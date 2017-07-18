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Бомжи отдыхают в центре Кызыла... Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 28, 18 июля / Перекрёсток мнений
   
 
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№28, 18 июля 2017 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Визит в Туву министра Шойгу как зеркало тувинской действительности

Аноним, 12-07-2017 #1[ru]

Вот Шойгу прошелся по улицам Кызыла – интересно, какие у него впечатления от итогов 10-летнего правления Кара-оола?

Аноним, 12-07-2017 #2[ru]

А Шойгу плевать на эти итоги.

Аноним, 13-07-2017 #3[ru]

Шойгу приехал «как снег на голову». Интересно как объяснили отсутствия руководства на стройках военных объектов? На участках остались только рабочие и то кому ехать некуда. Генподрядчики и директора субчиков говорят, что в Москве, решают вопрос с финансированием. Не было также руководства заказчиков ГУОВ, РУЗКС. Понятное дело, начнет тут «цвести» губернатор, когда он обещал лично контролировать строительство приоритетных объектов. Сроки сдачи бригады откладывались на моей памяти – отодвигали года два. А там до сих пор «конь не валялся».

Аноним, 13-07-2017 #4[ru]

Путин к нам собирается в эти дни на отдых. Возможно, и в народ пойдет. Вот Шойгу и присматривается, где с ним погулять среди народа.

Эрмак, 14-07-2017 #6[ru]

Сперва в Туве уничтожили сферу производства, и сейчас ее отдают иностранцам, но а сейчас уже приступили к сфере обслуживания...

Аноним, 14-07-2017 #8[ru]

На свободу отпустили Полонского. После Васильевой это уже норма в российском правосудии – ничего не меняется, и наша нищая жизнь тоже. Уже никто не голосует за педроссов, но засланный кореец руководит выборными процессами в Тыве – мужики вы где или как?

Эрмак, 14-07-2017 #10[ru]

Вряд ли Путин боится Навального... Но вот тот ФАКТ, что очередная семья из России задержана в Турции при попытке перейти границу в Сирию и примкнуть к ИГиловцам, это говорит о многом... Так что Путин борется не столько с Навальным, сколько толкает народ в экстремизм...

Аноним, 15-07-2017 #11[ru]

Шойгу запретил Кара-оолу писать чепуху в соцсетях после видео с избиениями нунчаками инопланетян. Госслужащие вздохнули с облегчением. Больше не будут заставлять лайкать и репостить Кара-оола.

Аноним, 15-07-2017 #12[ru]

Алтын-Херел Павлович, точно успокоится. А то лаял, сидел постоянно под глупостями своего президента. Молодец, отрабатывал свой жирный кусок. По-человечески жалко таких услужливых людишек. Готовы раздвинуть ноги.

Аноним, 15-07-2017 #13[ru]

Приезд Шойгу на историческую родину не вызвал информационного бума. Так, прошлись с краю. Жители устали от многочисленных пиар мероприятий Кара-оола. Чиновники аппарата Правительства везде и всюду бегают. Всех задергали.

Обзор прессы

Аноним, 12-07-2017 #1[com]

Каждый имеет право не любить начальство в целом или отдельных его представителей. Но врать-то зачем? Что значит фраза «В Кызыле НЕ СТАЛО нормального пляжа»? Нормального в смысле соответствующего нормам пляжа в Кызыле не было НИКОГДА. Да и норм-то не было. Любой берег был пляжем. И никаких, пардон, шезлонгов и зонтов не было. И за своих детей родители никому предъяв не делали: ни учителю, ни милиционеру, ни мэру. Мэров тоже не было. Выплыл – молодец, не выплыл – значит, судьба такая. Это сейчас стали измерять температуру воды, скорость течения, норму микробов и др. Из-за этих норм теперь в черте города вообще в воду заходить нельзя. Ну, корявый пляжик, есть, к чему прикопаться, но врать-то зачем?

Аноним, 16-07-2017 #2[ru]

Вообще-то был раньше пляж – «лягушатник» назывался. И вода тогда намного чище была.

По всей стране громят предвыборные штабы Навального

Аноним, 13-07-2017 #1[ru]

Чувак чем-то Владимира Ильича напоминает!

Аноним, 13-07-2017 #2[ru]

№1, мне он напомнил молодого Шварцнегера в роли терминатора.

Аноним, 13-07-2017 #3[com]

Похоже, в следующий раз Навального арестуют за надпись «Навальный» в его паспорте.

