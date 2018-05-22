Почему депутаты Госдумы не вводят радикальные контрсанкции

Нижняя палата российского парламента во вторник, 15 мая, единогласно приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США и поддерживающих их стран. Пока он содержит все вызвавшие протесты запреты, включая эмбарго на ввоз американских лекарств. Но принято и постановление, где сказано, что уже во втором чтении, 17 мая, в документ внесут поправки. Прямые запреты будут исключены, закон станет рамочным – он просто расширит полномочия правительства по введению любых санкций против зарубежных государств и их граждан. Публичного обсуждения, как было в этот раз, больше не потребуется.

Депутаты Думы не оправдали доверия

Российские парламентарии повели себя слишком честно. Кремль впервые доверил им самим, без вмешательства исполнительной власти, предложить закон о контрсанкциях против США. И депутаты Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным набросали в документ практически все, что им или имеющим доступ к парламенту лоббистам пришло в голову. Это было настолько откровенно, что даже у лояльных к властям россиян появились опасения, что речь идет о борьбе против собственного народа. Причем в ответ на санкции США против российских олигархов.

Больше всего врачей и рядовых россиян напугала идея запретить ввоз американских лекарств, «имеющих аналоги». Ведь любой живой человек – это потенциальный пациент. Лечиться ему хочется не только настойкой боярышника или корой дуба, как в запале предлагали отдельные парламентарии. При этом речь не только была про лекарства. Предложений, немногим менее диких, в документе было предостаточно.

Однако быстро выяснилось, что дикостью считают происходящее не только российские граждане, но также представители госкорпораций, которые понесут многомиллиардные убытки, и сотрудники многих профильных министерств. Включая, кстати, Минздрав, где прекрасно осведомлены, хоть и не скажут об этом публично, о том, что из себя представляют в реальности «аналоги» американских препаратов, то есть дешевые китайские и индийские дженерики, которые можно купить на российском рынке. Равно там наверняка в состоянии посчитать, насколько после такого запрета в стране вырастет смертность. А ведь за нее бюрократам отсчитываться перед Кремлем.

В итоге заботы о здоровье россиян оказалось недостаточно, чтобы переписать законопроект, зато бюрократическая логика сработала. Правительство добилось пересмотра документа – депутатам велели забрать все «революционные» предложения. Теперь никакой конкретики – рамочный документ, а министры сами решат, что запрещать, в тиши своих кабинетов. Не надо нервировать население, а то так и до бунта недалеко.

Сажать своих, чтоб чужих напугать

Однако Госдума не может обойтись без того, чтобы не ввести какие-нибудь санкции против собственных граждан. Раз от запрета на ввоз иностранных лекарств пришлось временно отказаться, депутаты придумали другой ход: подготовить поправки в Уголовный кодекс, чтобы было можно наказывать лишением свободы на срок до 4 лет за поддержку зарубежных санкций против России.

Формулировка, что понимать под такой поддержкой или помощью, предельно размыта: «Совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».

В соцсетях немедленно начали опасно шутить, что первые кандидаты на тюремный срок – российские президент и члены правительства. Никто больше их не способствовал «введению иностранным государством» санкций против России. Ударит же этот закон все равно, в первую очередь, по российским компаниям.

Например, по банкам, начиная со Сбербанка, которые не работают на территории аннексированного Крыма. А также по сотовым операторам, вроде «Билайна». Все, кто хотят сохранить свой зарубежный бизнес за пределами России, фактически лишатся такой возможности после принятия этого закона. Вести бизнес с западными партнерами, не соблюдая западные же санкции, очевидно не получится.

Бомбить Воронеж

Сомнений нет в том, что скоро и на самом деле начнут сажать за «помощь» во введении зарубежных санкций. Правда, явно не главу Сбербанка Германа Грефа, а скорее правозащитников, борцов с коррупцией или оппозиционеров. Тем временем правительство тихой сапой без публичных скандалов будет реализовывать все те «контрсанкции», которые неразумные депутаты раньше времени обнародовали в своем законопроекте.

