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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 27, 11 июля / Птица-феникс
   
 
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№27, 11 июля 2017 года.

    О главном начистоту

Под высоким забором Нели поверженный тувинец

Птица-феникс

или ЧО и Неля-бутлегер

Тут одно время случился переполох. Ну, натурально, просто все начали друг друга чуть ли не убивать – спорили до изнеможения, до нервных истерик и обмороков. Короче, вдруг откуда-то появилась такая вроде бы как общественная организация с названием на претензию, если по-русски, так то ли «Сыновья народа», то ли «Народные сыновья». А, может, не сыновья и не сыны, а просто парни или пацаны, хлопцы или братаны, мужики или ещё как... По моему разумению, так просто обыкновенные хунвейбины на тувинский манер.

В общем, тут думать надо, потому что туману вокруг этих «Чоннун оолдары» – на тувинском языке так называется организация с претензиями – столько туману напущено, что никто, даже и прокуратура, не разберётся. Нет, я уверена, что, в самом деле, прокуратуре надо бы взять да и разобраться – откуда эти хунвейбины появились в Туве? Ладно-ладно, согласна с вами, что пока прокуратура не получит хорошего пинка в то место, что пониже спины располагается, не сдвинется с места. Про полицаев и говорить нечего, а про гебе, про госбезопасность, лучше вообще промолчу, как говорится, это гебе ни бэ и ни мэ не разбирается в вопросах тувинского хунвейбинизма.

Вот про эту ЧО, если сокращённо эту самоорганизацию «Чоннун оолдары» называть, про эту ЧО в Интернете в социальных сетях люди бились в пух и прах так, что перья летели. Одни с пеной у рта кричали, что ЧО – это спасители нации тувинской, что люди сопьются к чёртовой матери без ЧО, потому что они воины света, добра и свободы! Другие с покрасневшими глазами навыкат орали, что ЧО – это никакие не воины, а цепные псы алкогольной мафии и что люди и так спиваются к чертям собачьим!! Третьи крутили пальцем у виска и пытались перекричать первых и вторых, что это, дуракивынепонимаете, это не воины и не мафия, а это признак слабости государства, в котором народ давно уже к чёртовой бабушке спился!!! Ну, вы понимаете же, что без бутылки, как поговаривают русские, тут никак не разобраться.

Здесь точно без небольшого отступления про русских и тувинцев никак не обойтись. Русский, он ведь как – он ведь завсегда на троих соображает. Заметьте, не пьёт, а соображает... В общем, как-то по-философски подходит к процессу принятия ста грамм на грудь. Пьёт и не пьянеет – потому как соображает. А тувинец пьёт – и звереет. А что, народ дикий, до 1944 года в рот ни капли не брал, а потому до вступления в советское пространство был чист, наивен, доверчив и трезв. Как стёклышко. За 70 лет не то, что тувинец, любой может озвереть – попей столько-то!

Вот эта организация ЧО и начала бегать по магазинам и другим продуктовым местам. Бегать и крушить прилавки со спиртным – с пивом, водкой и другой спиртосодержащей продукцией. Как угорелые, забегут в магазинчик какой-нибудь, брызнут из баллончика газом в лицо продавщицам, да как заверещат – мы сыны народа, мы боремся с алкоголизмом, вы спаиваете тувинцев – да как начнут бейсбольными битами туда-сюда вертеть, только осколки и брызги шампанского с пеной пивной разлетаются в разные стороны. Ну, не хунвейбины разве? Натуральные хунвейбины!

Я тут, знаете ли, до конца пока ещё не разобралась, а потому врать не буду – этих хунвейбинов Глава республики признал, или ему самому подсказали их придумать и поддержать? Вот когда разберусь, тогда так и напишу, мол, да – сам Шолбан Кара-оол такое придумать не мог, потому что он в основном придумывает про дирижабли, которые тувинский уголь будут перевозить по воздуху до сталелитейных заводов Европы и Китая. Да-да, я встану на сторону Шолбана Кара-оола и твёрдо скажу так: про него хоть и говорят, что начинал он когда-то свою многотрудную трудовую биографию в качестве водочного шустрила и дорос до алкогольного магната, но теперь ему в качестве Главы региона №17 не до хунвейбинов, которые с битами в руках разбираются на алкогольном рынке то ли с его с конкурентами, то ли с какими другими.

