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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 28, 18 июля / Гамбургское послевкусие
   
 
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№28, 18 июля 2017 года.

    ПолитЛикБез
ПолитЛикБез

Гамбургское послевкусие

На сей раз депутаты даже шампанским закупиться не успели. До торжеств по поводу возвращения блудного Трампа дело не дошло. Новый приступ американо-российской любви и согласия длился всего двое суток. Не успели лизоблюды из СМИ и аналитического сообщества вволю повосторгаться дипломатическими успехами главного начальника страны («не только Трампа, но и его жену-красавицу обаял», «убедил президента США, что Москва не вмешивалась в американские выборы», «прорывных соглашений добился»), как все путинские достижения на глазах стали превращаться в пшик.

В характерном для себя стиле, фразой в Twitter, Дональд Трамп фактически дезавуировал успех, которым и Путин, и Лавров особенно гордились. В ответ на обвинения о вмешательстве в американские президентские выборы, президенты договорились, мол, создать совместную рабочую группу, дабы разработать меры, которые предупредили бы возможность вмешательства во внутренние дела государств. И вот Трамп сообщил: «Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может».

Буквально на следующий день после встречи в Гамбурге директор по законодательным вопросам в администрации президента США Марк Шорт на брифинге заявил: Белый дом «полностью поддержит» законопроект об усилении антироссийских санкций за предполагаемое влияние Москвы на американские выборы. Единственное, с чем сотрудники Трампа не согласны, так это с урезанием президентских полномочий, которое предполагает предложенный Конгрессом законопроект. Если это противоречие будет устранено, новые антироссийские санкции станут реальностью. Одновременно в США раскручивается очередной скандал, связанный с контактами людей из окружения Трампа с представителями российских властей. На сей раз обсуждается встреча сына президента с адвокатом Весельницкой, которая в разгар предвыборной кампании пообещала передать компромат на Клинтон.

В связи с этим следует констатировать, что самым позитивным результатом российско-американской встречи на высшем уровне было то, что она длилась вдвое дольше запланированного времени. Что до решения об объявлении зоны деэскалации на юго-востоке Сирии, то это американский, а не российский успех. Именно там американцы создали зону безопасности, где на стыке границ Сирии, Иордании и Израиля готовили отряды сирийской оппозиции. И если называть вещи своими именами, все прорывное соглашение свелось к тому, что Россия обязалась заставить режим Асада не бомбить и не обстреливать эти районы. Вдобавок поддерживать режим безопасности, фактически контролировать линию разграничения между проправительственными силами и иранскими формированиями, с одной стороны, и подразделениями оппозиции, с другой, будет российская военная полиция. Это важный тест на то, насколько Москва может контролировать Асада и своих иранских союзников. И если тест провалится, расплачиваться будут российские военные.

В целом же встреча Трампа и Путина исчерпывающе продемонстрировала, что при сохранении нынешнего режима в России продуктивное сотрудничество в принципе невозможно. Американская элита, как демократы, так и республиканцы, отвергает возможность такого сотрудничества. Твит Трампа о невозможности создания рабочей группы по кибербезопасности появился после вала уничтожающей критики, обрушившейся на американского президента в эти выходные. «Не думаю, что мы можем рассчитывать на то, что русские могут быть надежными партнерами в такой области, как кибербезопасность», – заявил в эфире CNN старший демократ в спецкомитете по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф. Создание совместной с Россией группы по кибербезопасности – «не самая глупая из всех идей, но близкая к этому», заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Прочие оценки и комментарии не слишком отличаются от этих.

В Кремле привычно винят в происходящем внутриполитическую борьбу в США. Проигравшие демократы не дают-де полному благих намерений Трампу броситься в честные кремлевские объятия. Российские политики и чиновники делают вид, что не понимают: аннексия Крыма, секретная война на Украине, попытка вмешаться в американские выборы – это и есть Рубикон, после которого нормальное сотрудничество невозможно. Взаимоотношения двух государств уже кардинально изменились – от сотрудничества к взаимному сдерживанию. Даже если бы завтра Москва стала вдруг «белой и пушистой», то есть отказалась бы от политики, которую она считает успешной и которой гордится, потребовались бы годы и годы, прежде чем ее вконец испорченная репутация улучшилась бы. До этого с Путиным если и будут говорить, то только «в части его касающейся»: как исправить те гадости, которые Кремль натворил...

Александр Гольц
«Ежедневный журнал»

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 http://risk-inform.ru/article_6786.html
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