Других способов наказать Запад, кроме борьбы с собственным народом, российские власти до сих пор так и не придумали. Так что жертвами антисанкций явно будем все равно мы, а не американский бизнес или лидеры европейских государств, которые один за другим в ближайшие недели будут «в теплой и дружественной обстановке» проводить свои встречи с Владимиром Путином.

Иван Преображенский

«Deutsche Welle»

По закону, против права

Когда мне о сообщили о новом законопроекте, я рассмеялся. Как у Шварца: «Молчите, принцесса, вы можете сказать страшные вещи». Наши политики так невинны, что сами на себя указывают пальцем.

Первое, про что все подумали: это законопроект, в результате которого они должны штрафовать и посадить в тюрьму самих себя, потому что именно они осуществили умышленные действия, приведшие к санкциям. Я думаю, все это означает наступающий маразм. «Унтер-офицерская вдова разделась и сечет себя по заднице на наших глазах».

Многие годы они совершают действия, приводящие к санкциям – начиная с Крыма и войны в Донбассе. Все это приводит к изоляции России. Разумеется, они должны быть за это уголовно наказаны. В этом я совершенно солидарен с авторами законопроекта.

По этому законопроекту предполагают посадить в тюрьму любого публициста, например, Владимира Кара-Мурзу – известного журналиста и публициста. Если бы был жив Немцов, они бы и Немцова посадили. В итоге удар будет нанесен по всем нам: человек, который рассказывает о военных преступлениях, воровстве и коррупции, дает информацию для западных компетентных органов. Наказание понесет тот, кто пытается рассказывать о преступлениях, чтобы предотвратить новые и наказать виновных – а не коррупционер или военный преступник.

Формулировка законопроекта размыта вполне сознательно. Именно эта размытость позволяет назвать нормальную публицистическую деятельность уголовным преступлением. Уголовными преступниками по этому законопроекту станут все, кто не боится говорить о воровстве и заказных убийствах. А убийцы, воры и военные преступники будут судить тех, кто будет выступать против них.

Они сейчас дождутся конца чемпионата мира по футболу, и начнется еще большее закручивание гаек. Им ничего не остается, кроме зачистки пространства. Им ничего не остается, кроме полицейских мер.

Я хочу всем нам напомнить: все государственные преступления ХХ века совершались по закону. Нацистские, сталинские преступления были абсолютно законны. То, что закон не имеет никакого отношения к праву, – это уже другой вопрос. Они сейчас готовят законодательную базу для преступлений.

В системе не осталось никаких противовесов: несколько человек решают судьбу многомиллионной страны и ее будущего. Все рычаги в руках этих людей: будет так, как они пожелают. Им никто не может помешать принять преступные законы и начать их реализовывать. В какой-то момент все это навернется на банановой кожуре, система рухнет или все обернется стагнацией – третьего варианта нет.

Виктор Шендерович

«Сноб»

Так, санкции нам не на пользу?

По-моему, у тех, кто предложил законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ и за содействие в установлении этих санкций, – скажу предельно мягко, – не все хорошо с логикой.

Четыре года назад, когда эти санкции вводились, российские чиновники, депутаты Госдумы и сенаторы безумно гордились попаданием в санкционные списки.

Чуть ли не требовали их туда включить, и просили «не смешить их Искандеры».

Хором уверяли, что от этих санкций нашей экономике не то, что никакого вреда, а одна только польза.

Что в результате «импортозамещения» у нас все небывало вырастет и поднимется.

И так далее, и тому подобное.

Но если санкции действительно так полезны и почетны – за их исполнение не наказывать, а награждать надо! Ордена и медали вещать – а не уголовные дела возбуждать!

А если за их исполнение надо сажать – то невольно возникает мысль: может быть, санкции не так уж полезны для отечественной экономики, как нам рассказывают по телевизору?

Но это еще не все, дорогие товарищи.

А если в результате принятия этого закона будут введены новые санкции – против тех, кто его вносил и за него голосовал?

Им же придется тогда самих себя, в полном соответствии с принятым ими же законом, к уголовной ответственности привлекать! За содействие во введении санкций против себя же.

Понимаю, что логика у нас в парламенте давно не ночевала, но не до такой же степени...

Борис Вишневский