Мальгин, 13-07-2017 #4[com]

Агитаторов, компьютеры, тиражи печатных материалов увозят в отделения. Вся материальная часть исчезает в неизвестном направлении. Где-то этим делом заняты менты с гэбухой, куда-то запускают агрессивных «общественников». Сообщения приходят ежедневно. В регионах, где заправляют тупые представители режима, происходящее объясняют тем, что предвыборная агитация запрещена. Что полностью расходится с законодательством: законодательство до момента, пока выборы официально не объявлены, ничего такого не запрещает и не ограничивает...

Аноним, 14-07-2017 #5[ru]

А где в Туве его штаб? После того, как выпустили Полонского, педросам надо пересадить всех прокуроров и судей как минимум. Конечно, два миллиарда, это впечатляет судей, это вам не наша тувинская нищета

Эрмак, 14-07-2017 #6[ru]

Мальгин... У Бандитов, конечно, вместо законов – понятия, им понятные. И утверждать, что в России «управляют бандиты», могут только те, кто про них знает из Государственных источников... Из Государственных СМИ... Вот прошла информация, что в Челябинском СИЗО скончался тот педофил, который расчленял детей... То есть бандиты его ПРИГОВОРИЛИ, а Государство его могло и Отпустить – вдруг бы болезнь какую нашли... Так что, зная бандитов, могу сказать, что там ответ за базар весьма жесткий...

Сумасшедший пленум

Аноним, 13-07-2017 #1[ru]

Мдааа. нет согласия даже в КПРФ. Куда мы катимся?

Аноним, 13-07-2017 #2[ru]

Сегодняшние КПРФ и ЕР – два сапога пара, а где Канзай и его друг (Ширшин)?

Лица будущего Тувы

Аноним, 13-07-2017 #1[ru]

...Вместо того, чтобы помогать Кара-оолу по поднятию республики, что вы сделали? Встали в оппозицию. Вставили палки в колеса. Хотели его уничтожить. У вас, у «ветеранов» эгоистические, своекорыстные амбиции, а на развитие Тувы вам наплевать. Где ваши идеи, предложения, проекты на форуме «Тува будущего: стратегия перемен»? По вашему осуждающему взгляду на этот форум, никто из вас там не участвовал. Кто вы после этого? Враги Тувы. Почему Кара-оол должен вас приглашать на форум? Вы сами должны прийти. Раз не пришли, значит у вас в голове пусто, нечего предложить. Если вы действительно радеете за развитие Тувы, то давно бы нашли общий язык с Кара-оолом, советами, предложениями помогали бы ему, сообща руководили бы республикой. А вы чем занимаетесь? Исподтишка, со стороны поливаете его грязью, ставите подножку.

Эрмак, 14-07-2017 #2[ru]

Таким как вы печатать о том, что анонимно Обсуждать Конвиза и Хоюгбана – ПОДЛОСТЬ высшей категории... Не знаю, как в Вашем восприятии, а в моем, это – честные ЛИЧНОСТИ, грамотные, имеющие ПРАВО на Имя и Фамилию...

Аноним, 15-07-2017 #3[ru]

Эрмак, хоть ты выставляешь свое имя, какой толк от твоего мнения? Насчет Путина я согласен с тобой. Хотя в каком смысле ты говоришь, не понятно. Все мы рабы божьи, пока и ты раб божий, а не только Путин. На самом деле мы все будущие боги. А пока у нас только маленькая часть бога есть. Когда станем большими богами, только от нас зависит. Пока и ты раб божий, высказывая такие комментарии.

Птица-феникс

Аноним, 12-07-2017 #2[ru]

Если кто-то где-то начинает активную борьбу с чем-то, значит это кому то нужно и выгодно! Так было и будет всегда! Никогда ни одно действие не может диктоваться исключительно благими намерениями, ибо человек – существо субъективное! Нормальным гражданам ни ЧО, ни Неля не мешает жить. Мы вообще с ними никак не пересекаемся и их деятельность нас не волнует. У нас дома всегда стоит пару бутылок вина на случай прихода гостей, и приходят не такие гости, которым вечно «мало». Вся проблема действующей власти и глупой молодежи в лице ЧО в том, что бороться надо не с последствиями, а с причиной!

Аноним, 12-07-2017 #3[ru]

ЧО берут, говорят, за крышевание торговых точек и деньги, и продукты, и что подадут. Пустыми не уходят.