Как женщина, в меру выпивающая по праздникам и по случаю, могу авторитетно заявить, что в некоторых магазинах, по слухам которые принадлежат Главе республики, водка – говно. Нет, вы сами подумайте, разве кто-то может уверенно сказать, что вот этот магазин с водкой – армянский, а вот этот – шолбанский? Вот и я не могу. Но водка всё равно, простите за бедность речи, но точность формулировки – говно. В общем, хрен бы на такую водку, но другой нет. Хрен – значить перечеркнуть бы такую водку, вычеркнуть её из тувинской истории, по-русски говоря русским алфавитом. А поскольку другой нет, то вот вам в подтверждение другая история. В подтверждение того, что ЧО не с алкоголизмом борются, а по заказу с чьими-то конкурентами.

А история такая простая, что всем она известна. В каждом населённом пункте не то что Тувы, а по всей России в каждом населённом пункте есть точки продаж того, что в просторечье прозывают «технарём», «суррогатом», «ханькой» или ещё как по-другому. А точки эти содержат в Туве в основном женщины, ну как женщины – бабёнки, одним словом. К бизнесу такие бабёнки подходят основательно, продумывают всю логистику от а до я – доставка, хранение, безопасность, ну и так далее. Да, например, что далеко ходить, вот есть такая тувинская бутлегерша... Правда, таких много, ну назовём её примерно так: Неля-бутлегер. Такая Неля-бутлегер может жить, как по статистике если рассуждать, то на дачах. Во-первых, от полиции далеко, что немаловажно. Во-вторых, на тувинских дачах проживают люди безмолвные, придавленные судьбой и социальной несправедливостью до такой степени, что горе залить огненной водой завсегда желательно. Такая Неля не просто бутлегер, но с большим стажем в этом очень прибыльном деле. Может, с конца 80-х годов Неля начала приторговывать техническим суррогатом водки или чуть позже, но всяко разно лет 25 точно! У Нели дома высокий забор, по периметру колючая проволока и повсюду решётки – на дверях, окнах, калитке и даже на форточках, а потому что вопросы безопасности на первом месте. Но всё ерунда по сравнению с тем, что у Нели вопросами безопасности занимаются местные полицаи.

За двадцать-то пять лет, думаете, не смогла такая Неля прикормить вечно голодных полицаев? Ещё как могла, что даже местным прокурорам стало завидно, и они к Неле тоже потянулись. Вот потому-то тувинская женщина-бутлегер несокрушима, в воде не тонет, в огне не горит. Однажды всё сгорело у Нели, вплоть до трусов и всей пластиковой тары, в которой технарь хранился – то ли проводка старая подвела, то ли кто-то поджёг из конкурентных соображений, но Неля-бутлегер молодец! Возродилась из пепла, как птица-феникс! А что – денег много, связей в полиции, прокуратуре и того больше, говорят, они ей и подкинули сами на восстановление бизнеса.

В общем, сколько бы сознательные и непьющие граждане ни писали участковому, начальнику районной полиции, в прокуратуру – толку никакого. Эти дачники пришли ко мне и сказали: ну сладу нет никакого с этой Нелей! Она не просто спаивает обездоленных, но и расписки с них берёт, паспорта забирает в залог, банковские карточки забирает. Карточки, на которые пенсии или детские и инвалидные пособия государство отправляет. Так вы, говорю я им, вы бы в полицию... Ах, да. Но тогда в эту, в прокуратуру... Ой, ну да – ну да, уже обращались, уже бесполезно... Тогда к главе администрации района! Здрасьте, отвечают мне замотанные судьбой дачники, у нас такой глава района, что просто какой-то енданище, а не глава. С этим енданищем ни суд, ни прокуратура, ни уголовный кодекс ничего не может поделать, а Неля с ним корефанится. Ну, то есть дружбу взасос ведёт, потому что паспорта на любых выборах пригодятся.

