды, которые, в общем, не сильно противоречили окружающей его действительности. До тех пор, пока не случилась «Зимняя вишня»...

После трагедии у него случилось «помутнение», от которого он в резких тонах обвинил власти в случившемся: «Моей семьи больше нет. Виноват правящий режим в моей стране. Каждый чиновник мечтает воровать как Путин. Каждый госслужащий относится к людям как к грязи (так же как и его вышестоящее руководство к нему и ко всем кто ниже). Назначат козла отпущения и закроют тему, а угрозы (халатное отношение, тотальная коррупция, спаивание и деградация населения никуда не денутся!) Путин так и будет сам всех лично (точечно) наказывать. Указ проверить все ТЦ, а ведь у нас ещё есть много других заведений, есть просто ветхие дома старые больницы – трагедии могут случиться где угодно!», – написал мужчина.

Но это был всего лишь сбой в «Матрице» – необъяснимое для него искажение реальности. После нескольких подобных высказываний и выступлений на митингах его заботливо окружили специально обученные «друзья», среди которых были опознаны работники спецслужб. Они доходчиво объяснили ему, что митинги против властей начались из-за вбросов о сотнях погибших, да и Путин у нас царь добрый, да и Тулеев хороший, а его самого на протесты спровоцировали некие «майданщики». Картина мира была восстановлена: всё у нас в стране хорошо, только имеются отдельные недоработки на местах – некие саботажники и внутренние враги пакостят. Сейчас Востриков всего лишь возвращается в свою норму. Он всегда был таким, и незачем было лепить из него «героя своего романа». И незачем сейчас обвинять его в грехах, к которым он не имеет отношения.

Отдельно стоит поговорить о действиях властей. В любом кризисе для них это стандартное поведение – расколоть протест изнутри. Вычленить самых буйных и постараться нейтрализовать. И если человек изначально не готов на бескомпромиссную борьбу с системой «до последней капли крови», то найти к нему подход можно всегда.

Таких примеров и в Туве немало. Вспомните парламентскую оппозицию во главе с Василием Оюном, борца за права детей-сирот Викторию Шипулю, блогера-активиста Валерия Иргита. Как только они выходят из общего ряда и начинают громко заявлять о своих претензиях, вокруг них сразу же образуются сподвижники и соратники, готовые следовать за своим командиром. Но когда власти находили к вожакам подход (кнутом или пряником), протест как-то сам собой «сдувался». И бывшие соратники начинали проклинать своих кумиров за предательство общих интересов. Хотя обычно вожаки решают свои проблемы и, получив желаемое, успокаиваются. А то, что окружающие их люди почему-то думают, что лидер будет бороться и за других, рискуя собой, – это ваши личные неприятности.

Наша страна построена на вождизме. Одни ждут чуда от вождя Путина, другие – от вождя Навального, третьи – молятся на своего начальника, от которого зависит их благосостояние. Проблема в том, что любая организация, основанная вокруг одного человека, уязвима. Помнится, спикер Госдумы Володин уже заявлял, что «Есть Путин – есть Россия». То есть, согласно его логике, после смерти Путина умрёт и Россия. И, скорее всего, действительно – смерть Путина (или уход от власти) будет серьёзным потрясением для страны. В России такое было практически после каждого авторитарного правителя, находившегося у власти достаточно долго. Вместе с вождём рушилась и вся выстроенная им система управления страной.

Мы будем вынуждены раз за разом повторять ошибки, пока, наконец, не осознаем, что нужно прекратить ожидания чуда от добрых царей. Нужно каждому становиться маленьким вождём и брать хотя бы собственную судьбу в свои руки.

О. Шын