Аноним, 12-07-2017 #7[ru]

ЧО открыло свою националистическую харю на своей странице ВК. Назвав нетитульную нацию спаивальщиками тувинского народа. Но забыли сказать, что магазины Доржу продают 70% алкоголя в Кызыле, это официальная статистика. В районах 100% алкоголя торгует титульная нация. Манипуляция со стороны ЧО, сознательное стравливание народов. Тюрьма ждет этих сыновей. Опубликуйте свои списки поджигателей, погромщиков и сепаратистов. Вас ждет тюремное будущее.

Аноним, 12-07-2017 #8[ru]

Они не ЧО а ЧМО УШЛЕПКИ. Ну найдите меня и покажите, твари, а вас всех поимеют.

Аноним, 12-07-2017 #9[ru]

Упаси Бог от таких сыновей! С такими сыновьями и врагов не надо! – говорю, как человек не имеющий никакого отношения к бутлегерству и хорошо знающий лично ЧО.

Прокурор, 12-07-2017 #11[ru]

ЧОпг, это понятно преступники. Кто ими управляет? Вот в чем вопрос? Есть ли там госслужащие? То, что стравливают дружеские народы, видно невооруженным взглядом. Самоуправство очевидно. Дайте время, примем меры.

Судья, 12-07-2017 #12[ru]

ЧО и Хостуг-Тува – это одно и то же. Один конец, одно начало.

Аноним, 13-07-2017 #15[ru]

Видимо, от бессилия ПРАВО охранителей и рождаются такие организации как «Чоннун оолдары».

Аноним, 13-07-2017 #21[ru]

По информации, собранной от тувинских предпринимателей, легально торговать алкоголем стало не выгодно. Высокая стоимость лицензии, ограничение времени и рабочих дней плюс штрафы. Потому лицензионные магазины значительно сократились. Нелегальная торговля техническим спиртом стала сверх выгодной, так все торжества и водка в кожууннах дешевая из технического спирта. Работа такого ЧО направлена на сокращение лицензионных магазинов, путем угроз и погромов. Сама по себе такая организация существовать не может, её кто то финансирует и направляет. Дальше заказы изменятся.

Аноним, 14-07-2017 #23[ru]

Неля живёт в дачном обществе в Дальнем Каа-хеме, торгует давно и вся администрация района продукцию Нели покупает. А Валентин Ендан с ней дружит.

Аноним, 15-07-2017 #24[ru]

Когда народ делят по национальному признаку, им легче манипулировать. Можно некомпетентность правительства переложить или вменить в вину какого либо народа. Тупому правительству нельзя допустить, чтоб народ объединился, а то он увидит кто им руководит и сметёт это дерьмо. Исторические догмы: разделяй и властвуй, как мы видим, работают до сих пор, А ЧО это обыкновенные ЛЮМПЕНА поддерживаемые правительством.

Аноним, 16-07-2017 #30[ru]

Если ЧО с Карликом, то о каких благих намерениях речь?

Аноним, 17-07-2017 #31[ru]

Меня удивляет сам факт возникновения такого явления как ЧО. По сути это – общественное движение. Неважно, с каким оттенком. Получается, какое-то общественное движение взяло на себя прямые функции служащих государственной, местной и федеральной службы. Причем, натянули на себя с таким размахом одеяло, что даже в кое-каких местах заменили официальную власть. О чем это свидетельствует? О несостоятельности власти! О власти – слабой, неавторитетной, криминализированной. Это придурки-чиновники ратуют о ЧО, в частности, чёрный брат Юрий, который тесно связан с криминалом и торговлей спиртного. Но соль вся в том, что власть легализовала криминал, преподнеся его в красивой обвертке как общественное явление...

Sensey, 17-07-2017 #32[ru]

Говорят, что сыны народа не трогают элитные магазины, где охрана, да в паспорте хозяина написано Кара-оол, да и сами они там закупаются по субботам или когда в озеро Чагытай или Дус-Холь, с Хадыном ездят с девушками не самого трудного поведения...

Аноним, 17-07-2017 #33[ru]

Аноним № 27, причина алкоголя – бездуховность?!! Что за бред... получается, надо наплевать, что народ ходит с голой жопой, жрет роллтон, ведь не это причина алкоголизма в Туве – у нас просто все поголовно бездуховны и не воспитаны... ну просто класс...

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 http://risk-inform.ru/article_6790.html
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