Это собирательный образ глав районных администраций такой в Туве – енданище. Ударение можно на любой слог – собирательный же образ, как бы на слух неважно, можно и ёнданище. С 2007-го года енданище всю Туву заполонило, с чего всякие Нели-бутлегеры стали ещё толще и богаче, народ пьянее, а ЧО – наглее. В общем, расхунвейбинилась власть вконец!

Очень вредная тувинка

(прочитано 2077 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6778.html
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Аноним (гость) 15-07-2017 15:20:31   #24 [ru]
Когда народ делят по национальному признаку, им легче манипулировать. Можно некомпетентность правительства, переложить или вменить в вину какого либо народа. Тупому правительству нельзя допустить, чтоб народ объеденился, а то он увидит кто им руководит и сметёт это дерьмо. Исторические догмы: разделяй и властвуй,как мы видим, работают до сих пор, А ЧО это обыкновенные ЛЮМПЕНА поддерживаемые правительством.
 
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Аноним (гость) 14-07-2017 09:18:57   #23 [ru]
Неля живёт в дачном обществе в Дальнем Каа-хеме, торгует давно и вся администрация района продукцию Нели покупает и Валентин Ендан с ней дружит.
 
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Аноним (гость) 13-07-2017 17:25:57   #22 [ru]
Если нас поучать и жизни учить подобные этому денису михайлову будут,то это конец.
 
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Аноним (гость) 13-07-2017 14:09:01   #21 [ru]
По информации собранной от тувинских предпринимателей, легально торговать алкоголем стало не выгодно.Высокая стоимость лицензии,ограничение времени и рабочих дней плюс штрафы. Потому лицензионные магазины значительно сократились. Не легальная торговля техническим спиртом стала сверх выгодной, так все торжества и водка в кожууннах дешевая из технического спирта. Работа такого ЧО направлена на сокращение лицензионных магазинов, путем угроз и погромов. Сама по себе такая организация существовать не может, ею кто то финансирует и направляет . Дальше заказы изменятся.
 
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Аноним (гость) 13-07-2017 11:37:12   #20 [ru]
это в каждом районе творится только прокурня и полицаи закрывают глаза
 
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Аноним (гость) 13-07-2017 07:57:27   #19 [ru]
"17 а в облаках летаешь сам знаешь КВШ где русский, раскрыв рот тувинцу, заливал туда шмурдяк,
 
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Аноним (гость) 13-07-2017 07:42:46   #18 [ru]
№ 4, что-то глядя на их рожи, трудно их назвать красавчиками,
№ 10, что-то и света от них тоже не видно.И кстати глядя на морду того же Дениса Михайлова трудно поверить что он не пил и не пьет..именно из-за алкоголя и сытной закуски такие круглые морды бывают. Возможно ради ЧО он и перестал пить, либо скрывает это тщательно. Но явно раньше у него была веселая жизнь.
№ 14, что-то не видели нигде картину, где русский, раскрыв рот тувинцу, заливал туда шмурдяк, и тем более бесплатно! ну прям масштабный план какой-то завоевания территории!!!

абсолютно бредовая картина товарищи складывается.
 
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Аноним (гость) 13-07-2017 07:33:26   #17 [ru]
№ 13, кто он?
 
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Аноним (гость) 13-07-2017 07:02:54   #16 [ru]
№14 Опять русские виноваты. В чем ЧО молодцы? В том что завозили спирт в бочках и бесплатно спаивали в начале. Главный водковоз назначеч и сидит в БД и звать его сами знаете КВШ
 
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Аноним (гость) 13-07-2017 06:37:08   #15 [ru]
Видимо от бессилия ПРАВО охранителей и рождаются такие организации как «Чоннун оолдары».
 
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